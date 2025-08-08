Разделы

Самородов Александр


УПОМИНАНИЯ


08.08.2025 «Биннофарм Групп» объявляет о назначении директора по информационным технологиям 1
17.10.2023 Индустрия 4.0 на практике: разбираем кейсы 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
01.02.2021 В Stada назначен директор по информационным технологиям 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
24.11.2017 Информатизация российской фарминдустрии набирает обороты 1
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 1
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
04.10.2017 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
14.08.2017 Шесть ключевых персон Business Intelligence: Новые лица на CNews Forum 2017 1
28.07.2017 Фантастическая пятерка: 5 топовых российских компаний выступят на CNews FORUM 2017 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Самородов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 587 7
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 127 6
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 61 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13543 3
8645 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 2
Ростелеком 10068 1
Schneider Electric 583 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 1
Программный продукт ГК 63 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 444 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
1С-Рарус 913 1
Inline Group - Инлайн Груп 100 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 66 1
МегаФон 9479 1
i-Free Just AI 34 1
Корус Консалтинг ГК 1279 1
Directum - Директум 1140 1
Инносети - Innoseti 20 1
Cisco Systems 5176 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 144 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 102 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 54 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 426 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 302 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2217 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 58 1
Luxms 91 1
Gelarm - Геларм 37 1
Ред Софт - Red Soft 866 1
Comindware - Колловэар 164 1
InfoWatch - Инфовотч 1055 1
Neoflex - Неофлекс 240 1
SAP SE 5365 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 17 1
НефтеТрансСервис - UMNO.digital - Умные цифровые решения 10 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 685 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 353 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1092 10
AstraZeneca - АстраЗенека 54 10
РЖД - Российские железные дороги 1954 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7818 8
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 47 7
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 7
Почта России ПАО 2201 7
Adidas - Адидас 164 7
Сургутнефтегаз - СНГ 277 7
Локотех - Локомотивные технологии 53 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 285 6
ПСБ - Промсвязьбанк 877 6
ТМК - Трубная металлургическая компания 119 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 345 6
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 76 6
Северсталь Менеджмент 30 6
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 6
ВТБ - ВТБ24 667 6
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 964 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 3
Альфа-Банк 1811 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 496 3
Stada 26 3
МКБ - Московский кредитный банк 600 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 682 2
Лента - Сеть розничной торговли 2195 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 220 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 834 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 341 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1724 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 159 2
Азия Цемент 13 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Ингосстрах СПАО 441 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12329 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1953 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 430 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3469 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5132 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2863 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6156 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 274 1
Федеральное казначейство России 1832 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 745 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 228 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 365 7
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54468 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4565 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5028 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22216 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16497 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69872 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13017 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32651 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15975 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25286 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10947 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29953 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4731 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7054 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7258 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13095 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1934 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3380 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4355 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21588 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5953 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1416 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 695 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1014 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5525 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7027 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2613 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1274 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9059 2
Аналоговые технологии 2809 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1461 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1445 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12595 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1330 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 872 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12572 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7722 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4047 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11800 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25127 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 469 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
РЖД Цифровая железная дорога 10 2
Sales Force KPI 1 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 90 1
1С:Медицина 47 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 46 1
Совкомбанк ЧатБанк 5 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2365 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 209 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 229 1
OpenAI ChatGPT 444 1
1С:Розница Аптека 2 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 74 1
Luxms BI 90 1
Microsoft Teams - MS Teams 590 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 221 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 120 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 900 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 618 1
1С:ERP Управление предприятием 658 1
ТТК SDN 1 1
БИС - ITQuick - Jumse 50 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 189 1
UseTech - UseBus 29 1
Чаркин Евгений 300 8
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 8
Гребельный Антон 21 8
Воронин Петр 37 7
Гимранов Ринат 125 7
Казарцев Алексей 27 7
Пшиченко Дмитрий 46 7
Секликов Юрий 29 7
Шадаев Максут 1088 6
Дунаев Сергей 61 6
Рахтеенко Владимир 41 6
Алтухов Дмитрий 46 6
Спиридонов Александр 45 6
Шакманас Алгирдас 40 6
Шумков Александр 7 6
Чамара Денис 59 5
Палей Лев 56 5
Ревяшко Андрей 20 5
Волков Никита 80 5
Емельченков Сергей 140 5
Августон Иван 15 5
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 5
Талонов Максим 5 5
Соколов Алексей 134 4
Натрусов Артем 296 3
Сотин Денис 216 3
Лысенко Эдуард 310 3
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 3
Кошкин Андрей 21 3
Булатов Кирилл 18 3
Смирнова-Крелль Оксана 52 3
Размахаев Сергей 42 2
Богданов Кирилл 112 2
Шипов Савва 102 2
Емельченко Сергей 4 2
Бурилов Андрей 117 2
Воронин Павел 154 2
Гришин Дмитрий 209 2
Аксаков Анатолий 158 1
Ягнятинский Евгений 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 151772 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44724 7
Азия - Азиатский регион 5654 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18111 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7864 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14331 3
Европа Восточная 3111 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 495 1
Европа 24469 1
Узбекистан - Республика 1815 1
Таджикистан - Республика 890 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3097 1
США - Вирджиния - Виргиния 272 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 30 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6041 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53489 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49940 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14469 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25180 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4589 7
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 640 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6087 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2452 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3123 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30802 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10359 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11436 2
Экономический эффект 1146 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 485 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3058 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 173 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4311 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 319 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10307 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8803 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5099 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4572 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1472 1
Черкизон - Черкизовский рынок 163 1
Информатика - computer science - informatique 1113 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3483 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2388 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5667 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9531 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2716 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 236 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6626 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6345 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11236 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2849 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7593 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2624 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5126 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3384 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 2
CNews Инновация года - награда 125 2
Gartner - Гартнер 3587 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1167 10
CNews AWARDS - награда 531 8
CNews Мисс ИТ России 12 4
CNews FORUM Кейсы 276 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2083 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2529 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376817, в очереди разбора - 745730.
Создано именных указателей - 180114.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

