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Информатика computer science informatique



28.01.2021 Приморские школьники обучаются робототехнике на уроках технологии и информатики в «Роббо классах»
22.07.2020 Acronis и ФПМИ создают дополнительные возможности для студентов младших курсов
03.04.2020 Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики
04.12.2018 CNews поздравляет с Днем российской информатики
11.12.2015 В Москве прошел открытый урок информатики в рамках всероссийской образовательной акции в области ИТ «Час кода»
17.02.2015 Глава Минкомсвязи России провел урок информатики в костромской школе
24.12.2013 Основоположник информатики Алан Тьюринг посмертно помилован за гомосексуализм
12.09.2012 «Ростелеком» создал тестовую зону в Поволжском госуниверситете телекоммуникаций и информатики
25.05.2009 MEDIAS 2009: образ информатики будущего
17.03.2009 MEDIAS - 2009: образ информатики будущего сформируют на Кипре
07.12.2007 Россия и Куба заинтересованы в сотрудничестве в сфере ИКТ
05.10.2007 Скандал: учителей информатики «задвинули»
12.02.2007 ИгроMoney № 34. Microsoft посадит учителей информатики?
14.12.2004 ФЦП "Электронная Россия": факультет бизнес-информатики обоснуется в технопарке Троицка
14.12.2004 ФЦП "Электронная Россия": ИТ-рынку ежегодно не хватает порядка тысячи специалистов по бизнес-информатике
12.02.1999 В Иркутске впервые пройдет Региональная Неделя информатики
25.01.1999 "Валга" провела очередной семинар для преподавателей информатики и школьников старших классов
16.12.1998 "Валга" провела семинар для преподавателей информатики и школьников
02.12.1998 Объявлен конкурс на на лучшую студенческую работу в области информатики

Публикаций - 881, упоминаний - 881
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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