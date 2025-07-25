Получите все материалы CNews по ключевому слову
Рыбинская Елена
УПОМИНАНИЯ
Рыбинская Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|ZeBrains - Зебрейнс 3 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4266 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13491 1
|Naumen - Наумен 657 1
|ИИ-Технологии 157 1
|NtechLab - НтехЛаб 149 1
|Зобнина Татьяна 1 1
|Зайнеев Рамиль 2 1
|Шадаев Максут 1077 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373865, в очереди разбора - 748580.
Создано именных указателей - 179047.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.