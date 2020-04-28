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Воробьев Михаил


28.04.2020 «Техносерв» выполняет пуско-наладку котельной мощностью 65 МВт в Якутске 1
12.04.2017 14 хакеров украли у российских банков больше миллиарда 1
20.04.2016 «Дом.ru» запускает собственную платежную карту для пользователей программы лояльности 1
18.04.2014 Количество клиентов «Дом.ru Бизнес» превысило 70 тыс. 1
01.04.2014 Конференция CNews: «СЭД 2014. Мировые тренды в России» 1
07.03.2014 Конференция CNews «ECM 2014: мировые тренды в России» 1
04.12.2012 «Дом.ru» подключил 5 млн абонентов 1
26.10.2012 Абоненты «Дом.ru TV» смогут заказать еду через телевизор 1
19.07.2012 «Дом.ru» подключил 4,5 млн абонентов 1
18.06.2012 СЭД загоняют в "облака" и "мобилизуют" 1
04.06.2012 Абоненты «Дом.ru» получили возможность бесплатно пользоваться каталогом лицензионного контента 1
03.04.2012 «Дом.ru» «разгоняет» интернет в регионах до 100 Мбит/c в дневные часы 1
28.03.2012 Абоненты «Дом.ru» смогут повлиять на характеристики услуг и сервиса компании 1
23.03.2012 "ЭР-Телеком": Рынок становится "телеком-зависимым" 10
22.03.2012 Первая московская LTE-сеть оказалась незаконной 1
14.02.2012 Власти объяснили, почему не заработала российская система интернет-цензуры 1
13.01.2012 Разработка системы интернет-цензуры в России закончилась провалом 2
12.01.2012 Распределение частот в России признано неэффективным, недобросовестным и неконкурентным 1
13.12.2011 МТС, «Билайн» и «Мегафон» стонут от чиновничьих проверок 1
14.11.2011 Минкомсвязи определило 5 приоритетов информатизации госорганов России 1
10.11.2011 Пенсионный фонд слил в Сеть личные данные граждан 1
04.10.2011 Персональные данные россиян исчезли из интернета после угроз Генпрокуратуры 1
26.07.2011 Прокуратура займется сексмагами, открывшими секреты клиентов поисковикам 1
30.03.2011 Чиновникам запрещают лоббировать МТС и «Билайн» 1
21.03.2011 Россия: Чиновники получат ПО для контроля за интернет-СМИ 1
13.12.2010 Проект «Защити на отлично»: безопасный интернет школам 1
25.10.2010 CNews FORUM 2010: ключевые спикеры 1
05.07.2010 IBM создала массив "в облаках" 1
29.06.2010 «ЭР-Телеком» за 1 рубль удвоит скорость доступа в интернет без ограничений объема скачиваемого трафика 1
16.06.2010 Верховный суд России спас интернет-форумы 1
28.05.2010 Россия: IPTV может оказаться вне закона 1
01.04.2010 «ЭР-Телеком» запускает новый тарифный план для «серферов» 1
02.10.2009 Кабельное ТВ останется без иностранных каналов 1
02.06.2009 Дешевый интернет вышел за пределы Москвы 1
19.11.2008 Новые телеком-решения: антикризисные меры существуют 3
23.10.2008 Услуги «ЭР-Телекома» можно оплатить с помощью карт Visa и Master Card 1
22.09.2008 «ЭР-Телеком» увеличил пропускную способность ГУТС 1
03.09.2008 «ЭР-Телеком» изменил тарифную политику 2
06.08.2008 Количество абонентов телефонии холдинга «ЭР-Телеком» достигло 30 тыс. 1
22.07.2008 «ЭР-Телеком» запустил цифровой канал «E1» 1

Публикаций - 44, упоминаний - 57

Воробьев Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Золотая Корона 281 1
OpenText 161 1
АйТи 753 1
Microsoft Corporation 11168 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Теплоэнергия 2 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Java - Язык программирования 1180 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Буторин Дмитрий 12 1
Макаров Станислав 111 1
Самойленко Максим 65 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
Россия - ПФО - Казань 1522 7
Россия - СФО - Новосибирск 1980 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 5
Россия - ПФО - Самара 1304 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Европа 3788 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - Республика Саха (Якутия) - Нижнеколымский район 3 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Украина 3398 1
Россия - Якутск 249 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
CNews Analytics 1991 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
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