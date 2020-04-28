Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Воробьев Михаил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 57
Воробьев Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Теплоэнергия 2 1
|Apple iOS 5742 1
|Google Android 10751 1
|Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
|Java - Язык программирования 1180 1
|Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
|Буторин Дмитрий 12 1
|Макаров Станислав 111 1
|Самойленко Максим 65 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru