Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки

Wildberries снизил комиссию на 5-6% для всех продавцов s расширяет программу поддержки. Теперь продавцы могут снизить комиссию с текущего уровня на размер от 5 до 6 п.п. Эта мера поддержки действует с 1 ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. В высокий сезон, когда другие игроки повышают комиссии для продавцов, Wildberries посчитала важным разработать меры, которые поддержат продавцов, помогут повысить их обороты

Авторизация через WB ID появилась на сайте программы лояльности Synergetic Авторизация с помощью разработанного командой РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) сервиса WB ID стала доступна всем пользователям сайта программы лояльност

Wildberries запустила виртуальную примерочную для всех покупателей в России Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) завершила тестирование сервиса «Клиентская примерка» и теперь открывает д

15 новых регионов получили собственные витрины на Wildberries РВБ (бъединенная компания Wildberries&Russ) расширила раздел «Сделано в России» на маркетплейсе до 74 витрин российских

На Wildberries появились «Видеообложки» видеоконтента для товаров — «Видеообложки». Теперь продавцы смогут генерировать видеообложки для карточек своих товаров с помощью нейросетей, встроенных в сервис. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. Процесс генерации видео в сервисе максимально простой и быстрый: продавцам достаточно добавить несколько изображений продукции, а нейросети создадут из них видеоролик, который пото

Wildberries представила «Фоторедактор 3.0» с генерацией карточки товара с нуля цию». С ним продавцы смогут генерировать привлекательный композиционный кадр для товара и тем самым создавать основу для своей карточки товара практически с нуля. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. «Нейросети научились глубоко анализировать актуальные тренды визуального контента, а также выявлять предпочтения пользователей по данной теме. Благодаря этому ИИ сможет предложить

Онлайн-магазины смогут принимать оплату через «WB Кошелек» на своих сайтах и в приложениях РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) сделала платежный сервис «WB Кошелек» доступным для установки в сторонние

Власти хотят запретить скидки в Ozon и Wildberries при оплате выпущенными ими картами итоговой стоимости для пользователей. Photogenica - Primakov Запретить скидки маркетплейсам Ozon и Wildberries при оплате своими картами решили российские сенаторы В то же время Совфед предлож

Wildberries & Russ запустит «WB Копилку» для инвестиций в компании интернет-торговли РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) планирует запуск первого инвестиционного продукта – «WB Копилка». С его п

Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» жалуются на конкуренцию с торговыми сетями. При этом их обороты растут, а офлайн-магазины закрываются пачками Регулирование розничной торговли устарело Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет маркетплейсы и сервисы доставки, такие как Ozon, Wildberries, «Купер», «Яндекс Маркет» и т.д.) назвала неравными условия конкуренции между онлайн- и офлайн-каналами продаж товаров в России, выяснил Forbes. В письме премьер-министру Михаилу Ми

Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» вышел на Wildberries Товары онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» появились на витрине Wildberries. Заказы будет доставлять курьерская служба партнера напрямую с собственных складо

ПВЗ Wildberries начнут открываться в частных домах С 7 октября 2025 г. у партнеров компании РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) появилась возможность открывать пункты выдачи заказов Wildberries

Wildberries покупает крупную розничную сеть у хозяев обанкротившегося Ulmart Wildberries и возможная покупка «Рив Гош» Головная структура объединенной компании Wildberries-Russ ООО РВБ стала залогодержателем 100% доли в ООО «АромаЛюкс», головной структу

Власти: Wildberries и Ozon ущемляют и продавцов, и покупателей ФАС выслушал жалобу на работу Wildberries и Ozon Экспертный совет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заслушал жалобы

Wildberries купила аэропорт Wildberries стала владельцем аэропорта Магас Структура группы Wildberries - Russ купила АО «Международный Аэропорт Магас» им. С.С. Оскванова, владеющую аэр

Wildberries подключила «Рив Гош» к сервису самовывоза Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) договорилась о стратегическом партнерстве в развитии категории «Красота»

«Контур.Экстерн» запустил автоматический учет продаж на Wildberries для всех систем налогообложения Пользователям «Контур.Экстерна», которые продают товары на Wildberries, больше не нужно вручную загружать отчеты маркетплейса и распределять данные из них. После подключения интеграции с Wildberries они смогут автоматически получать сведения о п

Россиян резко ограничат в праве возвращать товары на Ozon и Wildberries. Другие онлайн-магазины тоже затронет ах в сторону их ужесточения. Как пишут «Ведомости», российские власти уже рассматривают возможность ограничения этого процесса, заботясь о продавцах, реализующих товар через интернет-площадки – Ozon, Wildberries и пр. Речь о защите продавцов от возврата им товаров после однократного использования. О потенциальных изменениях заявил лично министр экономического развития России Максим Решетник

Число мест хранения на логистических комплексах РВБ увеличилось почти на четверть Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) продолжает расширение логистической инфраструктуры в рамках подготовки к

Wildberries & Russ начала тестировать интеграцию WB ID в сторонние сервисы – первым партнером стал «Профи.ру» Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) начала тестировать возможность интеграции единого аккаунта WB ID в сторон

РВБ начала тестировать книжное приложение Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) начала закрытое тестирование нового медиасервиса WB Книги среди пользоват

Wildberries & Russ внедрила на маркетплейсе ИИ-сервис для защиты продавцов от мошенников Команда безопасности РВБ (Объединенной компания Wildberries & Russ) внедрила новый элемент антифрод-системы для защиты продавцов от мошенниче

Выходцы из ведущих ИT-компаний России запустили первый ИИ-сервис для полного автоматизированного управления рекламой на Wildberries Состоялся официальный запуск сервиса «Зинаида Продает» — первого в России решения на основе искусственного интеллекта для полностью автоматического управления рекламными кампаниями на маркетплейсе Wildberries. Продукт разработан командой специалистов с опытом работы в «Яндекс», МТС и VK и призван автоматизировать подход к продвижению для продавцов любого уровня. По данным первых десятков

На Wildberries запустили поиск товаров по рисункам РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) представила новое поколение поиска по фото в мобильном приложении Wild

На Wildberries в шесть раз снижен размер лицензионного платежа при регистрации для новых продавцов Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) изменяет размер лицензионного платежа при регистрации для новых партнеров

Wildberries запустила услуги самовывоза шин и автотоваров из автомагазинов в 66 городах России Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) масштабировала сервис самовывоза автотоваров по России: теперь он охватыв

РВБ и МГИМО подготовят специалистов для цифровой экономики Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) и Московский государственный институт международных отношений (университет)

СДЭК предлагает готовые подключения по модели DBS к Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» в рамках одного окна Логистический оператор СДЭК предлагает готовые подключения по модели DBS ко всем трем крупнейшим маркетплейсам – Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» – в рамках одного окна. Новое решение позволит продавцам выстроить собственную логистику, сохранив контроль над процессами и издержками. Сервис поддерживает

На Wildberries запустили продажу туров Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) и FUN&SUN достигли соглашения о партнерстве в развитии направления турист

РВБ запускает вторую очередь логистического комплекса в Воронеже Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширила логистический комплекс в Воронеже. Компания уже получила разреш

Wildberries & Russ раскрыла мошенническую схему с выманиванием кодов из СМС через внутренние чаты в приложениях банков, сервисов объявлений и доставки Команда безопасности РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) обнаружила новый способ обмана россиян. Мошенники начали использовать вну

Wildberries открыла предзаказ на iPhone 17 Клиенты Wildberries уже могут ознакомиться с более 1100 карточками товара нового смартфона от разных продавцов на платформе. Для предзаказа доступны абсолютно все вариации iPhone 17, которые были предс

Логистический комплекс РВБ в Шушарах начал прием поставок РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) объявляет о начале приема поставок на логистический комплекс в Шушарах. С

РВБ открыла логистический комплекс во Владивостоке Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила первую очередь логистического комплекса во Владивостоке, прием

Wildberries запустит возможность предзаказа товаров Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает новую функцию на витрине маркетплейса – предзаказ товаров. Клие

Wildberries запустила тестирование виртуальной примерочной Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) разработала и внедрила в тестовом формате новый инструмент — «Клиентская

Wildberries закручивает гайки. Вводится тотальная проверка IMEI всех смартфонов На проверку IMEI становись Представители Wildberries сообщили CNews об ужесточении правил продажи смартфонов на площадке. Отныне прода

Сооснователь Wildberries ушел в «М.Видео - Эльдорадо» возвращать лидерские позиции Владислав Бакальчук вышел на работу в «М.Видео - Эльдорадо» Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук займется цифровой трансформацией розничной сети «М.Видео - Эл

Wildberries внедрила обязательное указание IMEI для всех смартфонов на платформе Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширила правило по обязательному указанию IMEI для смартфонов, продавае