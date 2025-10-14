СИНХ - Таттелеком

BSS-платформа Bercut обеспечила соответствие новым требованиям MNP для «Таттелекома» под новые требования к процедуре переноса мобильных номеров (MNP-расшифровка) для оператора связи «Таттелеком». Проект реализован в сжатые сроки. Обновленные требования к процедуре MNP (Mobile

«Таттелеком» представил высокоскоростной роутер c поддержкой Wi-Fi 6 «Таттелеком» (бренд «Летай») представил роутер с Wi-Fi шестого поколения. Обновленное устройст

Yadro и «Таттелеком» протестируют российскую базовую станцию операторского класса Технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») и компания «Таттелеком» (бренд «Летай»), объявили о начале сотрудничества по использованию в инфраструкту

К саммиту БРИКС в Казани появились новые точки Wi-Fi и видеокамеры «Таттелекома» В общественных пространствах столицы Татарстана в преддверии саммита БРИКС появилось порядка 600 камер «Таттелекома». Компания внесла вклад в создание инфраструктуры по обеспечению безопасности горожан и гостей форума, на который съедутся руководители более 30 стран и около 20 тыс. участников. Об

Телеком-оператор в Татарстане перешел на российский биллинг: что изменилось для компании и ее абонентов О клиенте «Таттелеком» — крупнейший в Республике Татарстан оператор связи. Предоставляет услуги: мобильн

«Таттелеком» автоматизировал процессы CRM на платформе BPMSoft «Таттелеком», мультисервисный телекоммуникационный оператор в Республике Татарстан, завершил а

Оператор «Летай» («Таттелеком») ускорил интернет еще в 13 населенных пунктах Татарстана этим локациям не случайно. С наступлением весны трафик дополнительно перемещается за пределы города, за счет чего сеть загородных базовых станций «уплотняется». Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком». В марте 2024 г. на карте связи Татарстана белых пятен стало меньше еще в 13 населенных пунктах. В двух локациях мобильный интернет появился впервые – это деревня Шихазда Пестречинс

«Таттелеком» покрыл связью площадки «Игр будущего» и увеличил скорость мобильного интернета для татарстанцев Компания «Таттелеком» (бренд «Летай») развернула оптоволоконные сети и организовала покрытие LTE на дев

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству вычислительного центра «Таттелекома» В ПАО «Таттелеком» появится вычислительный центр, который позволит решать задачи обработки, анализа

Результаты группы компаний «Таттелеком» за январь-сентябрь 2023 года Группа компаний «Таттелеком» (ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай»), оператор фиксированной и мо

«Таттелеком» объявил финансовые результаты за первое полугодие 2023 года «Таттелеком» (ММВБ: TTLK) объявил результаты деятельности за первое полугодие 2023 г. согласно консолидированной отчетности по МСФО. Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелек

Результаты деятельности группы компаний «Таттелеком» за 2022 год по МСФО ПАО «Таттелеком», оператор связи в Республике Татарстан и Приволжском федеральном округе, объявляе

«Таттелеком» построил и модернизировал более 250 базовых станций В 2022 году Несмотря на существенные изменения в мировой экономике, компания «Таттелеком» продолжила развитие сети мобильной связи «Летай» в 2022 г. в плановом режиме. За

Группа компаний «Таттелеком» подвела итоги своей деятельности за январь-сентябрь 2022 года Группа компаний «Таттелеком» (вкл. ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай»), оператор фиксированной

Результаты группы компаний «Таттелеком» за первое полугодие 2022 года Группа компаний «Таттелеком» (вкл. ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай»), оператор фиксированной

«Таттелеком» направит на выплату дивидендов 893 млн рублей «Таттелеком» опубликовал информацию о решениях, принятых акционерами по итогам 2021 г. Одним из ключевых вопросов годового общего собрания стало утверждение выплаты дивидендов по результатам про

Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности за 2020 год ПАО «Таттелеком» объявляет результаты деятельности Группы компаний в 2020 году согласно аудированн

Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности в 2020 году Группа компаний «Таттелеком» (вкл. ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай»), крупнейший оператор фи

«Таттелеком» досрочно погасил всю задолженность по банковским кредитам на сумму около 3 млрд рублей «Таттелеком» досрочно погасило все обязательства по кредитам, причем только за прошедший год – более чем на 2 млрд руб. На 31 декабря 2018 г. кредитный портфель компании составлял 2947 млн руб.,

Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» «Таттелеком» продал крымскую «дочку» связанной с «Ростелекомом» структуре «Таттелеком»,

«Таттелеком» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» построил «оптику» еще до 613 социальных объектов «Таттелеком» завершил подключение к интернету по волоконно-оптическим линиям связи 613 социально значимых объектов, работы по которым в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» были запланиро

«Таттелеком» завершает установку 678 новых камер видеонаблюдения в Нижнекамском районе «Таттелеком» в рамках развития республиканской программы «Безопасный двор» завершает монтаж и

«Таттелеком» подключит к интернету по оптике более тысячи татарстанских школ В период до 1 сентября 2020 года компания «Таттелеком» построит волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и осуществит монтаж оборудования

«Таттелеком» установит до конца 2020 года более 200 новых базовых станций Группой компаний «Таттелеком», включающей «Таттелеком» и ТМТ (бренд «Летай»), до конца следующего года б

В Иннополисе открыли опытную зону сети 5G «Ростелеком», «Таттелеком», Huawei и Министерство информатизации и связи Республики Татарстан запустили опыт

В Иннополисе создадут опытную зону мобильной сети 5G «Ростелеком», «Таттелеком», Huawei и Министерство информатизации и связи Республики Татарстан заключили согл

«Октелл» внедрила омниканальность в «Таттелекоме» как профессионалов и единомышленников» - отметил Владимир Ермилов, директор по клиентскому сервису «Таттелеком».

Контракт на оказание услуг связи для абонентов государственной системы телекоммуникаций Татарстана стоимостью 263,7 млн руб. получил «Таттелеком» ной системы телекоммуникаций Татарстана. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте для госзакупок РФ, всего поучаствовать в торгах изъявили желание две организации — «Торус Телеком» и «Таттелеком». По итогам рассмотрения заявок обе компании получили допуск к аукциону. Победителем тендера был признан «Таттелеком», ценовое предложение которого оказалось наименьшим, соста

SPB TV и «Таттелеком» запустили проект мобильного телевидения «Летай ТВ» SPB TV и «Таттелеком» запустили проект мобильного телевидения «Летай ТВ». Данный проект предоставит пользователям «Таттелеком» возможность смотреть любимые телеканалы со своих мобильным устройств.

Zelax поставил «Таттелекому» мультиплексоры ГМ-1GL Российский разработчик и производитель оборудования для сетей передачи данных Zelax организовал поставку мультиплексоров ГМ-1GL компании «Таттелеком», телекоммуникационному оператору в Татарстане, для проекта внедрения оптико-волоконных технологий в сельской местности. В рамках реализации принципа «полностью оптическая сеть», а т

«Таттелеком» купил татарстанскую «дочку» «СМАРТС» Компании «СМАРТС» и «Таттелеком» завершили сделку по продаже «СМАРТС-Казань». Сеть «СМАРТС – Казань» обслуживает около 120 тыс. коммерческих абонентов и обладает лицензиями и полосой радиочастот необходимых для ока

«Таттелеком» и Startpack запускают облачный сервис для абонентов провайдера Компания Startpack объявила о начале сотрудничества с «Таттелеком» по предоставлению облачных сервисов для абонентов провайдера. Компания «Таттелеком» начинает предоставлять своим абонентам новую услугу - доступ к облачным сервисам через еди

«Сбербанк» предоставил «Таттелекому» кредит на 1 млрд руб. ием «Банк Татарстан» «Волго-Вятского банка Сбербанка России» открыта невозобновляемая кредитная линия для осуществления финансирования текущей деятельности и погашения текущей задолженности компании «Таттелеком». Общая сумма кредитной линии, предоставляемой заемщику – 1 млрд руб. на срок 3 года. «Таттелеком» является крупнейшим оператором проводной электросвязи на территории Республи

«Таттелеком» запустил мобильную связь и уличный Wi-Fi перед началом церемонии Рустаму Минниханову был представлен ряд перспективных разработок компании «Таттелеком». Во-первых, это система «умный дом», позволяющая объединить все электронные устро

«Белтел» обеспечит техническую поддержку контакт-центра «Таттелекома» Компания «Белтел» сообщила о подписании сервисного контракта с компанией «Таттелеком», в соответствии с которым интегратор будет осуществлять круглосуточную техническую поддержку контакт-центра оператора. В 2011 г. «Белтел» провел модернизацию контакт-центра «Татт

«Таттелеком» и Cisco открыли в Казани технологический центр для подготовки ИТ-специалистов Компании «Таттелеком» и Cisco открыли на базе Казанского электротехникума связи технологический центр,

«АНД Проджект» внедрила новую версию Microsoft Dynamics AX в «Таттелеком» версию и развитию ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX крупного федерального оператора связи «Таттелеком». «Таттелеком» активно использует информационные технологии для развития би

«Таттелеком» закупил дополнительные АРМ СЭД «Дело» и подсистемы «Дело-Web» фисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что оператор проводной электросвязи на территории Татарстана «Таттелеком», предоставляющий услуги фиксированной телефонной связи и широкополосного доступа

«Таттелеком» расширяет масштабы СЭД «Дело» омпания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что на оператор проводной электросвязи «Таттелеком», предоставляющий услуги зоновой и местной телефонной связи, документальной связи,