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Богданов Станислав
Богданов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 20 1
|АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
|Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 42 1
|ЕБС - Единая биометрическая система РФ 338 1
|Apple iPhone 6 4863 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5370 1
|FreePik 1095 1
|Касперский Евгений 325 1
|Лебедев Александр 31 1
|Крысанов Павел 3 1
|Меньшенина Ирина 1 1
|Безруков Степан 1 1
|Романенков Алексей 11 1
|Иванов Александр 103 1
|Соколов Артем 50 1
|Степаненко Василий 42 1
|Потапенко Дмитрий 18 1
|Машурин Сергей 20 1
|Мисник Юрий 11 1
|Ширяев Сергей 3 1
|Пешехонов Константин 22 1
|Мишустин Михаил 691 1
|Алехин Иван 6 1
|Даудрих Андрей 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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