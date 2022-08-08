Wildberries запустит новый сервис защиты правообладателей и покупателей от контрафакта

Онлайн-площадка Wildberries завершает разработку сервиса «Цифровой арбитраж», который защитит правообладателей от недобросовестных действий других продавцов, а покупателей – от возможной контрафактной продукции. Запуск сервиса ожидается в августе 2022 г.

«Цифровой арбитраж» позволит правообладателям оперативно и напрямую взаимодействовать с другими продавцами: создавать официальные обращения при возникновении предположений о нарушении их прав на интеллектуальную собственность и самостоятельно проводить проверку правоустанавливающих документов.

После проведения проверки правообладателем и подтверждения законности реализации товара в новом сервисе Wildberries будет зафиксирован факт отсутствия нарушений со стороны другого продавца. При непредоставлении правоустанавливающих документов или же их недостоверности Wildberries будет скрывать подобные товары с онлайн-витрины, при неоднократных и массовых нарушениях возможна и полная приостановка сотрудничества с этим продавцом.

«Цифровой арбитраж» – это революционное решение в сегменте онлайн-ритейла: оно позволит значительно усилить защиту интересов правообладателей и покупателей. Если раньше переписка с возможными нарушителями через их официальные каналы могла занимать длительное время и не всегда приводила к разрешению проблемной ситуации, то благодаря новому сервису спорные вопросы можно будет урегулировать за несколько дней. Кроме того, «Цифровой арбитраж» сделает еще более прозрачной товарную «витрину» онлайн-площадки, позволит защитить покупателей от возможной контрафактной продукции», – отметили в пресс-службе Wildberries.

За правообладателем остается право в судебном порядке взыскать с продавца компенсацию за нарушение прав на интеллектуальную собственность. Переписка с недобросовестным продавцом в новом сервисе Wildberries может быть использована в суде в качестве подтверждения обоснованности требований правообладателя.

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Wildberries будет осуществлять мониторинг взаимодействия правообладателей и продавцов и принимать необходимые меры реагирования.

Ранее онлайн-площадка запустила автоматическую систему мониторинга нелегальной продукции на основе искусственного интеллекта, которая анализирует карточки товаров, фотографии, отзывы и блокирует подозрительную продукцию.