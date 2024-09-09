Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург

«МегаФон» обеспечил связью торговый центр в Оренбурге Сотрудники и посетители ТЦ «Мармелад» в Оренбурге теперь могут выходить в интернет на скорости до 60 Мбит/c. Технические специалисты «МегаФона» развернули инфраструктуру связи в торгово-развлекательном комплексе площадью 280 тыс. ква

В Оренбурге любителям шопинга ускорили мобильный интернет ска оборудования ежемесячный дата-трафик в ТРК “Сокол” уже вырос на 10%», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников. Как показывает big data оператора, ежедневно в моллах Оренбурга прокачивают свыше 22 тыс. ГБ интернет-данных, такой объем сравним с отправкой около 3300 селфи в минуту. Самыми посещаемыми днями в 2024 г. являются четверг и пятница, а вот на выходн

«МегаФон» расширил покрытие 4G на трассе Орск — Оренбург редоставить клиентам компании качественную связь на всем пути следования», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников. Дополнительное телеком-оборудование на дороге Орск — Оренбург также обеспечило доступ к 4G от оператора в селах Вязовка и Островное. В каждом из населенных пунктов проживает менее 500 человек. Сейчас они могут учиться, работать и пользоваться гос

МТС разогнала мобильный интернет в спальных районах Оренбурга ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает расширении сети 4G в Дзержинском и Ленинском районах Оренбурга. В результате средняя скорость мобильного интернета выросла на 50% в ЖК «Ботанический сад», в 24-м микрорайоне, а также в микрорайоне Линии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В пригороде Оренбурга увеличили скорость мобильного интернета локаций частотные диапазоны LTE — 1800 МГц и 2600 МГц. Они обеспечивают большую емкость, оптимальное проникновение в здания и высокие скорости даже при максимальной нагрузке на сеть. «Южный пригород Оренбурга активно развивается. Помимо дачных домов, здесь строят новые коттеджные поселки и жилые комплексы. Растет численность жителей, а вместе с тем — и потребление онлайн-данных. За год инт

МТС обеспечила LTE густонаселенный дачный массив в Оренбурге от семей. Об этом CNews сообщили представители МТС. В июле 2023 г. МТС установила в «Осинках» новое телеком-оборудование, первой обеспечив устойчивое покрытие LTE в этой части дачного массива в черте Оренбурга. Благодаря высокоскоростному мобильному интернету владельцы участков могут общаться по видеосвязи, быстро находить в интернете ответы на садоводческие вопросы, занимать детей мультфил

МТС на треть ускорила мобильный интернет в Оренбурге МТС, цифровая экосистема, сообщает об усилении покрытия 4G в Оренбурге. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный ст

МТС расширила сеть фиксированный связи в Оренбурге МТС расширила сеть фиксированный связи в Оренбурге. Домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с МТС стал доступен более чем для 7,5 тыс.

Работе с KasperskyOS начнут обучать в вузах Оренбурга к VDI-инфраструктуре в одном из своих ведомств. Регион рассматривает включение решения в перечень типовых составляющих для построения инфраструктуры удалённых рабочих столов в организациях госсектора Оренбурга и Оренбургской области. Теперь сотрудничество будет вестись и в сфере образовательных проектов. «Лаборатория Касперского» окажет содействие в подготовке специалистов, которые смогут в

Цифровая трансформация в «Газпром добыча Оренбург»: импортозамещение и отказ от бумаги Компания ООО «Газпром добыча Оренбург» внедрила современную российскую систему, соответствующую технологическим процессам обработки документов, организации контроля и управления процессами. Directum RX используют 100% сотр

Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Новосибирске и Оренбурге 4 февраля 2022 г. подключиться к ГПБ Мобайл через eSIM можно в офисах обслуживания в Новосибирске и Оренбурге, а также заказать eSIM на дом на сайте оператора, выбрав регион проживания. Подключ

«Ситилинк» открыл второй контакт-центр в Оренбурге ротестирована и внедрена в контакт-центре компании в Волгограде. На данный момент персонал центра в Оренбурге насчитывает 25 специалистов, к концу года планируется увеличить их количество до 18

MCN Telecom начал предоставлять услуги телефонии для бизнеса в Оренбурге Telecom осуществил ввод в коммерческую эксплуатацию услуг связи в девятом крупном городе Поволжья – Оренбурге. Специальные предложения для малого и среднего бизнеса доступны теперь абонентам 28

Банк «Оренбург» объявил о переходе на инфраструктуру VDI с использованием гиперконвергентных технологий Банк «Оренбург» начал реализацию проекта по развертыванию в своих бизнес-подразделениях инфраструктуры виртуальных рабочих мест (virtual desktop infrastructure или VDI). Применение VDI позволит банку

«Дом.ru Бизнес» приступил к оказанию услуг связи Администрации города Оренбурга слуг широкополосного доступа в интернет и передачи данных по резервному каналу Администрации города Оренбурга в 2016 г. Условия тендера предполагали специфические технические требования, которы

«Телфин» начинает продажи городских номеров Астрахани и Оренбурга Провайдер облачной телефонии «Телфин» с февраля 2015 г. начинает продажи городских номеров Астрахани в коде 8512 и Оренбурга в коде 3532. Стоимость подключения номеров составляет i1000, абонентская плата — i300 в месяц. Цены включают НДС. По данным «Телфин», спрос на виртуальные номера продолжает расти. Чис

TP-Link организовал бесплатный Wi-Fi на автобусных маршрутах Оренбурга рнет-доступа на автобусных маршрутах г. Оренбурга с транспортной компанией «Гортранс», крупнейшим в Оренбурге частным предприятием по перевозке пассажиров и корпоративных клиентов. Для решения

В троллейбусах Оренбурга появился бесплатный Wi-Fi ернет в общественном транспорте Оренбурга организован на базе сети 3G МТС. Ковровое покрытие сети в Оренбурге и высокий уровень сигнала позволят жителям и гостям города на протяжении всего марш

«Банк Оренбург» внедряет «Интернет-банк» Faktura.ru для клиентов-физических лиц Группа компаний «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) сообщила о внедрении сервиса «Интернет-банк» Faktura.ru для физических лиц (технология разовых паролей) в «Банке Оренбург». «Чтобы удерживать и наращивать позиции в интересующих нас сегментах рынка, нам необходимо создавать более комфортные условия доступа к банковским услугам для наших существующих и пот

«МегаФон» запустил 4G в Оренбурге «МегаФон» запустил связь четвертого поколения (4G) в Оренбурге. При покупке 4G-модема компании пользователь получает два месяца высокоскоростного мобильного интернета без абонентской платы. Главные преимущества мобильного 4G-интернета по сравнени

«Золотая Корона» и «Евросеть» развивают сеть обслуживания транспортных карт в Оренбурге орожанина», «Карта школьника», «Студенческая карта») можно в 45 салонах «Евросети», расположенных в Оренбурге и Орске, сообщили CNews в «Евросети». Как отмечается, Оренбургская область стала тр

Naumen Contact Center помогает администрации Оренбурга вести диалог с горожанами В администрации города Оренбурга завершился проект создания городской информационно-справочной службы (ГИСС). Проект реализован на базе решения российского разработчика программных продуктов для бизнеса и органов гос

«Ростелеком» обеспечит высокоскоростным интернетом школы Оренбурга «Ростелеком» обеспечит высокоскоростным доступом в интернет школы Оренбурга. До конца 2012 г. компания проложит волоконно-оптические линии связи до 94 образова

«Оренбург-GSM» присоединился к «НСС» ответствии с решением «Ростелекома» как единственного акционера, завершена процедура присоединения «Оренбург-GSM» к оператору мобильной связи «НСС» (100% акций обоих компаний принадлежат «Росте

В Оренбурге открылось новое место международного почтового обмена м международных писем, посылок и мелких пакетов, объемы которых продолжают интенсивно расти, подведомственное Россвязи ФГУП «Почта России» открыло новое место международного почтового обмена (ММПО) в Оренбурге. Полнофункциональный центр обработки и таможенной очистки поступающей из-за рубежа корреспонденции создан на базе Оренбургского магистрально-сортировочного центра. Он обеспечит быстро

«Ростелеком» увеличил долю владения в «Оренбург-GSM» до 100% «Ростелеком» приобрел у группы компаний СМАРТС 49% обыкновенных акций компании «Оренбург – GSM» , увеличив свою долю владения до 100%. Сумма сделки составила $4 млн, что по обменному курсу «Банка России» на дату сделки соответствует 115,6 млн руб. . «Оренбург – GSM»

На «Яндекс.Картах» появились панорамы Минска, Красноярска, Оренбурга и Пензы Компания «Яндекс» сегодня сообщила о том, что на «Яндекс.Картах» появились панорамы улиц столицы Беларуси – Минска, а также трех российских городов – Красноярска, Оренбурга и Пензы. О предыдущем обновлении панорам на «Яндексе» компания сообщала в апреле текущего года, когда на сервисе появилось еще одиннадцать украинских городов, в том числе Днепропетров

В пригороде Оренбурга установят более 15 тысяч "умных" электросчетчиков установкой приборов. Основной задачей данного проекта названо внедрение систем энергосбережения в электросетях. В настоящее время интеллектуальные счетчики уже устанавливаются в пригородных поселках Оренбурга. На сегодняшний день 472 дома в двух населенных пунктах уже успели оборудовать современными приборами учета. "Умные" приборы учета отличаются от привычных счетчиков тем, что устанавли

Алексей Кальянов назначен коммерческим директором «ТТК-Южный Урал» в Оренбурге Приказом генерального директора компании «ТТК-Южный Урал» (ТТК-ЮУ) на должность коммерческого директора регионального представительства в Оренбурге назначен Алексей Кальянов, ранее занимавший должность менеджера отдела продаж и обслуживания клиентов в «Ростелекоме». В должностные обязанности коммерческого директора регионального

«ТТК-Южный Урал» присоединил сети сотовых операторов в Челябинске и Оренбурге ная номерная емкость в коде ABC (в географически определенной зоне нумерации) составила 29 тыс номеров. В январе текущего года нагрузка в организованном стыке сетей превысила 140 тыс минут в месяц. В Оренбурге оператор связи «Оренбург GSM» присоединился на местном уровне как оператор фиксированной местной телефонной связи, а также на зоновом уровне как оператор сети подвижной связи (СПС). П

Назначен новый директор «РТЦ-Оренбург» рен, что Александр Юдичев справится с поставленными перед ним задачами». Александр Юдичев родился в Оренбурге в 1975 г. Окончил исторический факультет Оренбургского Педагогического университета

Directum внедряют в Центре занятости населения Оренбурга Компания «Директсофт» - дилер компании Directum в Оренбурге - сообщила о начале внедрения системы электронного документооборота и управления вз

«Старт Телеком» ввел в эксплуатацию магистральный канал Ижевск-Оренбург Компания «Старт Телеком» сообщила о введении в коммерческую эксплуатацию магистрального канала Ижевск-Оренбург. Емкость канала составляет 10 Гбит/с. В результате запуска этого участка, сеть «Старт Телеком», покрывающая Приволжский федеральный округ, образует 2 оптических кольца (Нижний Новгород

OCS открыла филиал в Оренбурге Компания OCS, входящая в «Национальную компьютерную корпорацию», объявила об открытии филиала в Оренбурге, который стал двадцатым городом присутствия дистрибуторской компании. OCS до недавн

Softline открыла офис в Оренбурге Компания Softline объявила об открытии нового регионального представительства в Оренбурге, которое станет восьмым по счету офисом в Приволжском ФО после Нижнего Новгорода, У

«ЭР-Телеком» запустил услугу телефонии в Оренбурге 14 апреля "ЭР-Телеком" начал продажи услуги телефонии "Горсвязь" в Оренбурге. Оренбург – пятый город проекта «ЭР-Телеком», где запущена услуга телефонии. Таким

МТТ открыла представительства в Хабаровске и Оренбурге Компания МТТ объявила о подписании договоров представительства по схеме квазифраншизы с ООО «МТТ-Хабаровск» и ООО «МТТ-Оренбург», которые будут продвигать услуги МТТ и обслуживать его конечных пользователей на территории Хабаровского края и Оренбургской области соответственно. Открытие офисов продаж, оформленны

Lillo внедрили в ночном клубе Оренбурга Компания «Сервис Плюс Арт» автоматизировала очередной ночной клуб — «Тайм Аут» в Оренбурге. Проект реализован на системе для автоматизации ресторанов Lillo — собственная разработка «Сервис Плюс Арта». Особенностью решения по автоматизации стала реализация в системе упр

В «ВолгаТелеком» назначен директор Оренбургского филиала В соответствии с приказом генерального директора «ВолгаТелеком» на должность заместителя генерального директора акционерного общества, директора Оренбургского филиала «ВолгаТелеком», с 19 февраля 2007 г. назначен Валерий Шиперев, ранее занимавший должность директора департамента телекоммуникаций генеральной дирекции «ВолгаТелеком». Вале