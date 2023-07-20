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Directum Solo



20.07.2023 В Directum Solo на iOS можно подписывать документы с помощью токенов и смарт-карт «Рутокен»

«Актив» и Directum успешно завершили тестирование совместимости USB-токенов и смарт-карт @Рутокен@ с мобильным приложением Directum Solo для ОС iOS и iPadOS версии 16.2 и новее. Тестовые испытания проводились для USB-токенов и смарт-карт линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «3.0 NFC» (в том числе с разъемами Type-C). По резу
27.12.2022 Приложение Directum Solo для Android поддерживает подписание документов ЭП с помощью «Рутокен»

Компании «Актив» и Directum подписали сертификат совместимости, подтверждающий, что USB-токены и смарт-карты «Рутокен» полностью совместимы с мобильным приложением Directum Solo для ОС Android. Об этом CNews сообщили представители Directum. Тестовые испытания проводились для устройств «Рутокен»: - линейка «Рутокен ЭЦП 3.0»: USB-токены «Рутокен ЭЦП 3.0», с
12.03.2018 Directum представила Directum Solo 2.1 и Nomad 2.8

Directum представила новые версии программ Directum Solo 2.1 и Nomad 2.8. В новой версии руководители смогут работать сразу с несколькими независимыми ECM-системами, установленными, например, в разных филиалах. Новая версия сервера Noma
24.10.2017 «Актив» и Directum протестировали «Рутокен ЭЦП Bluetooth» и Directum Solo на совместимость

«Актив» и Directum получили результаты тестирования на совместимость электронных идентификаторов «Рутокен ЭЦП Bluetooth» и мобильного приложения Directum Solo для iOS и Android.Тестовые испытания «Рутокен ЭЦП Bluetooth» и мобильного приложения Directum Solo показали полную совместимость этих продуктов. Решения рекомендуются к сов
27.04.2017 Губернатор Вологодской области работает в мобильном Directum Solo

Правительство Вологодской области внедрило мобильное приложение для руководителей Directum Solo. Губернатор области и его заместители помогали в разработке и тестировании решения, сообщили CNews в компании Directum. Правительство Вологодской области работает в Directum с 201
26.04.2017 В Финансовом университете при Правительстве РФ внедрено Directum Solo

В Финансовом университете при Правительстве РФ введено в эксплуатацию мобильное решение Directum Solo, которое предназначено для работы непосредственно ректора вуза д.э.н., профессора Михаила Эскиндарова. Об этом CNews сообщили в компании Directum. Федеральное государственное обра
14.09.2016 Увидела свет новая версия мобильного приложения Directum Solo для iOS

Компания Directum объявила о выпуске новой версии мобильного приложения Directum Solo для iOS. Приложение вышло в июне 2016 г. и дополнило линейку мобильных решений для руководителей высшего и среднего звена. В версии 1.1 было продолжено развитие Directum Solo

23.06.2016 Приложение Directum Solo стало доступно для iOS

Созданное специально для руководителей мобильное приложение Directum Solo теперь доступно и для устройств на платформе iOS. Ранее приобретённые лицензии Directum Solo позволяют работать как на Android-устройствах, так и на iPad, сообщили CNews в 
24.08.2015 Directum обновила Android-приложение для руководителей Directum Solo

Компания Directum представила рабочее место руководителя Directum Solo для Android версии 1.0.6. Как сообщили CNews в Directum, обновленное мобильное приложение получило более удобный инструмент работы с документами. Кроме того, появилась возможность
03.10.2014 Вышла новая версия Directum Solo для удаленной работы с СЭД

Компания Directum выпустила новую версию решения Directum Solo. Изменения в приложении версии 2.0 облегчат работу руководителей с документами, задачами, заданиями и поручениями системы электронного документооборота Directum с планшетов и ноут
15.05.2014 Прикладное решение Directum Solo обновлено до версии 1.3

Вслед за выходом обновленной системы электронного документооборота компания Directum выпустила новую версию прикладного решения Directum Solo 1.3 — инструмента контроля и управления для руководителей, работающих сразу с несколькими независимыми ECM-системами. Об этом CNews сообщили в Directum. Приложение отличает лакони
03.12.2013 Directum Solo 1.2: новые возможности для портативных устройств

льзовать возможности системы Directum вне офиса и в условиях нестабильной или отсутствующей связи, — рассказал CNews Максим Галимов, директор по перспективным исследованиям Directum. — При разработке Directum Solo 1.2 мы стремились дать возможность не только работать с задачами и поручениями, но и обеспечить полноценную работу с документами, включая их поиск, редактирование и подписание». П

Публикаций - 51, упоминаний - 52

Directum Solo и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1089 50
Microsoft Corporation 24624 7
TANAiS IT Group - Танаис 21 6
8213 6
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 4
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 4
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 47 3
SAP SE 5276 2
Google LLC 11775 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
ЕАЕ-Консалт 11 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
АйТи 1365 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
МегаФон 8804 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Галактика ИТ - Экспертный центр 19 1
Intuit 78 1
Сван 26 1
ЕС-лизинг 22 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Artwell - Артвелл 15 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Интеллектика - Intellectika 15 1
Старков групп 2 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Сибирь - ЭйТи Сибирь 14 1
Alfresco Software 145 1
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 17 1
Системы документооборота 498 1
Почта России ПАО 2112 2
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 2
Ростех - Вертолеты России 168 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Газпром ПАО 1342 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Helsingin Bussiliikenne Oy 1 1
ZOTA - ЗОТА 2 1
Красноярскэнергокомплект 2 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Accor Hotels - Novotel - Новотель 16 1
ХТК - Холдинг Транспортные Компоненты - ХТК Промэкология 1 1
Зарубежцветмет ВО - Зарубежцветмет Внешнеэкономическое Объединение 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 3
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 3
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
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НКО - Некоммерческая организация 500 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 694 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
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ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 118 1
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РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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