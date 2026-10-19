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Красное&Белое сеть алкомаркетов

Красное&Белое - сеть алкомаркетов

СОБЫТИЯ

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19.10.2026 Сеть «Красное&Белое» подписала более 1 млн ЭПД с помощью сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» 1
27.12.2024 В 2024 г. жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз 1
25.12.2024 Сбербанк: в Москве совершается каждая пятая оплата улыбкой 1
24.12.2024 В 2024 году жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз 1
23.07.2024 Популярность QR-платежей за год выросла в 3,5 раза 1
01.02.2023 «Сберкорус» перевел на российское программное обеспечение 170 торговых сетей и 4000 их поставщиков 1
24.01.2023 20000 транзакций в секунду: как автоматизировали «Национальную Лотерею» 1
24.11.2022 «Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея» 1
02.11.2022 «Сберкорус» бесплатно подключит поставщиков и производителей к ЭДО с ритейлерами и маркетплейсами 1
06.10.2022 Электронный документооборот российских торговых сетей вырос на 11% за две недели 1
12.09.2022 «РТК-Солар»: мошенники использовали бренды «Красное и белое» и «Додо пицца» для хищения денег у граждан 1
22.06.2022 «Сберкорус» подключил «Красное и белое» к своей системе обмена документами с поставщиками 1
13.04.2022 «СберКорус» перевел на российское программное обеспечение 80 торговых сетей и 1000 их поставщиков 1
18.01.2022 «Сберкорус» перевел сеть «Красное и белое» на свое решение для электронного документооборота 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 1
25.12.2019 «Ростелеком-Солар» проверил защищенность приложений для выбора алкоголя 1
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 1
22.12.2010 «Яндекс» изучил поисковые запросы об алкогольных напитках 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Красное&Белое и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 264 6
9738 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1265 2
Эвотор - Evotor 235 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
ДатаКрат - DataKrat 20 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 58 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 80 1
Blumenkraft - Блюменкрафт 2 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
Ростелеком 11067 1
МегаФон 10999 1
Yandex - Яндекс 9412 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16207 1
Softline - Софтлайн 3818 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1519 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 371 1
Крок - Croc 1971 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1458 1
Ланит - Норбит - Norbit 434 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 307 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 808 1
ФОРС - Центр разработки 714 1
Ланит - DTG - Digital Transformation Group 11 1
Ланит Омни 67 1
Штрих-М НТЦ 65 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1094 8
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 201 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1965 8
Бристоль - сеть магазинов 32 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 354 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9116 4
Лента - Утконос 180 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 246 4
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 94 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1400 3
ВкусВилл - Избёнка 223 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1996 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 307 3
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 116 3
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 20 2
Лента - Монетка - торговая сеть 69 2
Почта России ПАО 2401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3012 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 578 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 2
Лудинг - Luding 11 1
Ароматный мир 8 1
Куулклевер 5 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Гудзон ТРЦ 2 1
Гагаринский ТРЦ 4 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 52 1
Amtrak - National Railroad Passenger Corporation - Амтрак - Национальная железнодорожная пассажирская корпорация 10 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 1
GFG - Lamoda - Купишуз 228 1
X5 Group - Перекрёсток 645 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 619 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 65 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 504 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 233 1
Airbnb 102 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 11 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6715 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3703 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5872 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1008 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14146 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4946 6
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 496 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34046 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27090 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3893 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9742 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13171 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2928 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36100 3
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12511 3
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Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2482 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12405 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26641 2
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1486 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24139 2
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6535 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13182 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27218 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 1004 2
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13845 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26522 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2557 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5148 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 751 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8428 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7890 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14472 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 47 6
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 251 3
Google Android 15388 2
Apple iOS 8663 2
Oracle Java - язык программирования 3506 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 157 2
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 139 2
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 1
Ланит - DTG Granum 3 1
ВТБ АТМ банкоматы 8 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 1
Т1 Watchman Security 21 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1848 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3592 1
Rakuten Viber 670 1
Apple - App Store 3153 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 952 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 462 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5892 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center - Solar JSOC One 326 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 196 1
Apple Face ID 266 1
Docker - Платформа распределённых приложений 572 1
OFD.RU Ferma 9 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1472 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 77 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 147 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 247 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Белобров Александр 6 3
Чудинов Дмитрий 107 2
Савчук Анатолий 9 2
Вураско Александр 53 1
Шевченко Антон 22 1
Силевич Дмитрий 2 1
Тарасов Виталий 50 1
Суховерхов Дмитрий 34 1
Чернов Даниил 79 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Румянцев Антон 47 1
Свиридов Владимир 28 1
Романенко Андрей 95 1
Реймер Денис 54 1
Цыбульников Вячеслав 78 1
Востриков Юрий 87 1
Захир Максим 22 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Смирнов Дмитрий 114 1
Марчева Ирина 4 1
Полунина Полина 5 1
Воловик Александр 16 1
Маковский Максим 14 1
Гегамов Николай 18 1
Цветаев Сергей 1 1
Заглумин Павел 6 1
Фокин Денис 8 1
Яковлев Павел 6 1
Низамов Максим 2 1
Горин Родион 1 1
Горбатовский Станислав 15 1
Дей Марья 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 168957 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48192 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19822 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2911 3
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 136 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4564 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3639 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1032 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 230 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1038 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 405 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 268 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 309 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 472 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 369 2
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 101 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 80 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55141 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2557 1
Америка - Американский регион 2211 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3520 1
Германия - Федеративная Республика 13314 1
Франция - Французская Республика 8214 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3079 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14878 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 799 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1755 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1316 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1064 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 718 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 772 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3391 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральский городской округ - Новоуральск 30 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27743 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9286 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54248 6
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 711 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5864 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58625 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11008 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6702 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5692 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 802 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 362 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8928 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1164 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 184 2
Азартные игры - Лотерея 226 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12461 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5872 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22110 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1260 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 468 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 223 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 966 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1096 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 808 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2318 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34405 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3081 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2218 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5983 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7586 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8589 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1929 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2593 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1641 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 2
GQ 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8686 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
Gartner - Гартнер 3676 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4284 1
Международный женский день - 8 марта 420 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1293 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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ERP

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СЭД

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DRaaS

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Техника

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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