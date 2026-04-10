Максим Ковтун назначен управляющим партнером «Разработка и тестирование» IBS Группа компаний IBS сообщает о назначении Максима Ковтуна управляющим партнером «Разработка и тестирование». Под его руководством команда специалистов сосредоточится на реализации сложных комплексных проектов заказной разработки ПО и управлении качеством программного обеспе

Учебный центр IBS запустил новую программу «Fullstack-тестировщик» Учебный центр IBS запускает новую программу «Fullstack-тестировщик». Курс разработан опытными экспертами-практиками и готовит специалистов с универсальными навыками в области контроля качества программных продуктов. Он будет полезен как компаниям,

Алена Горшкова - Рост спроса на тестирование ПО связан с потребностью в качестве их с другими и влияющих на работоспособность смежных систем. Как правило, разработчик может протестировать свою систему, но не ее взаимодействие с другими. «Нам нужно больше людей» CNews: Современный тестировщик — кто он? Какими навыками нужно обладать для качественного тестирования? Алена Горшкова: Все зависит от направления тестирования. Например, функциональное тестирование невозможно бе

Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой Инвестиции в биллинг Принадлежащая российскому венчурному фонду Typhoon Digital Development (TDD) компания «ТД медиа» приобрела 100% акций санкт-петербургской компании «Беркут» — поставщика биллинговых решений. В фонде намерены заниматься стратегическим развитием нового актива и продви

Nokia и МТС внедрили в коммерческой сети LTE в Москве технологию агрегации несущих FDD-TDD Компании Nokia и МТС, в условиях роста спроса на передачу данных и в преддверии появления технологии 5G, внедрили на коммерческой сети LTE в Москве технологию агрегации несущих FDD и TDD для расширения покрытия, повышения пропускной способности сети и повышения качества обслуживания абонентов. Об этом CNews сообщили в Nokia. Применяемая в стандарте LTE-Advanced технология а

МТС нашла способ сделать 4G в полтора раза быстрее а о запуске в Москве агрегации частот, предназначенных для двух разновидностей технологии четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Речь идет о технологиях частотного разделения каналов (TDD) и временного разделения каналов (FDD). Напомним, в 2012 г. МТС, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон» и «Ростелеком» выиграли конкурс на распределение LTE-частот в диапазонах 2,

МТС ускоряет мобильный интернет объединением двух стандартов LTE Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске первого в России фрагмента сети «четвертого поколения» с агрегацией частот LTE FDD и LTE TDD в Москве. Объединение этих двух стандартов в столичном регионе до сентября 2016 г., а затем и в других регионах РФ позволит МТС значительно улучшить покрытие сетей LTE и увеличить пиковые с

Huawei и Qualcomm продемонстрировали технологии связи 4.5G пании Huawei и Qualcomm Technologies, дочернее предприятие Qualcomm Incorporated, в ходе Всемирного мобильного конгресса 2016 совместно продемонстрировали основные коммутационные технологии 4.5G (LTE TDD+) на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 820 с X12 LTE и Qualcomm Snapdragon 652 с X8 LTE, созданных компанией Qualcomm Technologies. Эти технологии повышают скорость передачи данных LTE <

К 2020 г. 70% мирового населения будет пользоваться смартфонами оставщиков выпустили на рынок 2919 пользовательских LTE-устройств, из которых 1356 было представлено в период с марта 2014 г. Среди устройств имеются как модели с поддержкой LTE FDD, так и устройства TDD (TD-LTE). Спрос на услуги на базе LTE растет, и операторы ищут возможности для получения дополнительного спектра частот и новые решения, позволяющие оптимизировать использование имеющихся ч

Huawei и Optus запустили первую в мире сеть LTE TDD с агрегированием несущих частот Компания Huawei стала партнером австралийского оператора Optus по первому в мире запуску в эксплуатацию технологии агрегации несущих частот (Carrier Aggregation - CA) в коммерческой сети LTE TDD со скоростью более 160 Mбит/с. Технология была развернута на нескольких объектах сети 4G оператора Optus в Мельбурне и представляет собой ранний этап развития СА и других новейших технологи

LG приступает к распространению смартфонов с поддержкой LTE TDD на целевых рынках После успешной демонстрации технологии Long Term Evolution Time Division Duplexing (LTE TDD) на выставке Mobile World Congress (MWC)-2013 компания LG Electronics (LG) приступает к распространению смартфонов LTE TDD во всем мире. Начиная с Саудовской Аравии, где флагманский

Ericsson продемонстрировала рекордную скорость передачи данных в сети LTE TDD Компания Ericsson провела в Китае демонстрацию технологии агрегации несущих на сети LTE TDD (TD-LTE) на базе стандартного оборудования. В ходе демонстрации удалось достичь пиковой скорости в 223 Мбит/с с использованием конфигурации из двух несущих (2x20 МГц) и одного радиомодуля.

Huawei осуществила первый коммерческий голосовой вызов CSFB при помощи смартфона с поддержкой TDD LTE Компания Huawei осуществила первый в мире голосовой вызов по технологии CSFB (Circuit-Switched Fallback) между сетью TDD LTE и сетью UMTS. Вызов был произведен со смартфона Stream 201HW компании Huawei, который в настоящее время предлагается оператором Softbank Mobile в Японии. Для выполнения вызова в сети UM

Ericsson представил технологию автоматического перехода голосового трафика из LTE TDD сетей на коммутируемые каналы связи -сетей и открывает возможность для использования услуг мобильной телефонии и обмена SMS на смартфонах с поддержкой LTE. CSFB Release 9 обеспечивает автоматический переход голосового трафика сетей LTE TDD (TD-LTE) на коммутируемые каналы GSM, что делает возможным использование как LTE FDD, так и LTE TDD, работающего в непарном спектре в зоне покрытия GSM-сетей. Пер Нарвингер, руководи

Huawei представила комплексное решение TDFi Компания Huawei представила комплексное решение TDFi. Решение TDFi предоставляет конечным пользователям доступ к услугам беспроводной сети LTE TDD на высокой скорости с любого мобильного устройства с поддержкой технологии Wi-Fi. Стремительное развитие широкополосных беспроводных сетей стимулирует развитие высокоскоростных услуг переда

Huawei стала партнером UK Broadband по строительству первой в Великобритании системы LTE TDD Компания Huawei развернула сеть LTE для оператора UK Broadband (UKB). Это первая в мире реализация сети LTE TDD 3,5 ГГц и первая реализация коммерческой сети LTE TDD в Великобритании, сообщают в компании. UKB планирует использовать модель предоставления массовых услуг в сотрудничестве с партне

Huawei выпустила мультистандартное мобильное WiFi-устройство для сетей LTE TDD Компания Huawei представила на выставке CES 2012 первое в мире мультистандартное мобильное WiFi-устройство, поддерживающее LTE TDD/FDD/UMTS/GSM. Устройство E589 позволяет подключить к мобильному интернету через сеть LTE TDD одновременно до 10 WiFi-устройств. Это дает возможность работать по одному каналу передач

Huawei приступила к испытаниям системы TV White Space LTE TDD Компания Huawei начала испытания системы LTE TDD в полосе защитных интервалов диапазона аналогового телевидения (TV White Space - TVWS). Это решение TVWS LTE TDD позволит расширить использование спектра TVWS и повысить его эффектив

Huawei и Aero2 развернут коммерческую сеть LTE TDD/FDD Компания Huawei заключила новый контракт с крупнейшим польским оператором мобильного широкополосного доступа Aero2 на запуск первой в мире конвергентной коммерческой телекоммуникационной сети LTE TDD/FDD. Основанная на решении Huawei SingleRAN LTE, сеть LTE TDD/FDD станет самой быстрой сетью мобильной связи в Польше. Скорость загрузки данных при использовании высокоскоростного мо

Huawei представила многорежимный модем с поддержкой сетей LTE TDD Компания Huawei представила многорежимный модем E392, поддерживающий стандарты LTE TDD/UMTS/GSM/CDMA. E392 поступит в продажу в третьем квартале 2011 г. и будет доступен через операторов сетей LTE TDD по всему миру. Huawei E392 совместим с сетями стандарта UMTS / GSM /

Huawei представила серию конвергентных решений WiMAX/LTE WiMAX/LTE на форуме WiMAX/LTE 2011. В линейку вошли решение SingleRAN WiMAX/LTE, мобильный телефон B8200 — двухрежимный телефон WiMAX/HSPA на базе Android 2.2, E398 — двухрежимное USB-устройство LTE TDD/FDD и E392 — многорежимное USB-устройство LTE TDD/FDD/UMTS/GSM. Как отмечают в Huawei, операторы связи, компании-производители, пресса и аналитики, принимавшие участие в форуме, сошл

Huawei продемонстрировала технологию LTE TDD на Азиатских играх в Китае Компания Huawei стала эксклюзивным поставщиком оборудования для создания тестовой сети LTE TDD оператора China Mobile на 16-х Азиатских играх в Гуанчжоу. Гости Азиатских игр имели возможность воспользоваться такими услугами, как видеоконференцсвязь HD по мобильной сети, видеонаблюден

Huawei заключила рамочный контракт на строительство сети LTE TDD в Польше Компания Huawei заключила рамочный контракт на построение коммерческой сети LTE TDD для Aero2, оператора мобильной широкополосной связи в Польше. Комплексное решение Huawei LTE TDD/EPC обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкое разнообразие высококачест

Huawei представила решение для миграции с WiMAX на LTE TDD Компания Huawei представила решение WiMAX и LTE TDD SingleRAN. Данная разработка позволяет операторам беспрепятственно переходить из сетей WiMAX в сети LTE TDD. Как отмечают в компании, Huawei стал первым поставщиком, предложившим ком

Компания ИВК начала тестирование ПО «ИВК Токен» Компания ИВК завершила разработку и начала комплексное тестирование ПО «ИВК Токен» – опциональной подсистемы «ИВК Юпитер» для работы с персональными средствами хранения данных (ПСХД), сертификатов, а также открытых и закрытых ключей. Компания плани

Huawei представила LTE-решение с поддержкой FDD/TDD awei Technologies продемонстрировала на проходящем в Барселоне Всемирном конгрессе мобильной связи унифицированное решение LTE с поддержкой дуплексной передачи с разделением по частоте и времени (FDD/TDD). Новое унифицированное решение FDD/TDD LTE обеспечивает эффективное использование ресурсов и помогает операторам экономить на создании высококачественных мобильных широкополосных се

Ericsson продемонстрировал работу LTE в режимах FDD и TDD на одной базовой станции рировала работу технологии следующего поколения широкополосной мобильной связи LTE (Long Term Evolution) в дуплексном режиме с частотным разделением (FDD) и дуплексном режиме с временным разделением (TDD) каналов на одной базовой станции, сообщает «Прайм-ТАСС». LTE является единственной технологией, которая позволяет применять одну и ту же платформу для парного и непарного спектра. При демо

Ericsson и Datang займутся исследованием в области 3G-технологий LTE/TDD айская компания Datang Telecom Technology & Industry Group (группа Datang) объявили о создании совместного исследовательского центра, который будет заниматься разработками в области 3G-технологий LTE/TDD. Исследовательский центр располагается в штаб-квартире группы компаний Datang (Пекин), где в начале января этого года прошла церемония открытия при участии Карла-Хенрика Сванберга, президен

Вышли новые версии Schemagee и TDD Группа разработчиков GeeTeeSoft выпустила новые версии отечественного редактора принципиальных схем Schemagee 2.5 и программы оформления текстовой конструкторской документации TDD 2.5 Основная масса доработок направлена на достижение более тесной интеграции программ в существующие потоки проектирования. В новую версию полнофункционального редактора принципиальных схе

TDD 2.0: новая версия ПО для оформления документации Вышла новая версия программы TDD 2.0, отечественного продукта, предназначенного для генерации комплекта текстовой конструкторской документации для проектов, разработанных в различных электронных и механических САПР. В нову