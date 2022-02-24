Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 73302
ИКТ 6801
Организации 4785
Ведомства 1373
Ассоциации 541
Технологии 2641
Системы 15416
Персоны 24883
География 1324
Статьи 896
Пресса 762
ИАА 541
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1083
Мероприятия 763

Россия ПФО Оренбургская область Оренбург

Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург


24.02.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Новосибирске и Оренбурге
25.04.2019 «Ситилинк» открыл второй контакт-центр в Оренбурге
03.05.2018 MCN Telecom начал предоставлять услуги телефонии для бизнеса в Оренбурге
03.05.2018 Банк «Оренбург» объявил о переходе на инфраструктуру VDI с использованием гиперконвергентных технологий
03.02.2015 «Телфин» начинает продажи городских номеров Астрахани и Оренбурга
13.08.2014 TP-Link организовал бесплатный Wi-Fi на автобусных маршрутах Оренбурга
12.12.2013 В троллейбусах Оренбурга появился бесплатный Wi-Fi
18.02.2013 «Банк Оренбург» внедряет «Интернет-банк» Faktura.ru для клиентов-физических лиц
21.11.2012 «МегаФон» запустил 4G в Оренбурге
01.11.2012 «Золотая Корона» и «Евросеть» развивают сеть обслуживания транспортных карт в Оренбурге
01.11.2012 Naumen Contact Center помогает администрации Оренбурга вести диалог с горожанами
21.09.2012 «Ростелеком» обеспечит высокоскоростным интернетом школы Оренбурга
19.12.2011 В Оренбурге открылось новое место международного почтового обмена
05.09.2011 «Ростелеком» увеличил долю владения в «Оренбург-GSM» до 100%
12.05.2011 На «Яндекс.Картах» появились панорамы Минска, Красноярска, Оренбурга и Пензы
19.01.2011 В пригороде Оренбурга установят более 15 тысяч "умных" электросчетчиков
16.04.2010 Алексей Кальянов назначен коммерческим директором «ТТК-Южный Урал» в Оренбурге
24.02.2010 «ТТК-Южный Урал» присоединил сети сотовых операторов в Челябинске и Оренбурге
04.02.2010 Назначен новый директор «РТЦ-Оренбург»
01.04.2009 Directum внедряют в Центре занятости населения Оренбурга
11.11.2008 OCS открыла филиал в Оренбурге
15.09.2008 Softline открыла офис в Оренбурге
15.04.2008 «ЭР-Телеком» запустил услугу телефонии в Оренбурге
27.02.2007 Lillo внедрили в ночном клубе Оренбурга
09.01.2007 В Оренбург требуется поставить компьютеры и оргтехнику
08.09.2006 "1С:Бухгалтерия 8.0" внедряют в "Оренбург-GSM"
27.01.2006 Электронный Оренбург: первый масштабный проект "электронного правительства"
24.10.2005 Dixis открыл первые магазины в Оренбурге
06.09.2004 "Оренбург GSM" запустила ММS-сервис
14.04.2003 МТС начинает работу в Оренбурге
14.04.2003 "Би Лайн" в Оренбурге: 150 тыс. абонентов
29.07.2002 "ВымпелКом" приобрел контрольный пакет акций крупнейшего оператора мобильной связи Оренбурга
14.11.2000 Ericsson поставит оборудование для развертывания системы мобильной связи GSM в Оренбурге

Публикаций - 351, упоминаний - 404

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 730 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7665 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8727 20
1С-Битрикс - Bitrix 432 19
1С-ИжТиСи 5268 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6442 18
5875 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1867 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8347 16
Microsoft Corporation 22365 13
Softline - Софтлайн 1849 13
Yandex - Яндекс 4943 9
Huawei 3175 8
IBM - International Business Machines Corp 8892 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1279 7
Oracle Corporation 5983 7
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 517 7
Синтерра - Synterra 783 7
СМАРТС Компания 512 6
Программный продукт ГК 3853 6
Samsung Electronics 9267 6
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 74 6
Apple Inc 10605 5
ЛайфТелеком - Телфин 121 5
D-Link 330 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2328 5
Аскон - Ascon 292 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5409 4
Золотая Корона 350 4
Ericsson 2703 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 966 4
Directum - Директум 826 4
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 18 4
Intel Corporation 11198 4
АТОЛ ГК 187 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 160 3
Cisco Systems 4710 3
Cinimex - Синимекс 166 3
Docsvision - ДоксВижн 948 3
Google LLC 10151 3
Открытие ФК 2478 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5148 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2081 6
Росводоканал 69 6
Альфа-Банк 1454 6
Почта России ПАО 1845 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1824 5
Газпром ПАО 965 5
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 277 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 288 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1627 4
ТНК-ВР Холдинг 243 4
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 24 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 134 4
Яндекс.Такси 300 3
ГПБ - Газпромбанк 833 3
Dixis - Диксис 343 3
Евросеть 1392 3
Uber 284 3
Яндекс.Еда 426 3
Магнит - Сеть магазинов 412 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 823 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 3
Societe Generale - Росбанк 435 3
X5 Group 695 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 908 2
Почта Банк 318 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 240 2
iGooods 11 2
McDonald’s - Макдоналдс 190 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 77 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 256 2
Visa International 1741 2
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 129 2
ВТБ - ВТБ24 651 2
РСХБ - Россельхозбанк 226 2
Fix Price - Сеть магазинов 27 2
LEGO 200 2
РЖД - Российские железные дороги 1444 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11364 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7906 14
Правительство РФ 7782 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2203 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2463 6
Президент Российской Федерации 3505 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1851 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1048 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3196 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2324 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2447 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2128 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2679 4
Правительство Москвы 1585 3
Роснано 640 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2137 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1096 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 506 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 2
Федеральное казначейство России 1272 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1217 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 308 2
Администрация Президента РФ 891 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1448 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1435 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 79 1
Электронная Москва АО 16 1
Правительство Архангельской области 12 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 84 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 39 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 69 1
Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 42 1
ФСИН - Управления ФСИН по РФ 6 1
Правительство Оренбургской области 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2214 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 286 1
Руссофт - Russoft 370 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 6 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
OLPC - One Laptop per Child 80 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
WiMAX Forum 66 1
Единая Россия - Политическая партия 244 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41016 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 25656 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 17525 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4862 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7305 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7723 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4539 12
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5376 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8697 10
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4751 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 10428 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10446 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3712 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1830 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 952 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4826 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10216 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1874 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3105 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 1607 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3354 6
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3561 5
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 327 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6258 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2264 4
Сервер - Серверные платформы 8596 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2086 4
ИТ-аутсорсинг 878 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 744 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) 400 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1121 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2699 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 2896 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 702 3
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1005 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 633 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1106 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4952 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3021 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 244 19
Google Android 11851 9
Microsoft Windows 10 11406 9
Apple iOS 6372 5
Аскон Лоцман:PLM 58 4
Superjob 213 4
Аскон Компас-3D 118 4
Oracle Java - язык программирования 2532 4
C# - C Sharp - Язык программирования 223 4
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1048 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 3
1С:Бухгалтерия 610 3
Microsoft Office 3222 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 480 3
Яндекс.Карты и Транспорт 352 3
Dr.Web Антивирус 285 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 363 2
1С:ERP Управление предприятием 260 2
Microsoft Office PowerPoint 635 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6169 2
IBM Digital Business Automation 5 2
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 22 2
Profindustry Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота 8 2
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 79 2
Microsoft Dynamics CRM 523 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 45 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 134 2
МТС 3G-сеть 91 2
Apple Pay 423 2
МТС Мобильные сотрудники 86 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2243 2
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 67 2
Microsoft Dynamics 827 2
ЭОС EOS for SharePoint 112 2
Apple - App Store 2415 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1343 2
Google Play - Google Store - Android Market 2705 2
Linux OS 7617 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 724 2
Кудрявцев Сергей 23 7
Мельников Александр 68 5
Путин Владимир 2526 4
Кузяев Андрей 63 4
Воробьев Михаил 51 4
Байгушев Владимир 17 3
Путин Сергей 41 3
Сыкулев Андрей 67 3
Кореш Виктор 81 3
Семериков Андрей 35 3
Кириенко Сергей 137 3
Рейман Леонид 1009 3
Алаев Владимир 16 3
Солонин Спартак 26 2
Гусев Александр 27 2
Казак Максим 161 2
Дубинин Александр 16 2
Медведев Дмитрий 1602 2
Засинец Игорь 8 2
Вольфсон Борис 10 2
Тюрина Мария 46 2
Рязанов Павел 7 2
Ледяев Максим 14 2
Кунис Григорий 7 2
Антонов Александр 75 2
Щеголев Игорь 685 2
Смирнов Михаил 61 2
Кокурин Владимир 7 2
Солодухин Константин 114 2
Мигаль Андрей 2 2
Боровиков Игорь 77 2
Ратников Виктор 19 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 2
Исанин Антон 8847 2
Афанасьев Георгий 7 2
Рустамов Рустам 198 1
Орловский Виктор 319 1
Беттгер Кристиан 13 1
Козловский Станислав 3 1
Сапунов Алексей 31 1
Россия - Российская федерация - РФ 106329 211
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33239 149
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2018 112
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12264 109
Россия - ПФО - Казань 2037 92
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2173 90
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1186 89
Россия - СФО - Новосибирск 3236 87
Россия - УФО - Екатеринбург 3026 80
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1038 78
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 657 77
Россия - СФО - Омская область - Омск 915 76
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1420 76
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 660 76
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 452 72
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 785 67
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 888 67
Россия - ПФО - Оренбургская область 434 66
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1004 64
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1327 64
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 357 60
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 509 56
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1597 55
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1190 49
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 405 49
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 330 47
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 440 42
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 559 40
Россия - СФО - Томская область - Томск 703 39
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 985 39
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 848 38
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 218 37
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 733 36
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 277 35
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 488 34
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 32
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 338 30
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 338 29
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 160 29
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 953 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6287 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 14682 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10544 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2674 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1734 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3866 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1711 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3773 6
Абонентская база 929 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 14795 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 5
Информационное общество - Государственная программа 1196 4
Денежные переводы 737 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1099 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2508 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1716 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2256 3
Образование в России 377 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 216 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1122 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1166 2
Федеральное законодательство 1711 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 88 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1773 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2154 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 541 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 336 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2429 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 453 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 597 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2095 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3101 2
Аутсорсинг 1049 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 467 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 621 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1063 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1254 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 1314 1
Trade-in 82 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1352 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10435 11
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 549 2
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
91Mobiles 427 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
ComputerWorld 139 1
Пятый канал - Телеканал 50 1
Российская газета 227 1
The Guardian - Британская газета 319 1
23ABC News 147 1
Wikipedia - Википедия 410 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
IEEE Spectrum 11 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 11 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 349 1
Business Insider 191 1
РИА Новости 763 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 576 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3273 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 101 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 21 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 1
ИТ-тренды 30 1
500 Startups 3387 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 5187 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 563 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 816 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 167 1
РАН - Российская академия наук 1364 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 226 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 1
РГБ - Российская государственная библиотека 86 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 18 1
СамГУ - Самарский государственный университет 11 1
РНБ - Российская национальная библиотека 24 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 40 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 588 2
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 3749 2
100+ Forum Russia 7389 2
CNews AWARDS - награда 346 1
Worldskills - Ворлдскиллс 90 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
Global mobileGov Awards 5 1
WorldSkills DigitalSkills 2 1
SearchInform Road Show 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 2562 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022