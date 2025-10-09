ZeBrains внедряет Velund: инструмент с открытым исходным кодом, который оптимизирует разработку веб-приложений и сайтов, снижает затраты на 30-50%

Компания ZeBrains внедрила инструмент Velund — решение с открытым исходным кодом, которое упрощает взаимодействие между командами разработки и ускоряет создание цифровых продуктов. Инструмент появился как внутренний проект компании для повышения эффективности работы над веб-проектами и сокращения затрат. Об этом CNews сообщили представители ZeBrains.

Velund формирует новый подход к архитектуре веб-разработки: вместо того чтобы адаптировать интерфейс под готовый серверный код, процесс строится от визуальной части к бизнес-логике. Это делает разработку прозрачной, устраняет дублирующие задачи и снижает расходы на 30–50%.

Инструмент автоматизирует передачу интерфейсных решений между командами, сокращая ручные операции и снижая вероятность ошибок при интеграции. Благодаря этому компании быстрее запускают сайты и веб-приложения, а их поддержка после релиза требует меньше времени и ресурсов. Velund особенно эффективен при работе с CMS-платформами вроде «1C-Bitrix», где традиционно фронтенд ограничен в инструментах, а интеграция требует дополнительного участия backend-разработчиков.

С ростом требований к скорости и качеству разработки команда ZeBrains столкнулась с ограничениями традиционных подходов: дублированием задач, сложной поддержкой кода и зависимостью от отдельных специалистов. Внедрение Velund позволило изменить этот процесс, сделав разработку цифровых решений быстрее, дешевле и предсказуемее.

Проблема особенно остро проявляется в проектах на «1C-Bitrix» и аналогичных CMS. Frontend-разработчики ограничены в использовании современных инструментов, а backend вынужден вручную переносить верстку в PHP-файлы. Это увеличивает сроки интеграции, повышает риск ошибок и усложняет поддержку после запуска. Каждая доработка превращается в отдельный проект, а простои напрямую отражаются на доходах компании.

Velund решает эти задачи, меняет саму логику взаимодействия между фронтендом и бэкендом — теперь визуальная часть формирует контракт, которому следует серверная логика. Это избавляет от ручных переносов кода, ускоряет интеграцию и делает архитектуру проекта устойчивее. Инструмент подходит как для классических сайтов, так и для современных веб-приложений, включает интерактивные элементы и SPA.

Ключевые преимущества для бизнеса: сокращение затрат — до 50 % за счёт устранения дублирующих задач и автоматизации интеграции; снижение ошибок и регрессий — единая структура кода минимизирует влияние человеческого фактора; быстрее запуск — фронтенд-команды сохраняют привычные инструменты, а бэкенд подключается к готовым модулям; гибкость — обновления интерфейса не требуют изменений серверной логики, что упрощает поддержку и масштабирование; Open Source — инструмент доступен бесплатно, снижая порог входа и стимулируя развитие сообщества; Framework Friendly — Velund работает на слое между бекендом и браузерным рендером, что позволяет использовать любые фреймворки

«Velund — это не просто плагин, а новая модель взаимодействия между командами разработки. Мы переворачиваем парадигму: фронтенд задаёт контракт на реализацию UI, а бекенд лишь использует готовые компоненты. Мы увидели, как традиционные флоу тормозят бизнес, увеличивая затраты и риски, и внедрили решение, которое делает процесс быстрее, дешевле и надежнее. Это делает процесс разработки прозрачным, предсказуемым и экономичным», — сказал Максим Трофимов, разработчик Velund и техлид ZeBrains.

Разработчики решения планируют дальнейшее развитие Velund, включая поддержку дополнительных шаблонизаторов и генераторов, а также интеграцию с популярными CMS. Инструмент уже доступен для тестирования и внедрения в коммерческих проектах.