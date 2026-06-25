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МФТИ Олимпиадная школа

СОБЫТИЯ


25.06.2026 Университет «Иннополис» и ИТ-холдинг «Т1» запускают бесплатную летнюю школу по искусственному интеллекту 1
02.10.2024 VK Education представила программу развития в программировании для школьников 1
30.06.2021 Продукты Astra Linux и Baikal Electronics изучают в «Летней олимпиадной школе» МФТИ 1
23.04.2021 В сервисе «Ростелеком. Лицей» появились новые курсы 1
25.01.2019 Школьники разработали 16 полезных мобильных приложений в «Сириусе» 2
18.07.2014 Уральский школьник завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по информатике 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

МФТИ Олимпиадная школа и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1324 1
VK - Mail.ru Group 3589 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2964 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4857 1
Ростелеком 10854 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1559 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6445 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 775 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16900 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28000 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1531 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12791 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2012 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2581 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2828 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2221 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25138 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5008 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2484 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15882 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 202 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 183 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1246 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22384 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64084 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34301 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7783 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21605 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1024 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 708 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 107 1
Oracle Java - язык программирования 3449 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 364 1
Ростелеком - Лицей 23 1
Linux OS 11411 1
Google Android 15140 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1257 1
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Цапок Алексей 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 164403 4
Китай - Тайвань 4230 1
Италия - Итальянская Республика 4492 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 514 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33334 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1075 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 667 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1628 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8753 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2248 1
Физика - Physics - область естествознания 2916 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 371 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4398 1
Информатика - computer science - informatique 1180 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 276 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 217 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1431 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1716 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 267 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 60 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1281 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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