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TDD Test-driven development Разработка через тестирование Software testing Тестирование ПО

 

Денис Воденеев, Руководитель отделения автоматизированного тестирования, IBS "Когда автоматизация тестирования ускоряет заказную разработку?"  Конференция CNews "Заказная разработка ПО 2024" 28.03.2024, Москва

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.04.2026 Максим Ковтун назначен управляющим партнером «Разработка и тестирование» IBS

Группа компаний IBS сообщает о назначении Максима Ковтуна управляющим партнером «Разработка и тестирование». Под его руководством команда специалистов сосредоточится на реализации сложных комплексных проектов заказной разработки ПО и управлении качеством программного обеспе
24.10.2024 Учебный центр IBS запустил новую программу «Fullstack-тестировщик»

Учебный центр IBS запускает новую программу «Fullstack-тестировщик». Курс разработан опытными экспертами-практиками и готовит специалистов с универсальными навыками в области контроля качества программных продуктов. Он будет полезен как компаниям,

30.12.2021 Алена Горшкова -

Рост спроса на тестирование ПО связан с потребностью в качестве

их с другими и влияющих на работоспособность смежных систем. Как правило, разработчик может протестировать свою систему, но не ее взаимодействие с другими. «Нам нужно больше людей» CNews: Современный тестировщик — кто он? Какими навыками нужно обладать для качественного тестирования? Алена Горшкова: Все зависит от направления тестирования. Например, функциональное тестирование невозможно бе
18.10.2018 Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой

Инвестиции в биллинг Принадлежащая российскому венчурному фонду Typhoon Digital Development (TDD) компания «ТД медиа» приобрела 100% акций санкт-петербургской компании «Беркут» — поставщика биллинговых решений. В фонде намерены заниматься стратегическим развитием нового актива и продви
14.07.2016 Nokia и МТС внедрили в коммерческой сети LTE в Москве технологию агрегации несущих FDD-TDD

Компании Nokia и МТС, в условиях роста спроса на передачу данных и в преддверии появления технологии 5G, внедрили на коммерческой сети LTE в Москве технологию агрегации несущих FDD и TDD для расширения покрытия, повышения пропускной способности сети и повышения качества обслуживания абонентов. Об этом CNews сообщили в Nokia. Применяемая в стандарте LTE-Advanced технология а
06.06.2016 МТС нашла способ сделать 4G в полтора раза быстрее

а о запуске в Москве агрегации частот, предназначенных для двух разновидностей технологии четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Речь идет о технологиях частотного разделения каналов (TDD) и временного разделения каналов (FDD). Напомним, в 2012 г. МТС, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон» и «Ростелеком» выиграли конкурс на распределение LTE-частот в диапазонах 2,
03.06.2016 МТС ускоряет мобильный интернет объединением двух стандартов LTE

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске первого в России фрагмента сети «четвертого поколения» с агрегацией частот LTE FDD и LTE TDD в Москве. Объединение этих двух стандартов в столичном регионе до сентября 2016 г., а затем и в других регионах РФ позволит МТС значительно улучшить покрытие сетей LTE и увеличить пиковые с
15.03.2016 Huawei и Qualcomm продемонстрировали технологии связи 4.5G

пании Huawei и Qualcomm Technologies, дочернее предприятие Qualcomm Incorporated, в ходе Всемирного мобильного конгресса 2016 совместно продемонстрировали основные коммутационные технологии 4.5G (LTE TDD+) на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 820 с X12 LTE и Qualcomm Snapdragon 652 с X8 LTE, созданных компанией Qualcomm Technologies. Эти технологии повышают скорость передачи данных LTE <
03.06.2015 К 2020 г. 70% мирового населения будет пользоваться смартфонами

оставщиков выпустили на рынок 2919 пользовательских LTE-устройств, из которых 1356 было представлено в период с марта 2014 г. Среди устройств имеются как модели с поддержкой LTE FDD, так и устройства TDD (TD-LTE). Спрос на услуги на базе LTE растет, и операторы ищут возможности для получения дополнительного спектра частот и новые решения, позволяющие оптимизировать использование имеющихся ч
25.12.2013 Huawei и Optus запустили первую в мире сеть LTE TDD с агрегированием несущих частот

Компания Huawei стала партнером австралийского оператора Optus по первому в мире запуску в эксплуатацию технологии агрегации несущих частот (Carrier Aggregation - CA) в коммерческой сети LTE TDD со скоростью более 160 Mбит/с. Технология была развернута на нескольких объектах сети 4G оператора Optus в Мельбурне и представляет собой ранний этап развития СА и других новейших технологи
15.05.2013 LG приступает к распространению смартфонов с поддержкой LTE TDD на целевых рынках

После успешной демонстрации технологии Long Term Evolution Time Division Duplexing (LTE TDD) на выставке Mobile World Congress (MWC)-2013 компания LG Electronics (LG) приступает к распространению смартфонов LTE TDD во всем мире. Начиная с Саудовской Аравии, где флагманский

13.11.2012 Ericsson продемонстрировала рекордную скорость передачи данных в сети LTE TDD

Компания Ericsson провела в Китае демонстрацию технологии агрегации несущих на сети LTE TDD (TD-LTE) на базе стандартного оборудования. В ходе демонстрации удалось достичь пиковой скорости в 223 Мбит/с с использованием конфигурации из двух несущих (2x20 МГц) и одного радиомодуля.

07.11.2012 Huawei осуществила первый коммерческий голосовой вызов CSFB при помощи смартфона с поддержкой TDD LTE

Компания Huawei осуществила первый в мире голосовой вызов по технологии CSFB (Circuit-Switched Fallback) между сетью TDD LTE и сетью UMTS. Вызов был произведен со смартфона Stream 201HW компании Huawei, который в настоящее время предлагается оператором Softbank Mobile в Японии. Для выполнения вызова в сети UM
17.10.2012 Ericsson представил технологию автоматического перехода голосового трафика из LTE TDD сетей на коммутируемые каналы связи

-сетей и открывает возможность для использования услуг мобильной телефонии и обмена SMS на смартфонах с поддержкой LTE. CSFB Release 9 обеспечивает автоматический переход голосового трафика сетей LTE TDD (TD-LTE) на коммутируемые каналы GSM, что делает возможным использование как LTE FDD, так и LTE TDD, работающего в непарном спектре в зоне покрытия GSM-сетей. Пер Нарвингер, руководи
29.05.2012 Huawei представила комплексное решение TDFi

Компания Huawei представила комплексное решение TDFi. Решение TDFi предоставляет конечным пользователям доступ к услугам беспроводной сети LTE TDD на высокой скорости с любого мобильного устройства с поддержкой технологии Wi-Fi. Стремительное развитие широкополосных беспроводных сетей стимулирует развитие высокоскоростных услуг переда
11.03.2012 Huawei стала партнером UK Broadband по строительству первой в Великобритании системы LTE TDD

Компания Huawei развернула сеть LTE для оператора UK Broadband (UKB). Это первая в мире реализация сети LTE TDD 3,5 ГГц и первая реализация коммерческой сети LTE TDD в Великобритании, сообщают в компании. UKB планирует использовать модель предоставления массовых услуг в сотрудничестве с партне
18.01.2012 Huawei выпустила мультистандартное мобильное WiFi-устройство для сетей LTE TDD

Компания Huawei представила на выставке CES 2012 первое в мире мультистандартное мобильное WiFi-устройство, поддерживающее LTE TDD/FDD/UMTS/GSM. Устройство E589 позволяет подключить к мобильному интернету через сеть LTE TDD одновременно до 10 WiFi-устройств. Это дает возможность работать по одному каналу передач
15.11.2011 Huawei приступила к испытаниям системы TV White Space LTE TDD

Компания Huawei начала испытания системы LTE TDD в полосе защитных интервалов диапазона аналогового телевидения (TV White Space - TVWS). Это решение TVWS LTE TDD позволит расширить использование спектра TVWS и повысить его эффектив
05.10.2011 Huawei и Aero2 развернут коммерческую сеть LTE TDD/FDD

Компания Huawei заключила новый контракт с крупнейшим польским оператором мобильного широкополосного доступа Aero2 на запуск первой в мире конвергентной коммерческой телекоммуникационной сети LTE TDD/FDD. Основанная на решении Huawei SingleRAN LTE, сеть LTE TDD/FDD станет самой быстрой сетью мобильной связи в Польше. Скорость загрузки данных при использовании высокоскоростного мо
03.08.2011 Huawei представила многорежимный модем с поддержкой сетей LTE TDD

Компания Huawei представила многорежимный модем E392, поддерживающий стандарты LTE TDD/UMTS/GSM/CDMA. E392 поступит в продажу в третьем квартале 2011 г. и будет доступен через операторов сетей LTE TDD по всему миру. Huawei E392 совместим с сетями стандарта UMTS / GSM /
21.07.2011 Huawei представила серию конвергентных решений WiMAX/LTE

WiMAX/LTE на форуме WiMAX/LTE 2011. В линейку вошли решение SingleRAN WiMAX/LTE, мобильный телефон B8200 — двухрежимный телефон WiMAX/HSPA на базе Android 2.2, E398 — двухрежимное USB-устройство LTE TDD/FDD и E392 — многорежимное USB-устройство LTE TDD/FDD/UMTS/GSM. Как отмечают в Huawei, операторы связи, компании-производители, пресса и аналитики, принимавшие участие в форуме, сошл
30.11.2010 Huawei продемонстрировала технологию LTE TDD на Азиатских играх в Китае

Компания Huawei стала эксклюзивным поставщиком оборудования для создания тестовой сети LTE TDD оператора China Mobile на 16-х Азиатских играх в Гуанчжоу. Гости Азиатских игр имели возможность воспользоваться такими услугами, как видеоконференцсвязь HD по мобильной сети, видеонаблюден
24.11.2010 Huawei заключила рамочный контракт на строительство сети LTE TDD в Польше

Компания Huawei заключила рамочный контракт на построение коммерческой сети LTE TDD для Aero2, оператора мобильной широкополосной связи в Польше. Комплексное решение Huawei LTE TDD/EPC обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкое разнообразие высококачест
11.11.2010 Huawei представила решение для миграции с WiMAX на LTE TDD

Компания Huawei представила решение WiMAX и LTE TDD SingleRAN. Данная разработка позволяет операторам беспрепятственно переходить из сетей WiMAX в сети LTE TDD. Как отмечают в компании, Huawei стал первым поставщиком, предложившим ком
05.08.2009 Компания ИВК начала тестирование ПО «ИВК Токен»

Компания ИВК завершила разработку и начала комплексное тестирование ПО «ИВК Токен» – опциональной подсистемы «ИВК Юпитер» для работы с персональными средствами хранения данных (ПСХД), сертификатов, а также открытых и закрытых ключей. Компания плани
18.02.2009 Huawei представила LTE-решение с поддержкой FDD/TDD

awei Technologies продемонстрировала на проходящем в Барселоне Всемирном конгрессе мобильной связи унифицированное решение LTE с поддержкой дуплексной передачи с разделением по частоте и времени (FDD/TDD). Новое унифицированное решение FDD/TDD LTE обеспечивает эффективное использование ресурсов и помогает операторам экономить на создании высококачественных мобильных широкополосных се
04.02.2008 Ericsson продемонстрировал работу LTE в режимах FDD и TDD на одной базовой станции

рировала работу технологии следующего поколения широкополосной мобильной связи LTE (Long Term Evolution) в дуплексном режиме с частотным разделением (FDD) и дуплексном режиме с временным разделением (TDD) каналов на одной базовой станции, сообщает «Прайм-ТАСС». LTE является единственной технологией, которая позволяет применять одну и ту же платформу для парного и непарного спектра. При демо
10.01.2008 Ericsson и Datang займутся исследованием в области 3G-технологий LTE/TDD

айская компания Datang Telecom Technology & Industry Group (группа Datang) объявили о создании совместного исследовательского центра, который будет заниматься разработками в области 3G-технологий LTE/TDD. Исследовательский центр располагается в штаб-квартире группы компаний Datang (Пекин), где в начале января этого года прошла церемония открытия при участии Карла-Хенрика Сванберга, президен
02.06.2006 Вышли новые версии Schemagee и TDD

Группа разработчиков GeeTeeSoft выпустила новые версии отечественного редактора принципиальных схем Schemagee 2.5 и программы оформления текстовой конструкторской документации TDD 2.5 Основная масса доработок направлена на достижение более тесной интеграции программ в существующие потоки проектирования. В новую версию полнофункционального редактора принципиальных схе
15.11.2005 TDD 2.0: новая версия ПО для оформления документации

Вышла новая версия программы TDD 2.0, отечественного продукта, предназначенного для генерации комплекта текстовой конструкторской документации для проектов, разработанных в различных электронных и механических САПР. В нову
30.03.2005 Powerwave поставит UMTS-TDD-оборудование в Скандинавию

и эксклюзивного контракта со шведским оператором широкополосной беспроводной связи Atenit Communications на поставку радиорелейных линий связи Ethernet для первой в Скандинавии коммерческой сети UMTS-TDD. В дальнейших планах Atenit — развертывание сетей UMTS-TDD в странах балтийского региона и Восточной Европы. Все оборудование по контракту будет поставлено шведской компанией Po

Публикаций - 411, упоминаний - 418

TDD и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 67
МегаФон 10742 55
Huawei 4676 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 47
Ростелеком 10948 34
Microsoft Corporation 25775 27
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 26
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 26
Samsung Electronics 11064 21
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 19
Yandex - Яндекс 9216 15
Intel Corporation 12811 15
9594 15
SAP SE 5601 14
Google LLC 12688 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
Oracle Corporation 7074 13
Qualcomm Technologies 1974 12
Apple Inc 13154 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 12
Антарес 33 11
China Mobile 436 10
Вайнах Телеком 50 9
Основа Телеком 71 9
Broadcom - VMware 2610 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Dell EMC 5180 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
Softline - Софтлайн 3743 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
СИНХ - Таттелеком 229 7
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 7
LG Electronics 3735 7
ZTE Corporation 800 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 6
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Superjob - Суперджоб 858 5
SoftBank Group 284 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Газпром нефть 725 5
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 4
Почта России ПАО 2370 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Альфа-Банк 1979 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Яндекс.Лавка 315 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 2
Ward Howell 15 2
Зарплата.ру 45 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Лардекс - Lardex Group 7 2
НСТТ Белитон 7 2
Силовые машины 166 2
Омнибэнд Групп 22 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 40
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 32
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 28
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 2
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 51
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
WiMAX Forum 69 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 1
WIT - Women in Tech 4 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Russian Open Source Foundation 8 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 131
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 107
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 76
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 62
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 58
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 54
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 52
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 51
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 49
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 49
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 48
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 47
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 46
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 44
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 37
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 36
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 36
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 35
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 34
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 33
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 32
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 32
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 31
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 31
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 30
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 29
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 29
4G - LTE - LTE FDD - LTE Frequency Division Duplex - использование двух отдельных частотных диапазонов для передачи и приёма данных 81 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 27
4G - LTE - LTE TDD - LTE Time Division Duplex - использование одного и того же частотного диапазона как для передачи, так и для приёма данных 55 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 27
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 26
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 25
DevOps - Development и Operations 1240 25
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 24
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 25
Oracle Java - язык программирования 3469 23
Google Android 15243 21
Linux OS 11533 20
Microsoft Windows 16882 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Apple iOS 8583 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 11
JavaScript - JS - язык программирования 1425 10
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 10
C/C++ - Язык программирования 894 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Docker - Платформа распределённых приложений 543 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 7
FreePik 1841 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 6
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Яндекс.Практикум 81 5
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 5
Microsoft Windows 7 2007 5
Microsoft Azure 1526 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Apple iPhone 5 783 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 5
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 5
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 4
Microsoft Visual Studio 429 4
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 4
Microsoft Windows 10 1938 4
Microsoft Office 4170 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Ройтман Евгений 44 10
Никифоров Николай 1138 9
Ушацкий Андрей 105 8
Путин Владимир 3454 6
Дорохова Марина 64 5
Свердлов Денис 201 5
Шадаев Максут 1210 5
Греф Герман 485 5
Юсуфов Виталий 26 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Бажаев Муса 10 4
Трубникова Татьяна 16 4
Сердюков Анатолий 84 3
Эйделанд Павел 5 3
Горшкова Алена 3 3
Мардер Наум 116 3
Перов Евгений 97 3
Рейман Леонид 1065 3
Борзилов Давид 77 3
Рустамов Рустам 548 3
Чернышенко Дмитрий 581 3
Аитов Тимур 197 2
Шилов Сергей 99 2
Платонов Михаил 42 2
Свидерский Евгений 77 2
Оганесян Артак 31 2
Голомолзин Анатолий 75 2
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Шойгу Сергей 92 2
Шамолин Михаил 124 2
Клебанова Юлия 30 2
Духанин Михаил 2 2
Ульянов Николай 176 2
Махонин Дмитрий 21 2
Братишко Олег 4 2
Хоценко Виталий 12 2
Коновалов Сергей 7 2
Мартиросов Давид 123 2
Галковский Андрей 26 2
Игнатова Мария 143 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 246
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 118
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 38
Европа 24964 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 15
Япония 13807 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 13
Украина 7928 13
Швеция - Королевство 3782 11
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 11
Европа Восточная 3138 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Казахстан - Республика 6048 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 8
Индия - Bharat 5869 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Россия - ЮФО - Севастополь 613 7
Ближний Восток 3154 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 7
Россия - ПФО - Самарская область 1577 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 7
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 6
Южная Корея - Республика 7052 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 108
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 81
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 76
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 53
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 37
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 36
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 33
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 27
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 19
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 18
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 18
Английский язык 7030 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 14
Образование в России 2893 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 14
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 13
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 12
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
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Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
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CeBIT 614 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
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