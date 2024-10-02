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VK Education представила программу развития в программировании для школьников

VK Education запускает бесплатную образовательную программу «Программирование для школьников». В нее войдут обучающие онлайн-курсы и интерактивный тренажер на платформе All Cups. Учащиеся 7-11 классов смогут освоить программирование с нуля или повысить свой уровень, потренироваться в решении олимпиадных заданий, чтобы в дальнейшем претендовать на призовые места в престижных профильных соревнованиях. Об этом CNews сообщили представители VK.

Школьникам станет доступен асинхронный курс «Старт в олимпиадном программировании»: он поможет подготовиться к школьному и муниципальному этапам Всероссийской олимпиады школьников по информатике, а также к другим престижным соревнованиям. Автор курса — Михаил Густокашин, тренер чемпионов мира — участников Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC 2023. Курс состоит из 59 видеоуроков и 105 практических задач, охватывающих основные алгоритмы и структуры данных; каждый месяц проводятся тренировочные олимпиады. За решение заданий участники будут получать баллы в сервисе «Другое Дело». Экспертную поддержку школьникам будут оказывать менторы из числа победителей и призеров олимпиад.

Еще одна часть программы — интерактивный тренажер. В нем школьники смогут потренироваться в решении более 150 задач различной сложности, подготовиться к урокам информатики, олимпиадам и собеседованиям, а также получить базовые навыки фронтенд- и бэкенд-разработки.

Закрепить полученные знания и навыки ребятам поможет участие в олимпиаде «Технокубок» — совместном проекте VK Education с ведущими техническими вузами России. Победители и призеры «Технокубка» получают льготы при поступлении в вузы, включая зачисление без вступительных испытаний. Также расширить свои знания и навыки в программировании можно на асинхронных курсах «Базовый Python» и «Алгоритмы и структуры данных».

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«Наша цель — сделать качественное ИT-образование доступным для школьников по всей России. Олимпиадное программирование — важная и логичная точка входа в сферу технологий. Мы создали программу, которая позволяет ребятам с любым уровнем подготовки начать свой путь в этой сфере и найти инструменты для развития в комфортном для них темпе», — сказала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

Программа доступна всем желающим на портале VK Education и технологической платформе All Cups.

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