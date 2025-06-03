Получите все материалы CNews по ключевому слову
ПГУТИ Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики известен в стране как один из четырех российских центров, ведущих научные исследования в области информационной безопасности, радиоэлектронных систем и систем связи, а также широкомасштабную подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.
СОБЫТИЯ
|03.06.2025
|
«Киберпротект» и ПГУТИ договорились о сотрудничестве в сфере образования, науки и подготовки кадров
ждение высшего образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ПГУТИ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 2 июня генеральным директ
|29.05.2024
|
«Билайн» запускает образовательные факультативы в ведущих технических вузах России
вязи и информатики (МТУСИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Эти факультативы направлены на подготовку высококвалифицированных специалистов в обла
|23.03.2023
|
«Швабе» и ПГУТИ разработали новые типы оптических волокон для квантовых коммуникаций
и команда молодых ученых Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ, Самара) работают над совместными проектами по разработке новых классов оптических воло
|19.01.2023
|
«Ланит омни» передаст одному из ведущих вузов Поволжья демо-стенды нового BPM-решения
реподавательского состава Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Команда экспертов «Норбит» и «Ланит омн
|24.10.2022
|
«Билайн» и ПГУТИ будут сотрудничать в сфере ИТ
ымпелком» (бренд «билайн») и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) подписали соглашение о развитии технологий и услуг связи, информационной безопасности,
|04.03.2022
|
«Ростелеком» открыл в Самаре новый опорный центр Национального киберполигона на базе ПГУТИ
бурге», — отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Теперь студенты ПГУТИ смогут участвовать в киберучениях на Национальном киберполигоне, где моделируются типов
|15.01.2019
|
Крупнейшие кузницы кадров Россвязи не участвуют в «Цифровой экономике»
й и информатики (СибГУТИ) и Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Все три университета являются подведомственными вузами Россвязи. Нарушения в использо
|29.03.2012
|
«Ростелеком» открыл кафедру «Инновационные технологии телекоммуникаций» в ПГУТИ
«Ростелеком» в рамках своей программы инновационного развития (ПИР) открыл в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ, г. Самара) базовую кафедру «Инновационные технологии телекоммуникаций». Статус базовой кафедры предполагает активное сотрудничество компании «Ростелеком» и ПГУТИ в обучении студен
|04.03.2009
|
Softline поставила ПО Matlab для ПГУТИ
во компании Softline завершило поставку программного обеспечения Matlab Classroom concurrent All Platform и Toolbox для ГОУВПО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ПГУТИ). Общая сумма контракта составила порядка одного миллиона двухсот тысяч рублей. Для выбора поставщика ПО был организован открытый аукцион. Компания Softline одержала победу как эксклюзивн
|20.11.2008
|
Студенты ПГУТИ будут изучать Directum
Группа компаний «Айти-Консалт» поставила систему электронного документооборота Directum в Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). «Выбирая систему электронного документооборота Directum для практических занятий по предмету, мы ориентировались на опыт компаний, которые успешно работают в ней. Тем самым мы даем студ
