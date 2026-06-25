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МФТИ Олимпиадная школа
СОБЫТИЯ
МФТИ Олимпиадная школа и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1324 1
|VK - Mail.ru Group 3589 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2964 1
|Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4857 1
|Ростелеком 10854 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164403 4
|Китай - Тайвань 4230 1
|Италия - Итальянская Республика 4492 1
|Россия - ПФО - Кировская область - Киров 514 1
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