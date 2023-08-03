«Яндекс» разрабатывает первую в России образовательную нейросеть для изучения информатики акже предложит персонализированные советы, которые помогут без стресса усвоить материал и развить необходимые навыки. Над созданием образовательной сети работают специалисты «Яндекса» и преподаватели информатики. Они будут тренировать нейросеть на базе YandexGPT (YaLM 2.0), отвечая на десятки тысяч часто задаваемых вопросов по информатике и программированию на ресурсах «Яндекс учебника». Пр

В России появился новый отечественный Linux. Говорят, его сделал учитель информатики ы (ДИТ) и помимо учительских ноутбуков, устанавливается на интерактивные доски. По словам источников на ИТ-рынке, ДИТ решил разработать свою ОС для московских школ. «С ДИТом связался школьный учитель информатики, который уже занимался созданием своего дистрибутива», — рассказал CNews источник, близкий к разработке «М ОС». Департамент взял учителя к себе в штат. «ДИТ нанял 25 программистов и

МГОУ и ГК «Астра» запустили программу обучения ОС Astra Linux для учителей информатики Более 200 учителей из 74 школ различных регионов страны проходят обучение по программе повышения квалификации «ОС Astra Linux как программная платформа в курсе информатики основной и средней школы» на базе ГОУВО «Московский государственный областной университет». Оно было запущено в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве вуза и ГК «Астра»

Приморские школьники обучаются робототехнике на уроках технологии и информатики в «Роббо классах» вые итоги использования оборудования «Роббо» в Приморском крае. 47 школ и 37 кружков Приморского края обучают школьников робототехнике в «Инженерных инновационных классах Роббо». Учителя технологии и информатики и педагоги дополнительного образования используют оборудование и методологии «Роббо» на школьных уроках и занятиях в технологических кружках. Так, Приморский край стал одним из перв

Acronis и ФПМИ создают дополнительные возможности для студентов младших курсов Acronis и физтех-школа прикладной математики и информатики (ФПМИ) Московского физико-технического института (МФТИ) объединяют усилия, чтобы помочь студентам вуза максимально раскрыть свои таланты, получить дополнительные стипендии, а также

Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики Образовательные организации и лагеря получат более 800 млн рублей в виде грантов на развитие системы образования в области математики, информатики и технологий цифровой экономики в 2020-2021 году, сообщил официальный сайт нацпрограммы «Цифровая экономика». Средства выделит Министерство просвещения Российской Федерации по итога

CNews поздравляет с Днем российской информатики Первый патент Четвертое декабря считается в России неофициальным Днем российской информатики, поскольку именно в этот день Исаак Брук и Башир Рамеев запатентовали созданную ими ЭВМ. Так как это случилось в 1948 г., сегодня российская информатика отмечает юбилей — 70 лет. Ко

В Москве прошел открытый урок информатики в рамках всероссийской образовательной акции в области ИТ «Час кода» В московской школе №1253 состоялся открытый урок информатики, который прошел в рамках всероссийской образовательной акции в сфере ИТ «Час кода». В мероприятии приняли участие министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, директо

Глава Минкомсвязи России провел урок информатики в костромской школе Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел урок информатики в школе в деревне Михайловское Костромской области. Министр рассказал школьникам о том, что их деревня стала первой, куда дошел интернет в рамках масштабной стройки волоконно-оптиче

Основоположник информатики Алан Тьюринг посмертно помилован за гомосексуализм Королева Великобритании Елизавета II (Elizabeth II) посмертно помиловала Алана Тьюринга (Alan Turing), известного математика и одного из основоположников современной информатики, осужденного за гомосексуализм. Алан Тьюринг считается одним из основоположников теории искусственного интеллекта: именно он сформулировал «тест Тьюринга» - если машина в состоянии

«Ростелеком» создал тестовую зону в Поволжском госуниверситете телекоммуникаций и информатики Самарский филиал «Ростелекома» завершил создание тестовой зоны в Приволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики. Тестовая зона является одним из сегментов инфраструктуры кафедры «Инновационные технологии телекоммуникаций» и представляет собой полнофункциональный фрагмент сети оператора связи

MEDIAS 2009: образ информатики будущего рошла II международная конференция MEDIAS 2009, организованная Средиземноморским институтом прикладных наук, Кипр (Mediterranean Institute of Applied Sciences, MEDIAS) и Институтом физико-технической информатики, Россия (ИФТИ) при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), базовой организации кафедры СИМ МФТИ – компании ЛАНИТ, а также Ассоциации российских бизнесменов

MEDIAS - 2009: образ информатики будущего сформируют на Кипре 11 - 14 мая 2009 года в Лимасоле (Кипр) пройдёт Международный симпозиум MEDIAS 2009, организованный Средиземноморским институтом прикладных наук (Кипр), и Институтом физико-технической информатики (Россия). Мероприятие призвано возродить традицию ежегодных симпозиумов и конференций, проводившихся Диалоговой комиссией при Президиуме АН СССР. Тематика этих симпозиумов и конфере

Россия и Куба заинтересованы в сотрудничестве в сфере ИКТ В Мининформсвязи России состоялась встреча министра информационных технологий и связи Российской Федерации Леонида Реймана c министром информатики и связи Республики Куба Рамиро Вальдес Менендесом и министром правительства Республики Куба Рикардо Кабрисасом. Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в области информ

Скандал: учителей информатики «задвинули» Завершившийся 4 октября конкурс «Учитель года России-2007» вызвал резкое недовольство у одного из его участников — Олега Цвырко, учителя информатики и кандидата физ.-мат. наук. Г-н Цвырко заявил CNews, что отсутствие профессионалов в предметном жюри по информатике привело к тому, что ни один из восьми принимавших в конкурсе учас

ИгроMoney № 34. Microsoft посадит учителей информатики? .E. и вручении игровых «Оскаров» самым интересным проектам ушедшего года. Как всегда, в конце статьи вас ждут новости компаний и свежие топы продаж.Читайте: ИгроMoney № 34. Microsoft посадит учителей информатики?

ФЦП "Электронная Россия": факультет бизнес-информатики обоснуется в технопарке Троицка За три года численность факультета бизнес-информатики ВШЭ (работающего в рамках программы «Электронная Россия») составила 500 студентов. «В дальнейшем она возрастет до 1200–1300 человек», — сообщает пресс-центр ФЦП «Электронн

ФЦП "Электронная Россия": ИТ-рынку ежегодно не хватает порядка тысячи специалистов по бизнес-информатике «Направление бизнес-информатики возникло в России год назад как часть «Электронной России» и призвано стать кадровым обеспечением этой программы». Об этом на пресс-конференции, проводившейся пресс-центром федераль

В Иркутске впервые пройдет Региональная Неделя информатики Впервые в Иркутске состоится Региональная Неделя информатики. С 15 по 20 февраля в ее рамках пройдут семинары, конференции, ярмарка-выставка и другие мероприятия, на которых будут представлены новейшие разработки в области информационных техн

"Валга" провела очередной семинар для преподавателей информатики и школьников старших классов Компания "Валга" сообщила о проведении на прошлой неделе очередного семинара для преподавателей информатики и школьников старших классов. Его темой стала операционная система Windows'98. Мероприятие завершило совместную месячную акцию "Валги" и московского представительства корпорации Mic

"Валга" провела семинар для преподавателей информатики и школьников 10 декабря компания "Валга" в рамках Дней корпорации Intel, прошедших с 7 по 13 декабря 1998 года, провела семинар для преподавателей информатики и школьников. В рамках семинара перед ними выступили ведущие специалисты "Валги" и московского представительства корпорации Intel, а также были представлены компьютер серии "Универс