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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рыбинская Елена


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 «Контур» и УрФУ запускают именную стипендию для талантливых первокурсников ФИИТ ​ 1
27.06.2024 ​«Контур» побил рекорды по стажировкам ​ 1
30.11.2023 В России появилась новая супервостребованная ИТ-профессия. Вакансии открываются ежедневно, зарплатная вилка выросла в разы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Рыбинская Елена и организации, системы, технологии, персоны:

ZeBrains - Зебрейнс 3 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4266 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13491 1
Naumen - Наумен 657 1
ИИ-Технологии 157 1
NtechLab - НтехЛаб 149 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 692 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12526 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21357 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2067 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3311 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 370 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15801 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54194 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5496 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1371 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 353 1
Зобнина Татьяна 1 1
Зайнеев Рамиль 2 1
Шадаев Максут 1077 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18061 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4141 1
Россия - СФО - Новосибирск 4496 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1548 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 718 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3139 1
Россия - РФ - Российская федерация 151249 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14418 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30693 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49811 1
Образование в России 2422 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3268 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2582 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2027 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 905 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373865, в очереди разбора - 748580.
Создано именных указателей - 179047.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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