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Россия ЮФО Волгоградская область Волжский

Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский

СОБЫТИЯ


06.09.2022 Волжский абразивный завод цифровизировал заявки в ИТ-службу на базе Directum RX

sk для ИТ-службы на Directum RX. Благодаря цифровизации процесса время рассмотрения заявок на заводе сократилось с двух-пяти дней до 10 минут. Об этом CNews сообщили представители Directum. В 2017 г. Волжский абразивный завод внедрил интеллектуальную систему управления цифровыми процессами и документами Directum RX. Благодаря цифровизации предприятие оптимизировало процессы делопроизводства
07.06.2017 «Волжский трубный завод» сократил время аварийных простоев оборудования с помощью SAP Work Manager

«Волжский трубный завод», входящий в «Трубную Металлургическую Компанию», оптимизировал процесс выявления дефектов оборудования и на 38% сократил аварийные простои за 6 месяцев промышленной эксп
09.12.2016 «Ростелеком» подключил по технологии PON жителей коттеджного поселка «Рабочий» в городе Волжском

«Ростелеком» в Волгоградском регионе подключил посёлок Рабочий в г. Волжском по технологии PON (Passive Optical Network — технология пассивных (энергонезависимых) оптических сетей, предполагающая прокладку оптического кабеля непосредственно до домовладения абон
01.10.2014 «Ростелеком» запустил в пилотном режиме «Систему-112» в Волжском Волгоградской области

«Ростелеком» совместно с МЧС России по Волгоградской области и региональным Комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения запустил на территории городского округа г. Волжский пилотный проект единого номера экстренных служб «Система - 112». «Система - 112» создается по принципу единого окна. Набрав номер 112, любой гражданин сможет получить квалифицированную
18.06.2014 Каталоги государственных знаков почтовой оплаты и журнал «Филателия» удостоены высших наград на выставке «Волжский-2014»

т журнала «Филателия» за 2013 г. подведомственного Федеральному агентству связи ФГУП Издатцентр «Марка» были представлены в литературном конкурсном классе на Всероссийской филателистической выставке «Волжский-2014». С 12 по 16 мая 2014 г. во Дворце культуры «Волгоградгидрострой» впервые прошла Всероссийская филателистическая выставка «Волжский-2014», посвящённая 60-летию основания го
21.09.2012 На «Волжском трубном заводе» создается комплексная навигационно-информационная система

На «Волжском трубном заводе», одном из крупнейших трубных заводов в России и Европе, входящем в состав «Трубной Металлургической Компании», приступили к внедрению технологий ГЛОНАСС. На предприятии
15.09.2010 Энергоэффективные здания появятся в г.Волжский

Администрация городского округа - города Волжский утвердила целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2012 годы и на перспективный период до 2015 года». На ее реализацию запланировано выделит
26.08.2010 «Волжский Оргсинтез» внедрил Directum

Компания «Ксеон» завершила внедрение системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum на химическом предприятии «Волжский Оргсинтез», специализирующемся на производстве продукции органического синтеза. Партнерская сеть «Волжского Оргсинтеза» насчитывает более 30 компаний в 7 странах мира. Вместе с расшире
15.01.2008 Волжский хакер обокрал 75 человек

х действий пострадало 75 пользователей. Но эта цифра могла быть значительно больше, так как в его ПК были идентификационные данные более 400 человек. В ноябре 2007 г. один из пользователей, живущий в Волжском, заподозрил, что некто пользуется интернетом за его счет, - сообщает старший следователь УБЭП УВД Волжского Дмитрий Слышкин. – В компании-провайдере тоже обнаружили странное «поведение
10.10.2007 Администрация г. Волжский закупила дополнительные АРМ «Дело»

Администрация г. Волжский расширяет масштабы использования системы «Дело» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Стартовал второй этап внедрения СЭД. Работы по внедрению, настройке и обучению сотрудников
30.07.2007 СЭД «Дело» внедряют в администрации г. Волжский

В администрации городского округа г. Волжский, Волгоградской области, стартовало внедрение системы «Дело-Предприятие» 8.8.5 и подсистемы «Дело-Web». Таким образом, это уже 80-я районная региональная администрация, сделавшая выбор

17.01.2007 iMaint внедрили в ОАО «Волжский Оргсинтез»

Компания «АНД Проджект» внедрила EAM-систему iMaint на ОАО «Волжский Оргсинтез», автоматизировав систему управления основными фондами и активами предприятия. В результате проекта внедрения EAM-системы iMaint на предприятии создана единая система учета о
10.07.2006 "Волжский Оргсинтез" внедряет iMaint

Завершен первый этап проекта внедрения EAM-cистемы «iMaint» для управления основными фондами и активами компании «Волжский Оргсинтез». Системным интегратором выступает компания "АНД Проджект". На предприятии организован и оснащен учебный компьютерный класс, в котором прошло обучение рабочей группы проекта.

Публикаций - 134, упоминаний - 139

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
МегаФон 10742 12
Ростелеком 10948 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 9
SAP SE 5601 7
Yandex - Яндекс 9216 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
9594 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 3
Cisco Systems 5372 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Directum - Директум 1268 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 2
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
Microsoft Corporation 25775 2
Oracle Corporation 7074 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
АйТи 1519 2
ЦФТ - Золотая Корона 362 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Ростех - Росэлектроника - Метеор 4 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 1
Kometa - Комета 160 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 22 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 6
Евросеть 1421 6
ТМК СинТЗ - Синарский трубный завод 11 5
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 5
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 3
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 3
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 3
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС - Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 3
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 3
Северсталь ПАО - Северсталь Ресурс 18 3
Волжский Оргсинтез - Волжский завод органического синтеза 3 3
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 2
ТМК ТАГМЕТ - Таганрогский металлургический завод 10 2
Волжский абразивный завод 2 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Diesel 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 14 1
Иридиум ТЦ 1 1
Красный октябрь 33 1
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 13 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 31 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
МТС Big Data 324 4
Dr.Web AV-Desk 148 2
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 2
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 2
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 71 2
DPSI - iMaint EAM-система 18 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Google Android 15243 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Honor Band - Фитнес-трекер 46 2
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds - Honor Choice Headphones 57 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 45 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
Honor life 5 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
МТС 3G-сеть 121 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Avaya Definity УАТС 104 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 1
GeoEye IKONOS 127 1
Scanex Web GeoMixer 12 1
Polycom MGC MCU - сервер конференцсвязи 9 1
Polycom ViewStation 4 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 47 1
Ростех - Росэлектроника - Комета-21 - камеры фотовидеофиксации 1 1
InfoWatch Mail Monitor - InfoWatch Mail Storage 7 1
InfoWatch NetMonitor 5 1
InfoWatch Web Monitor 3 1
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 46 1
МТС Exolve 150 1
Сахарова Наталья 99 9
Юшкин Сергей 9 3
Stutz Bob - Статс Боб 5 3
Schwarz John - Шварц Джон 8 3
Duartle Jose - Duarte Jose - Дуарте Хосе - Дуарте Жозе 5 3
Чудаков Константин 11 2
Пикульников Никита 38 2
Солодухин Константин 119 2
Воробьев Михаил 53 2
Бобиков Дмитрий 35 1
Карпов Алексей 24 1
Преснякова Надежда 1 1
Сморжевский Алексей 4 1
Шипулин Александр 29 1
Суслов Алексей 2 1
Забродин Алексей 35 1
Цветков Александр 14 1
Саматова Ольга 1 1
Бецков Григорий 23 1
Мусиенко Ростислав 13 1
Кондраков Денис 11 1
Гурьев Егор 13 1
Гордеев Олег 7 1
Матвиенко Андрей 47 1
Мирон Станислав 6 1
Баракин Виталий 2 1
Якимов Игорь 1 1
Кальченко Сергей 4 1
Долматов Сергей 2 1
Лысцев Сергей 1 1
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