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ZeBrains Зебрейнс
|17.03.2025
|ZeBrains представили первого в России цифрового PR-менеджера для бизнеса 1
|30.11.2023
|В России появилась новая супервостребованная ИТ-профессия. Вакансии открываются ежедневно, зарплатная вилка выросла в разы 1
ZeBrains и организации, системы, технологии, персоны:
|ИИ-Технологии 119 1
|NtechLab - НтехЛаб 123 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3995 1
|Naumen - Наумен 630 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12893 1
|Зайнеев Рамиль 2 1
|Зобнина Татьяна 1 1
|Рыбинская Елена 2 1
|Шадаев Максут 1019 1
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