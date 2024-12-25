Сбербанк: в Москве совершается каждая пятая оплата улыбкой

Сбербанк подсчитал, сколько раз и где россияне платили улыбкой в течение 2024 г. С начала года количество ежемесячных транзакций увеличилось в 14 раз: с почти 500 тыс. в январе до более 6 млн в декабре.

С начала 2024 г. сервисом воспользовались более 2 млн россиян. Лидеры рейтинга городов по общему количеству транзакций, предсказуемо, Москва и Санкт-Петербург. На столицу пришлось 18%, а на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 7%.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Сервис «Оплата улыбкой» продолжает интегрироваться в сферы городской жизни Москвы. Всё больше предпринимателей переходят на усовершенствованные «приветливые» терминалы, которые позволяют проводить оплату всеми доступными способами, в том числе и биометрией. Благодаря этому каждый покупатель может выбрать для себя наиболее комфортный инструмент».

Самая крупная покупка по биометрии в 2024 г. — легковой автомобиль за 5,7 млн руб. в Санкт-Петербурге. А самый большой чек за ювелирные изделия, стоимостью свыше 2 млн руб., оплатил улыбкой клиент из Москвы.

Чаще всего россияне платят улыбкой в обеденное время — с 12:00 до 16:00, а также сразу после окончания рабочего дня — с 16:00 до 20:00. Еще один всплеск активности отмечается с 8:00 до 10:00. Это совпадает с распределением оплат по категориям: наиболее часто жители нашей страны расплачиваются улыбкой в продуктовых магазинах, кафе и ресторанах, а также в аптеках. Чаще всего россияне пользовались услугой в сетях магазинов «Красное & Белое», «ВкусВилл», «Бристоль», Fix Price, «Лента», Spar и в аптеке «Апрель».

С декабря 2024 г. оплатить покупки улыбкой сможет любой житель России. Сбербанк уже установил 1 млн биотерминалов для оплаты улыбкой и в 2025 г. продолжит развивать инфраструктуру.