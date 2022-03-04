«Ростелеком» открыл в Самаре новый опорный центр Национального киберполигона на базе ПГУТИ

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики начал работать новый опорный центр Национального киберполигона. Главная цель проекта — обеспечить практико-ориентированную подготовку кадров по информационной безопасности.

«В рамках цифровой трансформации экономики, а также в складывающейся непростой ситуации для нас особенно важно готовить высокопрофессиональные кадры для ИТ-отрасли, которые смогут обеспечить кибербезопасность страны. Созданный в Самаре опорный центр стал уже седьмой точкой присутствия Национального киберполигона. Благодаря ему не только студенты, а также сотрудники региональных ИТ-компаний смогут отрабатывать практические навыки защиты от киберугроз. До конца 2022 г. планируется запустить еще два опорных центра в Санкт-Петербурге и Оренбурге», — отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Теперь студенты ПГУТИ смогут участвовать в киберучениях на Национальном киберполигоне, где моделируются типовые инфраструктуры предприятий ключевых отраслей российской экономики. Учащиеся вуза будут тренироваться выявлять и отражать автоматизированные атаки, сценарии которых разработаны с учетом техник и тактик реальных злоумышленников. Это позволит ПГУТИ готовить выпускников, обладающих не только теоретическими знаниями в области кибербезопасности, но и практическими навыками по защите от киберугроз.

Первые киберучения для студентов прошли в рамках официального открытия киберполигона ПГУТИ. В мероприятии, которое состоялось 3 марта, приняли участие и.о. ректора ПГУТИ Дмитрий Мишин, вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель Департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков и другие.

«Мы фокусируемся на практико-ориентированной подготовке специалистов и реализуем для этого большое количество мероприятий, в том числе сотрудничаем с работодателями и следим за тем, чтобы наши преподаватели постоянно повышали свою квалификацию. Теперь этот список расширился и наличием сильной тренировочной базы непосредственно на территории вуза», — сказал Дмитрий Мишин, и.о. ректора Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

Также в опорном центре Национального киберполигона на базе ПГУТИ будут проходить различные соревнования по информационной безопасности для студентов Самарской области и мастер-классы для экспертов отрасли, работающих в регионе. Еще одной задачей проекта станет реализация научно-исследовательских проектов в области кибербезопасности.

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Киберполигон ПГУТИ стал третьим опорным центром Национального киберполигона в вузах, подведомственных Минцифры России, и седьмой точкой его присутствия в регионах страны — наряду с представительствами в Москве, Санкт-Петербурге, на острове Русский, федеральной территории «Сириус» и в Новосибирске.

Национальный киберполигон создается «Ростелекомом» по поручению Минцифры России на базе ресурсов дочерней компании «Ростелеком-Солар». Проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

«Для формирования кадрового резерва отрасли при подготовке будущих специалистов по кибербезопасности необходимо уделять особое внимание тренировке их практических навыков по защите от киберугроз. Национальный киберполигон позволяет решить эту задачу без риска реального ущерба для предприятий, поэтому мы стремимся сделать его максимально доступным для российских вузов. Ранее мы создали опорные центры в Дальневосточном федеральном университете, Научно-технологическом университете «Сириус», Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики и Университете ИТМО, совсем недавно открыли Северо-Западный федеральный образовательный центр в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Теперь инфраструктура Национального киберполигона стала доступна и студентам профильных специальностей Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики», — сказал вице-президент «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.