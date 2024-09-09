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Россия ПФО Оренбургская область Оренбург

Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург

СОБЫТИЯ


09.09.2024 «МегаФон» обеспечил связью торговый центр в Оренбурге

Сотрудники и посетители ТЦ «Мармелад» в Оренбурге теперь могут выходить в интернет на скорости до 60 Мбит/c. Технические специалисты «МегаФона» развернули инфраструктуру связи в торгово-развлекательном комплексе площадью 280 тыс. ква
13.06.2024 В Оренбурге любителям шопинга ускорили мобильный интернет

ска оборудования ежемесячный дата-трафик в ТРК “Сокол” уже вырос на 10%», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников. Как показывает big data оператора, ежедневно в моллах Оренбурга прокачивают свыше 22 тыс. ГБ интернет-данных, такой объем сравним с отправкой около 3300 селфи в минуту. Самыми посещаемыми днями в 2024 г. являются четверг и пятница, а вот на выходн
21.05.2024 «МегаФон» расширил покрытие 4G на трассе Орск — Оренбург

редоставить клиентам компании качественную связь на всем пути следования», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников. Дополнительное телеком-оборудование на дороге Орск — Оренбург также обеспечило доступ к 4G от оператора в селах Вязовка и Островное. В каждом из населенных пунктов проживает менее 500 человек. Сейчас они могут учиться, работать и пользоваться гос
25.10.2023 МТС разогнала мобильный интернет в спальных районах Оренбурга

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает расширении сети 4G в Дзержинском и Ленинском районах Оренбурга. В результате средняя скорость мобильного интернета выросла на 50% в ЖК «Ботанический сад», в 24-м микрорайоне, а также в микрорайоне Линии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

12.09.2023 В пригороде Оренбурга увеличили скорость мобильного интернета

локаций частотные диапазоны LTE — 1800 МГц и 2600 МГц. Они обеспечивают большую емкость, оптимальное проникновение в здания и высокие скорости даже при максимальной нагрузке на сеть. «Южный пригород Оренбурга активно развивается. Помимо дачных домов, здесь строят новые коттеджные поселки и жилые комплексы. Растет численность жителей, а вместе с тем — и потребление онлайн-данных. За год инт
28.07.2023 МТС обеспечила LTE густонаселенный дачный массив в Оренбурге

от семей. Об этом CNews сообщили представители МТС. В июле 2023 г. МТС установила в «Осинках» новое телеком-оборудование, первой обеспечив устойчивое покрытие LTE в этой части дачного массива в черте Оренбурга. Благодаря высокоскоростному мобильному интернету владельцы участков могут общаться по видеосвязи, быстро находить в интернете ответы на садоводческие вопросы, занимать детей мультфил
21.03.2023 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Оренбурге

МТС, цифровая экосистема, сообщает об усилении покрытия 4G в Оренбурге. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный ст
02.02.2023 МТС расширила сеть фиксированный связи в Оренбурге

МТС расширила сеть фиксированный связи в Оренбурге. Домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с МТС стал доступен более чем для 7,5 тыс.
21.09.2022 Работе с KasperskyOS начнут обучать в вузах Оренбурга

к VDI-инфраструктуре в одном из своих ведомств. Регион рассматривает включение решения в перечень типовых составляющих для построения инфраструктуры удалённых рабочих столов в организациях госсектора Оренбурга и Оренбургской области. Теперь сотрудничество будет вестись и в сфере образовательных проектов. «Лаборатория Касперского» окажет содействие в подготовке специалистов, которые смогут в
19.05.2022 Цифровая трансформация в «Газпром добыча Оренбург»: импортозамещение и отказ от бумаги

Компания ООО «Газпром добыча Оренбург» внедрила современную российскую систему, соответствующую технологическим процессам обработки документов, организации контроля и управления процессами. Directum RX используют 100% сотр
24.02.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Новосибирске и Оренбурге

4 февраля 2022 г. подключиться к ГПБ Мобайл через eSIM можно в офисах обслуживания в Новосибирске и Оренбурге, а также заказать eSIM на дом на сайте оператора, выбрав регион проживания. Подключ
25.04.2019 «Ситилинк» открыл второй контакт-центр в Оренбурге

ротестирована и внедрена в контакт-центре компании в Волгограде. На данный момент персонал центра в Оренбурге насчитывает 25 специалистов, к концу года планируется увеличить их количество до 18
03.05.2018 MCN Telecom начал предоставлять услуги телефонии для бизнеса в Оренбурге

Telecom осуществил ввод в коммерческую эксплуатацию услуг связи в девятом крупном городе Поволжья – Оренбурге. Специальные предложения для малого и среднего бизнеса доступны теперь абонентам 28
03.05.2018 Банк «Оренбург» объявил о переходе на инфраструктуру VDI с использованием гиперконвергентных технологий

Банк «Оренбург» начал реализацию проекта по развертыванию в своих бизнес-подразделениях инфраструктуры виртуальных рабочих мест (virtual desktop infrastructure или VDI). Применение VDI позволит банку
06.04.2016 «Дом.ru Бизнес» приступил к оказанию услуг связи Администрации города Оренбурга

слуг широкополосного доступа в интернет и передачи данных по резервному каналу Администрации города Оренбурга в 2016 г. Условия тендера предполагали специфические технические требования, которы
03.02.2015 «Телфин» начинает продажи городских номеров Астрахани и Оренбурга

Провайдер облачной телефонии «Телфин» с февраля 2015 г. начинает продажи городских номеров Астрахани в коде 8512 и Оренбурга в коде 3532. Стоимость подключения номеров составляет i1000, абонентская плата — i300 в месяц. Цены включают НДС. По данным «Телфин», спрос на виртуальные номера продолжает расти. Чис
13.08.2014 TP-Link организовал бесплатный Wi-Fi на автобусных маршрутах Оренбурга

рнет-доступа на автобусных маршрутах г. Оренбурга с транспортной компанией «Гортранс», крупнейшим в Оренбурге частным предприятием по перевозке пассажиров и корпоративных клиентов. Для решения

12.12.2013 В троллейбусах Оренбурга появился бесплатный Wi-Fi

ернет в общественном транспорте Оренбурга организован на базе сети 3G МТС. Ковровое покрытие сети в Оренбурге и высокий уровень сигнала позволят жителям и гостям города на протяжении всего марш
18.02.2013 «Банк Оренбург» внедряет «Интернет-банк» Faktura.ru для клиентов-физических лиц

Группа компаний «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) сообщила о внедрении сервиса «Интернет-банк» Faktura.ru для физических лиц (технология разовых паролей) в «Банке Оренбург». «Чтобы удерживать и наращивать позиции в интересующих нас сегментах рынка, нам необходимо создавать более комфортные условия доступа к банковским услугам для наших существующих и пот
21.11.2012 «МегаФон» запустил 4G в Оренбурге

«МегаФон» запустил связь четвертого поколения (4G) в Оренбурге. При покупке 4G-модема компании пользователь получает два месяца высокоскоростного мобильного интернета без абонентской платы. Главные преимущества мобильного 4G-интернета по сравнени
01.11.2012 «Золотая Корона» и «Евросеть» развивают сеть обслуживания транспортных карт в Оренбурге

орожанина», «Карта школьника», «Студенческая карта») можно в 45 салонах «Евросети», расположенных в Оренбурге и Орске, сообщили CNews в «Евросети». Как отмечается, Оренбургская область стала тр
01.11.2012 Naumen Contact Center помогает администрации Оренбурга вести диалог с горожанами

В администрации города Оренбурга завершился проект создания городской информационно-справочной службы (ГИСС). Проект реализован на базе решения российского разработчика программных продуктов для бизнеса и органов гос
21.09.2012 «Ростелеком» обеспечит высокоскоростным интернетом школы Оренбурга

«Ростелеком» обеспечит высокоскоростным доступом в интернет школы Оренбурга. До конца 2012 г. компания проложит волоконно-оптические линии связи до 94 образова
09.08.2012 «Оренбург-GSM» присоединился к «НСС»

ответствии с решением «Ростелекома» как единственного акционера, завершена процедура присоединения «Оренбург-GSM» к оператору мобильной связи «НСС» (100% акций обоих компаний принадлежат «Росте
19.12.2011 В Оренбурге открылось новое место международного почтового обмена

м международных писем, посылок и мелких пакетов, объемы которых продолжают интенсивно расти, подведомственное Россвязи ФГУП «Почта России» открыло новое место международного почтового обмена (ММПО) в Оренбурге. Полнофункциональный центр обработки и таможенной очистки поступающей из-за рубежа корреспонденции создан на базе Оренбургского магистрально-сортировочного центра. Он обеспечит быстро
05.09.2011 «Ростелеком» увеличил долю владения в «Оренбург-GSM» до 100%

«Ростелеком» приобрел у группы компаний СМАРТС 49% обыкновенных акций компании «Оренбург – GSM» , увеличив свою долю владения до 100%. Сумма сделки составила $4 млн, что по обменному курсу «Банка России» на дату сделки соответствует 115,6 млн руб. . «Оренбург – GSM»
12.05.2011 На «Яндекс.Картах» появились панорамы Минска, Красноярска, Оренбурга и Пензы

Компания «Яндекс» сегодня сообщила о том, что на «Яндекс.Картах» появились панорамы улиц столицы Беларуси – Минска, а также трех российских городов – Красноярска, Оренбурга и Пензы. О предыдущем обновлении панорам на «Яндексе» компания сообщала в апреле текущего года, когда на сервисе появилось еще одиннадцать украинских городов, в том числе Днепропетров
19.01.2011 В пригороде Оренбурга установят более 15 тысяч "умных" электросчетчиков

установкой приборов. Основной задачей данного проекта названо внедрение систем энергосбережения в электросетях. В настоящее время интеллектуальные счетчики уже устанавливаются в пригородных поселках Оренбурга. На сегодняшний день 472 дома в двух населенных пунктах уже успели оборудовать современными приборами учета. "Умные" приборы учета отличаются от привычных счетчиков тем, что устанавли
16.04.2010 Алексей Кальянов назначен коммерческим директором «ТТК-Южный Урал» в Оренбурге

Приказом генерального директора компании «ТТК-Южный Урал» (ТТК-ЮУ) на должность коммерческого директора регионального представительства в Оренбурге назначен Алексей Кальянов, ранее занимавший должность менеджера отдела продаж и обслуживания клиентов в «Ростелекоме». В должностные обязанности коммерческого директора регионального

24.02.2010 «ТТК-Южный Урал» присоединил сети сотовых операторов в Челябинске и Оренбурге

ная номерная емкость в коде ABC (в географически определенной зоне нумерации) составила 29 тыс номеров. В январе текущего года нагрузка в организованном стыке сетей превысила 140 тыс минут в месяц. В Оренбурге оператор связи «Оренбург GSM» присоединился на местном уровне как оператор фиксированной местной телефонной связи, а также на зоновом уровне как оператор сети подвижной связи (СПС). П
04.02.2010 Назначен новый директор «РТЦ-Оренбург»

рен, что Александр Юдичев справится с поставленными перед ним задачами». Александр Юдичев родился в Оренбурге в 1975 г. Окончил исторический факультет Оренбургского Педагогического университета
01.04.2009 Directum внедряют в Центре занятости населения Оренбурга

Компания «Директсофт» - дилер компании Directum в Оренбурге - сообщила о начале внедрения системы электронного документооборота и управления вз
17.02.2009 «Старт Телеком» ввел в эксплуатацию магистральный канал Ижевск-Оренбург

Компания «Старт Телеком» сообщила о введении в коммерческую эксплуатацию магистрального канала Ижевск-Оренбург. Емкость канала составляет 10 Гбит/с. В результате запуска этого участка, сеть «Старт Телеком», покрывающая Приволжский федеральный округ, образует 2 оптических кольца (Нижний Новгород
11.11.2008 OCS открыла филиал в Оренбурге

Компания OCS, входящая в «Национальную компьютерную корпорацию», объявила об открытии филиала в Оренбурге, который стал двадцатым городом присутствия дистрибуторской компании. OCS до недавн
15.09.2008 Softline открыла офис в Оренбурге

Компания Softline объявила об открытии нового регионального представительства в Оренбурге, которое станет восьмым по счету офисом в Приволжском ФО после Нижнего Новгорода, У
15.04.2008 «ЭР-Телеком» запустил услугу телефонии в Оренбурге

14 апреля "ЭР-Телеком" начал продажи услуги телефонии "Горсвязь" в Оренбурге. Оренбург – пятый город проекта «ЭР-Телеком», где запущена услуга телефонии. Таким

05.03.2008 МТТ открыла представительства в Хабаровске и Оренбурге

Компания МТТ объявила о подписании договоров представительства по схеме квазифраншизы с ООО «МТТ-Хабаровск» и ООО «МТТ-Оренбург», которые будут продвигать услуги МТТ и обслуживать его конечных пользователей на территории Хабаровского края и Оренбургской области соответственно. Открытие офисов продаж, оформленны
27.02.2007 Lillo внедрили в ночном клубе Оренбурга

Компания «Сервис Плюс Арт» автоматизировала очередной ночной клуб — «Тайм Аут» в Оренбурге. Проект реализован на системе для автоматизации ресторанов Lillo — собственная разработка «Сервис Плюс Арта». Особенностью решения по автоматизации стала реализация в системе упр
20.02.2007 В «ВолгаТелеком» назначен директор Оренбургского филиала

В соответствии с приказом генерального директора «ВолгаТелеком» на должность заместителя генерального директора акционерного общества, директора Оренбургского филиала «ВолгаТелеком», с 19 февраля 2007 г. назначен Валерий Шиперев, ранее занимавший должность директора департамента телекоммуникаций генеральной дирекции «ВолгаТелеком». Вале
09.01.2007 В Оренбург требуется поставить компьютеры и оргтехнику

ъявило открытый конкурс № 9-2007 на поставку компьютеров, оргтехники, комплектующих и их техническое обслуживание. Согласно КД, указанное оборудование в количестве 60 единиц необходимо поставить в г. Оренбург в период с февраля по декабрь 2007 г. 31 января 2007 г. заказчик прекращает принимать конкурсные заявки, а уже 2 февраля собирается приступить к рассмотрению предложений и подведению и

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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 36
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Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 88
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 82
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 61
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 60
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 54
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 51
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 42
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 38
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 37
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 37
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 31
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 26
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 26
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 22
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 21
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 19
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 19
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 18
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 17
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 16
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 16
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 16
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 16
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 16
Google Android 15243 11
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 67 10
Microsoft Windows 16882 9
Apple iOS 8583 7
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 25 5
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Аскон - Лоцман:PLM 100 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
Linux OS 11533 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Microsoft Office 4170 4
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 4
Apple iPhone 6 4861 4
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 4
PTV Visum 29 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 3
Microsoft Dynamics 1197 3
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 3
1С:АХДБ - 1С:АХД Банка - 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка - 1С:УУХДБ - 1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка 10 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 3
Apple - App Store 3109 3
Samsung Galaxy 1035 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 3
Баштовой Алексей 13 9
Пикульников Никита 38 8
Кудрявцев Сергей 23 7
Путин Владимир 3454 7
Мельников Александр 98 5
Кузяев Андрей 72 4
Прохоров Андрей 24 4
Воробьев Михаил 53 4
Байгушев Владимир 17 4
Никифоров Дмитрий 15 4
Сыкулев Андрей 85 3
Кириенко Сергей 149 3
Семериков Андрей 37 3
Кореш Виктор 83 3
Алаев Владимир 16 3
Засинец Игорь 8 3
Пыжов Александр 3 3
Рейман Леонид 1065 3
Путин Сергей 73 3
Чернышенко Дмитрий 581 3
Малышев Сергей 99 2
Солодухин Константин 119 2
Солонин Спартак 33 2
Кунис Григорий 7 2
Швецов Владимир 52 2
Ляпунов Игорь 132 2
Рязанов Павел 7 2
Казак Максим 162 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 2
Романив Владимир 10 2
Дубинин Александр 20 2
Антонов Александр 77 2
Гусев Александр 46 2
Юдов Андрей 4 2
Романов Константин 58 2
Анкилов Константин 121 2
Смирнов Михаил 73 2
Андреева Екатерина 54 2
Макаров Владимир 78 2
Боровиков Игорь 137 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 322
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 197
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 153
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 150
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 126
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 122
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 121
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 116
Россия - СФО - Новосибирск 4876 112
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 110
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 109
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 97
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 96
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 94
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 90
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 89
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 87
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 87
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 81
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 79
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 78
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 75
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 66
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 61
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 61
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 519 57
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 55
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 54
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 54
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 51
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 50
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 47
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 47
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 72 43
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 42
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 41
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 37
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 36
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 69
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 67
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 64
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 62
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 62
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 47
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 40
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 36
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 27
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 23
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 22
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 18
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 16
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 15
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 13
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 12
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 12
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 10
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 10
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
23ABC News 183 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 30 9
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 3
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 39 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 27 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Ростелеком - РТ УПЦ - Центр Компетенций по профессиональным стандартам Ростелекома - Корпоративный Университет Ростелекома - Учебно-производственный центр Ростелекома 6 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
ОГПУ - Оренбургский государственный педагогический университет 2 1
Минздрав РФ - НГМУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный медицинский университет 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
День молодёжи - 27 июня 1087 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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