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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский


22.04.2021 МТС полностью обновит сеть в Волгограде и области 1
25.12.2020 Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1
20.11.2020 Бренд Honor запускает сеть монобрендовых магазинов по всей России 2
30.10.2020 «Магнит» тестирует технологию против просрочки и списаний 1
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 1
24.05.2018 В России арестован хакер, ежедневно воровавший по полмиллиона 1
18.04.2018 «Росэлектроника» представила новые компоненты на «ЭкспоЭлектронике-2018» 1
19.12.2017 В «Росэлектронике» изготовили интерферометр из российских комплектующих 1
24.04.2017 «Росэлектроника» представит в Москве перспективные образцы компоненты будущей электронной техники 1
03.03.2017 «1С:Первый БИТ» обеспечил «Канал имени Москвы» системой «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» 1
20.01.2017 «Первый БИТ» завершил проект автоматизации Дирекции единого заказчика-застройщика Минздрава РФ 1
17.01.2017 МТС расширила покрытие LTE в самарской глубинке 1
09.12.2016 «Ростелеком» подключил по технологии PON жителей коттеджного поселка «Рабочий» в городе Волжском 1
22.08.2016 «ТТК-Волга» предоставил каналы связи оператору АТК «Реал» 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
21.04.2016 Банк КОР — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
18.02.2016 НЗБанка запустил сервис денежных переводов «Золотая Корона» 1
16.02.2016 Более 40 новостроек в Самаре и Тольятти подключены к оптической сети «Ростелекома» 1
28.08.2015 ТТК обеспечил «Изопан Рус» доступом в интернет 1
17.06.2015 «Ростелеком» с начала года построил более 30 тыс. портов ШПД по технологии ETTH в Волгоградском регионе 1
15.06.2015 «1С» формирует рынок аутсорсинга бухгалтерии. Новые поглощения 1
27.05.2015 «Мегафон» построил единый центр управления сетью за 1 млрд рублей 1
12.12.2014 «Ростелеком» подключил по «оптике» более 40 тыс. домохозяйств в Волгоградской области 1
01.10.2014 «Ростелеком» запустил в пилотном режиме «Систему-112» в Волжском Волгоградской области 3
21.07.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Самарской области 1
07.02.2014 Для выдачи 2,5 млн УЭК к 2015 г. понадобится более 900 млн руб. 1
31.10.2013 «Билайн» расширил покрытие сети в Самарской области 2
02.10.2013 «Билайн» расширил покрытие сети 3G в Саратовской области 1
04.06.2013 «Билайн» запустил услугу «Годовой контракт» для абонентов «Домашнего Интернета» 1
21.05.2013 «Ростелеком» запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 3G+ в Волгоградской области 2
05.04.2013 «Билайн» установил 40 дополнительных базовых станций в Самарской области 1
01.04.2013 «Ростелеком-Юг» в 2013 г. откроет 4 новых центра по выдаче кодов активации «Личного кабинета» портала госуслуг 1
19.02.2013 «Ростелеком» подключил по технологии ETTH более 1300 многоквартирных домов Волгоградской области 1
22.01.2013 «Дом.ru» запускает HD-телевидение «Дом.ru TV» в 5 городах 1
16.04.2012 «Номос-Банк» предоставил клиентам возможность управлять кредитами с помощью интернет-банка «Номос-Линк» 1
08.12.2011 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
03.06.2011 «Билайн Бизнес» расширяет географию решения «Единая сеть офисных и мобильных» 1
30.03.2011 «Скай Линк» открыл 16 новых офисов продаж в регионах присутствия 2
10.02.2011 «Билайн» выбрал платформу iPasolink корпорации NEC для модернизации мобильной транспортной сети 1
08.02.2011 «Синтерра» организовала VPN-сеть для страховой компании ВСК 1

Публикаций - 66, упоминаний - 74

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 590 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 7
SAP SE 3467 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 5
Ростелеком - Волгоградский филиал 19 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 4
Ростех - Ростехнологии 2239 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1655 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 704 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 620 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1094 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 542 2
Dr.Web - Доктор Веб 1075 2
Yandex - Яндекс 4236 2
Скай Линк - Skylink 710 2
NEC 564 2
Ростех Росэлектроника завод Метеор 11 2
Золотая Корона 293 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 322 1
НТВ-Плюс 195 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 86 1
Синтерра - Synterra 695 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 238 1
Ростелеком Связьинвест 929 1
Compass Plus 39 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 1
СМАРТС Волгоград-GSM 15 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1066 1
Microsoft Corporation 13274 1
Cisco Systems 2436 1
Wiseadvice - Вайзэдвайс - Интелис-Автоматизация 10 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
ZTE Corporation 563 1
4295 1
HP Inc. 3368 1
IBM 4206 1
Apple Inc - Эппл Рус 8364 1
Евросеть 1136 6
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 151 5
Техносила 187 4
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 22 3
Сургутнефтегаз - СНГ 133 3
Уралсиб Банк 403 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 98 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 70 3
Иридиум ТЦ 1 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 111 1
ВТБ Банк Москвы 393 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 77 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 103 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 200 1
Связной ГК 969 1
CyberPlat - КиберПлат 234 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 761 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 140 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 37 1
Магнит - Сеть магазинов 273 1
Правительство Ставропольского края 23 1
МВД РФ УБЭП - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 44 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 575 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 665 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1788 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 971 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 560 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 1
Администрация Красноярского края 25 1
Правительство Воронежской области 12 1
Правительство Саратовской области 17 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1288 1
Администрация Смоленской области 19 1
Правительство Самарской области 49 1
Правительство Москвы 699 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 776 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 290 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 224 1
Президент Российской Федерации 1489 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
Правительство РФ 2279 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2339 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1521 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 6
3G - Стандарт мобильной связи 4037 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3138 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 454 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 2
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 57 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 495 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1350 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1655 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 127 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 171 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 668 1
FMS - Fault Management Systems - Системы управления неисправностями 11 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1312 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 266 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 70 1
Родительский контроль 158 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 537 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 170 1
Безопасный город 355 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1744 1
ЕЦУС - Единый центр управления сетью 6 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 37 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 167 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 58 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2271 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 510 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 76 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 350 2
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 2
Dr.Web AV-Desk 131 2
Dr.Web Антивирус 199 2
Google Android 10774 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ЭОС Дело СЭД 713 2
Facebook Instagram - Инстаграм 570 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
МТС 3G-сеть 87 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
Huawei Honor life 5 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
Microsoft Windows Server 2003 201 1
Яндекс.Карты и Транспорт 296 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
1С:БухОбслуживание 13 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 232 1
Scala - Язык программирования 43 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 123 1
Apple Pay 386 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 10 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Воробьев Михаил 46 2
Оголь Елена 24 1
Шипулин Александр 29 1
Сморжевский Алексей 4 1
Преснякова Надежда 1 1
Карпов Алексей 21 1
Бобиков Дмитрий 14 1
Шаров Борис 63 1
Патока Андрей 97 1
Семериков Андрей 33 1
Кочетков Владислав 200 1
Ran Tony - Ран Тони 13 1
Размахаев Сергей 41 1
Егоров Александр 49 1
Петров Дмитрий 33 1
Солодухин Константин 101 1
Никифоров Николай 1127 1
Полозенко Валентин 13 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Меламед Александр 41 1
Нуралиев Борис 212 1
Вахтин Александр 8 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 604 30
Россия - Российская федерация - РФ 63740 20
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 825 7
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 524 3
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1001 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 268 2
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Россия - ДФО - Сахалинская область 475 2
Турция - Турецкая республика 1058 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1033 2
Федеральное законодательство 262 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 225 1
Современная школа - Национальный проект 7 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3520 1
Федеральный закон 131-ФЗ - Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3125 1
Образование в России 481 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 74 1
Региональное законодательство 45 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 290 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 110 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 187 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 253 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
Discovery Channel 28 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 644 1
RAEX - Эксперт РА 52 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
Феррит-Домен НИИ 12 1
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 12 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858305, в очереди разбора - 761484.
Создано именных указателей - 46783.
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