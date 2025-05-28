Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пищевая промышленность Алкоголь Алкогольные напитки Спиртные напитки Ликеро-водочные изделия Alcoholic beverages Alcohol
Есть ли "безопасная" доза алкоголя, которую можно употребить в праздники, минимизируя риски?
Безопасной дозы алкоголя не существует. Это позиция Всемирной организации здравоохранения. Алкоголь часто провоцирует человека на неадекватные реакции, которые могут служить триггером для окружающих людей, заводить толпу или провоцировать конфликтные ситуации. Поэтому употребление алкоголя в местах массового скоплениях людей, да и вообще в жизни нужно избегать.
Что делает алкоголь с мозгом?
С физиологической точки зрения алкоголь угнетает кору головного мозга и одновременно активизирует подкорковые структуры. Это значит, что притупляется самоконтроль, а эмоции — наоборот, становятся ярче. В результате человек может начать вести себя импульсивно, неадекватно воспринимать происходящее, терять чувство меры.
Мы привыкли, что правильный алкоголь не должен содержать токсичного метанола. Но выясняется, что метанол есть почти во всех алкогольных напитках. Как он образуется?
Действительно, метанол — активное, токсичное даже в небольших дозах, вещество. В составе многих алкогольных напитков, в зависимости от типа напитка, определенное содержание метанола есть. Оно не велико, менее 0,01 % и даже ниже, но объективно все же есть. Его присутствие в основном связано с технологичным процессом изготовления.
Что считается смертельной дозой метанола для человека?
Если на чистый спирт пересчитывать, более 25-50 мл. Один из токсичных эффектов метанола — это слепота. Она может оказаться необратимой и при более низких дозах.
Поэтому текилу не советуют ни с чем соединять?
Запивать текилу этиловым спиртом или водкой для детоксикации — не самый лучший способ сохранить свое здоровье. Что касается фармакологического эффекта от соединения разных спиртных напитков — то это очень небезопасная история, и я бы не рекомендовал с этим экспериментировать. Метаболические процессы могут даже у условно здоровых людей протекать по-разному.
Что делают в случае серьезного алкогольного отравления, когда человек теряет сознание?
Бывает, что у них нарушается дыхание, так как это серьезное экзогенное отравление. Тогда пациент попадает на искусственную вентиляцию легких, и скорая помощь доставляет его с нарушением ментальных функций в отделении интенсивной терапии. Острая алкогольная интоксикация выводится капельницами, лекарствами, введением препаратов. Пациент просыпается, метаболизирует оставшийся в крови алкоголь, экстубируется, если он находится на аппарате искусственной вентиляции легких, а после этого, скорее всего, его отпускают домой.
Как алкоголь меняет организм?
При длительном употреблении в неограниченных количествах, алкоголь оказывает негативное влияние на различные органы и системы. Может развиться почечная недостаточность, алкогольная кардиомиопатия, нарушение центральной нервной системы. Частые последствия длительного приема алкоголя и абстинентного синдрома — это полинейропатия. Обычно она проявляется в виде трясущихся рук у алкоголиков. В таких случаях применяются капельницы с индивидуальным подбором объема инфузионной терапии, различными растворами сбалансированных кристаллоидов.
Можно ли при таком состоянии лечиться дома?
Что касается безопасности, как врач, я против того, чтобы помощь такого плана оказывалась на дому. Мы прекрасно знаем примеры, когда такие случаи заканчиваются летальными исходами. Как минимум, это пациент с острым заболеванием, у которого может быть потенциальная аллергия на какое-то лекарство. Как максимум, может произойти остановка кровообращения. Такой пациент должен проходить стационарное лечение.
* Пресс-служба РНИМУ
СОБЫТИЯ
|28.05.2025
|
Бизнес Подмосковья теперь может оспорить решение по лицензии на алкоголь через регпортал
льной продукции на территории Московской области”». После этого необходимо заполнить электронную форму и направить заявку на рассмотрение. С января по апрель 2025 г. услугой по оформлению лицензий на алкоголь воспользовались более 1,3 тыс. раз.
|26.12.2024
|
Нейросеть превзошла живых дегустаторов в различении сортов шотландского виски
ИИ-сомелье шотландских виски Исследователи в области машинного обучения (ML) смогли обучить ИИ-систему различать шотландский виски и американский виски. В итоге ИИ справился с задачей лучше экспертов-лю
|10.07.2023
|
«Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и сигареты с помощью биометрии
риводятся четыре группы аргументов: вторжение в частную жизнь, нежелание и дефицит доверия, отсутствие нужды и недостаточная информированность. Фото: x5.ru «Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и табак на кассах самообслуживания Опыт использования биометрии Технологии биометрической идентификации в различных секторах экономики активно развиваются во всем мире. Так, в Индии к
|20.12.2022
|
Власти готовятся разрешить «Сбермаркету», Ozon и Wildberries продавать алкоголь через интернет
в России запрещена законом. Однако последние несколько лет такая возможность обсуждается властями. Алкоголь могут начать продавать на меркетплейсах. Власти включат их в эксперимент Весной 2021
|31.08.2018
|
На сеть модных российских алкогольных бутиков напали тайные майнеры криптовалюты
нная в 1994 г., является одним из крупнейших импортеров и дистрибьюторов алкогольной продукции в России. Предлагаемый ассортимент насчитывает более 4 тыс. вин из 42 стран, также в него входят крепкие спиртные напитки, минеральные воды и соки. У компании есть своя сеть винотек SimpleWine, винные бары Grand Cru и SimpleWine&Bar, школа вина «Энотрия» и издательство Simple Wine News. Как нашли
|10.11.2017
|
Алкоголь убивает стволовые клетки мозга и не дает восстановиться когнитивным функциям
ицинского отделения Техасского университета в Галвестоне (США), проведенное на взрослых мышах. Кроме того, стволовые клетки в ключевых областях мозга у взрослых женских и мужских особей реагируют на алкоголь по-разному. Предполагается, что новое исследование позволит разработать более эффективные способы лечения алкоголизма. Стволовые клетки головного мозга создают новые нервные клетки и
|09.07.2017
|
Алкоголь во время беременности — проблемы с психикой у следующих поколений
Женщины, употребляющие алкоголь во время беременности, рискуют спровоцировать развитие алкогольного синдрома плода у
|27.06.2016
|
Алкоголь может вызвать рак даже при малых дозах
риск развития рака молочной железы, рака прямой кишки, а также рака ротовой полости, глотки, пищевода, гортани и печени. Эти виды рака широко распространены и часто приводят к смерти. Особенно опасен алкоголь для женщин, поскольку он резко повышает риск рака молочной железы Больше всего ученых поразили данные по развитию рака молочной железы – самого частого вида рака у женщин, в том числе
|08.12.2014
|
Сеть алкогольных супермаркетов «Винлаб» внедряет SAP for Retail
В сети алкогольных супермаркетов «Винлаб» стартовал проект по внедрению системы SAP for Retail в сети алкогольных супермаркетов «Винлаб». Партнером по внедрению стала компания TeamIdea. Об этом
|08.10.2013
|
Почему алкоголь мешает заживлению костей
Врачи давно заметили, что алкоголь значительно ухудшает процесс заживления костей после переломов. И только теперь исследование Университета Лойолы (США) пролило свет на то, как именно алкоголь замедляет исцелени
|12.07.2013
|
Сигареты и алкоголь одновременно – быстрый путь к слабоумию
тех, кто не курит и умеренно выпивает. До этого исследователи уже обращали внимание, что курение и алкоголь по отдельности вносят вклад в развитие деменции. Однако впервые психиатры обратили в
|12.07.2011
|
Алкоголь необратимо повреждает ДНК
механизмов защиты. Эти данные заставляют нас по-новому взглянуть на механизмы, посредством которых алкоголь оказывает губительное действие на организм. Они также указывают на наличие, по крайн
|22.12.2010
|
«Яндекс» изучил поисковые запросы об алкогольных напитках
з них — вино. Судя по поисковым запросам, в которых пользователи уточняют характеристики вина, больше всего любят французское красное сухое. Водкой интересуются почти в два раза меньше. Входит в моду виски — количество запросов про этот напиток росло в течение всего года. Некоторые виды спиртного — например красное и белое вино, портвейн, коктейли — интересуют людей круглый год, а некоторые
|15.11.2010
|
Алкоголь полезен при болезнях сердца
и для людей, у которых уже есть проблемы с сердцем. Кардиолог Эрин Микос (Erin Michos) из Университета Джона Хопкинса говорит, что она не рекомендует умеренно-выпивающим людям переставать употреблять алкоголь, но и не советует тем, кто не пьет, начинать это делать. Она замечает, что полезным является регулярное употребление небольших доз алкоголя: "Принятие до двух рюмок в день не может сра
|08.02.2010
|
В Антарктиде обнаружено древнее виски
Во льдах Антарктиды найдены виски и бренди столетней выдержки, сообщает РБК со ссылкой на телеканал "Россия 24". В бутылк
|29.07.2009
|
Алкоголизация России в цифрах: итоги соцопроса
). Этот показатель наиболее высок в малых городах (44%) и среди 18-24-летних (12%). 23% употребляют алкоголь два-три раза в месяц, 18% - раз в месяц, 25% - реже, чем раз в месяц (в 1996 году -
|27.04.2009
|
«Алкоголь.ру» запустил англоязычную версию
Портал «Алкоголь.ру» (alcohole.ru) объявил о запуске англоязычной версии. Основной задачей англоязычной версии портала является информирование зарубежных производителей и дистрибуторов о ситуации на ро
|05.06.2008
|
Алкоголь снижает риск ревматоидного артрита
ск возникновения артрита почти на 50%, причем наибольшее снижение риска наблюдалось в группе с самым высоким уровнем потребления алкоголя. Этот эффект проявлялся в равной степени у мужчин и у женщин. Алкоголь снижает и риск заболевания у тех опрошенных, которые постоянно курят и имеют генетическую предрасположенность к заболеванию артритом. Основной вывод исследования заключается в несомнен
|07.03.2008
|
Алкоголь предупреждает сердечные недуги
чем у совершенно непьющих. Результат оказался статистически значимым даже с учетом всех остальных факторов (массы тела, демографических и иных показателей). Как сообщает Physorg, среди употребляющих алкоголь испытуемых выделялась подгруппа лиц, употребляющих исключительно виноградное вино - у них снижение риска оказалось особенно высоким, однако относительно малая статистика не позволила п
|26.02.2008
|
Создан электронный дегустатор бренди
Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета разработали электронное устройство, которое способно различать различные марки бренди, а также определять срок выдержки этого напитка. Созданное устройство представляет собой несколько датчиков, а также аппаратно-программный комплекс для обработки информации датчиков. Оно
|28.03.2007
|
Табак и алкоголь опаснее ЛСД: новая классификация
По всемирной шкале алкоголь и табак даже не причисляют к наркотическим средствам. Тем не менее, как показывают с
|19.12.2006
|
Алкоголь может стать лекарством против ревматоидного артрита
получал разбавленный спирт, артритом заболели лишь около 60%. Можно, таким образом, утверждать, что алкоголь приводит к предотвращению или подавлению воспалительного процесса. Ученые отметили т
|19.12.2006
|
Алкоголь может стать лекарством против ревматоидного артрита
получал разбавленный спирт, артритом заболели лишь около 60%. Можно, таким образом, утверждать, что алкоголь приводит к предотвращению или подавлению воспалительного процесса. Ученые отметили т
|14.09.2006
|
Новости социологии: пьянство выручает трудовые коллективы
ков, а время одиночек в бизнесе прошло. Пьянство полезно в работе с клиентами, коллегами по работе. Алкоголь помогает сотрудникам лучше понять друг друга, суть бизнеса, улучшить собственные соц
|14.09.2006
|
Новости социологии: пьянство выручает трудовые коллективы
ков, а время одиночек в бизнесе прошло. Пьянство полезно в работе с клиентами, коллегами по работе. Алкоголь помогает сотрудникам лучше понять друг друга, суть бизнеса, улучшить собственные соц
|15.11.2001
|
Аукцион eBay предложит вино своим посетителям
авда стоит отметить, что в списке предложений преобладают крепкие спиртные напитки, в числе которых водка, коньяк и бренди.
|27.06.2000
|
Онлайновый магазин алкогольных напитков Liquor.com понижает цену акций при их первичном размещении
Компания Liquor.com, специализирующаяся на продаже алкогольных напитков через интернет, изменила параметры первичного размещения акций (IPO), опасаясь что инвесторы могут купить недостаточно акций компании. Liquor.com снизила ценовой диапазон с
Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.