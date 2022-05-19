Цифровая трансформация в «Газпром добыча Оренбург»: импортозамещение и отказ от бумаги

Компания ООО «Газпром добыча Оренбург» внедрила современную российскую систему, соответствующую технологическим процессам обработки документов, организации контроля и управления процессами. Directum RX используют 100% сотрудников, которые работают с документами, а скорость процессов кратно возросла. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Системы электронного документооборота, используемые в компании, не отвечали требованиям предприятия по скорости и функциональным возможностям. Чтобы оптимизировать процессы делопроизводства и отказаться от бумаги, руководство решило внедрить отечественную интеллектуальную систему управления цифровыми процессами и документами Directum RX, поддерживающую работу с PostgreSQL на ОС Linux.

Задачи проекта: выстроить единое информационное пространство; сократить трудоемкость процессов делопроизводства и повысить качество документов; уменьшить срок доставки информации; внедрить в работу электронную подпись (ЭП) для легитимности электронных документов; повысить качество контроля исполнительской дисциплины.

Проект стартовал в июле 2021 г. За это время цифровизирована: обработка входящей и исходящей корреспонденции, распорядительных и организационных документов, договорная и архивная работа, работа с протоколами совещаний, доверенностями и служебными записками.

Чтобы выполнить проект в сжатые сроки, команда внедрения взяла за основу шаблонное решение на базе Directum RX, разработанное специально для дочерних обществ ПАО «Газпром», учитывающее специфику процессов предприятий группы.

Антон Колтунов, администратор системы Directum RX в «Газпром добыча Оренбург»: «Шаблонное решение для дочерних общество ПАО “Газпром” закрыло 60% наших требований, а дополнительные пожелания команда внедрения реализовала в ходе опытно-промышленной эксплуатации. Благодаря этому мы достигли поставленных целей. У нас получилось внести свой вклад в развитие шаблона, в будущем это поможет при внедрении системы у наших коллег в других дочерних обществах».

Ранее внутренняя корреспонденция на предприятии готовилась в бумажном виде и регистрировалась в подразделениях как входящие и исходящие письма. Теперь переписка проходит с помощью служебных записок в системе, которые регистрируются один раз на стороне автора. На этапе подписания система автоматически ставит на документы ЭП.

Для сотрудников «Газпром добыча Оренбург» работа с входящими электронными письмами была трудоемкой и неудобной. Делопроизводители вручную пересылали письма на свой почтовый ящик, экспортировали вложенные документы на компьютер, затем импортировали их в СЭД, распечатывали, ставили штамп и передавали в бумажном виде на рассмотрение.

Сейчас система автоматически захватывает входящую корреспонденцию с электронной почты. Directum RX формирует основной документ на основе содержания письма, а вложения связывает с ним как приложения. Делопроизводителю не надо распечатывать документы, руководители рассматривают их в электронном виде, а регистрационный номер можно присвоить в цифровом виде.

Благодаря Directum RX согласование резолюций и передача поручений исполнителям значительно ускорились. Генеральный директор и его заместители рассматривают документы только в электронном виде.

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Процесс стал проще и быстрее: сотрудникам больше не надо отправлять документы на рассмотрение поочередно каждому пользователю, достаточно один раз настроить маршрут согласования.

Результаты внедрения: снизилась нагрузка на делопроизводителей: команда проекта исключила двойную регистрацию внутренней переписки и реализовала функцию захвата писем с электронной почты; уменьшилось количество бумажных документов, а обработка оригиналов стала быстрее: сотрудники создают служебные записки в электронном виде с использованием простой ЭП; ускорилось рассмотрение входящих документов;

увеличилась скорость поиска документов и информации в них; выросли показатели исполнительской дисциплины и прозрачность управления; снизились расходы на бумагу и товары для печати.

В планах предприятия продолжить курс на импортозамещение, внедрить интеллектуальные сервисы Directum Ario One, решение «Долговременный архив», мобильные приложения Directum Solo и Directum Jazz, а также провести интеграцию с «Контур.диадок», SAP, «Галактикой ERP», САД ПАО «Газпром» и интегрированной системой менеджмента.

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ООО «Газпром добыча Оренбург» — российский промышленный комплекс нефтегазовой отрасли. В состав компании входят 10 структурных подразделений.

Directum RX — интеллектуальная система управления цифровыми процессами и документами. Имеет платформу для поддержки тысяч одновременно работающих пользователей, включает готовый набор бизнес-решений для широкого спектра задач от делопроизводства и договорной работы до кадрового документооборота и долговременного архива, а также возможности гибкой доработки без программирования.