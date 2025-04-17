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Индексная книга (каталог) CNews*
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Богданов Станислав



17.04.2025 Власти задумали ограничить параллельный импорт. Приказ уже готов 1
28.12.2023 Нелегальные и просроченные продукты будут автоматически блокироваться на кассах магазинов. ПО уже установлено 1
04.12.2023 «Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка» перевели программы лояльности на отечественное ПО 1
10.07.2023 «Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и сигареты с помощью биометрии 1
19.03.2021 Между Россией и Белоруссией реализован трансграничный ЭДО 1
21.08.2019 «Лаборатория Касперского» поддержит россиян с синдромом Дауна 1
25.10.2016 E-Comspace 2016: электронная коммерция не нуждается в госрегулировании 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Богданов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 2
8386 2
Yandex - Яндекс 7601 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 227 1
Signify - Philips Lighting 21 1
Газинформсервис - ГИС 299 1
Сбер - InSales - Инсейлс 53 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 35 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 179 1
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 20 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
SAP SE 5317 1
Loymax Solution - Лоймакс 12 1
Setec - СиТек 29 1
ComArch S.A. - Комарх 14 1
Hoff Tech - Хофф Тех 41 1
Тензор 108 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 223 1
Эвотор - Evotor 188 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 276 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 187 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
Ronavi Robotics - Ронави Роботикс - Ронави логистические системы 7 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1056 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 3
X5 Group - Перекрёсток 563 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 882 2
Синдром любви - Благотворительный фонд поддержки людей с синдромом Дауна 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7503 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2461 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1411 1
Почта России ПАО 2146 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 729 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
Восток-Запад - EWS Holding 43 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 1
Восток-Сервис ГК 53 1
X5 Group - Чижик 44 1
Лента - Сеть розничной торговли 2124 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 2
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4598 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 990 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 923 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3091 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 20 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5129 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12245 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2532 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10499 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10721 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3487 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24530 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12183 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 132 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 418 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 792 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 180 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2514 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11325 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9577 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2381 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7869 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2225 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6775 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5426 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7599 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2450 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5579 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2582 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1131 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4472 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5233 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2196 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6787 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2062 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4091 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5192 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 524 1
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 42 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 338 1
Apple iPhone 6 4863 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5370 1
FreePik 1095 1
Касперский Евгений 325 1
Лебедев Александр 31 1
Крысанов Павел 3 1
Меньшенина Ирина 1 1
Безруков Степан 1 1
Романенков Алексей 11 1
Иванов Александр 103 1
Соколов Артем 50 1
Степаненко Василий 42 1
Потапенко Дмитрий 18 1
Машурин Сергей 20 1
Мисник Юрий 11 1
Ширяев Сергей 3 1
Пешехонов Константин 22 1
Мишустин Михаил 691 1
Алехин Иван 6 1
Даудрих Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 3
Африка - Африканский регион 3509 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3176 1
Африка - Килиманджаро 9 1
Беларусь - Белоруссия 5783 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17324 1
Индия - Bharat 5515 1
Канада 4910 1
Индонезия - Республика 971 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1372 1
Сингапур - Республика 1865 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7643 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 92 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11138 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6041 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 392 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7854 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1603 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5981 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5756 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6443 1
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 28 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8171 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 341 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1221 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8944 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6286 1
Паспорт - Паспортные данные 2565 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3482 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10110 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 351 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8877 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5611 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4974 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6061 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1099 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1359 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 150 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 615 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1692 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 97 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 266 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2481 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5871 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 812 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1935 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
Известия ИД 645 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 228 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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