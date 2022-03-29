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Ювелирное изделие Ювелирное украшение Ювелирное искусство Jewelry

Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry


29.03.2022 Sokolov запустил онлайн-конструктор ювелирных украшений
28.05.2021 TietoEVRY разработала решение для учета и прослеживаемости ювелирных изделий
29.08.2017 Тендер поможет выявить лучшего телеком-провайдера
08.02.2016 «1С-Рарус» создал информационную систему для ювелирной сети «Бронницкий ювелир»
04.02.2016 Ювелирная сеть перевела сотрудников на Skype для бизнеса
22.07.2015 Dassault Systèmes представила приложение для проектирования ювелирных изделий, игрушек и аксессуаров
16.03.2015 Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Ювелирный магазин»
23.04.2014 Сеть ювелирных магазинов Pandora вновь доверила Maykor обслуживание техники
05.02.2014 «1С-Рарус» автоматизировал ряд ювелирных гипермаркетов SunLight в Москве
12.09.2013 «1С:Первый БИТ» оптимизировал деятельность сети ювелирных салонов Nomination
02.10.2012 «Ювелирная сеть 585» ищет ИТ-директора на 300 тыс. рублей в месяц
25.07.2012 Сеть ювелирных магазинов «Камея» выбрала BioTime для учета рабочего времени и контроля доступа
02.02.2012 «Ювелирная сеть 585» автоматизирует бизнес на базе SAP for Retail
21.06.2011 Сеть ювелирных торговых домов «Изумит» управляет бизнесом помощью продуктов «1С»
10.04.2009 Отраслевое решение «ВестКонцепт|Ювелирные изделия» зарегистрировано Microsoft

Публикаций - 476, упоминаний - 559

Ювелирное изделие упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 6
Samsung Electronics 9667 6
Ланит Омни 19 5
Amazon Inc - Amazon.com 2777 5
Softline - Софтлайн 2032 4
Yandex - Яндекс 5551 4
Элемент ГК - Elementec 25 4
Apple Inc 11103 4
IBM - International Business Machines Corp 9167 2
PayPal 644 2
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 2
HP - Hewlett-Packard 3597 2
Huawei 3459 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 207 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
iRiver 182 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 220 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 1
TietoEVRY - Tieto 135 1
Ланит - Онланта - Onlanta 88 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 192 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 1
Lenovo Group 2151 1
KPMG 244 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 23
Почта России ПАО 1973 17
РЖД - Российские железные дороги 1598 12
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 12
Лента - Сеть розничной торговли 1665 10
Сургутнефтегаз - СНГ 223 9
Альфа-Банк 1579 7
Мегаполис ТК 199 7
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 6
Техносила - СервисТрейд 241 4
Благосостояние НПФ 39 3
LEGO 219 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 3
Mary Kay - Мэри Кэй 90 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 112 2
InCity - Модный континент 14 2
ВкусВилл - Избёнка 92 1
Стеклотрейд - Орехово-Зуевская Стекольная Компания 1 1
Самолёт ГК 1649 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 14 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 1
Открытие ФК - Росгосстрах 291 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 75 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
Сбер - Еаптека 21 1
IKEA - ИКЕА 145 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
Таможня - Таможенная служба 1022 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 30
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 13
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 6
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1046 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 5
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 471 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 4
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 3
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 154 2
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 518 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 805 2
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 2
EAM - Enterprise Asset Management - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 565 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 1
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 693 1
Автофокус - Автофокусировка 2228 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 1
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 290 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 1
1С:Бухгалтерия 846 7
1С:Розница 81 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 5
Microsoft Windows 2000 12612 5
Ланит Омни - Rightway - программа лояльности 16 4
Kyocera TASKalfa МФУ 29 2
Microsoft Office 3405 2
Microsoft Windows 2528 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 2
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 39 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 549 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 109 1
Nokia Sirocco 97 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
Linux OS 8153 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 1
Qiwi Кошелек 193 1
Национальные Технологии - Купол СХД 110 1
Corel Photo-Paint - Графический редактор 24 1
Microsoft SQL Server 1466 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 135 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
Садовенко Илья 64 3
Путин Владимир 2696 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 32
Беларусь - Белоруссия 4165 13
Казахстан - Республика 4750 12
Азия - Азиатский регион 4633 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 7
Земля - планета Солнечной системы 9676 7
Бразилия - Федеративная Республика 2082 6
Армения - Республика 1352 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 5
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 4
Япония 12847 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 4
Чехия - Чешская Республика 1276 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 3
Россия - Сибирь 2004 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 2
Россия - СФО - Омская область 560 2
Россия - ПФО - Казань 2333 2
Австрия - Австрийская Республика 1110 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 2
Германия - Берлин 697 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 1
Америка 2151 1
Китай - Тайвань 3659 1
Таиланд - Королевство 720 1
Сатурн - Титан (спутник) 424 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 28
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 44 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 4
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 3
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 101 3
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 3
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 154 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 411 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1736 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 105 1
Метан - methanum - болотный газ 341 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 120 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 44 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиокарбон, Радиоуглерод 34 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 7
Forbes - Форбс 623 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 2
РИА Новости 800 1
FT - Financial Times 1159 1
Juniper Research 501 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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