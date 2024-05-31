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Ювелирное изделие Ювелирное украшение Ювелирное искусство Jewelry

Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry

СОБЫТИЯ


31.05.2024 Sokolov и KeepRise запустили пилот по оптимизации ценообразования ювелирных украшений

компания KeepRise запустили пилотный проект для внедрения инновационного подхода к ценообразованию ювелирных изделий. Об этом CNews сообщили представители KeepRise. С помощью платформы ценообр
05.03.2024 Аналитика «МТС Банка»: цветы и украшения – самые популярные подарки на 8 марта

дню. Анализ собственных данных показал, что самые популярные подарки на 8 марта – цветы, ювелирные украшения и косметика. Из развлечений растет популярность боулинг-клубов и музеев. Традиционн
19.01.2024 «Мосгорломбард» будет продавать ювелирные изделия на «Яндекс Маркете»

ппы по развитию ресейл направления, в том числе за счет активизации онлайн-продаж. Помимо ювелирных украшений, «Мосгорломбард» продает на «Яндекс Маркете» другие высоколиквидные товары — меховы
01.12.2023 Ювелирная сеть «585 золотой» внедрила решение F.A.С.С.T. Attack Surface Management

езировать киберугрозы по степени критичности и отслеживать эффективность принимаемых мер по защите инфраструктуры компании. Об этом CNews сообщили представители F.A.С.С.T.. «585 золотой» — российская ювелирная сеть в России. До 2020 г. сеть насчитывала до 1000 торговых точек в 280 городах страны. Однако пандемия COVID-19 и последовавшие за ней ограничениями в торговле перевели часть продаж

14.11.2023 «Яндекс доставка» помогла Sunlight запустить экспресс-доставку ювелирных украшений

ти могли оформить доставку курьером на следующий день или самостоятельно забрать заказ из магазина. Ювелирные украшения часто покупают в качестве подарков или по особенным случаям, поэтому эксп
11.07.2023 «Первый бит» автоматизировал сеть ювелирных салонов «Сенат»

езной конкуренции на площадках любая ошибка или задержка может привести к снижению рейтинга — а значит, к падению товаров в выдаче и сокращению объемов продаж. Правительство строго следит за оборотом ювелирных изделий в стране через систему ГИИС ДМДК. Первый бит освободил сотрудников ГК «Сенат» от необходимости вручную вносить в нее данные из учетных систем и самостоятельно отправлять инфор
29.03.2023 Wildberries усиливает контроль за оборотом ювелирных изделий на площадке

Онлайн-платформа Wildberries вводит дополнительные меры защиты россиян от некачественных или неоригинальных изделий. Wildberries перестает принимать ювелирные изделия без подтверждения документов на них в Государственной интегрированной информационной системе драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Данное правило вводится на

30.05.2022 ИИ Smart Engines сократил в три раза время оформления покупки ювелирных изделий в сети Sokolov

гию безопасного распознавания паспорта России на базе ИИ, разработанную компанией Smart Engines. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. В розничной сети был запущен процесс обмена старых украшений на новые – «Трейд-ин». Акция позволяет покупателю сдать свое изделие и получить скидку на новое, при этом продавцу необходимо запросить паспорт у человека и зафиксировать операцию обм
29.03.2022 Sokolov запустил онлайн-конструктор ювелирных украшений

elier by Sokolov. С 2021 г. клиенты бренда пользуются возможностью создавать собственные уникальные украшения вместе с дизайнерами Sokolov во флагманских магазинах сети, а теперь эта услуга дос
19.08.2021 Sokolov запустил виртуальную примерку ювелирных украшений

Sokolov первым на рынке российского ювелирного ритейла запустил на web-сайте виртуальную примерку украшений. В ближайшее время функция появится и в мобильном приложении для iOs и Android. Сегодня примерить с помощью технологий дополненной реальности можно более 2000 колец, представленных в

07.07.2021 Бренд Sokolov запустил проект «Smart jewelry»

okolov запустил направление SMART – первый в России проект в области smart-jewelry (умные ювелирные украшения). Компания намерена довести долю SMART- изделий в своем портфеле до 10% в перспекти
28.05.2021 TietoEVRY разработала решение для учета и прослеживаемости ювелирных изделий

Скандинавский системный интегратор TietoEVRY объявил о готовности предложить участникам рынка ювелирных изделий решение, которое позволит автоматизировать управление жизненным циклом кода маркировки и передачу всех необходимых данных в ГИИС ДМДК. В России проект обязательной маркировки

04.12.2019 В России легализовали продажу драгоценностей через интернет

ожно «выйти из тени» Правительство Российской Федерации окончательно легализовало продажи ювелирных украшений и драгоценных камней в интернете. Постановление было подписано премьер-министром Дм
29.05.2018 «Системный софт» спроектировал систему защиты персональных данных в сети магазинов Pandora

ертикально интегрированную структуру бизнеса и осуществляет весь цикл от создания дизайна ювелирных украшений до розничной продажи в более 7700 точек по всему миру. Компания основана в 1982 год
29.08.2017 Тендер поможет выявить лучшего телеком-провайдера

ер подает связь – хоть по колючей проволоке, лишь бы это было надежно и недорого».До 25% заказов на ювелирные изделия Valtera поступает по телефону Виталий Сорочинский: На моей памяти нет каких
08.02.2016 «1С-Рарус» создал информационную систему для ювелирной сети «Бронницкий ювелир»

Компания «Бронницкий ювелир» завершила тиражирование решения на базе «1С:Розница 8. Ювелирный магазин» в магазинах ювелирной сети. Информационная система автоматизировала операт
04.02.2016 Ювелирная сеть перевела сотрудников на Skype для бизнеса

компания может не только управлять набором установленных приложений, но и прогнозировать потребность в обновлении используемого софта. Современная связь В качестве корпоративных средств коммуникаций ювелирный дом «Кристалл» выбрал электронную почту Microsoft Exchange и многофункциональный мессенджер Skype для бизнеса. Как рассказывает Олег Шмургалкин, выбор оптимального числа разных лиценз
10.09.2015 Поглотитель смога создает здоровую среду и ювелирные украшения

у. Фактически, это самый большой в мире пылесос-ионизатор, который к тому же умеет делать ювелирные украшения. Первая башня-фильтр появилась в Роттердаме. Следующими городами, возможно, станут

22.07.2015 Dassault Systèmes представила приложение для проектирования ювелирных изделий, игрушек и аксессуаров

как заказчикам, так и ритейлерам и брендам, подчеркнули в компании. Построенное на базе платформы Dassault Systèmes 3DExperience приложение 3DVIA Make главным образом предназначено для проектирования ювелирных изделий, игрушек и аксессуаров. В настоящее время это приложение уже доступно нескольким производителям. Продукт подразумевает минимальные первоначальные затраты, и в его основе лежит
16.03.2015 Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Ювелирный магазин»

В продажу поступила новая редакция программы «1С:Розница 8. Ювелирный магазин» на платформе «1С:Предприятие 8.3». Решение, совместно разработанное фирмой
23.01.2015 ПО HP WallArt 3.0 упростит разработку и производство настенных украшений

й рекламной печати HP. — Технологии HP расширяют творческие горизонты, позволяя создавать настенные украшения в кратчайшие сроки. Благодаря оперативной связи с розничными и интернет-магазинами

23.04.2014 Сеть ювелирных магазинов Pandora вновь доверила Maykor обслуживание техники

Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, продлила сервисный контракт с сетью ювелирных магазинов Pandora (компания «ПанКлуб»). Об этом CNews сообщили в Maykor. Сервисное сотрудничество с сетью Pandora началось в 2010 г. с обслуживания кассовой техники (ККТ) в одном мага
05.02.2014 «1С-Рарус» автоматизировал ряд ювелирных гипермаркетов SunLight в Москве

ражский пассаж». По информации «1С-Раруса», информационная система позволяет вести учет поступлений украшений на склады магазинов, оформлять реализации товаров и их возвраты как в день покупки,
12.09.2013 «1С:Первый БИТ» оптимизировал деятельность сети ювелирных салонов Nomination

Специалисты компании «1С:Первый БИТ» завершили проект по оптимизации процессов торгового учета в сети ювелирных салонов Nomination. При помощи программ «1С:Розница 8» и «1С:Управление торговлей 8» была создана централизованная система сбора управленческих данных. Nomination — сеть ювелирных<
10.09.2013 Огнестрельный iPhone с ювелирным характером
02.10.2012 «Ювелирная сеть 585» ищет ИТ-директора на 300 тыс. рублей в месяц

«Ювелирная сеть 585» объявила о вакансии CIO. В обязанности ИТ-директора будет входить разрабо
25.07.2012 Сеть ювелирных магазинов «Камея» выбрала BioTime для учета рабочего времени и контроля доступа

мы учета рабочего времени и контроля доступа BioTime в головном офисе и 18 магазинах сети ювелирных украшений «Камея». Залог успешного развития любой компании связан с построением эффективных б
02.02.2012 «Ювелирная сеть 585» автоматизирует бизнес на базе SAP for Retail

Розничная сеть по продаже драгоценных украшений «Ювелирная сеть 585» и компания Ciber приступили к проекту внедрения системы управл
21.06.2011 Сеть ювелирных торговых домов «Изумит» управляет бизнесом помощью продуктов «1С»

Компания «Логен» (консалтинговая группа Logic Engineering) сообщила о создании информационной системы финансового управления для сети ювелирных торговых домов «Изумит» — московского представителя компании «Ювелиры Северной Столицы», крупного производителя и оптового распространителя ювелирной продукции на территории РФ. Интег
10.04.2009 Отраслевое решение «ВестКонцепт|Ювелирные изделия» зарегистрировано Microsoft

Концепт» сообщила о том, что корпорация Microsoft зарегистрировала отраслевое решение «ВестКонцепт|Ювелирные изделия» (Westconcept|Gold), разработанное специалистами «Вест Концепт» на базе Miс
10.12.2007 В Англии обнаружена могила языческой принцессы

бнаружил среди руин поселения могилы, относящиеся к VII веку н.э. В могилах были обнаружены золотые украшения – подвески и броши. На севере Англии в 650-х годах золото было доступно лишь короля
03.10.2007 Украшения для технофанатов

Многие просто увлекаются или интересуются новыми технологиями. Другим этого мало, и они стремятся как можно сильнее наполнить свою жизнь "железом". Взять хотя бы украшения. Само собой, большая часть подобных аксессуаров изготавливается в единичных экземплярах.
14.03.2007 Microsoft Dynamics внедрят в компании “Ювелирная сеть 585”

и принятие управленческих решений. На первом этапе внедрения будут настроены и сданы в эксплуатацию следующие функциональные модули: Складской учет и управление товарными потоками; Штрих-кодирование ювелирных изделий; Управление себестоимостью и ценообразованием ювелирной продукции; Управление давальческим сырьем; Управление дисконтами; Интеграция с бухгалтерской системой.
17.08.2000 Мошенники получили $5,5 млн. на создание виртуальной галереи и магазина по продаже украшений в Сети

г и обязательств для создания "онлайновой виртуальной галереи искусств и сайта по продаже ювелирных украшений" под названием Precious Stones Trading Worldwide, сообщает SiliconValley.com. В офи

Публикаций - 703, упоминаний - 838

Ювелирное изделие и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 42
Yandex - Яндекс 9216 36
9594 35
Samsung Electronics 11064 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 26
МегаФон 10742 22
Huawei 4676 21
Microsoft Corporation 25775 20
HP Inc. 5883 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
Meta Platforms - Facebook 4621 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 14
Sony 6739 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
Google LLC 12688 14
Intel Corporation 12811 13
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 12
Xiaomi - Сяоми 2231 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Lenovo Group 2446 10
Lenovo Motorola 3566 10
1С-Рарус 982 10
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 10
SAP SE 5601 9
Philips 2099 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
Acer Group - Acer Inc 2776 8
Telegram Group 2940 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 8
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 58 8
Toshiba Corporation 2980 7
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 7
Softline - Софтлайн 3743 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Canon 1439 6
Код Безопасности 812 6
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 35
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 25
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 25
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 25
Почта России ПАО 2370 23
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 23
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 21
Adidas - Адидас 170 19
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 18
ПСБ - Промсвязьбанк 963 17
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 17
Связной ГК 1401 16
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
eBay Inc 1640 13
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 12
Альфа-Банк 1979 11
Евросеть 1421 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
GFG - Lamoda - Купишуз 219 10
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 10
ВТБ - ВТБ24 671 10
Сургутнефтегаз - СНГ 288 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
Северсталь ПАО - Северсталь Менеджмент 31 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
Локотех - Локомотивные технологии 70 8
LEGO 260 8
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 8
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 7
Спортмастер - Sportmaster 201 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 7
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 7
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 7
AstraZeneca - АстраЗенека 64 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 6
ВкусВилл - Избёнка 216 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Судебная власть - Judicial power 2500 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 5
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
Федеральное казначейство России 1949 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Роскачество - Российская система качества 49 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 12
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
ЛДПР 116 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
Narcotics anonymous - Анонимные наркоманы 1 1
Ассоциация ювелиров России 1 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
ERA - Entertainment Retailers Association - Ассоциация розничных продавцов развлечений 3 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 130
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 116
Аксессуары 4282 97
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 76
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 74
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 69
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 65
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 65
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 62
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 61
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 57
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 54
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 54
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 54
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 53
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 52
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 52
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 50
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Международный женский день - 8 марта 418 15
CNews AWARDS - награда 571 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
День молодёжи - 27 июня 1087 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
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Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
CNews Мисс ИТ России 12 4
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
CeBIT 614 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Ленинская премия 10 1
Битва роботов 14 1
Российская креативная неделя 6 1
CyberCrimeCon 7 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Samsung Unpacked 41 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Новый год - Кремлёвская новогодняя ёлка 1 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Red Dot Design Award 57 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
LinuxWorld 52 1
Infosecurity - выставка 63 1
День без турникетов 8 1
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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