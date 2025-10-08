Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» жалуются на конкуренцию с торговыми сетями. При этом их обороты растут, а офлайн-магазины закрываются пачками

Российские интернет-ретейлеры через свою ассоциацию обратились к премьер-министру с предложениями по изменению некоторых норм регулирования розничной торговли. Они считают, что законы устарели и ущемляют их в конкуренции с торговыми сетями.



Регулирование розничной торговли устарело

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет маркетплейсы и сервисы доставки, такие как Ozon, Wildberries, «Купер», «Яндекс Маркет» и т.д.) назвала неравными условия конкуренции между онлайн- и офлайн-каналами продаж товаров в России, выяснил Forbes.

В письме премьер-министру Михаилу Мишустину интернет-ретейлеры предложили внести поправки в регулирование.

Многие подходы к регулированию рынка в российском законодательстве были приняты еще тогда, когда интернет-торговля практически отсутствовала, и теперь видятся устаревшими, считают в АКИТ.

Что просят маркетплейсы

Критике подвергся, например, принятый в 2009 г. закон о торговле, ограничивающий 25%-ную долю продаж (в деньгах) продуктов питания одной сетью в одном регионе, не учитывающий онлайн-каналы. АКИТ предлагает рассматривать все каналы реализации товаров как «единое конкурентное пространство» и оставить запрет только на помещения под торговлю продовольственными товарами.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Маркетплейсы считают несправедливыми условия конкуренции с торговыми сетями

Логистика онлайн-торговли критически зависит от складских мощностей и площадей для экспресс-доставки, поэтому снятие этого запрета уберет инфраструктурные барьеры, и окажет значительное влияние на дальнейший рост онлайн-сегмента, отметила руководитель экспертного центра «Деловой России», первый вице-президент Союза интернет-торговли Екатерина Авдеева.

А включение онлайн-продаж в расчет 25%-ной доли ужесточит конкуренцию и увеличит регуляторное давление на крупнейшие сети, которые могут подойти к установленному пределу, пояснила Авдеева.

Еще одно предложение — снять запрет на заключение посреднических договоров между поставщиками и торговыми сетями для продаж через цифровую платформу, которая входит в одну группу компаний с ретейлером. «Это позволит выровнять условия работы для игроков, занимающихся однотипной деятельностью», — полагает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Нужно также отменить, как считают в АКИТ, 5%-ное (от суммы приобретенных товаров) ограничение на совокупный размер вознаграждения торговых сетей со стороны поставщиков, чтобы дать возможность ретейлерам расширить поставки от малых и средних предпринимателей, не имеющих собственных логистических мощностей.

Неравная конкуренция

Офлайн-магазины в России в общем и в Москве в частности на фоне стремительного роста популярности маркетплейсов стали очень активно закрываться. Это касается в первую очередь тех, кто вышел на российский рынок совсем недавно – в 2023 и 2024 гг. Как писал CNews в июле 2025 г., такие компании только за первую половину 2025 г. закрыли в столице девять магазинов, высвободив 4,9 тыс. кв. м коммерческой площади.

Компании, давно представленные на рынке, тоже вынуждены сокращать свое присутствие, будучи не в силах конкурировать с интернет-площадками. Известная в стране сеть Finn Flare, например, намерена избавиться от 10 «неэффективных» магазинов в течение ближайших пяти месяцев.

Рынок же интернет-торговли в России, на котором доминируют маркетплейсы, активно растет. В 2024 г. он вырос на 41% и достиг почти девяти трлн руб.