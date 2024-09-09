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Россия ПФО Оренбургская область Оренбург
СОБЫТИЯ
|09.09.2024
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«МегаФон» обеспечил связью торговый центр в Оренбурге
Сотрудники и посетители ТЦ «Мармелад» в Оренбурге теперь могут выходить в интернет на скорости до 60 Мбит/c. Технические специалисты «МегаФона» развернули инфраструктуру связи в торгово-развлекательном комплексе площадью 280 тыс. ква
|13.06.2024
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В Оренбурге любителям шопинга ускорили мобильный интернет
ска оборудования ежемесячный дата-трафик в ТРК “Сокол” уже вырос на 10%», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников. Как показывает big data оператора, ежедневно в моллах Оренбурга прокачивают свыше 22 тыс. ГБ интернет-данных, такой объем сравним с отправкой около 3300 селфи в минуту. Самыми посещаемыми днями в 2024 г. являются четверг и пятница, а вот на выходн
|21.05.2024
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«МегаФон» расширил покрытие 4G на трассе Орск — Оренбург
редоставить клиентам компании качественную связь на всем пути следования», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников. Дополнительное телеком-оборудование на дороге Орск — Оренбург также обеспечило доступ к 4G от оператора в селах Вязовка и Островное. В каждом из населенных пунктов проживает менее 500 человек. Сейчас они могут учиться, работать и пользоваться гос
|25.10.2023
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МТС разогнала мобильный интернет в спальных районах Оренбурга
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает расширении сети 4G в Дзержинском и Ленинском районах Оренбурга. В результате средняя скорость мобильного интернета выросла на 50% в ЖК «Ботанический сад», в 24-м микрорайоне, а также в микрорайоне Линии. Об этом CNews сообщили представители МТС.
|12.09.2023
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В пригороде Оренбурга увеличили скорость мобильного интернета
локаций частотные диапазоны LTE — 1800 МГц и 2600 МГц. Они обеспечивают большую емкость, оптимальное проникновение в здания и высокие скорости даже при максимальной нагрузке на сеть. «Южный пригород Оренбурга активно развивается. Помимо дачных домов, здесь строят новые коттеджные поселки и жилые комплексы. Растет численность жителей, а вместе с тем — и потребление онлайн-данных. За год инт
|28.07.2023
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МТС обеспечила LTE густонаселенный дачный массив в Оренбурге
от семей. Об этом CNews сообщили представители МТС. В июле 2023 г. МТС установила в «Осинках» новое телеком-оборудование, первой обеспечив устойчивое покрытие LTE в этой части дачного массива в черте Оренбурга. Благодаря высокоскоростному мобильному интернету владельцы участков могут общаться по видеосвязи, быстро находить в интернете ответы на садоводческие вопросы, занимать детей мультфил
|21.03.2023
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МТС на треть ускорила мобильный интернет в Оренбурге
МТС, цифровая экосистема, сообщает об усилении покрытия 4G в Оренбурге. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный ст
|02.02.2023
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МТС расширила сеть фиксированный связи в Оренбурге
МТС расширила сеть фиксированный связи в Оренбурге. Домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с МТС стал доступен более чем для 7,5 тыс.
|21.09.2022
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Работе с KasperskyOS начнут обучать в вузах Оренбурга
к VDI-инфраструктуре в одном из своих ведомств. Регион рассматривает включение решения в перечень типовых составляющих для построения инфраструктуры удалённых рабочих столов в организациях госсектора Оренбурга и Оренбургской области. Теперь сотрудничество будет вестись и в сфере образовательных проектов. «Лаборатория Касперского» окажет содействие в подготовке специалистов, которые смогут в
|19.05.2022
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Цифровая трансформация в «Газпром добыча Оренбург»: импортозамещение и отказ от бумаги
Компания ООО «Газпром добыча Оренбург» внедрила современную российскую систему, соответствующую технологическим процессам обработки документов, организации контроля и управления процессами. Directum RX используют 100% сотр
|24.02.2022
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Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Новосибирске и Оренбурге
4 февраля 2022 г. подключиться к ГПБ Мобайл через eSIM можно в офисах обслуживания в Новосибирске и Оренбурге, а также заказать eSIM на дом на сайте оператора, выбрав регион проживания. Подключ
|25.04.2019
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«Ситилинк» открыл второй контакт-центр в Оренбурге
ротестирована и внедрена в контакт-центре компании в Волгограде. На данный момент персонал центра в Оренбурге насчитывает 25 специалистов, к концу года планируется увеличить их количество до 18
|03.05.2018
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MCN Telecom начал предоставлять услуги телефонии для бизнеса в Оренбурге
Telecom осуществил ввод в коммерческую эксплуатацию услуг связи в девятом крупном городе Поволжья – Оренбурге. Специальные предложения для малого и среднего бизнеса доступны теперь абонентам 28
|03.05.2018
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Банк «Оренбург» объявил о переходе на инфраструктуру VDI с использованием гиперконвергентных технологий
Банк «Оренбург» начал реализацию проекта по развертыванию в своих бизнес-подразделениях инфраструктуры виртуальных рабочих мест (virtual desktop infrastructure или VDI). Применение VDI позволит банку
|06.04.2016
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«Дом.ru Бизнес» приступил к оказанию услуг связи Администрации города Оренбурга
слуг широкополосного доступа в интернет и передачи данных по резервному каналу Администрации города Оренбурга в 2016 г. Условия тендера предполагали специфические технические требования, которы
|03.02.2015
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«Телфин» начинает продажи городских номеров Астрахани и Оренбурга
Провайдер облачной телефонии «Телфин» с февраля 2015 г. начинает продажи городских номеров Астрахани в коде 8512 и Оренбурга в коде 3532. Стоимость подключения номеров составляет i1000, абонентская плата — i300 в месяц. Цены включают НДС. По данным «Телфин», спрос на виртуальные номера продолжает расти. Чис
|13.08.2014
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TP-Link организовал бесплатный Wi-Fi на автобусных маршрутах Оренбурга
рнет-доступа на автобусных маршрутах г. Оренбурга с транспортной компанией «Гортранс», крупнейшим в Оренбурге частным предприятием по перевозке пассажиров и корпоративных клиентов. Для решения
|12.12.2013
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В троллейбусах Оренбурга появился бесплатный Wi-Fi
ернет в общественном транспорте Оренбурга организован на базе сети 3G МТС. Ковровое покрытие сети в Оренбурге и высокий уровень сигнала позволят жителям и гостям города на протяжении всего марш
|18.02.2013
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«Банк Оренбург» внедряет «Интернет-банк» Faktura.ru для клиентов-физических лиц
Группа компаний «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) сообщила о внедрении сервиса «Интернет-банк» Faktura.ru для физических лиц (технология разовых паролей) в «Банке Оренбург». «Чтобы удерживать и наращивать позиции в интересующих нас сегментах рынка, нам необходимо создавать более комфортные условия доступа к банковским услугам для наших существующих и пот
|21.11.2012
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«МегаФон» запустил 4G в Оренбурге
«МегаФон» запустил связь четвертого поколения (4G) в Оренбурге. При покупке 4G-модема компании пользователь получает два месяца высокоскоростного мобильного интернета без абонентской платы. Главные преимущества мобильного 4G-интернета по сравнени
|01.11.2012
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«Золотая Корона» и «Евросеть» развивают сеть обслуживания транспортных карт в Оренбурге
орожанина», «Карта школьника», «Студенческая карта») можно в 45 салонах «Евросети», расположенных в Оренбурге и Орске, сообщили CNews в «Евросети». Как отмечается, Оренбургская область стала тр
|01.11.2012
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Naumen Contact Center помогает администрации Оренбурга вести диалог с горожанами
В администрации города Оренбурга завершился проект создания городской информационно-справочной службы (ГИСС). Проект реализован на базе решения российского разработчика программных продуктов для бизнеса и органов гос
|21.09.2012
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«Ростелеком» обеспечит высокоскоростным интернетом школы Оренбурга
«Ростелеком» обеспечит высокоскоростным доступом в интернет школы Оренбурга. До конца 2012 г. компания проложит волоконно-оптические линии связи до 94 образова
|09.08.2012
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«Оренбург-GSM» присоединился к «НСС»
ответствии с решением «Ростелекома» как единственного акционера, завершена процедура присоединения «Оренбург-GSM» к оператору мобильной связи «НСС» (100% акций обоих компаний принадлежат «Росте
|19.12.2011
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В Оренбурге открылось новое место международного почтового обмена
м международных писем, посылок и мелких пакетов, объемы которых продолжают интенсивно расти, подведомственное Россвязи ФГУП «Почта России» открыло новое место международного почтового обмена (ММПО) в Оренбурге. Полнофункциональный центр обработки и таможенной очистки поступающей из-за рубежа корреспонденции создан на базе Оренбургского магистрально-сортировочного центра. Он обеспечит быстро
|05.09.2011
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«Ростелеком» увеличил долю владения в «Оренбург-GSM» до 100%
«Ростелеком» приобрел у группы компаний СМАРТС 49% обыкновенных акций компании «Оренбург – GSM» , увеличив свою долю владения до 100%. Сумма сделки составила $4 млн, что по обменному курсу «Банка России» на дату сделки соответствует 115,6 млн руб. . «Оренбург – GSM»
|12.05.2011
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На «Яндекс.Картах» появились панорамы Минска, Красноярска, Оренбурга и Пензы
Компания «Яндекс» сегодня сообщила о том, что на «Яндекс.Картах» появились панорамы улиц столицы Беларуси – Минска, а также трех российских городов – Красноярска, Оренбурга и Пензы. О предыдущем обновлении панорам на «Яндексе» компания сообщала в апреле текущего года, когда на сервисе появилось еще одиннадцать украинских городов, в том числе Днепропетров
|19.01.2011
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В пригороде Оренбурга установят более 15 тысяч "умных" электросчетчиков
установкой приборов. Основной задачей данного проекта названо внедрение систем энергосбережения в электросетях. В настоящее время интеллектуальные счетчики уже устанавливаются в пригородных поселках Оренбурга. На сегодняшний день 472 дома в двух населенных пунктах уже успели оборудовать современными приборами учета. "Умные" приборы учета отличаются от привычных счетчиков тем, что устанавли
|16.04.2010
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Алексей Кальянов назначен коммерческим директором «ТТК-Южный Урал» в Оренбурге
Приказом генерального директора компании «ТТК-Южный Урал» (ТТК-ЮУ) на должность коммерческого директора регионального представительства в Оренбурге назначен Алексей Кальянов, ранее занимавший должность менеджера отдела продаж и обслуживания клиентов в «Ростелекоме». В должностные обязанности коммерческого директора регионального
|24.02.2010
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«ТТК-Южный Урал» присоединил сети сотовых операторов в Челябинске и Оренбурге
ная номерная емкость в коде ABC (в географически определенной зоне нумерации) составила 29 тыс номеров. В январе текущего года нагрузка в организованном стыке сетей превысила 140 тыс минут в месяц. В Оренбурге оператор связи «Оренбург GSM» присоединился на местном уровне как оператор фиксированной местной телефонной связи, а также на зоновом уровне как оператор сети подвижной связи (СПС). П
|04.02.2010
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Назначен новый директор «РТЦ-Оренбург»
рен, что Александр Юдичев справится с поставленными перед ним задачами». Александр Юдичев родился в Оренбурге в 1975 г. Окончил исторический факультет Оренбургского Педагогического университета
|01.04.2009
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Directum внедряют в Центре занятости населения Оренбурга
Компания «Директсофт» - дилер компании Directum в Оренбурге - сообщила о начале внедрения системы электронного документооборота и управления вз
|17.02.2009
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«Старт Телеком» ввел в эксплуатацию магистральный канал Ижевск-Оренбург
Компания «Старт Телеком» сообщила о введении в коммерческую эксплуатацию магистрального канала Ижевск-Оренбург. Емкость канала составляет 10 Гбит/с. В результате запуска этого участка, сеть «Старт Телеком», покрывающая Приволжский федеральный округ, образует 2 оптических кольца (Нижний Новгород
|11.11.2008
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OCS открыла филиал в Оренбурге
Компания OCS, входящая в «Национальную компьютерную корпорацию», объявила об открытии филиала в Оренбурге, который стал двадцатым городом присутствия дистрибуторской компании. OCS до недавн
|15.09.2008
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Softline открыла офис в Оренбурге
Компания Softline объявила об открытии нового регионального представительства в Оренбурге, которое станет восьмым по счету офисом в Приволжском ФО после Нижнего Новгорода, У
|15.04.2008
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«ЭР-Телеком» запустил услугу телефонии в Оренбурге
14 апреля "ЭР-Телеком" начал продажи услуги телефонии "Горсвязь" в Оренбурге. Оренбург – пятый город проекта «ЭР-Телеком», где запущена услуга телефонии. Таким
|05.03.2008
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МТТ открыла представительства в Хабаровске и Оренбурге
Компания МТТ объявила о подписании договоров представительства по схеме квазифраншизы с ООО «МТТ-Хабаровск» и ООО «МТТ-Оренбург», которые будут продвигать услуги МТТ и обслуживать его конечных пользователей на территории Хабаровского края и Оренбургской области соответственно. Открытие офисов продаж, оформленны
|27.02.2007
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Lillo внедрили в ночном клубе Оренбурга
Компания «Сервис Плюс Арт» автоматизировала очередной ночной клуб — «Тайм Аут» в Оренбурге. Проект реализован на системе для автоматизации ресторанов Lillo — собственная разработка «Сервис Плюс Арта». Особенностью решения по автоматизации стала реализация в системе упр
|20.02.2007
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В «ВолгаТелеком» назначен директор Оренбургского филиала
В соответствии с приказом генерального директора «ВолгаТелеком» на должность заместителя генерального директора акционерного общества, директора Оренбургского филиала «ВолгаТелеком», с 19 февраля 2007 г. назначен Валерий Шиперев, ранее занимавший должность директора департамента телекоммуникаций генеральной дирекции «ВолгаТелеком». Вале
|09.01.2007
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В Оренбург требуется поставить компьютеры и оргтехнику
ъявило открытый конкурс № 9-2007 на поставку компьютеров, оргтехники, комплектующих и их техническое обслуживание. Согласно КД, указанное оборудование в количестве 60 единиц необходимо поставить в г. Оренбург в период с февраля по декабрь 2007 г. 31 января 2007 г. заказчик прекращает принимать конкурсные заявки, а уже 2 февраля собирается приступить к рассмотрению предложений и подведению и
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Баштовой Алексей 13 9
|Пикульников Никита 38 8
|Кудрявцев Сергей 23 7
|Путин Владимир 3454 7
|Мельников Александр 98 5
|Кузяев Андрей 72 4
|Прохоров Андрей 24 4
|Воробьев Михаил 53 4
|Байгушев Владимир 17 4
|Никифоров Дмитрий 15 4
|Сыкулев Андрей 85 3
|Кириенко Сергей 149 3
|Семериков Андрей 37 3
|Кореш Виктор 83 3
|Алаев Владимир 16 3
|Засинец Игорь 8 3
|Пыжов Александр 3 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Путин Сергей 73 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Малышев Сергей 99 2
|Солодухин Константин 119 2
|Солонин Спартак 33 2
|Кунис Григорий 7 2
|Швецов Владимир 52 2
|Ляпунов Игорь 132 2
|Рязанов Павел 7 2
|Казак Максим 162 2
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 2
|Романив Владимир 10 2
|Дубинин Александр 20 2
|Антонов Александр 77 2
|Гусев Александр 46 2
|Юдов Андрей 4 2
|Романов Константин 58 2
|Анкилов Константин 121 2
|Смирнов Михаил 73 2
|Андреева Екатерина 54 2
|Макаров Владимир 78 2
|Боровиков Игорь 137 2
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