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Россия ЮФО Волгоградская область Волжский
СОБЫТИЯ
|06.09.2022
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Волжский абразивный завод цифровизировал заявки в ИТ-службу на базе Directum RX
sk для ИТ-службы на Directum RX. Благодаря цифровизации процесса время рассмотрения заявок на заводе сократилось с двух-пяти дней до 10 минут. Об этом CNews сообщили представители Directum. В 2017 г. Волжский абразивный завод внедрил интеллектуальную систему управления цифровыми процессами и документами Directum RX. Благодаря цифровизации предприятие оптимизировало процессы делопроизводства
|07.06.2017
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«Волжский трубный завод» сократил время аварийных простоев оборудования с помощью SAP Work Manager
«Волжский трубный завод», входящий в «Трубную Металлургическую Компанию», оптимизировал процесс выявления дефектов оборудования и на 38% сократил аварийные простои за 6 месяцев промышленной эксп
|09.12.2016
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«Ростелеком» подключил по технологии PON жителей коттеджного поселка «Рабочий» в городе Волжском
«Ростелеком» в Волгоградском регионе подключил посёлок Рабочий в г. Волжском по технологии PON (Passive Optical Network — технология пассивных (энергонезависимых) оптических сетей, предполагающая прокладку оптического кабеля непосредственно до домовладения абон
|01.10.2014
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«Ростелеком» запустил в пилотном режиме «Систему-112» в Волжском Волгоградской области
«Ростелеком» совместно с МЧС России по Волгоградской области и региональным Комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения запустил на территории городского округа г. Волжский пилотный проект единого номера экстренных служб «Система - 112». «Система - 112» создается по принципу единого окна. Набрав номер 112, любой гражданин сможет получить квалифицированную
|18.06.2014
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Каталоги государственных знаков почтовой оплаты и журнал «Филателия» удостоены высших наград на выставке «Волжский-2014»
т журнала «Филателия» за 2013 г. подведомственного Федеральному агентству связи ФГУП Издатцентр «Марка» были представлены в литературном конкурсном классе на Всероссийской филателистической выставке «Волжский-2014». С 12 по 16 мая 2014 г. во Дворце культуры «Волгоградгидрострой» впервые прошла Всероссийская филателистическая выставка «Волжский-2014», посвящённая 60-летию основания го
|21.09.2012
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На «Волжском трубном заводе» создается комплексная навигационно-информационная система
На «Волжском трубном заводе», одном из крупнейших трубных заводов в России и Европе, входящем в состав «Трубной Металлургической Компании», приступили к внедрению технологий ГЛОНАСС. На предприятии
|15.09.2010
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Энергоэффективные здания появятся в г.Волжский
Администрация городского округа - города Волжский утвердила целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2012 годы и на перспективный период до 2015 года». На ее реализацию запланировано выделит
|26.08.2010
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«Волжский Оргсинтез» внедрил Directum
Компания «Ксеон» завершила внедрение системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum на химическом предприятии «Волжский Оргсинтез», специализирующемся на производстве продукции органического синтеза. Партнерская сеть «Волжского Оргсинтеза» насчитывает более 30 компаний в 7 странах мира. Вместе с расшире
|15.01.2008
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Волжский хакер обокрал 75 человек
х действий пострадало 75 пользователей. Но эта цифра могла быть значительно больше, так как в его ПК были идентификационные данные более 400 человек. В ноябре 2007 г. один из пользователей, живущий в Волжском, заподозрил, что некто пользуется интернетом за его счет, - сообщает старший следователь УБЭП УВД Волжского Дмитрий Слышкин. – В компании-провайдере тоже обнаружили странное «поведение
|10.10.2007
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Администрация г. Волжский закупила дополнительные АРМ «Дело»
Администрация г. Волжский расширяет масштабы использования системы «Дело» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Стартовал второй этап внедрения СЭД. Работы по внедрению, настройке и обучению сотрудников
|30.07.2007
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СЭД «Дело» внедряют в администрации г. Волжский
В администрации городского округа г. Волжский, Волгоградской области, стартовало внедрение системы «Дело-Предприятие» 8.8.5 и подсистемы «Дело-Web». Таким образом, это уже 80-я районная региональная администрация, сделавшая выбор
|17.01.2007
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iMaint внедрили в ОАО «Волжский Оргсинтез»
Компания «АНД Проджект» внедрила EAM-систему iMaint на ОАО «Волжский Оргсинтез», автоматизировав систему управления основными фондами и активами предприятия. В результате проекта внедрения EAM-системы iMaint на предприятии создана единая система учета о
|10.07.2006
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"Волжский Оргсинтез" внедряет iMaint
Завершен первый этап проекта внедрения EAM-cистемы «iMaint» для управления основными фондами и активами компании «Волжский Оргсинтез». Системным интегратором выступает компания "АНД Проджект". На предприятии организован и оснащен учебный компьютерный класс, в котором прошло обучение рабочей группы проекта.
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сахарова Наталья 99 9
|Юшкин Сергей 9 3
|Stutz Bob - Статс Боб 5 3
|Schwarz John - Шварц Джон 8 3
|Duartle Jose - Duarte Jose - Дуарте Хосе - Дуарте Жозе 5 3
|Чудаков Константин 11 2
|Пикульников Никита 38 2
|Солодухин Константин 119 2
|Воробьев Михаил 53 2
|Бобиков Дмитрий 35 1
|Карпов Алексей 24 1
|Преснякова Надежда 1 1
|Сморжевский Алексей 4 1
|Шипулин Александр 29 1
|Суслов Алексей 2 1
|Забродин Алексей 35 1
|Цветков Александр 14 1
|Саматова Ольга 1 1
|Бецков Григорий 23 1
|Мусиенко Ростислав 13 1
|Кондраков Денис 11 1
|Гурьев Егор 13 1
|Гордеев Олег 7 1
|Матвиенко Андрей 47 1
|Мирон Станислав 6 1
|Баракин Виталий 2 1
|Якимов Игорь 1 1
|Кальченко Сергей 4 1
|Долматов Сергей 2 1
|Лысцев Сергей 1 1
|Четвериков Сергей 7 1
|Фоминых Павел 1 1
|Слышкин Дмитрий 1 1
|Воронин Игорь 2 1
|Столетов Александр 2 1
|Лысенко Наталья 1 1
|Малышев Георгий 14 1
|Капица Петр 6 1
|Полнарева Лариса 1 1
|Коршунова Ольга 1 1
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