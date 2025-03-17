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ZeBrains Зебрейнс

ZeBrains - Зебрейнс

17.03.2025 ZeBrains представили первого в России цифрового PR-менеджера для бизнеса 1
30.11.2023 В России появилась новая супервостребованная ИТ-профессия. Вакансии открываются ежедневно, зарплатная вилка выросла в разы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ZeBrains и организации, системы, технологии, персоны:

ИИ-Технологии 119 1
NtechLab - НтехЛаб 123 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3995 1
Naumen - Наумен 630 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12893 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347102, в очереди разбора - 763937.
Создано именных указателей - 170931.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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