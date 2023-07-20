Directum Solo
|20.07.2023
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В Directum Solo на iOS можно подписывать документы с помощью токенов и смарт-карт «Рутокен»
«Актив» и Directum успешно завершили тестирование совместимости USB-токенов и смарт-карт @Рутокен@ с мобильным приложением Directum Solo для ОС iOS и iPadOS версии 16.2 и новее. Тестовые испытания проводились для USB-токенов и смарт-карт линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «3.0 NFC» (в том числе с разъемами Type-C). По резу
|27.12.2022
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Приложение Directum Solo для Android поддерживает подписание документов ЭП с помощью «Рутокен»
Компании «Актив» и Directum подписали сертификат совместимости, подтверждающий, что USB-токены и смарт-карты «Рутокен» полностью совместимы с мобильным приложением Directum Solo для ОС Android. Об этом CNews сообщили представители Directum. Тестовые испытания проводились для устройств «Рутокен»: - линейка «Рутокен ЭЦП 3.0»: USB-токены «Рутокен ЭЦП 3.0», с
|12.03.2018
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Directum представила Directum Solo 2.1 и Nomad 2.8
Directum представила новые версии программ Directum Solo 2.1 и Nomad 2.8. В новой версии руководители смогут работать сразу с несколькими независимыми ECM-системами, установленными, например, в разных филиалах. Новая версия сервера Noma
|24.10.2017
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«Актив» и Directum протестировали «Рутокен ЭЦП Bluetooth» и Directum Solo на совместимость
«Актив» и Directum получили результаты тестирования на совместимость электронных идентификаторов «Рутокен ЭЦП Bluetooth» и мобильного приложения Directum Solo для iOS и Android.Тестовые испытания «Рутокен ЭЦП Bluetooth» и мобильного приложения Directum Solo показали полную совместимость этих продуктов. Решения рекомендуются к сов
|27.04.2017
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Губернатор Вологодской области работает в мобильном Directum Solo
Правительство Вологодской области внедрило мобильное приложение для руководителей Directum Solo. Губернатор области и его заместители помогали в разработке и тестировании решения, сообщили CNews в компании Directum. Правительство Вологодской области работает в Directum с 201
|26.04.2017
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В Финансовом университете при Правительстве РФ внедрено Directum Solo
В Финансовом университете при Правительстве РФ введено в эксплуатацию мобильное решение Directum Solo, которое предназначено для работы непосредственно ректора вуза д.э.н., профессора Михаила Эскиндарова. Об этом CNews сообщили в компании Directum. Федеральное государственное обра
|14.09.2016
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Увидела свет новая версия мобильного приложения Directum Solo для iOS
Компания Directum объявила о выпуске новой версии мобильного приложения Directum Solo для iOS. Приложение вышло в июне 2016 г. и дополнило линейку мобильных решений для руководителей высшего и среднего звена. В версии 1.1 было продолжено развитие Directum Solo
|23.06.2016
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Приложение Directum Solo стало доступно для iOS
Созданное специально для руководителей мобильное приложение Directum Solo теперь доступно и для устройств на платформе iOS. Ранее приобретённые лицензии Directum Solo позволяют работать как на Android-устройствах, так и на iPad, сообщили CNews в
|24.08.2015
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Directum обновила Android-приложение для руководителей Directum Solo
Компания Directum представила рабочее место руководителя Directum Solo для Android версии 1.0.6. Как сообщили CNews в Directum, обновленное мобильное приложение получило более удобный инструмент работы с документами. Кроме того, появилась возможность
|03.10.2014
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Вышла новая версия Directum Solo для удаленной работы с СЭД
Компания Directum выпустила новую версию решения Directum Solo. Изменения в приложении версии 2.0 облегчат работу руководителей с документами, задачами, заданиями и поручениями системы электронного документооборота Directum с планшетов и ноут
|15.05.2014
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Прикладное решение Directum Solo обновлено до версии 1.3
Вслед за выходом обновленной системы электронного документооборота компания Directum выпустила новую версию прикладного решения Directum Solo 1.3 — инструмента контроля и управления для руководителей, работающих сразу с несколькими независимыми ECM-системами. Об этом CNews сообщили в Directum. Приложение отличает лакони
|03.12.2013
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Directum Solo 1.2: новые возможности для портативных устройств
льзовать возможности системы Directum вне офиса и в условиях нестабильной или отсутствующей связи, — рассказал CNews Максим Галимов, директор по перспективным исследованиям Directum. — При разработке Directum Solo 1.2 мы стремились дать возможность не только работать с задачами и поручениями, но и обеспечить полноценную работу с документами, включая их поиск, редактирование и подписание». П
Directum Solo и организации, системы, технологии, персоны:
|Бабинцев Василий 24 4
|Истомин Константин 56 3
|Мещеряков Кирилл 23 2
|Анфимов Павел 48 2
|Тернавская Анна 3 2
|Марковский Роман 26 1
|Аксельрод Илья 17 1
|Шерлыгин Алексей 2 1
|Кувшинников Олег 14 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Евраев Михаил 262 1
|Кузнецов Кирилл 20 1
|Галенков Дмитрий 1 1
|Галимов Максим 33 1
|Горемульта Андрей 8 1
|Батарова Татьяна 14 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Никуличев Андрей 43 1
|Козырев Алексей 321 1
|Усманов Артур 24 1
|Авербах Владимир 126 1
|Варов Константин 24 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Шмид Александр 17 1
|Гоков Дмитрий 33 1
|Данилин Александр 17 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Разумовский Дмитрий 121 1
|Лысенко Наталья 1 1
|Хуснутдинов Тимур 5 1
|Гусев Дмитрий 70 1
|Чикин Руслан 11 1
|Хромов Алексей 17 1
|Коптев Алексей 6 1
|Анаев Расул 2 1
|Дорофеев Станислав 1 1
|Чермак Константин 1 1
|Зотов Александр 4 1
|Капнинский Павел 2 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 7
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
|ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
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