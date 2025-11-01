Разделы

Russ ГК Wildberries & Russ РВБ Вайлдберриз Ягодки

Wildberries&Russ (ООО «РВБ») образована в результате слияния двух участников рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ — с целью совместного создания цифровой торговой платформы и предоставления бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса. На текущий момент объединённая компания работает в России, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, а также в Китае — из этой страны осуществляется импорт товаров.

  • Wildberries –  онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает 19 стран: Россия, Турция, США, Польша, Словакия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и другие.
    • Оборот Wildberries в 2021 году вырос на 93% и достиг 844 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 4 млн заказов, ежемесячная аудитория онлайн-ритейлера - свыше 113 млн пользователей (MAU). По данным на июнь, 2022 г., свои товары через Wildberries продают свыше 760 000 российских предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает около 28 млн SKU товаров от 300 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России. 
СОБЫТИЯ

01.11.2025 Wildberries снизил комиссию на 5-6% для всех продавцов

s расширяет программу поддержки. Теперь продавцы могут снизить комиссию с текущего уровня на размер от 5 до 6 п.п. Эта мера поддержки действует с 1 ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. В высокий сезон, когда другие игроки повышают комиссии для продавцов, Wildberries посчитала важным разработать меры, которые поддержат продавцов, помогут повысить их обороты
31.10.2025 Авторизация через WB ID появилась на сайте программы лояльности Synergetic

Авторизация с помощью разработанного командой РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) сервиса WB ID стала доступна всем пользователям сайта программы лояльност
29.10.2025 Wildberries запустила виртуальную примерочную для всех покупателей в России

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) завершила тестирование сервиса «Клиентская примерка» и теперь открывает д
24.10.2025 15 новых регионов получили собственные витрины на Wildberries

РВБ (бъединенная компания Wildberries&Russ) расширила раздел «Сделано в России» на маркетплейсе до 74 витрин российских
22.10.2025 На Wildberries появились «Видеообложки»

видеоконтента для товаров — «Видеообложки». Теперь продавцы смогут генерировать видеообложки для карточек своих товаров с помощью нейросетей, встроенных в сервис. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. Процесс генерации видео в сервисе максимально простой и быстрый: продавцам достаточно добавить несколько изображений продукции, а нейросети создадут из них видеоролик, который пото
22.10.2025 Wildberries представила «Фоторедактор 3.0» с генерацией карточки товара с нуля

цию». С ним продавцы смогут генерировать привлекательный композиционный кадр для товара и тем самым создавать основу для своей карточки товара практически с нуля. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. «Нейросети научились глубоко анализировать актуальные тренды визуального контента, а также выявлять предпочтения пользователей по данной теме. Благодаря этому ИИ сможет предложить

09.10.2025 Онлайн-магазины смогут принимать оплату через «WB Кошелек» на своих сайтах и в приложениях

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) сделала платежный сервис «WB Кошелек» доступным для установки в сторонние
09.10.2025 Власти хотят запретить скидки в Ozon и Wildberries при оплате выпущенными ими картами

итоговой стоимости для пользователей. Photogenica - Primakov Запретить скидки маркетплейсам Ozon и Wildberries при оплате своими картами решили российские сенаторы В то же время Совфед предлож
09.10.2025 Wildberries & Russ запустит «WB Копилку» для инвестиций в компании интернет-торговли

РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) планирует запуск первого инвестиционного продукта – «WB Копилка». С его п
08.10.2025 Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» жалуются на конкуренцию с торговыми сетями. При этом их обороты растут, а офлайн-магазины закрываются пачками

Регулирование розничной торговли устарело Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет маркетплейсы и сервисы доставки, такие как Ozon, Wildberries, «Купер», «Яндекс Маркет» и т.д.) назвала неравными условия конкуренции между онлайн- и офлайн-каналами продаж товаров в России, выяснил Forbes. В письме премьер-министру Михаилу Ми
07.10.2025 Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» вышел на Wildberries

Товары онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» появились на витрине Wildberries. Заказы будет доставлять курьерская служба партнера напрямую с собственных складо
07.10.2025 ПВЗ Wildberries начнут открываться в частных домах

С 7 октября 2025 г. у партнеров компании РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) появилась возможность открывать пункты выдачи заказов Wildberries

03.10.2025 Wildberries покупает крупную розничную сеть у хозяев обанкротившегося Ulmart

Wildberries и возможная покупка «Рив Гош» Головная структура объединенной компании Wildberries-Russ ООО РВБ стала залогодержателем 100% доли в ООО «АромаЛюкс», головной структу
03.10.2025 Власти: Wildberries и Ozon ущемляют и продавцов, и покупателей

ФАС выслушал жалобу на работу Wildberries и Ozon Экспертный совет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заслушал жалобы

26.09.2025 Wildberries купила аэропорт

Wildberries стала владельцем аэропорта Магас Структура группы Wildberries - Russ купила АО «Международный Аэропорт Магас» им. С.С. Оскванова, владеющую аэр
26.09.2025 Wildberries подключила «Рив Гош» к сервису самовывоза

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) договорилась о стратегическом партнерстве в развитии категории «Красота»

24.09.2025 «Контур.Экстерн» запустил автоматический учет продаж на Wildberries для всех систем налогообложения

Пользователям «Контур.Экстерна», которые продают товары на Wildberries, больше не нужно вручную загружать отчеты маркетплейса и распределять данные из них. После подключения интеграции с Wildberries они смогут автоматически получать сведения о п
24.09.2025 Россиян резко ограничат в праве возвращать товары на Ozon и Wildberries. Другие онлайн-магазины тоже затронет

ах в сторону их ужесточения. Как пишут «Ведомости», российские власти уже рассматривают возможность ограничения этого процесса, заботясь о продавцах, реализующих товар через интернет-площадки – Ozon, Wildberries и пр. Речь о защите продавцов от возврата им товаров после однократного использования. О потенциальных изменениях заявил лично министр экономического развития России Максим Решетник
22.09.2025 Число мест хранения на логистических комплексах РВБ увеличилось почти на четверть

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) продолжает расширение логистической инфраструктуры в рамках подготовки к

22.09.2025 Wildberries & Russ начала тестировать интеграцию WB ID в сторонние сервисы – первым партнером стал «Профи.ру»

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) начала тестировать возможность интеграции единого аккаунта WB ID в сторон
22.09.2025 РВБ начала тестировать книжное приложение

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) начала закрытое тестирование нового медиасервиса WB Книги среди пользоват
19.09.2025 Wildberries & Russ внедрила на маркетплейсе ИИ-сервис для защиты продавцов от мошенников

Команда безопасности РВБ (Объединенной компания Wildberries & Russ) внедрила новый элемент антифрод-системы для защиты продавцов от мошенниче
19.09.2025 Выходцы из ведущих ИT-компаний России запустили первый ИИ-сервис для полного автоматизированного управления рекламой на Wildberries

Состоялся официальный запуск сервиса «Зинаида Продает» — первого в России решения на основе искусственного интеллекта для полностью автоматического управления рекламными кампаниями на маркетплейсе Wildberries. Продукт разработан командой специалистов с опытом работы в «Яндекс», МТС и VK и призван автоматизировать подход к продвижению для продавцов любого уровня. По данным первых десятков
19.09.2025 На Wildberries запустили поиск товаров по рисункам

РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) представила новое поколение поиска по фото в мобильном приложении Wild
19.09.2025 На Wildberries в шесть раз снижен размер лицензионного платежа при регистрации для новых продавцов

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) изменяет размер лицензионного платежа при регистрации для новых партнеров
17.09.2025 Wildberries запустила услуги самовывоза шин и автотоваров из автомагазинов в 66 городах России

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) масштабировала сервис самовывоза автотоваров по России: теперь он охватыв
16.09.2025 РВБ и МГИМО подготовят специалистов для цифровой экономики

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) и Московский государственный институт международных отношений (университет)
16.09.2025 СДЭК предлагает готовые подключения по модели DBS к Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» в рамках одного окна

Логистический оператор СДЭК предлагает готовые подключения по модели DBS ко всем трем крупнейшим маркетплейсам – Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» – в рамках одного окна. Новое решение позволит продавцам выстроить собственную логистику, сохранив контроль над процессами и издержками. Сервис поддерживает

12.09.2025 На Wildberries запустили продажу туров

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) и FUN&SUN достигли соглашения о партнерстве в развитии направления турист
11.09.2025 РВБ запускает вторую очередь логистического комплекса в Воронеже

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширила логистический комплекс в Воронеже. Компания уже получила разреш
11.09.2025 Wildberries & Russ раскрыла мошенническую схему с выманиванием кодов из СМС через внутренние чаты в приложениях банков, сервисов объявлений и доставки

Команда безопасности РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) обнаружила новый способ обмана россиян. Мошенники начали использовать вну
09.09.2025 Wildberries открыла предзаказ на iPhone 17

Клиенты Wildberries уже могут ознакомиться с более 1100 карточками товара нового смартфона от разных продавцов на платформе. Для предзаказа доступны абсолютно все вариации iPhone 17, которые были предс
08.09.2025 Логистический комплекс РВБ в Шушарах начал прием поставок 

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) объявляет о начале приема поставок на логистический комплекс в Шушарах. С
05.09.2025 РВБ открыла логистический комплекс во Владивостоке

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила первую очередь логистического комплекса во Владивостоке, прием

03.09.2025 Wildberries запустит возможность предзаказа товаров

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает новую функцию на витрине маркетплейса – предзаказ товаров. Клие
03.09.2025 Wildberries запустила тестирование виртуальной примерочной

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) разработала и внедрила в тестовом формате новый инструмент — «Клиентская

29.08.2025 Wildberries закручивает гайки. Вводится тотальная проверка IMEI всех смартфонов

На проверку IMEI становись Представители Wildberries сообщили CNews об ужесточении правил продажи смартфонов на площадке. Отныне прода
29.08.2025 Сооснователь Wildberries ушел в «М.Видео - Эльдорадо» возвращать лидерские позиции

Владислав Бакальчук вышел на работу в «М.Видео - Эльдорадо» Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук займется цифровой трансформацией розничной сети «М.Видео - Эл
29.08.2025 Wildberries внедрила обязательное указание IMEI для всех смартфонов на платформе

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширила правило по обязательному указанию IMEI для смартфонов, продавае
28.08.2025 «Билайн» упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет»

пасности и контролю стало доступнее для владельцев ПВЗ, позволяя оптимизировать расходы без потери качества. «Билайн» среди немногих компаний уже аккредитован на установку системы видеонаблюдения для Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Это значит, что подключение проходит для владельцев ПВЗ максимально бесшовно и не требует от заказчика специфических знаний о требовании площадок к видеонаб

