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Python Software Foundation PSF Python высокоуровневый язык программирования

Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования

СОБЫТИЯ

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19.08.2026 В России измерили частотность ошибок при программировании на разных языках. В лидерах Python, Java, PHP, C#

ализ вошли как российские ИТ-компании (веб- и мобильная разработка), так и финтех-компании и компании реального сектора. Профили кода — от мобильных и веб-приложений на распространенных стеках (Java, Python, C#, JavaScript) до крупных корпоративных систем и системного кода (C/C++). Обезличенные данные 4 214 кодовых баз общим объемом около 510 млн строк кода — именно такой массив был проанал
12.08.2026 Северокорейские хакеры распылили 1700 вредоносных пакетов в репозиториях PHP, Python, Go, Rust

Расширение охвата Северокорейские хакеры, стоящие за кампанией Contagious Interview, в рамках которой они атакуют разработчиков ПО, распространилась на экосистемы языков Python, Go, Rust и PHP. По данным экспертов компании Socket, новые пакеты выдаются за легитимные инструменты разработки, но в действительности функционируют как скрытные загрузчики вредоносного
15.07.2026 Gainward представляет видеокарту GeForce RTX™ 3060 Python II OC

Компания Gainward представляет новую видеокарту GeForce RTX™ 3060 Python II OC. Сочетая заводской разгон с буфером кадров 12 GB и двухвентиляторной системой охлаждения, Python II OC обеспечивает высокую тепловую эффективность и неизменно стабильную про
03.07.2026 Атака клонов: разработчикам Telegram-ботов угрожают троянизированные библиотеки в PyPI

От сотен до десятков тысяч потенциальных жертв С ноября 2026 г. разработчики Telegram-ботов, работающие с языком Python, рискуют столкнуться с троянизированной версией популярной библиотеки Pyrogram. Злоумышленники опубликовали как минимум восемь вредоносных версий этого пакета. Pyrogram уже давно никем н
29.05.2026 SpaceWeb ускорил облачную среду для Python-разработки

Хостинг-провайдер SpaceWeb расширил каталог готовых решений для VPS серверов новыми сервисами для поддержки веб-фреймворков FastAPI и Flask. Это важный шаг для Python-сообщества: разработчики и веб-студии теперь могут разворачивать проекты на этих фреймворках буквально в пару кликов, пропуская этап ручной настройки программной среды. Об этом CNews соо
13.05.2026 Взломан популярный менеджер загрузок. Инсталляторы для Windows и Linux подменены на вредоносные трояны на Python

одменены. Пользователей перенаправляли на сторонний ресурс, где были размещены вредоносные версии клиентской программы - как минимум, версия под Windows была «заряжена» троянцем удаленного доступа на Python. JDownloader - бесплатная утилита, которая поддерживает автоматизированное скачивание с файловых хостингов, видеосайтов и других ресурсов. Доступны версии под Windows, Linux и macOS. Кол
21.04.2026 Максимальная защита от инфляции. Зарплаты российских программистов на Python ударно выросли на 40%

Python прокормит Российские программисты на Python столкнулись с колоссальным ростом зарплат, хотя в целом по отрасли ежемесячные доходы

21.04.2026 Зарплаты Python-разработчиков выросли на рекордные 40%

В 2026 г. зарплаты Python-разработчиков выросли на рекордные 40%, в то время как в медианные зарплаты программис
16.03.2026 Уязвимости в тени: ChatGPT и DeepSeek пропускают от 40 до 50% уязвимостей в приложениях на Java и Python

разом оптимизируя время и затраты на AppSec-специалистов. Эксперты Solar appScreener проанализировали эффективность нескольких востребованных LLM при проверке кода 20 приложений, написанных на языках Python и Java. Масштаб каждого из софтверных проектов составил более 100 тыс. строк кода. По данным исследования ассоциации «Руссофт», доля языков Java и Python составляет 45,4% и 61,8%

20.02.2026 Сотовый оператор T2 покупает ИИ, умеющий программировать на Java, C/C++, Python, Go и Rust

нфигурационный файл с инструкциями для ИИ). Также необходимая функция — индексация всей кодовой базы для контекстного понимания проекта. Предполагается поддержка языков программирования: Java, C/C++, Python, JavaScript/TypeScript, Go, Rust. У ИИ-ассистента будет 15 пользователей. Генерация кода должна происходить по текстовому запросу. «В режиме чата можно описать задачу, и решение напишет

09.02.2026 В стане программистов зреет революция. Разработчики готовятся сбросить Python с первого места в мире по популярности

Сделать С снова великим Язык программирования Python, известный своей простотой и щеголяющий огромным общемировым сообществом, в будущем может лишиться статуса самого популярного языка в мире, по версии рейтинга Tiobe. Как сообщал CNews, п
12.01.2026 Python – это змея? «Отец» Linux сознался в неумении программировать на самом популярном языке в мире и призвал на помощь нейросеть

Зачем программировать, когда можно не программировать Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) оказался полным профаном во всем, что связано с языком Python. Он открыто признался, что не умеет программировать на этом языке, и что делегирует задачи по написанию Python-кода нейросетям. «Каминг-аут» Торвальдс совершил в Readme-файле к св
19.12.2025 ИИ больше не нужен. Российским работодателям срочно понадобились живые разработчики на SQL и Python – платят больше 600 тысяч рублей

ишут «Ведомости» со ссылкой на сервис по поиску работы hh.ru. Более того, наибольший интерес работодатели проявляют вовсе не к специалистам, пишущим на С и С++, а к тем, кто умеет писать код на SQL и Python. Все четыре языка входят в топ-10 самых популярных в мире по версии компании Tiobe. Согласно ее рейтингу за декабрь 2025 г., на Python расположился на первом месте, С и С++ – на в
18.12.2025 Навыки, которые повысят стоимость ИТ-специалистов в 2026 г.: исследование hh.ru

нга, проанализировали ситуацию на рынке труда за III квартал 2025 г. и выделили 10 технических навыков, которые будут наиболее востребованы в ИТ-сфере в 2026 г. Рейтинг возглавили знание SQL, Linux и Python. Эти компетенции повышают ценность специалистов и помогают им претендовать на более высокую заработную плату. Об этом CNews сообщили представители hh.ru. По данным исследования, работода
11.12.2025 Хакеры массово минируют код на самом популярном языке программирования

ИТ-атаки через публичные библиотеки Злоумышленники все чаще атакуют ИТ-разработчиков через публичные библиотеки кода, пишут «Ведомости». Количество вредоносных пакетов в репозитории Python Package Index (PyPI) т.е. основной каталог для языка Python, за 11 месяцев 2025 г. выросло на 54%. Со слов руководителя департамента Threat Intelligence экспертного центра безопас
27.11.2025 «МойОфис» 3.6: конвертация VBA-макрокоманд, Python в надстройках, приложение «МоиЗаметки» и другие новые возможности экосистемы

О в соответствии с 187-ФЗ. Интерпретатор VBA позволяет продолжать использовать привычные макросы и соответствовать требованиям законодательства России. Расширяйте функциональность надстроек с помощью Python В релизе 3.6 представлена бета-версия новой функции Python в надстройках. Теперь можно использовать модули и библиотеки Python для расширения возможностей Lua-кода в настол
30.10.2025 На GitHub революция. Программисты без предупреждения променяли Python и JavaScript на почти никому неизвестный язык

юция. По итогам неполного 2025 г. здесь сменился лидер среди языков программирования. Если в 2024 г. на первом месте по популярности был JavaScript, а на втором – всемирно признанный и востребованный Python, то теперь лидирует малоизвестный и далеко не так широко распространенный TypeScript, о чем говорится в официальном отчете GitHub. Этот язык перепрыгнул сразу через два места – в 2024 г.
28.10.2025 Разработчики Python отказались от огромного гранта, лишь бы не следовать «повесточке»

PSF не станет брать $1,5 млн у NSF Python Software Foundation (PSF) занимающаяся разработкой и распространением языка программир
09.10.2025 Российские программисты внезапно разлюбили Java и массово переходят на Python и С++

пулярность тоже падает. Фото: freestockcenter / FreePik Все меньше россиян хотят программировать на Java В «Руссофт» подчеркивают, что основная опасность для Java исходит вовсе не от JavaScript, а от Python. Как сообщал CNews, этот язык программирования с октября 2021 г. находится на первом месте по популярности среди кодеров со всего мира, и за прошедшие с того дня четыре года не было ни м
24.09.2025 Университет «Иннополис» открыл регистрацию на бесплатные ИТ-курсы для старшеклассников и студентов колледжей

Российский ИТ-вуз стал одним из 16 провайдеров образовательных программ федпроекта «Код будущего» и представил три очных и онлайн-курса по Python, основам разработки нейросетей и подготовке к карьере разработчика. Пройти обучение могут школьники 8—11 классов и студенты ИТ-специальностей колледжей и техникумов, которые являются гра
15.09.2025 Древний полузабытый язык программирования пробудился и рвется в лидеры. Он угрожает Python и Java

терял четыре строчки, упав с 14 места на 18. Любимый россиянами язык Java имеет индекс популярности 8,35%, и это четвертое место. Топ-3 – это С (8,65%), С++ (8,8%) и лидирующий с колоссальным отрывом Python (25,98%), который на постоянной основе занимает первое место с октября 2021 г. Ничего не предвещало Единственное глобальное изменение, связанное с Perl и произошедшее в 2025 г. – это рел
04.08.2025 Хакеры создали целый поддельный сайт PyPI для атак на программистов на Python

Введите логин и пароль, ничего страшного в этом нет Неизвестные злоумышленники активно пытаются заманить пользователей ключевого для разработчиков на языке Python ресурса PyPI (Python Package Index) на поддельный сайт. Основной целью злоумышленников, судя по всему, является сбор реквизитов доступа к репозиториям на PyPI. Сайт pypi.org предс
17.07.2025 Россиян погнали из сообщества Python. Пока только избранных, но критерии отбора до предела странные

окупки Mail.ru. В Mail.ru этот домен находился годами Как ни странно, но другие связанные с сервисом домены, включая bk.ru, list.ru и, собственно, mail.ru, пока не в черном списке. Напомним, PyPI или Python Package Index – это официальное и крупнейшее хранилище сторонних пакетов для языка программирования Python. Последний с октября 2021 г. является самым популярным в мире по версии

16.06.2025 Роли, Python-коннектор, улучшенная защита: обновился известный менеджер паролей

— от копирования паролей до управления пользователями и настройками безопасности. С технической точки зрения упростить работу с API позволили две разработки компании, первая из которых — официальный Python-коннектор. Так называется библиотека, предназначенная к использованию разработчиками. Она применяется для интеграции «Пассворка» с приложениями и скриптами на языке Python. Вторая
17.04.2025 Северокорейские хакеры атакуют разработчиков на Python и JavaScript, подсовывая троян под видом соревновательного теста

редлагается запустить на своей машине проект - «заряженный» вредоносным содержимым. Unsplash - Boitumelo Северокорейские хакеры под видом соревновательного теста подсовывают разработчикам вредонос на Python Slow Pisces и ранее атаковала разработчиков ПО, причем в большинстве случаев атаки были нацелены как раз на тех, кто работает в криптовалютной сфере. Использование LinkedIn для первонача
15.04.2025 Gainward представила видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 Python III и Ghost

Gainward, признанный лидер в производстве высокопроизводительных видеокарт, объявила о выпуске видеокарт Nvidia GeForce RTX 5060 Ti (варианты 16 ГБ и 8 ГБ) и RTX 5060. Видеокарты серии Python III и Ghost, каждая из которых разработана для обеспечения высокой производительности в играх, приложениях ИИ и творческих задачах, с усовершенствованным охлаждением и исключительной дол
02.04.2025 Вышла версия R-Vision SOAR 5.4 с поддержкой Python-коннекторов и гибкой обработкой инцидентов

версии переработан интерфейс отображения сценариев реагирования для облегчения восприятия информации, реализована более гибкая настройка распределения инцидентов и добавлена поддержка коннекторов на Python. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. В R-Vision SOAR 5.4 переработан интерфейс отображения выполняемых сценариев реагирования в карточке инцидента, включая обновление блока ви
11.03.2025 Древние языки программирования ворвались в топ популярности. COBOL, Ada и Fortran угрожают Python

ыки покоряют топ-20 и топ-10 самых популярных среди программистов, состав первой пятерки не меняется годами. В марте 2025 г., как на протяжении последних трех с половиной лет, первое место удерживает Python благодаря легкости своего освоения. На втором месте – С++, на третьем – Java, на четвертом – С. Эти языки могут меняться местами между собой, но из топ-5 давно не выбывают. В этом плане

04.03.2025 Общий сбор программистов. Создатель C++ призвал разработчиков защитить язык от нападок фанатов Python, Rust, Java и Go

972 гг. соответственно, то есть первому 40 лет, а второму – 53. Современные программисты все чаще отдают предпочтение новым языкам – Rust (2012 г.) Java (1995 г.), JavaScript (1995 г.), Go (2009 г.), Python (1991 г.) и пр. В отличие от них, C и C++ требуют ручного управления памятью, что и приводит к регулярным ошибкам безопасности памяти, о которых не менее регулярно говорят ИБ-специалисты
28.02.2025 Продуманная атака на главный репозиторий Python: вредоносные утилиты выдаются за средства восстановления криптокошельков

На лицо прекрасные, ужасные внутри В главном репозитории для разработчиков на языке PythonPython Package Index (PyPI) – выявлен набор вредоносных компонентов, предназначенных для кражи данных и криптоактивов из цифровых кошельков. Причем вредоносы выдавались как раз

13.02.2025 Программисты влюбились в «быстрые» языки. Дикими темпами растет интерес к Rust, Go и С++, но самый популярный в мире - «медленный» Python

ания программ, которые могут служить хорошим подспорьем российским программистам. Но в России YouTube замедляется с июля 2024 г. – российские разработчики почти отрезаны от этих видеоуроков. А как же Python Эксперты Tiobe относят Python к числу медленных языков программирования. Однако это совершенно не мешает ему годами, с октября 2021 г., перманентно находиться на первом месте по п
21.01.2025 В репозитории Python найден вредонос, ворующий токены авторизации в Discord

Библиотека-мимик В ключевом репозитории языка Python – PyPi – обнаружился очередной вредоносный пакет. Он имитирует легитимный инструмент для создания ботов, повторяет его функциональность, но также внедряет в системы бэкдор и средство пер
16.01.2025 Северокорейских хакеров поймали на распространении троянов в пакетах Python

ях с целью проникновения в инфраструктуру их текущих работодателей или получения доступа к их разработкам. Как стало известно Unit 42, злоумышленники загрузили в главный репозиторий проектов на языке Python – PyPI – ряд пакетов с вредоносными «закладками». Таким образом, как полагают исследователи, хакеры надеются скомпрометировать рабочие станции разработчиков в компаниях, входящих в цепоч
08.01.2025 В официальном репозитории Python найдены пакеты, ворующие ключи от аккаунтов в соцсетях

Zebo В официальном репозитории языка Python выявлены два вредоносных пакета, обладающие способностью выводить чувствительную информацию со взломанных хостов. По данным лаборатории FortiGuard Labs (принадлежит компании Fortinet), р
01.11.2024 В главном репозитории проектов для языка Python затаился троян, ворующий монеты из криптокошельков

1300 скачиваний В основном репозитории проектов для языка Python PyPI обнаружился модульный вредонос, который выдает себя за вспомогательное средство для криптотрейдеров, но на деле крадет данные, связанные с криптоактивами. К тому моменту, как экспер
16.09.2024 Хакеры охотятся на знатоков Python с помощью теста для программистов

Пакет с секретом Хакеры северокорейской кибергруппировки Lazarus уже около года охотятся на программистов на Python с помощью мнимого теста. Потенциальным жертвам предлагается найти ошибку в программном менеджере паролей. Но под этим предлогом им сгружаются вредоносные компоненты. Как указывается в пу
12.09.2024 Microsoft дали отпор. «Яндекс» создал замену Copilot, которая пишет код за программиста на Python, С++ и Java. Видео

аммирования предпочитает разработчик – новый ассистент поддерживает все наиболее популярные. К моменту выхода материала помощник «Яндекса» умел генерировать код как минимум на C++, Go, Java, Kotlin и Python, но это лишь часть поддерживаемых языков. Полный их список к моменту выхода материала в открытом доступе представлен не был – известно лишь, что их более 30. Пример работы нового Yandex

30.07.2024 Программистов на Python стало слишком много. В России бешеная конкуренция за место – работу найти непросто

ммисту конкурент В России наблюдается сверхвысокая конкуренция за открытую вакансию программиста на Python, сообщили CNews представители рекрутингового центра IBS. По их данным, в настоящее вре
30.07.2024 Исследование IBS: на одну вакансию Python-разработчика приходится 10 резюме

исследования рекрутингового центра IBS, наибольшая конкуренция среди соискателей наблюдается среди Python-разработчиков: на одну вакансию приходится 10 резюме. В менее конкурентной среде наход
01.07.2024 Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++

Санкции по-чешски. Или по-русски Компания JetBrains из Чехии, известная своими инструменты для разработки на языках Java (любимый язык российских программистов), Kotlin, C#, C++, Python, PHP, JavaScript и многих других, лишила россиян доступа к интегрированной среде разработки IntelliJ IDEA. Это ее самый известный и популярный продукт. Российским программистам отныне он

Публикаций - 1317, упоминаний - 1450

Python Software Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25857 179
Microsoft Corporation - GitHub 1095 138
Google LLC 12780 123
Yandex - Яндекс 9350 116
9686 81
Oracle Corporation 7104 64
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1705 61
IBM - International Business Machines Corp 9718 52
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5042 51
Amazon Inc - Amazon.com 3303 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16070 45
Telegram Group 2991 40
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3165 38
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 959 36
Apple Inc 13267 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5712 30
Intel Corporation 12865 28
Meta Platforms - Facebook 4632 27
VK - Mail.ru Group 3614 24
OpenAI 600 24
SAP SE 5626 23
Broadcom - VMware 2622 23
Red Hat 1381 22
Softline - Софтлайн 3789 21
Nvidia Corp 4076 21
Ростелеком 11025 21
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1831 20
Nginx - Энджайникс 211 20
JetBrains 86 20
SAS Institute 1087 18
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 582 18
X Corp - Twitter 2942 17
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 994 15
Dropbox 528 15
1С-Битрикс - Bitrix 679 15
Cisco Systems 5378 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1247 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 831 14
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 13
Ред Софт - Red Soft 1260 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9002 100
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1291 58
Superjob - Суперджоб 892 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3160 23
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1545 22
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1753 18
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1814 16
Альфа-Банк 1988 14
Royal Dutch Shell - Шелл 236 14
Microsoft - LinkedIn 708 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 632 11
Coursera 65 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 502 10
РЖД - Российские железные дороги 2106 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 437 7
ГПБ - Газпромбанк 1287 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 539 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1958 7
Россети Ленэнерго 1699 7
eBay Inc 1642 6
Почта России ПАО 2389 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2989 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1908 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 561 6
Сбер - СберАвто 38 6
Зарплата.ру 45 6
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 360 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1363 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 5
LEGO 260 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 629 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 446 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 4
Русагро Группа Компаний 388 4
Татнефть 245 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13844 84
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5810 47
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5748 26
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6009 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3458 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6672 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4978 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3681 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1555 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2361 9
Кванториум АНО - Детский технопарк 91 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4003 9
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 311 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2895 8
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 595 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2894 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1521 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 998 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2140 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 392 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3349 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3215 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1903 5
Судебная власть - Judicial power 2522 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1194 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1216 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1610 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 499 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1422 4
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 65 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 248 4
РНФ - Российский научный фонд 216 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1306 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 280 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 388 3
Apache Software Foundation - ASF 232 20
Linux Foundation - Free Standards Group 206 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 786 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1531 5
OWASP - Open Web Application Security Project 152 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1070 4
X.Org Foundation 31 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 412 3
OSI - Open Source Initiative 80 3
Linux Foundation - OpenSSF - Open Source Security Foundation 6 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6522 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 260 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 54 2
WIT - Women in Tech 4 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 75 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 79 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 239 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 145 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 185 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 122 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 51 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 157 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 28 1
OpenJDK Community 11 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 10 1
Free TON Community 6 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2616 435
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23598 399
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8755 307
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35695 291
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54630 264
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6681 260
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33863 244
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36672 236
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28517 199
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24689 193
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13272 186
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26273 182
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16615 177
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18319 158
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5065 153
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26763 150
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5331 138
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7949 130
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14407 127
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7734 122
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7359 120
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 840 103
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14120 97
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5724 92
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12414 89
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10297 89
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13548 88
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10142 87
DevOps - Development и Operations 1273 85
Repository - Репозиторий 1196 82
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13108 78
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6591 75
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22773 73
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2315 73
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2768 72
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8751 65
Oracle Java - язык программирования 3494 435
C/C++ - Язык программирования 908 316
JavaScript - JS - язык программирования 1447 260
Linux OS 11635 230
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 687 200
Microsoft Windows 16993 166
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 405 163
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1228 159
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Google Android 15345 98
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Apple iOS 8641 73
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Apple macOS 2458 56
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Microsoft TypeScript - язык программирования 102 54
Google Go - Golang - Язык программирования 112 50
Microsoft Azure 1531 48
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 660 48
Apache HTTP Server - Apache Web Server 634 48
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FreePik 1877 41
Microsoft Office 4211 40
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OpenAI - ChatGPT 760 39
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Microsoft Visual Studio 432 27
Microsoft 365 Copilot 260 26
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Павлов Никита 149 9
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47982 177
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19330 54
Европа 25018 47
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