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Красное&Белое сеть алкомаркетов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 18
Красное&Белое и организации, системы, технологии, персоны:
|Белобров Александр 6 3
|Чудинов Дмитрий 107 2
|Савчук Анатолий 9 2
|Вураско Александр 53 1
|Шевченко Антон 22 1
|Силевич Дмитрий 2 1
|Тарасов Виталий 50 1
|Суховерхов Дмитрий 34 1
|Чернов Даниил 79 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Румянцев Антон 47 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Романенко Андрей 95 1
|Реймер Денис 54 1
|Цыбульников Вячеслав 78 1
|Востриков Юрий 87 1
|Захир Максим 22 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Смирнов Дмитрий 114 1
|Марчева Ирина 4 1
|Полунина Полина 5 1
|Воловик Александр 16 1
|Маковский Максим 14 1
|Гегамов Николай 18 1
|Цветаев Сергей 1 1
|Заглумин Павел 6 1
|Фокин Денис 8 1
|Яковлев Павел 6 1
|Низамов Максим 2 1
|Горин Родион 1 1
|Горбатовский Станислав 15 1
|Дей Марья 10 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 2
|GQ 22 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480111, в очереди разбора - 724583.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480111, в очереди разбора - 724583.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.