Индексная книга CNews*
СИНХ Таттелеком
Публикаций - 157, упоминаний - 278
СИНХ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1161 15
|Минниханов Рустам 101 8
|Шафигуллин Лутфулла 7 8
|Шайхутдинов Роман 108 5
|Нурутдинов Айрат 3 4
|Гарифуллин Раиф 4 4
|Фазылзянов Фарит 24 3
|Таранов Иван 11 3
|Ройтман Евгений 41 3
|Кирюшин Геннадий 90 3
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 7 3
|Осеевский Михаил 264 3
|Щеголев Игорь 685 3
|Рейман Леонид 1009 3
|Гусева Ирина 4 2
|Юсуфов Виталий 25 2
|Улесов Денис 2 2
|Семериков Андрей 35 2
|Прянишников Николай 285 2
|Меламед Леонид 149 2
|Новиков Сергей 42 2
|Путин Владимир 2542 2
|Wu Aiden - У Эйден 22 2
|Голомолзин Анатолий 73 2
|Смирнов Александр 52 2
|Брюквин Юрий 281 2
|Свердлов Денис 170 2
|Жаров Александр 171 2
|Соколенко Юлиана 15 2
|Ахметов Ринат 52 2
|Халиков Ильдар 13 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Михайлов Артем 8 2
|Агаева Елена 3 2
|Меламед Александр 60 2
|Малофеев Константин 106 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Костин Андрей 51 1
|Фролов Дмитрий 0 1
|Миронов Сергей 61 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.