Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Волгоградская область
Волжский
Публикаций - 66, упоминаний - 74
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воробьев Михаил 46 2
|Оголь Елена 24 1
|Шипулин Александр 29 1
|Сморжевский Алексей 4 1
|Преснякова Надежда 1 1
|Карпов Алексей 21 1
|Бобиков Дмитрий 14 1
|Шаров Борис 63 1
|Патока Андрей 97 1
|Семериков Андрей 33 1
|Кочетков Владислав 200 1
|Ran Tony - Ран Тони 13 1
|Размахаев Сергей 41 1
|Егоров Александр 49 1
|Петров Дмитрий 33 1
|Солодухин Константин 101 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Полозенко Валентин 13 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Меламед Александр 41 1
|Нуралиев Борис 212 1
|Вахтин Александр 8 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 253 1
|КХЛ HD - телеканал 22 1
|Discovery Channel 28 1
|Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
|Феррит-Домен НИИ 12 1
|НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858305, в очереди разбора - 761484.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858305, в очереди разбора - 761484.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru