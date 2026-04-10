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TDD Test-driven development Разработка через тестирование Software testing Тестирование ПО
Денис Воденеев, Руководитель отделения автоматизированного тестирования, IBS "Когда автоматизация тестирования ускоряет заказную разработку?" Конференция CNews "Заказная разработка ПО 2024" 28.03.2024, Москва
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|10.04.2026
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Максим Ковтун назначен управляющим партнером «Разработка и тестирование» IBS
Группа компаний IBS сообщает о назначении Максима Ковтуна управляющим партнером «Разработка и тестирование». Под его руководством команда специалистов сосредоточится на реализации сложных комплексных проектов заказной разработки ПО и управлении качеством программного обеспе
|24.10.2024
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Учебный центр IBS запустил новую программу «Fullstack-тестировщик»
Учебный центр IBS запускает новую программу «Fullstack-тестировщик». Курс разработан опытными экспертами-практиками и готовит специалистов с универсальными навыками в области контроля качества программных продуктов. Он будет полезен как компаниям,
|30.12.2021
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Алена Горшкова -
Рост спроса на тестирование ПО связан с потребностью в качестве
их с другими и влияющих на работоспособность смежных систем. Как правило, разработчик может протестировать свою систему, но не ее взаимодействие с другими. «Нам нужно больше людей» CNews: Современный тестировщик — кто он? Какими навыками нужно обладать для качественного тестирования? Алена Горшкова: Все зависит от направления тестирования. Например, функциональное тестирование невозможно бе
|18.10.2018
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Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой
Инвестиции в биллинг Принадлежащая российскому венчурному фонду Typhoon Digital Development (TDD) компания «ТД медиа» приобрела 100% акций санкт-петербургской компании «Беркут» — поставщика биллинговых решений. В фонде намерены заниматься стратегическим развитием нового актива и продви
|14.07.2016
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Nokia и МТС внедрили в коммерческой сети LTE в Москве технологию агрегации несущих FDD-TDD
Компании Nokia и МТС, в условиях роста спроса на передачу данных и в преддверии появления технологии 5G, внедрили на коммерческой сети LTE в Москве технологию агрегации несущих FDD и TDD для расширения покрытия, повышения пропускной способности сети и повышения качества обслуживания абонентов. Об этом CNews сообщили в Nokia. Применяемая в стандарте LTE-Advanced технология а
|06.06.2016
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МТС нашла способ сделать 4G в полтора раза быстрее
а о запуске в Москве агрегации частот, предназначенных для двух разновидностей технологии четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Речь идет о технологиях частотного разделения каналов (TDD) и временного разделения каналов (FDD). Напомним, в 2012 г. МТС, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон» и «Ростелеком» выиграли конкурс на распределение LTE-частот в диапазонах 2,
|03.06.2016
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МТС ускоряет мобильный интернет объединением двух стандартов LTE
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске первого в России фрагмента сети «четвертого поколения» с агрегацией частот LTE FDD и LTE TDD в Москве. Объединение этих двух стандартов в столичном регионе до сентября 2016 г., а затем и в других регионах РФ позволит МТС значительно улучшить покрытие сетей LTE и увеличить пиковые с
|15.03.2016
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Huawei и Qualcomm продемонстрировали технологии связи 4.5G
пании Huawei и Qualcomm Technologies, дочернее предприятие Qualcomm Incorporated, в ходе Всемирного мобильного конгресса 2016 совместно продемонстрировали основные коммутационные технологии 4.5G (LTE TDD+) на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 820 с X12 LTE и Qualcomm Snapdragon 652 с X8 LTE, созданных компанией Qualcomm Technologies. Эти технологии повышают скорость передачи данных LTE <
|03.06.2015
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К 2020 г. 70% мирового населения будет пользоваться смартфонами
оставщиков выпустили на рынок 2919 пользовательских LTE-устройств, из которых 1356 было представлено в период с марта 2014 г. Среди устройств имеются как модели с поддержкой LTE FDD, так и устройства TDD (TD-LTE). Спрос на услуги на базе LTE растет, и операторы ищут возможности для получения дополнительного спектра частот и новые решения, позволяющие оптимизировать использование имеющихся ч
|25.12.2013
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Huawei и Optus запустили первую в мире сеть LTE TDD с агрегированием несущих частот
Компания Huawei стала партнером австралийского оператора Optus по первому в мире запуску в эксплуатацию технологии агрегации несущих частот (Carrier Aggregation - CA) в коммерческой сети LTE TDD со скоростью более 160 Mбит/с. Технология была развернута на нескольких объектах сети 4G оператора Optus в Мельбурне и представляет собой ранний этап развития СА и других новейших технологи
|15.05.2013
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LG приступает к распространению смартфонов с поддержкой LTE TDD на целевых рынках
После успешной демонстрации технологии Long Term Evolution Time Division Duplexing (LTE TDD) на выставке Mobile World Congress (MWC)-2013 компания LG Electronics (LG) приступает к распространению смартфонов LTE TDD во всем мире. Начиная с Саудовской Аравии, где флагманский
|13.11.2012
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Ericsson продемонстрировала рекордную скорость передачи данных в сети LTE TDD
Компания Ericsson провела в Китае демонстрацию технологии агрегации несущих на сети LTE TDD (TD-LTE) на базе стандартного оборудования. В ходе демонстрации удалось достичь пиковой скорости в 223 Мбит/с с использованием конфигурации из двух несущих (2x20 МГц) и одного радиомодуля.
|07.11.2012
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Huawei осуществила первый коммерческий голосовой вызов CSFB при помощи смартфона с поддержкой TDD LTE
Компания Huawei осуществила первый в мире голосовой вызов по технологии CSFB (Circuit-Switched Fallback) между сетью TDD LTE и сетью UMTS. Вызов был произведен со смартфона Stream 201HW компании Huawei, который в настоящее время предлагается оператором Softbank Mobile в Японии. Для выполнения вызова в сети UM
|17.10.2012
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Ericsson представил технологию автоматического перехода голосового трафика из LTE TDD сетей на коммутируемые каналы связи
-сетей и открывает возможность для использования услуг мобильной телефонии и обмена SMS на смартфонах с поддержкой LTE. CSFB Release 9 обеспечивает автоматический переход голосового трафика сетей LTE TDD (TD-LTE) на коммутируемые каналы GSM, что делает возможным использование как LTE FDD, так и LTE TDD, работающего в непарном спектре в зоне покрытия GSM-сетей. Пер Нарвингер, руководи
|29.05.2012
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Huawei представила комплексное решение TDFi
Компания Huawei представила комплексное решение TDFi. Решение TDFi предоставляет конечным пользователям доступ к услугам беспроводной сети LTE TDD на высокой скорости с любого мобильного устройства с поддержкой технологии Wi-Fi. Стремительное развитие широкополосных беспроводных сетей стимулирует развитие высокоскоростных услуг переда
|11.03.2012
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Huawei стала партнером UK Broadband по строительству первой в Великобритании системы LTE TDD
Компания Huawei развернула сеть LTE для оператора UK Broadband (UKB). Это первая в мире реализация сети LTE TDD 3,5 ГГц и первая реализация коммерческой сети LTE TDD в Великобритании, сообщают в компании. UKB планирует использовать модель предоставления массовых услуг в сотрудничестве с партне
|18.01.2012
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Huawei выпустила мультистандартное мобильное WiFi-устройство для сетей LTE TDD
Компания Huawei представила на выставке CES 2012 первое в мире мультистандартное мобильное WiFi-устройство, поддерживающее LTE TDD/FDD/UMTS/GSM. Устройство E589 позволяет подключить к мобильному интернету через сеть LTE TDD одновременно до 10 WiFi-устройств. Это дает возможность работать по одному каналу передач
|15.11.2011
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Huawei приступила к испытаниям системы TV White Space LTE TDD
Компания Huawei начала испытания системы LTE TDD в полосе защитных интервалов диапазона аналогового телевидения (TV White Space - TVWS). Это решение TVWS LTE TDD позволит расширить использование спектра TVWS и повысить его эффектив
|05.10.2011
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Huawei и Aero2 развернут коммерческую сеть LTE TDD/FDD
Компания Huawei заключила новый контракт с крупнейшим польским оператором мобильного широкополосного доступа Aero2 на запуск первой в мире конвергентной коммерческой телекоммуникационной сети LTE TDD/FDD. Основанная на решении Huawei SingleRAN LTE, сеть LTE TDD/FDD станет самой быстрой сетью мобильной связи в Польше. Скорость загрузки данных при использовании высокоскоростного мо
|03.08.2011
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Huawei представила многорежимный модем с поддержкой сетей LTE TDD
Компания Huawei представила многорежимный модем E392, поддерживающий стандарты LTE TDD/UMTS/GSM/CDMA. E392 поступит в продажу в третьем квартале 2011 г. и будет доступен через операторов сетей LTE TDD по всему миру. Huawei E392 совместим с сетями стандарта UMTS / GSM /
|21.07.2011
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Huawei представила серию конвергентных решений WiMAX/LTE
WiMAX/LTE на форуме WiMAX/LTE 2011. В линейку вошли решение SingleRAN WiMAX/LTE, мобильный телефон B8200 — двухрежимный телефон WiMAX/HSPA на базе Android 2.2, E398 — двухрежимное USB-устройство LTE TDD/FDD и E392 — многорежимное USB-устройство LTE TDD/FDD/UMTS/GSM. Как отмечают в Huawei, операторы связи, компании-производители, пресса и аналитики, принимавшие участие в форуме, сошл
|30.11.2010
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Huawei продемонстрировала технологию LTE TDD на Азиатских играх в Китае
Компания Huawei стала эксклюзивным поставщиком оборудования для создания тестовой сети LTE TDD оператора China Mobile на 16-х Азиатских играх в Гуанчжоу. Гости Азиатских игр имели возможность воспользоваться такими услугами, как видеоконференцсвязь HD по мобильной сети, видеонаблюден
|24.11.2010
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Huawei заключила рамочный контракт на строительство сети LTE TDD в Польше
Компания Huawei заключила рамочный контракт на построение коммерческой сети LTE TDD для Aero2, оператора мобильной широкополосной связи в Польше. Комплексное решение Huawei LTE TDD/EPC обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкое разнообразие высококачест
|11.11.2010
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Huawei представила решение для миграции с WiMAX на LTE TDD
Компания Huawei представила решение WiMAX и LTE TDD SingleRAN. Данная разработка позволяет операторам беспрепятственно переходить из сетей WiMAX в сети LTE TDD. Как отмечают в компании, Huawei стал первым поставщиком, предложившим ком
|05.08.2009
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Компания ИВК начала тестирование ПО «ИВК Токен»
Компания ИВК завершила разработку и начала комплексное тестирование ПО «ИВК Токен» – опциональной подсистемы «ИВК Юпитер» для работы с персональными средствами хранения данных (ПСХД), сертификатов, а также открытых и закрытых ключей. Компания плани
|18.02.2009
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Huawei представила LTE-решение с поддержкой FDD/TDD
awei Technologies продемонстрировала на проходящем в Барселоне Всемирном конгрессе мобильной связи унифицированное решение LTE с поддержкой дуплексной передачи с разделением по частоте и времени (FDD/TDD). Новое унифицированное решение FDD/TDD LTE обеспечивает эффективное использование ресурсов и помогает операторам экономить на создании высококачественных мобильных широкополосных се
|04.02.2008
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Ericsson продемонстрировал работу LTE в режимах FDD и TDD на одной базовой станции
рировала работу технологии следующего поколения широкополосной мобильной связи LTE (Long Term Evolution) в дуплексном режиме с частотным разделением (FDD) и дуплексном режиме с временным разделением (TDD) каналов на одной базовой станции, сообщает «Прайм-ТАСС». LTE является единственной технологией, которая позволяет применять одну и ту же платформу для парного и непарного спектра. При демо
|10.01.2008
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Ericsson и Datang займутся исследованием в области 3G-технологий LTE/TDD
айская компания Datang Telecom Technology & Industry Group (группа Datang) объявили о создании совместного исследовательского центра, который будет заниматься разработками в области 3G-технологий LTE/TDD. Исследовательский центр располагается в штаб-квартире группы компаний Datang (Пекин), где в начале января этого года прошла церемония открытия при участии Карла-Хенрика Сванберга, президен
|02.06.2006
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Вышли новые версии Schemagee и TDD
Группа разработчиков GeeTeeSoft выпустила новые версии отечественного редактора принципиальных схем Schemagee 2.5 и программы оформления текстовой конструкторской документации TDD 2.5 Основная масса доработок направлена на достижение более тесной интеграции программ в существующие потоки проектирования. В новую версию полнофункционального редактора принципиальных схе
|15.11.2005
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TDD 2.0: новая версия ПО для оформления документации
Вышла новая версия программы TDD 2.0, отечественного продукта, предназначенного для генерации комплекта текстовой конструкторской документации для проектов, разработанных в различных электронных и механических САПР. В нову
|30.03.2005
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Powerwave поставит UMTS-TDD-оборудование в Скандинавию
и эксклюзивного контракта со шведским оператором широкополосной беспроводной связи Atenit Communications на поставку радиорелейных линий связи Ethernet для первой в Скандинавии коммерческой сети UMTS-TDD. В дальнейших планах Atenit — развертывание сетей UMTS-TDD в странах балтийского региона и Восточной Европы. Все оборудование по контракту будет поставлено шведской компанией Po
TDD и организации, системы, технологии, персоны:
|Ройтман Евгений 44 10
|Никифоров Николай 1138 9
|Ушацкий Андрей 105 8
|Путин Владимир 3454 6
|Дорохова Марина 64 5
|Свердлов Денис 201 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Греф Герман 485 5
|Юсуфов Виталий 26 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Бажаев Муса 10 4
|Трубникова Татьяна 16 4
|Сердюков Анатолий 84 3
|Эйделанд Павел 5 3
|Горшкова Алена 3 3
|Мардер Наум 116 3
|Перов Евгений 97 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Борзилов Давид 77 3
|Рустамов Рустам 548 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Аитов Тимур 197 2
|Шилов Сергей 99 2
|Платонов Михаил 42 2
|Свидерский Евгений 77 2
|Оганесян Артак 31 2
|Голомолзин Анатолий 75 2
|Wu Aiden - У Эйден 22 2
|Шойгу Сергей 92 2
|Шамолин Михаил 124 2
|Клебанова Юлия 30 2
|Духанин Михаил 2 2
|Ульянов Николай 176 2
|Махонин Дмитрий 21 2
|Братишко Олег 4 2
|Хоценко Виталий 12 2
|Коновалов Сергей 7 2
|Мартиросов Давид 123 2
|Галковский Андрей 26 2
|Игнатова Мария 143 2
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