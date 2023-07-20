В Directum Solo на iOS можно подписывать документы с помощью токенов и смарт-карт «Рутокен» «Актив» и Directum успешно завершили тестирование совместимости USB-токенов и смарт-карт @Рутокен@ с мобильным приложением Directum Solo для ОС iOS и iPadOS версии 16.2 и новее. Тестовые испытания проводились для USB-токенов и смарт-карт линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «3.0 NFC» (в том числе с разъемами Type-C). По резу

Приложение Directum Solo для Android поддерживает подписание документов ЭП с помощью «Рутокен» Компании «Актив» и Directum подписали сертификат совместимости, подтверждающий, что USB-токены и смарт-карты «Рутокен» полностью совместимы с мобильным приложением Directum Solo для ОС Android. Об этом CNews сообщили представители Directum. Тестовые испытания проводились для устройств «Рутокен»: - линейка «Рутокен ЭЦП 3.0»: USB-токены «Рутокен ЭЦП 3.0», с

Directum представила Directum Solo 2.1 и Nomad 2.8 Directum представила новые версии программ Directum Solo 2.1 и Nomad 2.8. В новой версии руководители смогут работать сразу с несколькими независимыми ECM-системами, установленными, например, в разных филиалах. Новая версия сервера Noma

«Актив» и Directum протестировали «Рутокен ЭЦП Bluetooth» и Directum Solo на совместимость «Актив» и Directum получили результаты тестирования на совместимость электронных идентификаторов «Рутокен ЭЦП Bluetooth» и мобильного приложения Directum Solo для iOS и Android.Тестовые испытания «Рутокен ЭЦП Bluetooth» и мобильного приложения Directum Solo показали полную совместимость этих продуктов. Решения рекомендуются к сов

Губернатор Вологодской области работает в мобильном Directum Solo Правительство Вологодской области внедрило мобильное приложение для руководителей Directum Solo. Губернатор области и его заместители помогали в разработке и тестировании решения, сообщили CNews в компании Directum. Правительство Вологодской области работает в Directum с 201

В Финансовом университете при Правительстве РФ внедрено Directum Solo В Финансовом университете при Правительстве РФ введено в эксплуатацию мобильное решение Directum Solo, которое предназначено для работы непосредственно ректора вуза д.э.н., профессора Михаила Эскиндарова. Об этом CNews сообщили в компании Directum. Федеральное государственное обра

Увидела свет новая версия мобильного приложения Directum Solo для iOS Компания Directum объявила о выпуске новой версии мобильного приложения Directum Solo для iOS. Приложение вышло в июне 2016 г. и дополнило линейку мобильных решений для руководителей высшего и среднего звена. В версии 1.1 было продолжено развитие Directum Solo

Приложение Directum Solo стало доступно для iOS Созданное специально для руководителей мобильное приложение Directum Solo теперь доступно и для устройств на платформе iOS. Ранее приобретённые лицензии Directum Solo позволяют работать как на Android-устройствах, так и на iPad, сообщили CNews в

Directum обновила Android-приложение для руководителей Directum Solo Компания Directum представила рабочее место руководителя Directum Solo для Android версии 1.0.6. Как сообщили CNews в Directum, обновленное мобильное приложение получило более удобный инструмент работы с документами. Кроме того, появилась возможность

Вышла новая версия Directum Solo для удаленной работы с СЭД Компания Directum выпустила новую версию решения Directum Solo. Изменения в приложении версии 2.0 облегчат работу руководителей с документами, задачами, заданиями и поручениями системы электронного документооборота Directum с планшетов и ноут

Прикладное решение Directum Solo обновлено до версии 1.3 Вслед за выходом обновленной системы электронного документооборота компания Directum выпустила новую версию прикладного решения Directum Solo 1.3 — инструмента контроля и управления для руководителей, работающих сразу с несколькими независимыми ECM-системами. Об этом CNews сообщили в Directum. Приложение отличает лакони