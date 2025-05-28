Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol

Есть ли "безопасная" доза алкоголя, которую можно употребить в праздники, минимизируя риски?

Безопасной дозы алкоголя не существует. Это позиция Всемирной организации здравоохранения. Алкоголь часто провоцирует человека на неадекватные реакции, которые могут служить триггером для окружающих людей, заводить толпу или провоцировать конфликтные ситуации. Поэтому употребление алкоголя в местах массового скоплениях людей, да и вообще в жизни нужно избегать.

Что делает алкоголь с мозгом?

С физиологической точки зрения алкоголь угнетает кору головного мозга и одновременно активизирует подкорковые структуры. Это значит, что притупляется самоконтроль, а эмоции — наоборот, становятся ярче. В результате человек может начать вести себя импульсивно, неадекватно воспринимать происходящее, терять чувство меры.



Мы привыкли, что правильный алкоголь не должен содержать токсичного метанола. Но выясняется, что метанол есть почти во всех алкогольных напитках. Как он образуется?

Действительно, метанол — активное, токсичное даже в небольших дозах, вещество. В составе многих алкогольных напитков, в зависимости от типа напитка, определенное содержание метанола есть. Оно не велико, менее 0,01 % и даже ниже, но объективно все же есть. Его присутствие в основном связано с технологичным процессом изготовления.

Что считается смертельной дозой метанола для человека?

Если на чистый спирт пересчитывать, более 25-50 мл. Один из токсичных эффектов метанола — это слепота. Она может оказаться необратимой и при более низких дозах.

Поэтому текилу не советуют ни с чем соединять?

Запивать текилу этиловым спиртом или водкой для детоксикации — не самый лучший способ сохранить свое здоровье. Что касается фармакологического эффекта от соединения разных спиртных напитков — то это очень небезопасная история, и я бы не рекомендовал с этим экспериментировать. Метаболические процессы могут даже у условно здоровых людей протекать по-разному.

Что делают в случае серьезного алкогольного отравления, когда человек теряет сознание?

Бывает, что у них нарушается дыхание, так как это серьезное экзогенное отравление. Тогда пациент попадает на искусственную вентиляцию легких, и скорая помощь доставляет его с нарушением ментальных функций в отделении интенсивной терапии. Острая алкогольная интоксикация выводится капельницами, лекарствами, введением препаратов. Пациент просыпается, метаболизирует оставшийся в крови алкоголь, экстубируется, если он находится на аппарате искусственной вентиляции легких, а после этого, скорее всего, его отпускают домой.

Как алкоголь меняет организм?

При длительном употреблении в неограниченных количествах, алкоголь оказывает негативное влияние на различные органы и системы. Может развиться почечная недостаточность, алкогольная кардиомиопатия, нарушение центральной нервной системы. Частые последствия длительного приема алкоголя и абстинентного синдрома — это полинейропатия. Обычно она проявляется в виде трясущихся рук у алкоголиков. В таких случаях применяются капельницы с индивидуальным подбором объема инфузионной терапии, различными растворами сбалансированных кристаллоидов.

Можно ли при таком состоянии лечиться дома?

Что касается безопасности, как врач, я против того, чтобы помощь такого плана оказывалась на дому. Мы прекрасно знаем примеры, когда такие случаи заканчиваются летальными исходами. Как минимум, это пациент с острым заболеванием, у которого может быть потенциальная аллергия на какое-то лекарство. Как максимум, может произойти остановка кровообращения. Такой пациент должен проходить стационарное лечение.

