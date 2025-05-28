Разделы

Индексная книга (каталог) CNews
Пищевая промышленность Алкоголь Алкогольные напитки Спиртные напитки Ликеро-водочные изделия Alcoholic beverages Alcohol

Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol

Есть ли "безопасная" доза алкоголя, которую можно употребить в праздники, минимизируя риски?
Безопасной дозы алкоголя не существует. Это позиция Всемирной организации здравоохранения. Алкоголь часто провоцирует человека на неадекватные реакции, которые могут служить триггером для окружающих людей, заводить толпу или провоцировать конфликтные ситуации. Поэтому употребление алкоголя в местах массового скоплениях людей, да и вообще в жизни нужно избегать.

Что делает алкоголь с мозгом?
С физиологической точки зрения алкоголь угнетает кору головного мозга и одновременно активизирует подкорковые структуры. Это значит, что притупляется самоконтроль, а эмоции — наоборот, становятся ярче. В результате человек может начать вести себя импульсивно, неадекватно воспринимать происходящее, терять чувство меры.

Мы привыкли, что правильный алкоголь не должен содержать токсичного метанола. Но выясняется, что метанол есть почти во всех алкогольных напитках. Как он образуется?
Действительно, метанол — активное, токсичное даже в небольших дозах, вещество. В составе многих алкогольных напитков, в зависимости от типа напитка, определенное содержание метанола есть. Оно не велико, менее 0,01 % и даже ниже, но объективно все же есть. Его присутствие в основном связано с технологичным процессом изготовления.

Что считается смертельной дозой метанола для человека?
Если на чистый спирт пересчитывать, более 25-50 мл. Один из токсичных эффектов метанола — это слепота. Она может оказаться необратимой и при более низких дозах.

Поэтому текилу не советуют ни с чем соединять?
Запивать текилу этиловым спиртом или водкой для детоксикации — не самый лучший способ сохранить свое здоровье. Что касается фармакологического эффекта от соединения разных спиртных напитков — то это очень небезопасная история, и я бы не рекомендовал с этим экспериментировать. Метаболические процессы могут даже у условно здоровых людей протекать по-разному.

Что делают в случае серьезного алкогольного отравления, когда человек теряет сознание?
Бывает, что у них нарушается дыхание, так как это серьезное экзогенное отравление. Тогда пациент попадает на искусственную вентиляцию легких, и скорая помощь доставляет его с нарушением ментальных функций в отделении интенсивной терапии. Острая алкогольная интоксикация выводится капельницами, лекарствами, введением препаратов. Пациент просыпается, метаболизирует оставшийся в крови алкоголь, экстубируется, если он находится на аппарате искусственной вентиляции легких, а после этого, скорее всего, его отпускают домой.

Как алкоголь меняет организм?
При длительном употреблении в неограниченных количествах, алкоголь оказывает негативное влияние на различные органы и системы. Может развиться почечная недостаточность, алкогольная кардиомиопатия, нарушение центральной нервной системы. Частые последствия длительного приема алкоголя и абстинентного синдрома — это полинейропатия. Обычно она проявляется в виде трясущихся рук у алкоголиков. В таких случаях применяются капельницы с индивидуальным подбором объема инфузионной терапии, различными растворами сбалансированных кристаллоидов.

Можно ли при таком состоянии лечиться дома?
Что касается безопасности, как врач, я против того, чтобы помощь такого плана оказывалась на дому. Мы прекрасно знаем примеры, когда такие случаи заканчиваются летальными исходами. Как минимум, это пациент с острым заболеванием, у которого может быть потенциальная аллергия на какое-то лекарство. Как максимум, может произойти остановка кровообращения. Такой пациент должен проходить стационарное лечение.

* Пресс-служба РНИМУ

Антиалкогольной плакат, СССР, 1970-е Антиалкогольной плакат, СССР, 1970-е
Как алкоголь воздействует на организм. Как алкоголь воздействует на организм.
Древние персы обсуждали новые идеи дважды. Один раз трезвыми и один раз пьяными, потому что отличная идея должна была звучать одинаково хорошо в обоих состояниях. Древние персы обсуждали новые идеи дважды. Один раз трезвыми и один раз пьяными, потому что отличная идея должна была звучать одинаково хорошо в обоих состояниях.
Петр I выдавал медаль за пьянство. Как известно, царь-реформатор пьянство порицал, и в 1714 году придумал, как бороться с этой проблемой: отныне алкоголикам выдавали медаль за пьянство. Вес этой чудесной награды составлял примерно 7 кг, и это без цепей, ведь сделана она была из чистого чугуна, – по некоторым данным эта медаль даже считается самой тяжелой медалью в истории. Медаль «вручали» в полицейском участке, а на шею конструкция крепилась так, чтобы снять ее самостоятельно «награжденный» не мог. Носить на себе знак отличия нужно было неделю. Петр I выдавал медаль за пьянство. Как известно, царь-реформатор пьянство порицал, и в 1714 году придумал, как бороться с этой проблемой: отныне алкоголикам выдавали медаль за пьянство. Вес этой чудесной награды составлял примерно 7 кг, и это без цепей, ведь сделана она была из чистого чугуна, – по некоторым данным эта медаль даже считается самой тяжелой медалью в истории. Медаль «вручали» в полицейском участке, а на шею конструкция крепилась так, чтобы снять ее самостоятельно «награжденный» не мог. Носить на себе знак отличия нужно было неделю.
Орден пьяницы и прогульщика (Ганф Ю.) 1931 год Орден пьяницы и прогульщика (Ганф Ю.) 1931 год
1938 год, СССР Столовая водка. Плакат легендарного советского художника Сергея Георгиевича Сахарова 1938 год, СССР Столовая водка. Плакат легендарного советского художника Сергея Георгиевича Сахарова
«Столичная водка», 1965 Худ. С. Сахаров «Столичная водка», 1965 Худ. С. Сахаров
"Нет!" Плакат, пропагандирующий трезвый образ жизни — самый знаменитый плакат художника. Говорков Виктор Иванович, 1954 год. "Нет!" Плакат, пропагандирующий трезвый образ жизни — самый знаменитый плакат художника. Говорков Виктор Иванович, 1954 год.
«Всякая река с ручейка начинается, а пьянство с рюмочки» Плакат о вечной борьбе с пьянством. Неизвестный художник, 1929 год. «Всякая река с ручейка начинается, а пьянство с рюмочки» Плакат о вечной борьбе с пьянством. Неизвестный художник, 1929 год.
«Стой. Последнее предупреждение!» Советский плакат по борьбе с пьянством на производстве и в быту. Соколов-Скаля П., 1929 год. «Стой. Последнее предупреждение!» Советский плакат по борьбе с пьянством на производстве и в быту. Соколов-Скаля П., 1929 год.
"Пьяница (Шинок)" 1883 Автор:Архипов Абрам Ефимович "Пьяница (Шинок)" 1883 Автор:Архипов Абрам Ефимович
«Алкоголь способствует развитию туберкулёза» Советский антиалкогольный плакат. Медицина. Неизвестный художник, 1930-е гг. «Алкоголь способствует развитию туберкулёза» Советский антиалкогольный плакат. Медицина. Неизвестный художник, 1930-е гг.
«Не пей метилового спирта!» Художник: Х. Ерганжиев, 1946г. «Не пей метилового спирта!» Художник: Х. Ерганжиев, 1946г.
«Пьянству — бой!» Советский плакат о необходимости дальнейшего усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом. Механтьев В. Д., 1986 год. «Пьянству — бой!» Советский плакат о необходимости дальнейшего усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом. Механтьев В. Д., 1986 год.
«Полиглот. Широк диапазон его натуры: от керосина и до политуры... И никому неведомо пока, как вразумить такого... "знатока"!» Советский плакат о борьбе с пьянством. Кюннап В.И., 1980-е. «Полиглот. Широк диапазон его натуры: от керосина и до политуры... И никому неведомо пока, как вразумить такого... "знатока"!» Советский плакат о борьбе с пьянством. Кюннап В.И., 1980-е.
«Кто умён, а кто дурак! Один за книгу, другой в кабак» Неизвестный художник. 1929 год. «Кто умён, а кто дурак! Один за книгу, другой в кабак» Неизвестный художник. 1929 год.
Смерть "Зелёной феи" Швейцарский плакат, критикующий запрет продажи абсента в этой стране. На плакате отмечены две даты: 1291 года — год основания Швейцарского союза и, очевидно, энергичные молодые (хоть и бородатые) люди, символизирующие собой такую же молодую и активную Швейцарию на заре своего существования. Справа — 1910 год — год запрета продажи абсента, и дряхлый старик как символ такой же дряхлой страны. По центру плаката — весьма противный господин, держащий в руках некую библию как символ победившего "антиабсентного" лобби. Швейцария, 1910 г. Albert Gantner. Смерть "Зелёной феи" Швейцарский плакат, критикующий запрет продажи абсента в этой стране. На плакате отмечены две даты: 1291 года — год основания Швейцарского союза и, очевидно, энергичные молодые (хоть и бородатые) люди, символизирующие собой такую же молодую и активную Швейцарию на заре своего существования. Справа — 1910 год — год запрета продажи абсента, и дряхлый старик как символ такой же дряхлой страны. По центру плаката — весьма противный господин, держащий в руках некую библию как символ победившего "антиабсентного" лобби. Швейцария, 1910 г. Albert Gantner.
Передает "горький опыт". (Невлер К.) 1981 год Передает "горький опыт". (Невлер К.) 1981 год
«КОГДА РАБОТНИК ВО ХМЕЛЮ, ПЛОДЫ ТРУДА РАВНЫ НУЛЮ!» А. Герасимов, В. Стрелков 1986 год. «КОГДА РАБОТНИК ВО ХМЕЛЮ, ПЛОДЫ ТРУДА РАВНЫ НУЛЮ!» А. Герасимов, В. Стрелков 1986 год.
«Сегодня пьян, завтра пьян и в результате сорван план» Плакат о вреде алкоголизма. Брискин В. М., 1954 год. «Сегодня пьян, завтра пьян и в результате сорван план» Плакат о вреде алкоголизма. Брискин В. М., 1954 год.
Долбанём! Антиалкогольный плакат времён формирования командно-административной экономики СССР. Заводской рабочий бьёт молотом с надписью "Культурная революция" по бутылке с алкоголем. Под изображением — стихи Демьяна Бедного: "Так нечего с пьянкой шутить, Ее надо колотить, Культурно, Бурно. Пламенно, гневно, Долбить ежедневно, На каждом шагу, Не давать передышки врагу." СССР, 1929 г. Дени В.Н.; Демьян Бедный Долбанём! Антиалкогольный плакат времён формирования командно-административной экономики СССР. Заводской рабочий бьёт молотом с надписью "Культурная революция" по бутылке с алкоголем. Под изображением — стихи Демьяна Бедного: "Так нечего с пьянкой шутить, Ее надо колотить, Культурно, Бурно. Пламенно, гневно, Долбить ежедневно, На каждом шагу, Не давать передышки врагу." СССР, 1929 г. Дени В.Н.; Демьян Бедный
«Отдел кадров», 1979 Худ. А. Блискунов «Отдел кадров», 1979 Худ. А. Блискунов
Браз А.Л., 1972 г. Браз А.Л., 1972 г.
«Долой пьяниц» Плакат об усилении борьбы с пьянством на производстве. Янг И., Черномордик А., 1929 год. «Долой пьяниц» Плакат об усилении борьбы с пьянством на производстве. Янг И., Черномордик А., 1929 год.
Влип Филипп... Утром Филипп на работу явился... В полдень напиться Филипп умудрился... Выпивка эта прогулу равняется. А за прогул на общественный суд, Как полагается, злостного пьяницу Перед людьми отвечать поведут... СССР, 1960-1970-е гг. Говорков В.И. Влип Филипп... Утром Филипп на работу явился... В полдень напиться Филипп умудрился... Выпивка эта прогулу равняется. А за прогул на общественный суд, Как полагается, злостного пьяницу Перед людьми отвечать поведут... СССР, 1960-1970-е гг. Говорков В.И.
«Из рабочей гущи выгоним пьющих» Плакат посвящен борьбе с алкоголизмом. Цитата приведена из стихотворения В. Маяковского. Говорков Виктор Иванович, 1966 год. «Из рабочей гущи выгоним пьющих» Плакат посвящен борьбе с алкоголизмом. Цитата приведена из стихотворения В. Маяковского. Говорков Виктор Иванович, 1966 год.
Рабочее место - не место попойки! (СССР) конец 1980-х годов Рабочее место - не место попойки! (СССР) конец 1980-х годов
Увеличивай производительность труда! (Гальба В.) 1970-е годы. Изображен строитель, лихо орудующий отбойным молотком. По иронии, инструмент с обозначением "40%" снижает былую, отличную, 100%-ную производительность труда в производственном графике ровно до этого низкого показателя. Увеличивай производительность труда! (Гальба В.) 1970-е годы. Изображен строитель, лихо орудующий отбойным молотком. По иронии, инструмент с обозначением "40%" снижает былую, отличную, 100%-ную производительность труда в производственном графике ровно до этого низкого показателя.
Алкоголь — причина травм на производстве / 19 Советский профилактический плакат с лозунгом: «Алкоголь — причина травм на производстве». В СССР употребление алкоголя на рабочих местах было распространено: • Согласно одному из советских исследований, 20% мужчин и 11% женщин употребляли алкоголь на работе. • Массовое пьянство на производстве считалось причиной значительного числа несчастных случаев, включая смертельные. Алкоголь — причина травм на производстве / 19 Советский профилактический плакат с лозунгом: «Алкоголь — причина травм на производстве». В СССР употребление алкоголя на рабочих местах было распространено: • Согласно одному из советских исследований, 20% мужчин и 11% женщин употребляли алкоголь на работе. • Массовое пьянство на производстве считалось причиной значительного числа несчастных случаев, включая смертельные.
«Стыдно! Напился, ругался, сломал деревцо - стыдно смотреть людям в лицо» Советский антиалкогольный плакат о необходимости повышении морального облика граждан. Вележева Н., Кузовкин Н., 1958 год. «Стыдно! Напился, ругался, сломал деревцо - стыдно смотреть людям в лицо» Советский антиалкогольный плакат о необходимости повышении морального облика граждан. Вележева Н., Кузовкин Н., 1958 год.
Гелий Коржев 《На троих》. 1998г Гелий Коржев 《На троих》. 1998г
Губы, касающиеся алкоголя, не прикоснутся к нашим губам. Сторонницы запрета на алкоголь. США, 1919 год Губы, касающиеся алкоголя, не прикоснутся к нашим губам. Сторонницы запрета на алкоголь. США, 1919 год
Одним из следствий Сухого закона в США стало усиление мафии, которая заработала огромные деньги на поставках спиртного. Но у этого закона были и другие серьезные последствия. Американцы выпили в годы запрета спиртного значительно больше, чем до его принятия. Причем крепкие спиртные напитки составили целых 75% от общего количества. До 1920 года большую часть выпиваемого американцами спиртного составляло пиво. Сухой закон заложил основы современной питейной культуры граждан США: именно в эти годы американцы подсели на алкогольные коктейли и самогон. Одним из следствий Сухого закона в США стало усиление мафии, которая заработала огромные деньги на поставках спиртного. Но у этого закона были и другие серьезные последствия. Американцы выпили в годы запрета спиртного значительно больше, чем до его принятия. Причем крепкие спиртные напитки составили целых 75% от общего количества. До 1920 года большую часть выпиваемого американцами спиртного составляло пиво. Сухой закон заложил основы современной питейной культуры граждан США: именно в эти годы американцы подсели на алкогольные коктейли и самогон.
Арест самогонщика работниками ГПУ, 1920–е годы, СССР. Арест самогонщика работниками ГПУ, 1920–е годы, СССР.
Рейд милиции по уничтожению контрафактной алкогольной продукции, 1993 год. Рейд милиции по уничтожению контрафактной алкогольной продукции, 1993 год.
Шествие с надувной бутылкой водки по Тверской улице. 24 июля 1990 года в СССР отменили "сухой закон". Шествие с надувной бутылкой водки по Тверской улице. 24 июля 1990 года в СССР отменили "сухой закон".
Заправился — отправился / 1970-е Советский агитационный плакат, предупреждающий о последствиях употребления алкоголя за рулём. Заправился — отправился / 1970-е Советский агитационный плакат, предупреждающий о последствиях употребления алкоголя за рулём.
«Пьянство — преступление!» Антиалкогольная пропаганда Художник Каждан Е. 1958 год «Пьянство — преступление!» Антиалкогольная пропаганда Художник Каждан Е. 1958 год
Плакат "Пьяный за рулём-преступник!", 1986 г. Плакат "Пьяный за рулём-преступник!", 1986 г.
За рулем напился - докатился! Изображен алкоголик за рулем, оказавшийся впоследствии за решеткой. В верхней части листа размещена цитата из Статьи 211 Уголовного кодекса РСФСР, в которой отражено наказание за вождение в пьяном виде. М. Хейфиц, 1981г. За рулем напился - докатился! Изображен алкоголик за рулем, оказавшийся впоследствии за решеткой. В верхней части листа размещена цитата из Статьи 211 Уголовного кодекса РСФСР, в которой отражено наказание за вождение в пьяном виде. М. Хейфиц, 1981г.
Пьяный за рулем - преступник! (Неизвестный художник) конец 1980-х годов Пьяный за рулем - преступник! (Неизвестный художник) конец 1980-х годов
Водитель! В нетрезвом состоянии управлять автомобилем - преступление! Плакат на тему ПДД и работе милиции. Изображен советский миллиционер, держащий на руках ребенка, которого сбил пьяный водитель на грузовом автомобиле. Художник создал настоящий портрет сотрудника милиции - волевое и решительное лицо человека, исполняющего свой служебный и гражданский долг; Высокие художественные качества, анатомическая точность и декоративность - отличительные черты плакатного творчества середины прошлого века. В. Кондратьев, 1958г. Водитель! В нетрезвом состоянии управлять автомобилем - преступление! Плакат на тему ПДД и работе милиции. Изображен советский миллиционер, держащий на руках ребенка, которого сбил пьяный водитель на грузовом автомобиле. Художник создал настоящий портрет сотрудника милиции - волевое и решительное лицо человека, исполняющего свой служебный и гражданский долг; Высокие художественные качества, анатомическая точность и декоративность - отличительные черты плакатного творчества середины прошлого века. В. Кондратьев, 1958г.
Советский плaкат, 1987 гoд. Советский плaкат, 1987 гoд.
"Свадебный" ребенок… Р.А.Пономарева, 1977год "Свадебный" ребенок… Р.А.Пономарева, 1977год
Плакат, СССР, 1986 год. Плакат, СССР, 1986 год.
"Прощальный взгляд", Геннадий Добров (1982) Картину написал художник Геннадий Добров, который предпочитал воплощать на холсте правдивые вещи. Мастер хотел без прикрас показать даже самые неприглядные стороны человеческой жизни. Картина увековечивает историю его собственной сестры. Будучи пианисткой, она вышла замуж за скрипача, однако музыкант не смог грамотно распорядиться ни своим талантом, ни своей жизнью в целом. Он начал сильно пить, и в итоге спился окончательно. Жена забрала дочку и ушла от него. На своей картине Добров изобразил именно этот момент. ARTерия "Прощальный взгляд", Геннадий Добров (1982) Картину написал художник Геннадий Добров, который предпочитал воплощать на холсте правдивые вещи. Мастер хотел без прикрас показать даже самые неприглядные стороны человеческой жизни. Картина увековечивает историю его собственной сестры. Будучи пианисткой, она вышла замуж за скрипача, однако музыкант не смог грамотно распорядиться ни своим талантом, ни своей жизнью в целом. Он начал сильно пить, и в итоге спился окончательно. Жена забрала дочку и ушла от него. На своей картине Добров изобразил именно этот момент. ARTерия
Скульптура "Из кабака. Крестьянка с ребенком, поднимающая пьяного мужа". Россия, фабрика Ф.Я. Гарднера,1880-90-е годы. Скульптура "Из кабака. Крестьянка с ребенком, поднимающая пьяного мужа". Россия, фабрика Ф.Я. Гарднера,1880-90-е годы.
«Папа, не пей!» Борьба с алкоголизмом. Художник Буланов Д., 1929 год «Папа, не пей!» Борьба с алкоголизмом. Художник Буланов Д., 1929 год
«ПОЩАДИ БУДУЩЕГО РЕБЕНКА!» Художник Цвик Е.С., 1985 год «ПОЩАДИ БУДУЩЕГО РЕБЕНКА!» Художник Цвик Е.С., 1985 год
«Ни капли!» Советский антиалкогольный плакат. Решетников Б., 1961 год. «Ни капли!» Советский антиалкогольный плакат. Решетников Б., 1961 год.
К спиртному приобщать детей - не смей! Изображены отец и сын, в виде символических цветных силуэтов. Разум взрослого алкоголика уже затуманен, в его мыслях лишь бутылки спиртного - одна, вторая, третья. Маленький ребенок, не знакомый с алкоголем, вопросительно смотрит на зависимого отца. Размещена цитата из Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.05.85 г. об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в пьянство. А. Веприков, 1985г. К спиртному приобщать детей - не смей! Изображены отец и сын, в виде символических цветных силуэтов. Разум взрослого алкоголика уже затуманен, в его мыслях лишь бутылки спиртного - одна, вторая, третья. Маленький ребенок, не знакомый с алкоголем, вопросительно смотрит на зависимого отца. Размещена цитата из Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.05.85 г. об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в пьянство. А. Веприков, 1985г.
«Спирт-спорт. С буквой „о“ — сила, с буквой „и“ — могила». М.: Государственное медицинское издательство, 1929. «Спирт-спорт. С буквой „о“ — сила, с буквой „и“ — могила». М.: Государственное медицинское издательство, 1929.
А меня не взяли?! Советский плакат, 1980-е Художник И. Харкевич, стихи В. Шумилина А меня не взяли?! Советский плакат, 1980-е Художник И. Харкевич, стихи В. Шумилина
«Бей! По врагу культурной революции!» Неизвестный художник, 1930 год. «Бей! По врагу культурной революции!» Неизвестный художник, 1930 год.
СОКрушительный удар! Б. Семенов, 1985г. СОКрушительный удар! Б. Семенов, 1985г.
Вместо алкоголя, лучше молоко / 1958 Венгерский плакат в стиле социалистической пропаганды. Надписи переводятся как: • «Alkohol helyett» — «Вместо алкоголя». • «Inkább tejet» — «Лучше молоко». Вместо алкоголя, лучше молоко / 1958 Венгерский плакат в стиле социалистической пропаганды. Надписи переводятся как: • «Alkohol helyett» — «Вместо алкоголя». • «Inkább tejet» — «Лучше молоко».
Самоупийца "Он пьёт, но не из крана иль колодца. Самоупийца своего допьётся!" СССР, 1980 г. Арутчьян С.А., Смирнов С.В. Самоупийца "Он пьёт, но не из крана иль колодца. Самоупийца своего допьётся!" СССР, 1980 г. Арутчьян С.А., Смирнов С.В.
Пропойца (Г. Ковенчук) 1972 год Пропойца (Г. Ковенчук) 1972 год
«ОТ ПЕРВОЙ СЛАДКОЙ РЮМОЧКИ …» И. Теплицкая, 1989 год. «ОТ ПЕРВОЙ СЛАДКОЙ РЮМОЧКИ …» И. Теплицкая, 1989 год.
Жучок-змеевичок самогонный! Агитационный плакат позднего советского периода. В верхней части листа размещена цитата из Статьи 158 Уголовного кодекса РСФСР, указывающая на то, что изготовление, хранение и сбыт алкоголя домашнего изготовления наказывается лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой. Автор неизвестен, 1981г. Жучок-змеевичок самогонный! Агитационный плакат позднего советского периода. В верхней части листа размещена цитата из Статьи 158 Уголовного кодекса РСФСР, указывающая на то, что изготовление, хранение и сбыт алкоголя домашнего изготовления наказывается лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой. Автор неизвестен, 1981г.
Не замечать пьянство - преступная близорукость! На плакате изображен начальник стройки в строгом костюме и каске, на его длинном лживом носу уселись строители-алкоголики. Объект простаивает, и работа в таком виде чревата плохими последствиями как для строительства, так и для работников. В верхней части плаката размещена цитата из Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1972 года "О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма". А. Скотаренко, 1981г. Не замечать пьянство - преступная близорукость! На плакате изображен начальник стройки в строгом костюме и каске, на его длинном лживом носу уселись строители-алкоголики. Объект простаивает, и работа в таком виде чревата плохими последствиями как для строительства, так и для работников. В верхней части плаката размещена цитата из Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1972 года "О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма". А. Скотаренко, 1981г.
«РЮМКА ЗА РЮМКОЙ ПРИВОДЯТ К ПЬЯНСТВУ, К АЛКОГОЛИЗМУ!» К. Иванов, 1979 год. «РЮМКА ЗА РЮМКОЙ ПРИВОДЯТ К ПЬЯНСТВУ, К АЛКОГОЛИЗМУ!» К. Иванов, 1979 год.
Пить! Сатирический плакат, выпущенный в период антиалкогольной кампании 1980-х годов. Изображены пятеро алкоголиков, по-разному одетые, но всех их объединяет любовь к спиртному. Алкоголики очень ждут перестройку, надеясь на завершение антиалкогольной кампании и на ввоз спиртного из-за рубежа. Ф. Нелюбин, 1980-е гг. Пить! Сатирический плакат, выпущенный в период антиалкогольной кампании 1980-х годов. Изображены пятеро алкоголиков, по-разному одетые, но всех их объединяет любовь к спиртному. Алкоголики очень ждут перестройку, надеясь на завершение антиалкогольной кампании и на ввоз спиртного из-за рубежа. Ф. Нелюбин, 1980-е гг.
Увеличивай производительность труда! По иронии, "инструмент" снижает былую, отличную, 100%-ную производительность труда в производственном графике ровно до показателя, написанного на инструменте. В. Гальба, 1970-е гг. Увеличивай производительность труда! По иронии, "инструмент" снижает былую, отличную, 100%-ную производительность труда в производственном графике ровно до показателя, написанного на инструменте. В. Гальба, 1970-е гг.
Это надо ж так напиться! На верхней иллюстрации изображен алкогольный отдел магазина, где продавщица отпускает вино гражданину в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на предупреждающую табличку. На нижней иллюстрации показан закономерный итог - эта же самая продавщица, по пути домой, явно не восторге от перспективы ехать в одном трамвае с пьяницей. Л. Каминский, 1980г. Это надо ж так напиться! На верхней иллюстрации изображен алкогольный отдел магазина, где продавщица отпускает вино гражданину в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на предупреждающую табличку. На нижней иллюстрации показан закономерный итог - эта же самая продавщица, по пути домой, явно не восторге от перспективы ехать в одном трамвае с пьяницей. Л. Каминский, 1980г.
Воровство для зеленого змия Плакат, посвященный сразу двум проблемам - воровству и самогоноварению. Изображен работник завода, ворующий с предприятия сахар для изготовления самогона. Е. Гуров, 1988г. Воровство для зеленого змия Плакат, посвященный сразу двум проблемам - воровству и самогоноварению. Изображен работник завода, ворующий с предприятия сахар для изготовления самогона. Е. Гуров, 1988г.
Дети берут пример с нас! Изображен обычный день в Детском городке, на маленькой детской площадке. Дети катают машинки с грузом в виде пустых пивных бутылок, играют с мусором, всячески контактируют с отходами жизнедеятельности алкоголиков и маргиналов. Размещена цитата из Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.05.85 г. о наказании за распитие спиртных напитков в общественных местах. А. Веприков, 1985г. Дети берут пример с нас! Изображен обычный день в Детском городке, на маленькой детской площадке. Дети катают машинки с грузом в виде пустых пивных бутылок, играют с мусором, всячески контактируют с отходами жизнедеятельности алкоголиков и маргиналов. Размещена цитата из Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.05.85 г. о наказании за распитие спиртных напитков в общественных местах. А. Веприков, 1985г.
Яд самогона отравляет здоровье трудящихся, разрушает их организм, семью и потомство. Голод, проституция и нищенство — вот последствия пьянства. Рабочий, твой долг — бороться с пьянством, уничтожить преступную свору самогонщиков (Неизвестный художник) 1923 год Яд самогона отравляет здоровье трудящихся, разрушает их организм, семью и потомство. Голод, проституция и нищенство — вот последствия пьянства. Рабочий, твой долг — бороться с пьянством, уничтожить преступную свору самогонщиков (Неизвестный художник) 1923 год
Прощальный взгляд 1982г. Геннадий Добров Прощальный взгляд 1982г. Геннадий Добров
Алексей Корзухин «Пьяный отец семейства» (1861 год) Тема картины поднимает такие социально-острые проблемы, как пьянство и бедность российского народа. Сюжет довольно знакомый и реалистичной каждой второй семье. Отец, который довольно хорошо отдохнул и принял горячительных напитков, хочет показать, кто в доме хозяин. Алкоголь придал ему уверенность и сил для скандала. Это видно потому, что стул и вещи опрокинуты на пол. Жена уже покорно, склонив голову, слушает его пьяные выходки. Она приняла всю тяжесть своего креста и смирилась с такой судьбой. Но жалость вызывает ребенок, который прижался в маминым ногам и боится скандалов. Семья живет бедно. Это видно по убранству дома и обстановке. За свою картину Корзухин получил малую золотую медаль от Императорской Академии художеств. Алексей Корзухин «Пьяный отец семейства» (1861 год) Тема картины поднимает такие социально-острые проблемы, как пьянство и бедность российского народа. Сюжет довольно знакомый и реалистичной каждой второй семье. Отец, который довольно хорошо отдохнул и принял горячительных напитков, хочет показать, кто в доме хозяин. Алкоголь придал ему уверенность и сил для скандала. Это видно потому, что стул и вещи опрокинуты на пол. Жена уже покорно, склонив голову, слушает его пьяные выходки. Она приняла всю тяжесть своего креста и смирилась с такой судьбой. Но жалость вызывает ребенок, который прижался в маминым ногам и боится скандалов. Семья живет бедно. Это видно по убранству дома и обстановке. За свою картину Корзухин получил малую золотую медаль от Императорской Академии художеств.
Водка - причина семейного разлада! Изображен запойный алкоголик, отец семейства, в совершенно непотребном виде - он сломал стул, упав с него, разбросал объедки и стакан, скинул ботинки. Перепуганная мать семейства с подросшим сыном и младенцем стоят справа от него. На плакате размещена цитата из Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.05.85 г. А. Веприков, 1985г. Водка - причина семейного разлада! Изображен запойный алкоголик, отец семейства, в совершенно непотребном виде - он сломал стул, упав с него, разбросал объедки и стакан, скинул ботинки. Перепуганная мать семейства с подросшим сыном и младенцем стоят справа от него. На плакате размещена цитата из Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.05.85 г. А. Веприков, 1985г.
Пьяный отец - горе для семьи! (Неизвестный художник) 1955 год Пьяный отец - горе для семьи! (Неизвестный художник) 1955 год
Ночью пьяный лег Степан с папироской на диван... (Ковенчук Г.) 1958 год Ночью пьяный лег Степан с папироской на диван... (Ковенчук Г.) 1958 год
Отбился от стада, 1970 Худ.: Меньшиков Владимир Михайлович Стихи: Б. Лезунов Отбился от стада, 1970 Худ.: Меньшиков Владимир Михайлович Стихи: Б. Лезунов

28.05.2025 Бизнес Подмосковья теперь может оспорить решение по лицензии на алкоголь через регпортал

льной продукции на территории Московской области”». После этого необходимо заполнить электронную форму и направить заявку на рассмотрение. С января по апрель 2025 г. услугой по оформлению лицензий на алкоголь воспользовались более 1,3 тыс. раз.
26.12.2024 Нейросеть превзошла живых дегустаторов в различении сортов шотландского виски

ИИ-сомелье шотландских виски Исследователи в области машинного обучения (ML) смогли обучить ИИ-систему различать шотландский виски и американский виски. В итоге ИИ справился с задачей лучше экспертов-лю
10.07.2023 «Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и сигареты с помощью биометрии

риводятся четыре группы аргументов: вторжение в частную жизнь, нежелание и дефицит доверия, отсутствие нужды и недостаточная информированность. Фото: x5.ru «Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и табак на кассах самообслуживания Опыт использования биометрии Технологии биометрической идентификации в различных секторах экономики активно развиваются во всем мире. Так, в Индии к

20.12.2022 Власти готовятся разрешить «Сбермаркету», Ozon и Wildberries продавать алкоголь через интернет

в России запрещена законом. Однако последние несколько лет такая возможность обсуждается властями. Алкоголь могут начать продавать на меркетплейсах. Власти включат их в эксперимент Весной 2021
31.08.2018 На сеть модных российских алкогольных бутиков напали тайные майнеры криптовалюты

нная в 1994 г., является одним из крупнейших импортеров и дистрибьюторов алкогольной продукции в России. Предлагаемый ассортимент насчитывает более 4 тыс. вин из 42 стран, также в него входят крепкие спиртные напитки, минеральные воды и соки. У компании есть своя сеть винотек SimpleWine, винные бары Grand Cru и SimpleWine&Bar, школа вина «Энотрия» и издательство Simple Wine News. Как нашли

10.11.2017 Алкоголь убивает стволовые клетки мозга и не дает восстановиться когнитивным функциям

ицинского отделения Техасского университета в Галвестоне (США), проведенное на взрослых мышах.  Кроме того, стволовые клетки в ключевых областях мозга у взрослых женских и мужских особей реагируют на алкоголь по-разному. Предполагается, что новое исследование позволит разработать более эффективные способы лечения алкоголизма.   Стволовые клетки головного мозга создают новые нервные клетки и
09.07.2017 Алкоголь во время беременности — проблемы с психикой у следующих поколений

Женщины, употребляющие алкоголь во время беременности, рискуют спровоцировать развитие алкогольного синдрома плода у
27.06.2016 Алкоголь может вызвать рак даже при малых дозах

риск развития рака молочной железы, рака прямой кишки, а также рака ротовой полости, глотки, пищевода, гортани и печени. Эти виды рака широко распространены и часто приводят к смерти. Особенно опасен алкоголь для женщин, поскольку он резко повышает риск рака молочной железы Больше всего ученых поразили данные по развитию рака молочной железы – самого частого вида рака у женщин, в том числе

08.12.2014 Сеть алкогольных супермаркетов «Винлаб» внедряет SAP for Retail

В сети алкогольных супермаркетов «Винлаб» стартовал проект по внедрению системы SAP for Retail в сети алкогольных супермаркетов «Винлаб». Партнером по внедрению стала компания TeamIdea. Об этом
08.10.2013 Почему алкоголь мешает заживлению костей

Врачи давно заметили, что алкоголь значительно ухудшает процесс заживления костей после переломов. И только теперь исследование Университета Лойолы (США) пролило свет на то, как именно алкоголь замедляет исцелени
12.07.2013 Сигареты и алкоголь одновременно – быстрый путь к слабоумию

тех, кто не курит и умеренно выпивает. До этого исследователи уже обращали внимание, что курение и алкоголь по отдельности вносят вклад в развитие деменции. Однако впервые психиатры обратили в
12.07.2011 Алкоголь необратимо повреждает ДНК

механизмов защиты. Эти данные заставляют нас по-новому взглянуть на механизмы, посредством которых алкоголь оказывает губительное действие на организм. Они также указывают на наличие, по крайн
22.12.2010 «Яндекс» изучил поисковые запросы об алкогольных напитках

з них — вино. Судя по поисковым запросам, в которых пользователи уточняют характеристики вина, больше всего любят французское красное сухое. Водкой интересуются почти в два раза меньше. Входит в моду виски — количество запросов про этот напиток росло в течение всего года. Некоторые виды спиртного — например красное и белое вино, портвейн, коктейли — интересуют людей круглый год, а некоторые
15.11.2010 Алкоголь полезен при болезнях сердца

и для людей, у которых уже есть проблемы с сердцем. Кардиолог Эрин Микос (Erin Michos) из Университета Джона Хопкинса говорит, что она не рекомендует умеренно-выпивающим людям переставать употреблять алкоголь, но и не советует тем, кто не пьет, начинать это делать. Она замечает, что полезным является регулярное употребление небольших доз алкоголя: "Принятие до двух рюмок в день не может сра
08.02.2010 В Антарктиде обнаружено древнее виски

Во льдах Антарктиды найдены виски и бренди столетней выдержки, сообщает РБК со ссылкой на телеканал "Россия 24". В бутылк
29.07.2009 Алкоголизация России в цифрах: итоги соцопроса

). Этот показатель наиболее высок в малых городах (44%) и среди 18-24-летних (12%). 23% употребляют алкоголь два-три раза в месяц, 18% - раз в месяц, 25% - реже, чем раз в месяц (в 1996 году -

27.04.2009 «Алкоголь.ру» запустил англоязычную версию

Портал «Алкоголь.ру» (alcohole.ru) объявил о запуске англоязычной версии. Основной задачей англоязычной версии портала является информирование зарубежных производителей и дистрибуторов о ситуации на ро
05.06.2008 Алкоголь снижает риск ревматоидного артрита

ск возникновения артрита почти на 50%, причем наибольшее снижение риска наблюдалось в группе с самым высоким уровнем потребления алкоголя. Этот эффект проявлялся в равной степени у мужчин и у женщин. Алкоголь снижает и риск заболевания у тех опрошенных, которые постоянно курят и имеют генетическую предрасположенность к заболеванию артритом. Основной вывод исследования заключается в несомнен
07.03.2008 Алкоголь предупреждает сердечные недуги

чем у совершенно непьющих. Результат оказался статистически значимым даже с учетом всех остальных факторов (массы тела, демографических и иных показателей). Как сообщает Physorg, среди употребляющих алкоголь испытуемых выделялась подгруппа лиц, употребляющих исключительно виноградное вино - у них снижение риска оказалось особенно высоким, однако относительно малая статистика не позволила п
26.02.2008 Создан электронный дегустатор бренди

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета разработали электронное устройство, которое способно различать различные марки бренди, а также определять срок выдержки этого напитка. Созданное устройство представляет собой несколько датчиков, а также аппаратно-программный комплекс для обработки информации датчиков. Оно
28.03.2007 Табак и алкоголь опаснее ЛСД: новая классификация

По всемирной шкале алкоголь и табак даже не причисляют к наркотическим средствам. Тем не менее, как показывают с
19.12.2006 Алкоголь может стать лекарством против ревматоидного артрита

получал разбавленный спирт, артритом заболели лишь около 60%. Можно, таким образом, утверждать, что алкоголь приводит к предотвращению или подавлению воспалительного процесса. Ученые отметили т
19.12.2006 Алкоголь может стать лекарством против ревматоидного артрита

получал разбавленный спирт, артритом заболели лишь около 60%. Можно, таким образом, утверждать, что алкоголь приводит к предотвращению или подавлению воспалительного процесса. Ученые отметили т
14.09.2006 Новости социологии: пьянство выручает трудовые коллективы

ков, а время одиночек в бизнесе прошло. Пьянство полезно в работе с клиентами, коллегами по работе. Алкоголь помогает сотрудникам лучше понять друг друга, суть бизнеса, улучшить собственные соц
14.09.2006 Новости социологии: пьянство выручает трудовые коллективы

ков, а время одиночек в бизнесе прошло. Пьянство полезно в работе с клиентами, коллегами по работе. Алкоголь помогает сотрудникам лучше понять друг друга, суть бизнеса, улучшить собственные соц
15.11.2001 Аукцион eBay предложит вино своим посетителям

авда стоит отметить, что в списке предложений преобладают крепкие спиртные напитки, в числе которых водка, коньяк и бренди.
27.06.2000 Онлайновый магазин алкогольных напитков Liquor.com понижает цену акций при их первичном размещении

Компания Liquor.com, специализирующаяся на продаже алкогольных напитков через интернет, изменила параметры первичного размещения акций (IPO), опасаясь что инвесторы могут купить недостаточно акций компании. Liquor.com снизила ценовой диапазон с

