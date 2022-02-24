Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия ПФО Оренбургская область Оренбург
Публикаций - 351, упоминаний - 404
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кудрявцев Сергей 23 7
|Мельников Александр 68 5
|Путин Владимир 2526 4
|Кузяев Андрей 63 4
|Воробьев Михаил 51 4
|Байгушев Владимир 17 3
|Путин Сергей 41 3
|Сыкулев Андрей 67 3
|Кореш Виктор 81 3
|Семериков Андрей 35 3
|Кириенко Сергей 137 3
|Рейман Леонид 1009 3
|Алаев Владимир 16 3
|Солонин Спартак 26 2
|Гусев Александр 27 2
|Казак Максим 161 2
|Дубинин Александр 16 2
|Медведев Дмитрий 1602 2
|Засинец Игорь 8 2
|Вольфсон Борис 10 2
|Тюрина Мария 46 2
|Рязанов Павел 7 2
|Ледяев Максим 14 2
|Кунис Григорий 7 2
|Антонов Александр 75 2
|Щеголев Игорь 685 2
|Смирнов Михаил 61 2
|Кокурин Владимир 7 2
|Солодухин Константин 114 2
|Мигаль Андрей 2 2
|Боровиков Игорь 77 2
|Ратников Виктор 19 2
|Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 2
|Исанин Антон 8847 2
|Афанасьев Георгий 7 2
|Рустамов Рустам 198 1
|Орловский Виктор 319 1
|Беттгер Кристиан 13 1
|Козловский Станислав 3 1
|Сапунов Алексей 31 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru