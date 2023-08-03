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Информатика computer science informatique

СОБЫТИЯ


03.08.2023 «Яндекс» разрабатывает первую в России образовательную нейросеть для изучения информатики

акже предложит персонализированные советы, которые помогут без стресса усвоить материал и развить необходимые навыки. Над созданием образовательной сети работают специалисты «Яндекса» и преподаватели информатики. Они будут тренировать нейросеть на базе YandexGPT (YaLM 2.0), отвечая на десятки тысяч часто задаваемых вопросов по информатике и программированию на ресурсах «Яндекс учебника». Пр
03.02.2023 В России появился новый отечественный Linux. Говорят, его сделал учитель информатики

ы (ДИТ) и помимо учительских ноутбуков, устанавливается на интерактивные доски. По словам источников на ИТ-рынке, ДИТ решил разработать свою ОС для московских школ. «С ДИТом связался школьный учитель информатики, который уже занимался созданием своего дистрибутива», — рассказал CNews источник, близкий к разработке «М ОС». Департамент взял учителя к себе в штат. «ДИТ нанял 25 программистов и
25.10.2022 МГОУ и ГК «Астра» запустили программу обучения ОС Astra Linux для учителей информатики

Более 200 учителей из 74 школ различных регионов страны проходят обучение по программе повышения квалификации «ОС Astra Linux как программная платформа в курсе информатики основной и средней школы» на базе ГОУВО «Московский государственный областной университет». Оно было запущено в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве вуза и ГК «Астра»
28.01.2021 Приморские школьники обучаются робототехнике на уроках технологии и информатики в «Роббо классах»

вые итоги использования оборудования «Роббо» в Приморском крае. 47 школ и 37 кружков Приморского края обучают школьников робототехнике в «Инженерных инновационных классах Роббо». Учителя технологии и информатики и педагоги дополнительного образования используют оборудование и методологии «Роббо» на школьных уроках и занятиях в технологических кружках. Так, Приморский край стал одним из перв
22.07.2020 Acronis и ФПМИ создают дополнительные возможности для студентов младших курсов

Acronis и физтех-школа прикладной математики и информатики (ФПМИ) Московского физико-технического института (МФТИ) объединяют усилия, чтобы помочь студентам вуза максимально раскрыть свои таланты, получить дополнительные стипендии, а также

03.04.2020 Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики

Образовательные организации и лагеря получат более 800 млн рублей в виде грантов на развитие системы образования в области математики, информатики и технологий цифровой экономики в 2020-2021 году, сообщил официальный сайт нацпрограммы «Цифровая экономика». Средства выделит Министерство просвещения Российской Федерации по итога
04.12.2018 CNews поздравляет с Днем российской информатики

Первый патент Четвертое декабря считается в России неофициальным Днем российской информатики, поскольку именно в этот день Исаак Брук и Башир Рамеев запатентовали созданную ими ЭВМ. Так как это случилось в 1948 г., сегодня российская информатика отмечает юбилей — 70 лет. Ко
11.12.2015 В Москве прошел открытый урок информатики в рамках всероссийской образовательной акции в области ИТ «Час кода»

В московской школе №1253 состоялся открытый урок информатики, который прошел в рамках всероссийской образовательной акции в сфере ИТ «Час кода». В мероприятии приняли участие министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, директо
17.02.2015 Глава Минкомсвязи России провел урок информатики в костромской школе

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел урок информатики в школе в деревне Михайловское Костромской области. Министр рассказал школьникам о том, что их деревня стала первой, куда дошел интернет в рамках масштабной стройки волоконно-оптиче
24.12.2013 Основоположник информатики Алан Тьюринг посмертно помилован за гомосексуализм

Королева Великобритании Елизавета II (Elizabeth II) посмертно помиловала Алана Тьюринга (Alan Turing), известного математика и одного из основоположников современной информатики, осужденного за гомосексуализм. Алан Тьюринг считается одним из основоположников теории искусственного интеллекта: именно он сформулировал «тест Тьюринга» - если машина в состоянии

12.09.2012 «Ростелеком» создал тестовую зону в Поволжском госуниверситете телекоммуникаций и информатики

Самарский филиал «Ростелекома» завершил создание тестовой зоны в Приволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики. Тестовая зона является одним из сегментов инфраструктуры кафедры «Инновационные технологии телекоммуникаций» и представляет собой полнофункциональный фрагмент сети оператора связи

25.05.2009 MEDIAS 2009: образ информатики будущего

рошла II международная конференция MEDIAS 2009, организованная Средиземноморским институтом прикладных наук, Кипр (Mediterranean Institute of Applied Sciences, MEDIAS) и Институтом физико-технической информатики, Россия (ИФТИ) при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), базовой организации кафедры СИМ МФТИ – компании ЛАНИТ, а также Ассоциации российских бизнесменов

17.03.2009 MEDIAS - 2009: образ информатики будущего сформируют на Кипре

11 - 14 мая 2009 года в Лимасоле (Кипр) пройдёт Международный симпозиум MEDIAS 2009, организованный Средиземноморским институтом прикладных наук (Кипр), и Институтом физико-технической информатики (Россия). Мероприятие призвано возродить традицию ежегодных симпозиумов и конференций, проводившихся Диалоговой комиссией при Президиуме АН СССР. Тематика этих симпозиумов и конфере
07.12.2007 Россия и Куба заинтересованы в сотрудничестве в сфере ИКТ

В Мининформсвязи России состоялась встреча министра информационных технологий и связи Российской Федерации Леонида Реймана c министром информатики и связи Республики Куба Рамиро Вальдес Менендесом и министром правительства Республики Куба Рикардо Кабрисасом. Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в области информ
05.10.2007 Скандал: учителей информатики «задвинули»

Завершившийся 4 октября конкурс «Учитель года России-2007» вызвал резкое недовольство у одного из его участников — Олега Цвырко, учителя информатики и кандидата физ.-мат. наук. Г-н Цвырко заявил CNews, что отсутствие профессионалов в предметном жюри по информатике привело к тому, что ни один из восьми принимавших в конкурсе учас
12.02.2007 ИгроMoney № 34. Microsoft посадит учителей информатики?

.E. и вручении игровых «Оскаров» самым интересным проектам ушедшего года. Как всегда, в конце статьи вас ждут новости компаний и свежие топы продаж.Читайте: ИгроMoney № 34. Microsoft посадит учителей информатики?
14.12.2004 ФЦП "Электронная Россия": факультет бизнес-информатики обоснуется в технопарке Троицка

За три года численность факультета бизнес-информатики ВШЭ (работающего в рамках программы «Электронная Россия») составила 500 студентов. «В дальнейшем она возрастет до 1200–1300 человек», — сообщает пресс-центр ФЦП «Электронн
14.12.2004 ФЦП "Электронная Россия": ИТ-рынку ежегодно не хватает порядка тысячи специалистов по бизнес-информатике

«Направление бизнес-информатики возникло в России год назад как часть «Электронной России» и призвано стать кадровым обеспечением этой программы». Об этом на пресс-конференции, проводившейся пресс-центром федераль
12.02.1999 В Иркутске впервые пройдет Региональная Неделя информатики

Впервые в Иркутске состоится Региональная Неделя информатики. С 15 по 20 февраля в ее рамках пройдут семинары, конференции, ярмарка-выставка и другие мероприятия, на которых будут представлены новейшие разработки в области информационных техн
25.01.1999 "Валга" провела очередной семинар для преподавателей информатики и школьников старших классов

Компания "Валга" сообщила о проведении на прошлой неделе очередного семинара для преподавателей информатики и школьников старших классов. Его темой стала операционная система Windows'98. Мероприятие завершило совместную месячную акцию "Валги" и московского представительства корпорации Mic
16.12.1998 "Валга" провела семинар для преподавателей информатики и школьников

10 декабря компания "Валга" в рамках Дней корпорации Intel, прошедших с 7 по 13 декабря 1998 года, провела семинар для преподавателей информатики и школьников. В рамках семинара перед ними выступили ведущие специалисты "Валги" и московского представительства корпорации Intel, а также были представлены компьютер серии "Универс
02.12.1998 Объявлен конкурс на на лучшую студенческую работу в области информатики

Издательства "ИнфоАрт" объявило о проведении конкурса на лучшую студенческую работу в области информатики. Пять призеров будут объявлены 4 декабря, в День российской информатики. Конкурс проводится Российским национальным подкомитетом IEEE Computer Society совместно с Институтом


Публикаций - 1195, упоминаний - 1195

Информатика и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 103
Ростелеком 10948 97
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 68
Yandex - Яндекс 9215 57
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 55
9594 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 48
IBM - International Business Machines Corp 9699 46
Intel Corporation 12811 39
МегаФон 10742 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 33
Google LLC 12688 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 28
Oracle Corporation 7074 23
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 23
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 22
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SAP SE 5601 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 20
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 20
Т-Платформы - T-Platforms 412 19
HP - Hewlett-Packard 3662 19
Ростелеком - Связьинвест 1719 19
Voxtel 82 19
Huawei 4675 17
Apple Inc 13154 17
Softline - Софтлайн 3743 17
HP Inc. 5883 17
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
Cisco Systems 5372 16
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 16
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 15
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 15
Moldtelecom - Молдтелеком 48 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 14
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 14
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
Почта России ПАО 2370 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 11
Газпром ПАО 1493 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 41 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 9
Альфа-Банк 1979 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 8
РВК - Российская венчурная компания 571 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 7
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 7
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 6
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 5
ЭГИС - ЭГИС-РУС 10 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 5
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 4
Автокомпоненты - БЗА - Борисовский завод агрегатов 5 4
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 4
Белкард - Гродненский завод карданных валов 4 4
Альмед 5 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 146
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 64
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КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
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АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 3
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
ЛДПР 116 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 57
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 55
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 51
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 50
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 48
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 47
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 47
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 45
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 39
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 39
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 38
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 37
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 37
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 37
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 35
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 35
Linux OS 11533 69
Microsoft Windows 16882 39
Microsoft Windows 2000 8678 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 26
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 26
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Яндекс.Учебник 65 24
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 21
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 18
Google Android 15243 18
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 17
Microsoft Office 4170 17
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 17
Oracle Java - язык программирования 3469 16
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 12
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 11
Apple iPhone 6 4861 11
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 12 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 9
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 9
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 9
Ковчег - система резервного копирования 49 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
Apple iOS 8583 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 8
Microsoft Windows XP 2431 8
JavaScript - JS - язык программирования 1425 8
C/C++ - Язык программирования 894 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 7
Армада - ПСПО - пакет свободного программного обеспечения 38 7
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 7
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 7
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 7
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 7
Путин Владимир 3454 34
Никифоров Николай 1138 23
Райгородский Андрей 51 23
Медведев Дмитрий 1665 21
Ерохин Сергей 38 20
Шадаев Максут 1210 15
Рейман Леонид 1065 14
Щеголев Игорь 699 10
Носков Константин 241 10
Кулик Вадим 206 10
Чернышенко Дмитрий 580 9
Новодворский Алексей 114 9
Прянишников Николай 316 9
Зеленков Юрий 44 9
Нуралиев Борис 298 8
Комиссаров Дмитрий 248 8
Кирдяшов Федор 30 8
Кирьянова Александра 169 8
Якунин Александр 50 8
Клименко Станислав 11 7
Кореш Виктор 83 7
Столбов Андрей 22 7
Белоусов Сергей 254 6
Мишустин Михаил 787 6
Чемезов Сергей 147 6
Серебряникова Анна 77 6
Ермолаев Артем 379 6
Матюхин Владимир 61 6
Алкснис Виктор 70 6
Поносов Александр 69 6
Филиппович Андрей 6 6
Гордя Станислав 5 5
Липунцов Юрий 7 5
Рубанов Владимир 76 5
Смирнов Алексей 269 5
Нащекин Алексей 118 5
Ершов Андрей 52 5
Колесов Александр 63 5
Солодухин Константин 119 5
Скляр Алексей 54 5
Россия - РФ - Российская федерация 166164 749
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 394
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 133
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 131
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 85
Европа 24963 72
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 68
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 63
Россия - СФО - Новосибирск 4875 56
Беларусь - Белоруссия 6289 52
Германия - Федеративная Республика 13221 49
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 46
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 46
Молдавия - Республика Молдова 738 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 38
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 37
Франция - Французская Республика 8177 34
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 31
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 31
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 31
Украина 7928 31
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 30
Япония 13807 30
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 30
Земля - планета Солнечной системы 10865 29
Казахстан - Республика 6047 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 24
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 24
Европа Восточная 3138 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 22
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 22
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 22
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 21
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 21
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 21
Италия - Итальянская Республика 4508 19
Испания - Королевство 3839 19
Россия - ПФО - Самарская область 1577 18
Индия - Bharat 5869 17
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 710
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 168
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 165
Образование в России 2893 151
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 151
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 140
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 89
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 77
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 72
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 60
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 53
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 51
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 37
Английский язык 7030 37
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 34
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 32
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 19
CNews RND - R&D.CNews 2274 17
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 9
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
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Bloomberg 1627 3
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 30
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Frost & Sullivan 207 2
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Evans Data 12 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
IBM Research 111 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
Data61 3 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
eMarketer 206 1
SmartMarketing 74 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Fortune Global 1000 51 1
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 121
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 87
РАН - Российская академия наук 2122 81
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 75
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 72
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 72
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 43
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 41
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 40
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 37
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 32
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 27
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 26
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 26
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 26
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 25
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 22
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 20
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 20
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 19
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 15
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 15
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 14
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 14
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 14
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 14
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 13
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 12
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 11
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 11
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 10
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 10
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 10
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 10
БГУ - Белорусский государственный университет 37 10
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 9
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 9
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 9
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 43
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 27
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 21
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 18
День молодёжи - 27 июня 1087 15
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 10
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 9
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 8
Час кода - международное движение 11 7
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Связь-Экспокомм 276 4
Высокие технологии XXI века 78 4
Неогеография XXI - форум 65 4
CNews AWARDS - награда 571 3
CeBIT 614 3
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 3
Turing Award - Премия Тьюринга 15 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 3
Microsoft Imagine Cup 60 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
Межрегиональная олимпиада школьников им. И. Я. Верченко по информатике и компьютерной безопасности 2 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Capture the Flag - CTF 56 2
Единый день голосования 143 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Honor Cup 16 2
Docflow 148 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
Земля из космоса 51 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
Навитех-Экспо 32 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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