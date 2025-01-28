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Индексная книга (каталог) CNews*
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Front-end Фронтенд клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса

Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса


28.01.2025 Тысячи студентов взяли кредиты, чтобы учиться в университете Иннополиса на программистов. Преподаватели исчезли, а кредиты остались 1
24.12.2024 Высшая школа экономики запускает онлайн-курсы по разработке 1
19.11.2024 На хакатоне NaimixCode разработали программу для рекрутеров на основе карт Таро 1
13.11.2024 «Кофемания» запустила приложение для поваров на базе портальных low-code-технологий Naumen 1
31.10.2024 От портала для нянь до крупнейшего хедж-фонда: что помогло карьере финтех-специалиста? 1
29.10.2024 DCLogic предложит рынку решение для интеллектуального мониторинга приложений и инфраструктуры «Цифра 2.0» 1
25.10.2024 RuTube нанял ИТ-студентов по итогам стажировки при поддержке Минобрнауки 1
04.09.2024 МТС будет запускать новые продукты с помощью искусственного интеллекта 1
22.08.2024 VK Education открывает набор на бесплатные образовательные ИT-курсы 1
01.08.2024 ДОМ.РФ внедряет искусственный интеллект в процесс подбора ИТ-специалистов 1
12.07.2024 Российскую ИТ-отрасль оккупировали неумелые программисты. Острее всего проблема стоит во frontend-разработке 1
21.06.2024 Холдинг Skillbox примет более 2500 абитуриентов на программы среднего профессионального и высшего образования 1
12.06.2024 Зарплаты российских ИТ-шников растут гигантскими темпами. Наибольшая прибавка – у тестировщиков и 1С-разработчиков 1
23.04.2024 «Девелоника» (ГК Softline) разработала ПО и провела редизайн веб-приложения видеонаблюдения крупного оператора цифрового телевидения 1
13.03.2024 В классификатор российского ПО добавили мессенджеры, электронный документооборот, системы роботизации и медицинское ПО 1
05.03.2024 Спрос на конструктор сайтов «Рег.сайт» вырос в три раза 1
01.03.2024 «Северсталь» и «Норникель» создадут открытый стандарт промышленного ИТ, подобный USB и Wi-Fi 1
01.02.2024 Сколько времени ИT-специалист работает на одном месте: исследование RealHR и Hh.ru 2
24.01.2024 «Брусника» и RedLab создают ИТ-платформу для проектирования застройки 1
11.01.2024 SkillStaff выяснил, каких ИТ-специалистов бизнес арендовал в 2023 году 2
22.12.2023 Исследование BestDoctor и hh.ru: самые высокие зарплаты в сфере ИТ в 2023 г. — у программистов Java, Golang и iOS и технических директоров 1
22.12.2023 Названа самая высокая зарплата российских ИТ-шников в 2023 г. Это без малого миллион 1
03.11.2023 Российским ИТ-шникам платят почти миллион в месяц, лишь бы не уехали. Зарплаты в отрасли рекордно выросли 1
23.08.2023 Алексей Чечет о том, как использовать ChatGPT и сможет ли ИИ заменить разработчиков 7
01.08.2023 В России резко упал спрос на мобильных программистов. Особенно на «джунов» и на тех, кто пишет для iPhone 1
10.07.2023 Софтверная индустрия устояла, несмотря на серьезный отток кадров за рубеж 1
06.07.2023 Как перейти от работы в офисе к распределенной команде и асинхронным процессам: мнение эксперта 1
20.06.2023 Александр Рыбьяков, технический продакт-менеджер: Жизненный цикл продукта и его управление зависят от профессионализма продакт-менеджера 1
20.06.2023 «Ростелеком» потратит 2,3 миллиарда на создание мегаплатформы управления ИТ-ландшафтом 1
24.05.2023 Треть российских компаний будет нуждаться в специалистах по кибербезопасности в III квартале 2023 года 1
27.04.2023 «Диасофт» поможет проектировать UX/UI-дизайн веб-приложени 1
21.04.2023 Rusonyx обновляет собственную облачную платформу 1
13.04.2023 Совкомбанк и «Сколково» проведут хакатон с призовым фондом 1 млн рублей 1
29.03.2023 «Лига ставок» перешла на российские облака с помощью NDBC 1
17.02.2023 Axenix научит школьников создавать цифровых аватаров 2
14.02.2023 Марат Бектимиров: Как стать востребованным специалистом в мире ИТ 1
13.12.2022 Туристический сервис QVEDO — об использовании DBaaS и миграции в российское облако 1
03.11.2022 Языки программирования, системная архитектура и знание «1С» – работодатели назвали самые важные hard skills 1
20.10.2022 Удаленка дороже денег: для 64% россиян важна возможность дистанционной работы 1
14.09.2022 SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября 2022 г. в ИТ 3

Публикаций - 117, упоминаний - 139

Front-end и организации, системы, технологии, персоны:

8227 19
Microsoft Corporation 24636 19
Yandex - Яндекс 7356 7
SAP SE 5279 6
IBM - International Business Machines Corp 9442 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3914 6
Oracle Corporation 6693 5
1С-Битрикс - Bitrix 580 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 5
Google LLC 11786 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12597 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 4
SAS Institute 971 4
Mindbox - Майндбокс 19 4
1С-Рарус 887 4
Amazon Inc - Amazon.com 2999 4
Accenture plc 682 3
GitHub 821 3
Adobe Systems 1550 3
Softline - Софтлайн 2818 3
Meta Platforms - Facebook 4440 3
VK - Mail.ru Group 3456 3
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 3
Цифра ГК 2431 3
ФИТ - FIT - ранее France Informatique & Technologie 23 3
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Naumen - Наумен 626 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
JetBrains 66 2
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 2
Amdocs 132 2
Radware 58 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4880 2
Apple Inc 12108 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1887 2
Broadcom - VMware 2363 2
Siemens AG - Siemens Group 2591 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 10
Superjob - Суперджоб 508 6
Почта России ПАО 2115 4
Сбер - СберАвто 30 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7326 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1157 3
РЖД - Российские железные дороги 1904 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Евросеть 1404 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1335 2
BestDoctor - БестДоктор 21 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 54 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 86 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Visa International 1949 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 53 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Альфа-Групп 696 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Абак-Пресс ИД 5 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - Эрго Жизнь 17 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
British Airways - British Midland International 126 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 42 1
Группа Самолет 72 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Алемар 9 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 14 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11651 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3278 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2809 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
IAI - Israel Aircraft Industry 4 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4969 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2744 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 1
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Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
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