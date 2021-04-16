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СИНХ Таттелеком

СИНХ - Таттелеком


16.04.2021 Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности за 2020 год
19.03.2021 Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности в 2020 году
11.02.2021 «Таттелеком» досрочно погасил всю задолженность по банковским кредитам на сумму около 3 млрд рублей
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом»
14.10.2020 «Таттелеком» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» построил «оптику» еще до 613 социальных объектов
16.09.2020 «Таттелеком» завершает установку 678 новых камер видеонаблюдения в Нижнекамском районе
05.06.2020 «Таттелеком» подключит к интернету по оптике более тысячи татарстанских школ
04.12.2019 «Таттелеком» установит до конца 2020 года более 200 новых базовых станций
21.05.2018 В Иннополисе открыли опытную зону сети 5G
08.11.2017 В Иннополисе создадут опытную зону мобильной сети 5G
23.02.2014 Контракт на оказание услуг связи для абонентов государственной системы телекоммуникаций Татарстана стоимостью 263,7 млн руб. получил «Таттелеком»
10.12.2013 SPB TV и «Таттелеком» запустили проект мобильного телевидения «Летай ТВ»
18.09.2013 Zelax поставил «Таттелекому» мультиплексоры ГМ-1GL
15.07.2013 «Таттелеком» купил татарстанскую «дочку» «СМАРТС»
03.12.2012 «Таттелеком» и Startpack запускают облачный сервис для абонентов провайдера
03.09.2012 «Сбербанк» предоставил «Таттелекому» кредит на 1 млрд руб.
27.04.2012 «Таттелеком» запустил мобильную связь и уличный Wi-Fi
23.04.2012 «Белтел» обеспечит техническую поддержку контакт-центра «Таттелекома»
30.01.2012 «Таттелеком» и Cisco открыли в Казани технологический центр для подготовки ИТ-специалистов
23.06.2011 «АНД Проджект» внедрила новую версию Microsoft Dynamics AX в «Таттелеком»
03.06.2011 «Таттелеком» закупил дополнительные АРМ СЭД «Дело» и подсистемы «Дело-Web»
20.12.2010 «Таттелеком» расширяет масштабы СЭД «Дело»
23.11.2010 «Белтел» и «Таттелеком» запустили контакт-центр с системой распознавания речи
01.11.2010 Чистая прибыль «Таттелекома» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ выросла на 83%
24.03.2010 Абоненты «Таттелекома» под защитой Dr.Web
29.12.2009 Документооборот для оператора: "Таттелеком" внедрила СЭД "Дело"
26.11.2009 «Таттелеком» расширяет масштабы СЭД «Дело»
14.09.2009 «Синтерра» запустила новый ЦОД за 100 млн
22.06.2009 Обслуживание ERP-системы: вдвоем удобнее
20.02.2009 В «Синтерра-Таттелеком» назначен генеральный директор
16.02.2009 «Таттелеком» и «Синтерра» создали совместное предприятие
10.11.2008 «Таттелеком» приобрел дополнительные АРМ СЭД «Дело» от ЭОС
16.07.2008 «Таттелеком» приобрел дополнительные АРМ систем «Дело» и «Дело-Web»
21.01.2008 «Таттелеком» внедряет дополнительные АРМ «Дело»
08.11.2007 "Таттелеком" разместил облигации серии "B" в объеме 1,5 млрд. руб.
01.11.2007 «Таттелеком» подвел итоги деятельности за 9 месяцев
10.08.2007 «Таттелеком» запустил услугу Wi-Fi
10.08.2007 «Таттелеком» подключил к интернету более 1,4 тыс. школ
30.07.2007 Чистая прибыль «Таттелеком» во II квартале снизилась на 9,78%
01.06.2007 Чистая прибыль "Таттелекома" возросла на 47,9%

Публикаций - 157, упоминаний - 278

СИНХ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 31
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 20
СМАРТС 513 17
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 170 16
Microsoft Corporation 22497 13
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 12
Крымтелеком 43 10
Киевстар - Kyivstar 475 10
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 29 9
Укртелеком 235 9
К Телеком - Исеть Телеком 61 9
Вайнах Телеком 43 9
Ростелеком - Связьинвест 1698 9
АФК Система ПАО 1638 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 8
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 8
К-Телеком - Win Mobile 27 7
Телебалт 19 7
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 7
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 161 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 6
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 6
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 18 6
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 22 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 6
Астелит 126 5
Миранда-Медиа 27 5
ГКС - Группа компаний Систематика 307 5
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 5
Элемтэ-Инвест 7 5
Cisco Systems 4720 4
Huawei 3222 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 4
Интертелеком - Intertelecom 36 4
СИНХ - Связьинвестнефтехим 14 9
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
Россия ГТК Авиакомпания 65 4
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 12 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 4
Почта России ПАО 1853 4
Гипросвязь ПАО 70 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 135 3
Татнефть 182 3
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 74 3
Ак Барс Банк 212 2
Альфа-Банк 1476 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 2
Сибирский антрацит ГК 5 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 2
Россети Ленэнерго 786 2
Сконтел 7 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 1
Four Seasons Hotels and Resorts 12 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 25 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 43 1
Danone - Юнимилк 38 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 88 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 18 1
ТАИФ НК 3 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 13 1
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 1
Славнефть НГК 42 1
КамАЗ - Камский прессово-рамный завод 1 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго 104 1
ПромСвязьКапитал 75 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 32 1
Татэнерго 38 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 6 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 20 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 8 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 15
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 9
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 4
Президент Российской Федерации 3770 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 51 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 75 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
СБУ - Служба безопасности Украины 70 1
Президент Республики Татарстан 4 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 37 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 6 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 46 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 1
Правительство Москвы 1640 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Счётная палата РФ 628 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 23
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 41
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 29
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 18
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 13
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 12
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 10
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 9
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Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 562 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 4
Образование в России 460 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 3
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 9 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 2
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
Физика - Physics - область естествознания 889 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 1
Юриспруденция 1629 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 1
Информационное общество - Государственная программа 1238 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Список системообразующих предприятий РФ 86 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
Антитеррор 170 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 1
ЕСН - Единый социальный налог 98 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 200 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 29
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 2
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
Юность - радиостанция 28 1
Известия ИД 307 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 10
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 4
IDC - International Data Corporation 4671 1
Juniper Research 468 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
TeleGeography Research 39 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 48 4
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 8 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 89 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 8 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 3
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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