Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ювелирное изделие Ювелирное украшение Ювелирное искусство Jewelry
СОБЫТИЯ
|31.05.2024
|
Sokolov и KeepRise запустили пилот по оптимизации ценообразования ювелирных украшений
компания KeepRise запустили пилотный проект для внедрения инновационного подхода к ценообразованию ювелирных изделий. Об этом CNews сообщили представители KeepRise. С помощью платформы ценообр
|05.03.2024
|
Аналитика «МТС Банка»: цветы и украшения – самые популярные подарки на 8 марта
дню. Анализ собственных данных показал, что самые популярные подарки на 8 марта – цветы, ювелирные украшения и косметика. Из развлечений растет популярность боулинг-клубов и музеев. Традиционн
|19.01.2024
|
«Мосгорломбард» будет продавать ювелирные изделия на «Яндекс Маркете»
ппы по развитию ресейл направления, в том числе за счет активизации онлайн-продаж. Помимо ювелирных украшений, «Мосгорломбард» продает на «Яндекс Маркете» другие высоколиквидные товары — меховы
|01.12.2023
|
Ювелирная сеть «585 золотой» внедрила решение F.A.С.С.T. Attack Surface Management
езировать киберугрозы по степени критичности и отслеживать эффективность принимаемых мер по защите инфраструктуры компании. Об этом CNews сообщили представители F.A.С.С.T.. «585 золотой» — российская ювелирная сеть в России. До 2020 г. сеть насчитывала до 1000 торговых точек в 280 городах страны. Однако пандемия COVID-19 и последовавшие за ней ограничениями в торговле перевели часть продаж
|14.11.2023
|
«Яндекс доставка» помогла Sunlight запустить экспресс-доставку ювелирных украшений
ти могли оформить доставку курьером на следующий день или самостоятельно забрать заказ из магазина. Ювелирные украшения часто покупают в качестве подарков или по особенным случаям, поэтому эксп
|11.07.2023
|
«Первый бит» автоматизировал сеть ювелирных салонов «Сенат»
езной конкуренции на площадках любая ошибка или задержка может привести к снижению рейтинга — а значит, к падению товаров в выдаче и сокращению объемов продаж. Правительство строго следит за оборотом ювелирных изделий в стране через систему ГИИС ДМДК. Первый бит освободил сотрудников ГК «Сенат» от необходимости вручную вносить в нее данные из учетных систем и самостоятельно отправлять инфор
|29.03.2023
|
Wildberries усиливает контроль за оборотом ювелирных изделий на площадке
Онлайн-платформа Wildberries вводит дополнительные меры защиты россиян от некачественных или неоригинальных изделий. Wildberries перестает принимать ювелирные изделия без подтверждения документов на них в Государственной интегрированной информационной системе драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Данное правило вводится на
|30.05.2022
|
ИИ Smart Engines сократил в три раза время оформления покупки ювелирных изделий в сети Sokolov
гию безопасного распознавания паспорта России на базе ИИ, разработанную компанией Smart Engines. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. В розничной сети был запущен процесс обмена старых украшений на новые – «Трейд-ин». Акция позволяет покупателю сдать свое изделие и получить скидку на новое, при этом продавцу необходимо запросить паспорт у человека и зафиксировать операцию обм
|29.03.2022
|
Sokolov запустил онлайн-конструктор ювелирных украшений
elier by Sokolov. С 2021 г. клиенты бренда пользуются возможностью создавать собственные уникальные украшения вместе с дизайнерами Sokolov во флагманских магазинах сети, а теперь эта услуга дос
|19.08.2021
|
Sokolov запустил виртуальную примерку ювелирных украшений
Sokolov первым на рынке российского ювелирного ритейла запустил на web-сайте виртуальную примерку украшений. В ближайшее время функция появится и в мобильном приложении для iOs и Android. Сегодня примерить с помощью технологий дополненной реальности можно более 2000 колец, представленных в
|07.07.2021
|
Бренд Sokolov запустил проект «Smart jewelry»
okolov запустил направление SMART – первый в России проект в области smart-jewelry (умные ювелирные украшения). Компания намерена довести долю SMART- изделий в своем портфеле до 10% в перспекти
|28.05.2021
|
TietoEVRY разработала решение для учета и прослеживаемости ювелирных изделий
Скандинавский системный интегратор TietoEVRY объявил о готовности предложить участникам рынка ювелирных изделий решение, которое позволит автоматизировать управление жизненным циклом кода маркировки и передачу всех необходимых данных в ГИИС ДМДК. В России проект обязательной маркировки
|04.12.2019
|
В России легализовали продажу драгоценностей через интернет
ожно «выйти из тени» Правительство Российской Федерации окончательно легализовало продажи ювелирных украшений и драгоценных камней в интернете. Постановление было подписано премьер-министром Дм
|29.05.2018
|
«Системный софт» спроектировал систему защиты персональных данных в сети магазинов Pandora
ертикально интегрированную структуру бизнеса и осуществляет весь цикл от создания дизайна ювелирных украшений до розничной продажи в более 7700 точек по всему миру. Компания основана в 1982 год
|29.08.2017
|
Тендер поможет выявить лучшего телеком-провайдера
ер подает связь – хоть по колючей проволоке, лишь бы это было надежно и недорого».До 25% заказов на ювелирные изделия Valtera поступает по телефону Виталий Сорочинский: На моей памяти нет каких
|08.02.2016
|
«1С-Рарус» создал информационную систему для ювелирной сети «Бронницкий ювелир»
Компания «Бронницкий ювелир» завершила тиражирование решения на базе «1С:Розница 8. Ювелирный магазин» в магазинах ювелирной сети. Информационная система автоматизировала операт
|04.02.2016
|
Ювелирная сеть перевела сотрудников на Skype для бизнеса
компания может не только управлять набором установленных приложений, но и прогнозировать потребность в обновлении используемого софта. Современная связь В качестве корпоративных средств коммуникаций ювелирный дом «Кристалл» выбрал электронную почту Microsoft Exchange и многофункциональный мессенджер Skype для бизнеса. Как рассказывает Олег Шмургалкин, выбор оптимального числа разных лиценз
|10.09.2015
|
Поглотитель смога создает здоровую среду и ювелирные украшения
у. Фактически, это самый большой в мире пылесос-ионизатор, который к тому же умеет делать ювелирные украшения. Первая башня-фильтр появилась в Роттердаме. Следующими городами, возможно, станут
|22.07.2015
|
Dassault Systèmes представила приложение для проектирования ювелирных изделий, игрушек и аксессуаров
как заказчикам, так и ритейлерам и брендам, подчеркнули в компании. Построенное на базе платформы Dassault Systèmes 3DExperience приложение 3DVIA Make главным образом предназначено для проектирования ювелирных изделий, игрушек и аксессуаров. В настоящее время это приложение уже доступно нескольким производителям. Продукт подразумевает минимальные первоначальные затраты, и в его основе лежит
|16.03.2015
|
Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Ювелирный магазин»
В продажу поступила новая редакция программы «1С:Розница 8. Ювелирный магазин» на платформе «1С:Предприятие 8.3». Решение, совместно разработанное фирмой
|23.01.2015
|
ПО HP WallArt 3.0 упростит разработку и производство настенных украшений
й рекламной печати HP. — Технологии HP расширяют творческие горизонты, позволяя создавать настенные украшения в кратчайшие сроки. Благодаря оперативной связи с розничными и интернет-магазинами
|23.04.2014
|
Сеть ювелирных магазинов Pandora вновь доверила Maykor обслуживание техники
Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, продлила сервисный контракт с сетью ювелирных магазинов Pandora (компания «ПанКлуб»). Об этом CNews сообщили в Maykor. Сервисное сотрудничество с сетью Pandora началось в 2010 г. с обслуживания кассовой техники (ККТ) в одном мага
|05.02.2014
|
«1С-Рарус» автоматизировал ряд ювелирных гипермаркетов SunLight в Москве
ражский пассаж». По информации «1С-Раруса», информационная система позволяет вести учет поступлений украшений на склады магазинов, оформлять реализации товаров и их возвраты как в день покупки,
|12.09.2013
|
«1С:Первый БИТ» оптимизировал деятельность сети ювелирных салонов Nomination
Специалисты компании «1С:Первый БИТ» завершили проект по оптимизации процессов торгового учета в сети ювелирных салонов Nomination. При помощи программ «1С:Розница 8» и «1С:Управление торговлей 8» была создана централизованная система сбора управленческих данных. Nomination — сеть ювелирных<
|10.09.2013
|Огнестрельный iPhone с ювелирным характером
|02.10.2012
|
«Ювелирная сеть 585» ищет ИТ-директора на 300 тыс. рублей в месяц
«Ювелирная сеть 585» объявила о вакансии CIO. В обязанности ИТ-директора будет входить разрабо
|25.07.2012
|
Сеть ювелирных магазинов «Камея» выбрала BioTime для учета рабочего времени и контроля доступа
мы учета рабочего времени и контроля доступа BioTime в головном офисе и 18 магазинах сети ювелирных украшений «Камея». Залог успешного развития любой компании связан с построением эффективных б
|02.02.2012
|
«Ювелирная сеть 585» автоматизирует бизнес на базе SAP for Retail
Розничная сеть по продаже драгоценных украшений «Ювелирная сеть 585» и компания Ciber приступили к проекту внедрения системы управл
|21.06.2011
|
Сеть ювелирных торговых домов «Изумит» управляет бизнесом помощью продуктов «1С»
Компания «Логен» (консалтинговая группа Logic Engineering) сообщила о создании информационной системы финансового управления для сети ювелирных торговых домов «Изумит» — московского представителя компании «Ювелиры Северной Столицы», крупного производителя и оптового распространителя ювелирной продукции на территории РФ. Интег
|10.04.2009
|
Отраслевое решение «ВестКонцепт|Ювелирные изделия» зарегистрировано Microsoft
Концепт» сообщила о том, что корпорация Microsoft зарегистрировала отраслевое решение «ВестКонцепт|Ювелирные изделия» (Westconcept|Gold), разработанное специалистами «Вест Концепт» на базе Miс
|10.12.2007
|
В Англии обнаружена могила языческой принцессы
бнаружил среди руин поселения могилы, относящиеся к VII веку н.э. В могилах были обнаружены золотые украшения – подвески и броши. На севере Англии в 650-х годах золото было доступно лишь короля
|03.10.2007
|
Украшения для технофанатов
Многие просто увлекаются или интересуются новыми технологиями. Другим этого мало, и они стремятся как можно сильнее наполнить свою жизнь "железом". Взять хотя бы украшения. Само собой, большая часть подобных аксессуаров изготавливается в единичных экземплярах.
|14.03.2007
|
Microsoft Dynamics внедрят в компании “Ювелирная сеть 585”
и принятие управленческих решений. На первом этапе внедрения будут настроены и сданы в эксплуатацию следующие функциональные модули: Складской учет и управление товарными потоками; Штрих-кодирование ювелирных изделий; Управление себестоимостью и ценообразованием ювелирной продукции; Управление давальческим сырьем; Управление дисконтами; Интеграция с бухгалтерской системой.
|17.08.2000
|
Мошенники получили $5,5 млн. на создание виртуальной галереи и магазина по продаже украшений в Сети
г и обязательств для создания "онлайновой виртуальной галереи искусств и сайта по продаже ювелирных украшений" под названием Precious Stones Trading Worldwide, сообщает SiliconValley.com. В офи
Ювелирное изделие и организации, системы, технологии, персоны:
|Спиридонов Александр 49 14
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 12
|Секликов Юрий 29 12
|Чаркин Евгений 317 11
|Казарцев Алексей 27 11
|Алтухов Дмитрий 47 10
|Шакманас Алгирдас 40 10
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 10
|Путин Владимир 3454 9
|Рахтеенко Владимир 42 9
|Гимранов Ринат 126 9
|Дунаев Сергей 63 8
|Пшиченко Дмитрий 49 8
|Гребельный Антон 21 7
|Соколов Артем 56 7
|Самородов Александр 14 7
|Шадаев Максут 1210 6
|Захир Максим 22 6
|Воронин Петр 37 6
|Емельченков Сергей 141 6
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
|Адмиральский Сергей 39 6
|Шумков Александр 7 6
|Палей Лев 58 5
|Ревяшко Андрей 20 5
|Волков Никита 80 5
|Августон Иван 15 5
|Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 5
|Талонов Максим 5 5
|Лазутин Алексей 5 4
|Persson Markus - Персон Маркус 7 4
|Соколов Алексей 137 4
|Сергунина Наталья 375 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
|Малис Александр 158 4
|Чамара Денис 59 4
|Федоров Алексей 142 4
|Горыня Кирилл 25 4
|Ноготков Максим 53 4
|Заржецкий Александр 37 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.