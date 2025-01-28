Front-end Фронтенд клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса
Front-end и организации, системы, технологии, персоны:
|Демурджян Юлий 5 2
|Горынин Дмитрий 15 2
|Дмитриева Диана 2 2
|Новиков Павел 98 2
|Степанова Анна 33 2
|Саневич Марк 8 2
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
|Иревли Сергей 21 1
|Кузнецов Максим 20 1
|Немцев Антон 2 1
|Горник Александр 3 1
|Аксенов Андрей 38 1
|Карагиоз Владимир 6 1
|Хельвас Александр 1 1
|Соколович Наталья 2 1
|Легеня Павел 1 1
|Северов Михаил 5 1
|Петров Дмитрий 60 1
|Кузнецов Дмитрий 67 1
|Сомов Алексей 6 1
|Кантор Илья 11 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Примаков Евгений 14 1
|Свердлов Михаил 33 1
|Ткаченко Леонид 5 1
|Слободенюк Александр 3 1
|Метлина Ксения 1 1
|Корицкий Владимир 4 1
|Рябов Юрий 2 1
|Суров Никита 10 1
|Шульман Александр 8 1
|Бертуцци Александр 1 1
|Коткин Дмитрий 1 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Сотин Денис 205 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
|Попов Сергей 135 1
|Оганесян Ашот 123 1
|Плотникова Олеся 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1866 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
|Ars Technica 419 1
|Bloomberg 1290 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|BetaNews 49 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|Forbes - Форбс 818 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11246 1
|NYT - The New York Times 1054 1
|Известия ИД 626 1
|Times 624 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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