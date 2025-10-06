Трафик вырос на 30%: «Летай» укрепил сеть вблизи учебных заведений

С началом учебного года «Летай» зафиксировал рост пользовательской активности на базовых станциях (БС), покрывающих связью территории вблизи школ, ссузов и вузов. Локально объем трафика увеличился на 30%. Оператор заранее усилил телеком-инфраструктуру в местах с наибольшей нагрузкой. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Так, в сентябре 2025 г. появились две новые БС в казанских микрорайонах Азино-2 и Гаилэ, рядом с образовательными учреждениями и ЖК. Мобильную связь также укрепили в районе Атнинского сельхозтехникума им. Г. Тукая. После модернизации площадок в Тюлячах пропускная способность мобильного интернета повысилась вдвое на территории ледового дворца, детского центра, бассейна и школы.

«Всего в прошлом месяце «Летай» нарастил емкость 12 базовых станций в 9 населенных пунктах РТ, – сказал гендиректор ООО «ТМТ» Михаил Воробьев. – Фокус внимания сместился на локации вблизи учебных заведений, где наблюдается повышенная активность абонентов. В целом более 300 телеком-площадок обеспечивают учащимся и педагогам ресурсы, необходимые для комфортного пользования цифровыми сервисами».

По требованию органов власти в целях безопасности граждан операторы обязаны ограничивать работу 4G вплоть до отключения БС. Местами снижено качество связи из-за интенсивной работы РЭП.