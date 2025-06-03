Разделы

ПГУТИ Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики известен в стране как один из четырех российских центров, ведущих научные исследования в области информационной безопасности, радиоэлектронных систем и систем связи, а также широкомасштабную подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.

СОБЫТИЯ


03.06.2025 «Киберпротект» и ПГУТИ договорились о сотрудничестве в сфере образования, науки и подготовки кадров

ждение высшего образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ПГУТИ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 2 июня генеральным директ
29.05.2024 «Билайн» запускает образовательные факультативы в ведущих технических вузах России

вязи и информатики (МТУСИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Эти факультативы направлены на подготовку высококвалифицированных специалистов в обла
23.03.2023 «Швабе» и ПГУТИ разработали новые типы оптических волокон для квантовых коммуникаций

и команда молодых ученых Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ, Самара) работают над совместными проектами по разработке новых классов оптических воло
19.01.2023 «Ланит омни» передаст одному из ведущих вузов Поволжья демо-стенды нового BPM-решения

реподавательского состава Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Команда экспертов «Норбит» и «Ланит омн
24.10.2022 «Билайн» и ПГУТИ будут сотрудничать в сфере ИТ

ымпелком» (бренд «билайн») и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) подписали соглашение о развитии технологий и услуг связи, информационной безопасности,
04.03.2022 «Ростелеком» открыл в Самаре новый опорный центр Национального киберполигона на базе ПГУТИ

бурге», — отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Теперь студенты ПГУТИ смогут участвовать в киберучениях на Национальном киберполигоне, где моделируются типов
15.01.2019 Крупнейшие кузницы кадров Россвязи не участвуют в «Цифровой экономике»

й и информатики (СибГУТИ) и Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Все три университета являются подведомственными вузами Россвязи. Нарушения в использо
29.03.2012 «Ростелеком» открыл кафедру «Инновационные технологии телекоммуникаций» в ПГУТИ

«Ростелеком» в рамках своей программы инновационного развития (ПИР) открыл в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ, г. Самара) базовую кафедру «Инновационные технологии телекоммуникаций». Статус базовой кафедры предполагает активное сотрудничество компании «Ростелеком» и ПГУТИ в обучении студен
04.03.2009 Softline поставила ПО Matlab для ПГУТИ

во компании Softline завершило поставку программного обеспечения Matlab Classroom concurrent All Platform и Toolbox для ГОУВПО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ПГУТИ). Общая сумма контракта составила порядка одного миллиона двухсот тысяч рублей. Для выбора поставщика ПО был организован открытый аукцион. Компания Softline одержала победу как эксклюзивн
20.11.2008 Студенты ПГУТИ будут изучать Directum

Группа компаний «Айти-Консалт» поставила систему электронного документооборота Directum в Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). «Выбирая систему электронного документооборота Directum для практических занятий по предмету, мы ориентировались на опыт компаний, которые успешно работают в ней. Тем самым мы даем студ

ПГУТИ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10434 15
Связьинформ 88 10
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 8
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3322 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9252 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 5
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1185 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14685 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 3
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 2
Электросвязь 268 2
Системы и Технологии ГК 114 2
СМАРТС Самара-GSM 11 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5333 2
Cisco Systems 5238 2
IBM - International Business Machines Corp 9566 2
Softline - Софтлайн 3344 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1552 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 519 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 180 1
Google LLC 12354 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 123 1
Ланит Экспертиза 3 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 40 1
InnoSTage - Инностейдж 200 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 1
Технологии Будущего 158 1
СМАРТС Астрахань-GSM 30 1
СМАРТС Пенза-GSM 25 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
СМАРТС Волгоград-GSM 30 1
СМАРТС Шупашкар-GSM 15 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 20 4
Роснефть - РН-Оренбургнефть - ТНК-Оренбургнефть 13 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 88 2
РЖД - Российские железные дороги 2021 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8324 2
Сконтел 11 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 115 1
Citi - Citibank 157 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 172 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 490 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 35 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 15 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1538 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 35 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1815 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 435 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 21 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 418 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13069 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3531 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6353 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3579 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5075 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2205 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 104 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 373 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 17 1
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 6 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 40 1
Районные суды РФ 194 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
ЦБ Армения - Центральный банк Республики Армения - Центробанк Армении 2 1
Минцифры РФ - Департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3484 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2974 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 374 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 794 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3125 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2270 1
Федеральное собрание Российской Федерации 309 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 359 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 745 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 391 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Международная академия связи - МАС 43 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22046 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74042 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57702 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32150 12
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1845 11
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1829 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14954 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11206 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9519 6
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1482 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23341 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28978 6
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3946 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4858 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7134 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18894 4
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 627 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3771 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3534 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25598 3
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1157 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34110 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9821 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8966 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9618 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4619 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2064 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1093 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12380 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12324 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 461 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 907 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 521 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2291 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4552 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3930 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7205 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4982 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1590 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12099 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 4
Python Django - web framework 53 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3445 1
KIA Rio Hatchback 22 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 35 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 50 1
Nissan Murano 7 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 1
Hyundai Creta - кроссовер 8 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 35 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 15 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
Toyota Land Cruiser 28 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Hyundai Palisade 2 1
BMW Z Series 10 1
Porsche Carrera 18 1
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 1
Porsche Coupe 2 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 141 1
Toyota Avensis 1 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 223 1
Apache JMeter 13 1
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 1
Suzuki Motor - Suzuki Grand Vitara - Suzuki Grand Vitara 2 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 993 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7414 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1172 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 625 1
Oracle Java - язык программирования 3356 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2906 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 203 1
Docker - Платформа распределённых приложений 447 1
Apple iPod 1550 1
Webmoney Transfer 165 1
Parallels Toolbox 29 1
Алаев Владимир 16 4
Кореш Виктор 82 3
Клишин Виталий 16 3
Ружников Вадим 4 3
Шадаев Максут 1161 3
Чернышенко Дмитрий 576 3
Паршин Максим 323 3
Хинштейн Александр 146 3
Власов Александр 15 2
Кладов Виктор 4 2
Шойтов Александр 99 2
Олейникова Анна 13 2
Уфимкин Анатолий 20 2
Курочкин Александр 11 2
Скобелев Юрий 9 2
Мишин Дмитрий 4 2
Евтушенко Олег 144 2
Попов Сергей 152 2
Востриков Юрий 83 2
Ляпунов Игорь 130 2
Шоржин Валерий 64 2
Иванов Дмитрий 102 1
Тимошенко Андрей 16 1
Клименко Герман 51 1
Угнивенко Дмитрий 26 1
Самойлов Дмитрий 11 1
Чистова Вера 14 1
Ким Дмитрий 73 1
Ломоносов Александр 26 1
Василенко Александр 94 1
Санин Александр 43 1
Чапчаев Андрей 55 1
Сергеев Михаил 112 1
Комлев Николай 112 1
Яцеленко Николай 25 1
Григорьев Владимир 14 1
Варивода Владимир 14 1
Глотов Дмитрий 15 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Романова Ольга 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 158736 32
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 769 30
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2952 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46176 18
Россия - ПФО - Самарская область 1490 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1649 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18837 10
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1461 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 100 6
Россия - СФО - Новосибирск 4719 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18391 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53611 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 4
Индия - Bharat 5736 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4335 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 896 4
Европа 24693 3
Беларусь - Белоруссия 6087 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3432 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2155 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 653 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1714 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 793 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 474 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 634 3
Россия - ПФО - Мордовия - Атяшевский район - Атяшево 5 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1313 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3222 2
Германия - Федеративная Республика 12970 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3003 2
Украина 7820 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1621 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1682 2
Нидерланды 3649 2
Россия - УФО - Челябинская область 1425 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 2
Информатика - computer science - informatique 1145 40
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55173 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32043 32
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6392 16
Образование в России 2574 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15291 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4270 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20459 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51443 7
Физика - Physics - область естествознания 2837 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 441 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5344 5
Киберучения 119 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17461 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2991 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2815 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5336 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2023 3
Аудит - аудиторский услуги 3126 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1567 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10515 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2274 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6350 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11462 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5979 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 693 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1630 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10779 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1045 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 817 2
Современные и перспективные сети мобильной связи - Дорожная карта 35 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4343 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6300 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8921 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4948 1
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 280 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1346 1
Ведомости 1305 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3770 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 14
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 267 14
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 13
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 532 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 612 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 4
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 4
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 92 3
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 10 3
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 9 3
ММУ - Московский международный университет 12 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 2
ГИТР - Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина 3 2
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 269 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 300 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 218 2
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 133 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 169 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 43 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 78 1
СамГУ - Самарский государственный университет 29 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 89 1
Huawei Seeds for the Future 10 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 13 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 18 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
СПбГУ - Математико-механический факультет 8 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
ТИЭИ - Тульский институт экономики и информатики 2 1
ASUE - Armenian State University of Economics - Армянский государственный экономический университет - Ереванский государственный университет экономики 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 3
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 21 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2596 1
Honor Cup 16 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
