Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry

Sokolov и KeepRise запустили пилот по оптимизации ценообразования ювелирных украшений компания KeepRise запустили пилотный проект для внедрения инновационного подхода к ценообразованию ювелирных изделий. Об этом CNews сообщили представители KeepRise. С помощью платформы ценообр

Аналитика «МТС Банка»: цветы и украшения – самые популярные подарки на 8 марта дню. Анализ собственных данных показал, что самые популярные подарки на 8 марта – цветы, ювелирные украшения и косметика. Из развлечений растет популярность боулинг-клубов и музеев. Традиционн

«Мосгорломбард» будет продавать ювелирные изделия на «Яндекс Маркете» ппы по развитию ресейл направления, в том числе за счет активизации онлайн-продаж. Помимо ювелирных украшений, «Мосгорломбард» продает на «Яндекс Маркете» другие высоколиквидные товары — меховы

Ювелирная сеть «585 золотой» внедрила решение F.A.С.С.T. Attack Surface Management езировать киберугрозы по степени критичности и отслеживать эффективность принимаемых мер по защите инфраструктуры компании. Об этом CNews сообщили представители F.A.С.С.T.. «585 золотой» — российская ювелирная сеть в России. До 2020 г. сеть насчитывала до 1000 торговых точек в 280 городах страны. Однако пандемия COVID-19 и последовавшие за ней ограничениями в торговле перевели часть продаж

«Яндекс доставка» помогла Sunlight запустить экспресс-доставку ювелирных украшений ти могли оформить доставку курьером на следующий день или самостоятельно забрать заказ из магазина. Ювелирные украшения часто покупают в качестве подарков или по особенным случаям, поэтому эксп

«Первый бит» автоматизировал сеть ювелирных салонов «Сенат» езной конкуренции на площадках любая ошибка или задержка может привести к снижению рейтинга — а значит, к падению товаров в выдаче и сокращению объемов продаж. Правительство строго следит за оборотом ювелирных изделий в стране через систему ГИИС ДМДК. Первый бит освободил сотрудников ГК «Сенат» от необходимости вручную вносить в нее данные из учетных систем и самостоятельно отправлять инфор

Wildberries усиливает контроль за оборотом ювелирных изделий на площадке Онлайн-платформа Wildberries вводит дополнительные меры защиты россиян от некачественных или неоригинальных изделий. Wildberries перестает принимать ювелирные изделия без подтверждения документов на них в Государственной интегрированной информационной системе драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Данное правило вводится на

ИИ Smart Engines сократил в три раза время оформления покупки ювелирных изделий в сети Sokolov гию безопасного распознавания паспорта России на базе ИИ, разработанную компанией Smart Engines. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. В розничной сети был запущен процесс обмена старых украшений на новые – «Трейд-ин». Акция позволяет покупателю сдать свое изделие и получить скидку на новое, при этом продавцу необходимо запросить паспорт у человека и зафиксировать операцию обм

Sokolov запустил онлайн-конструктор ювелирных украшений elier by Sokolov. С 2021 г. клиенты бренда пользуются возможностью создавать собственные уникальные украшения вместе с дизайнерами Sokolov во флагманских магазинах сети, а теперь эта услуга дос

Sokolov запустил виртуальную примерку ювелирных украшений Sokolov первым на рынке российского ювелирного ритейла запустил на web-сайте виртуальную примерку украшений. В ближайшее время функция появится и в мобильном приложении для iOs и Android. Сегодня примерить с помощью технологий дополненной реальности можно более 2000 колец, представленных в

Бренд Sokolov запустил проект «Smart jewelry» okolov запустил направление SMART – первый в России проект в области smart-jewelry (умные ювелирные украшения). Компания намерена довести долю SMART- изделий в своем портфеле до 10% в перспекти

TietoEVRY разработала решение для учета и прослеживаемости ювелирных изделий Скандинавский системный интегратор TietoEVRY объявил о готовности предложить участникам рынка ювелирных изделий решение, которое позволит автоматизировать управление жизненным циклом кода маркировки и передачу всех необходимых данных в ГИИС ДМДК. В России проект обязательной маркировки

В России легализовали продажу драгоценностей через интернет ожно «выйти из тени» Правительство Российской Федерации окончательно легализовало продажи ювелирных украшений и драгоценных камней в интернете. Постановление было подписано премьер-министром Дм

«Системный софт» спроектировал систему защиты персональных данных в сети магазинов Pandora ертикально интегрированную структуру бизнеса и осуществляет весь цикл от создания дизайна ювелирных украшений до розничной продажи в более 7700 точек по всему миру. Компания основана в 1982 год

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«1С-Рарус» создал информационную систему для ювелирной сети «Бронницкий ювелир» Компания «Бронницкий ювелир» завершила тиражирование решения на базе «1С:Розница 8. Ювелирный магазин» в магазинах ювелирной сети. Информационная система автоматизировала операт

Ювелирная сеть перевела сотрудников на Skype для бизнеса компания может не только управлять набором установленных приложений, но и прогнозировать потребность в обновлении используемого софта. Современная связь В качестве корпоративных средств коммуникаций ювелирный дом «Кристалл» выбрал электронную почту Microsoft Exchange и многофункциональный мессенджер Skype для бизнеса. Как рассказывает Олег Шмургалкин, выбор оптимального числа разных лиценз

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Dassault Systèmes представила приложение для проектирования ювелирных изделий, игрушек и аксессуаров как заказчикам, так и ритейлерам и брендам, подчеркнули в компании. Построенное на базе платформы Dassault Systèmes 3DExperience приложение 3DVIA Make главным образом предназначено для проектирования ювелирных изделий, игрушек и аксессуаров. В настоящее время это приложение уже доступно нескольким производителям. Продукт подразумевает минимальные первоначальные затраты, и в его основе лежит

Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Ювелирный магазин» В продажу поступила новая редакция программы «1С:Розница 8. Ювелирный магазин» на платформе «1С:Предприятие 8.3». Решение, совместно разработанное фирмой

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Сеть ювелирных магазинов Pandora вновь доверила Maykor обслуживание техники Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, продлила сервисный контракт с сетью ювелирных магазинов Pandora (компания «ПанКлуб»). Об этом CNews сообщили в Maykor. Сервисное сотрудничество с сетью Pandora началось в 2010 г. с обслуживания кассовой техники (ККТ) в одном мага

«1С-Рарус» автоматизировал ряд ювелирных гипермаркетов SunLight в Москве ражский пассаж». По информации «1С-Раруса», информационная система позволяет вести учет поступлений украшений на склады магазинов, оформлять реализации товаров и их возвраты как в день покупки,

«1С:Первый БИТ» оптимизировал деятельность сети ювелирных салонов Nomination Специалисты компании «1С:Первый БИТ» завершили проект по оптимизации процессов торгового учета в сети ювелирных салонов Nomination. При помощи программ «1С:Розница 8» и «1С:Управление торговлей 8» была создана централизованная система сбора управленческих данных. Nomination — сеть ювелирных<

«Ювелирная сеть 585» ищет ИТ-директора на 300 тыс. рублей в месяц «Ювелирная сеть 585» объявила о вакансии CIO. В обязанности ИТ-директора будет входить разрабо

Сеть ювелирных магазинов «Камея» выбрала BioTime для учета рабочего времени и контроля доступа мы учета рабочего времени и контроля доступа BioTime в головном офисе и 18 магазинах сети ювелирных украшений «Камея». Залог успешного развития любой компании связан с построением эффективных б

«Ювелирная сеть 585» автоматизирует бизнес на базе SAP for Retail Розничная сеть по продаже драгоценных украшений «Ювелирная сеть 585» и компания Ciber приступили к проекту внедрения системы управл

Сеть ювелирных торговых домов «Изумит» управляет бизнесом помощью продуктов «1С» Компания «Логен» (консалтинговая группа Logic Engineering) сообщила о создании информационной системы финансового управления для сети ювелирных торговых домов «Изумит» — московского представителя компании «Ювелиры Северной Столицы», крупного производителя и оптового распространителя ювелирной продукции на территории РФ. Интег

Отраслевое решение «ВестКонцепт|Ювелирные изделия» зарегистрировано Microsoft Концепт» сообщила о том, что корпорация Microsoft зарегистрировала отраслевое решение «ВестКонцепт|Ювелирные изделия» (Westconcept|Gold), разработанное специалистами «Вест Концепт» на базе Miс

В Англии обнаружена могила языческой принцессы бнаружил среди руин поселения могилы, относящиеся к VII веку н.э. В могилах были обнаружены золотые украшения – подвески и броши. На севере Англии в 650-х годах золото было доступно лишь короля

Украшения для технофанатов Многие просто увлекаются или интересуются новыми технологиями. Другим этого мало, и они стремятся как можно сильнее наполнить свою жизнь "железом". Взять хотя бы украшения. Само собой, большая часть подобных аксессуаров изготавливается в единичных экземплярах.

Microsoft Dynamics внедрят в компании “Ювелирная сеть 585” и принятие управленческих решений. На первом этапе внедрения будут настроены и сданы в эксплуатацию следующие функциональные модули: Складской учет и управление товарными потоками; Штрих-кодирование ювелирных изделий; Управление себестоимостью и ценообразованием ювелирной продукции; Управление давальческим сырьем; Управление дисконтами; Интеграция с бухгалтерской системой.