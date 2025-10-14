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СИНХ Таттелеком

СИНХ - Таттелеком

Мультисервисный телекоммуникационный оператор в Республике Татарстан, ориентированный на различных потребителей: физических лиц, малый, средний и крупный бизнес, органы государственной власти и муниципалитеты. Компания оказывает услуги широкополосного доступа в интернет, мобильной и фиксированной телефонной связи, кабельного телевидения, IP-домофонии, видеонаблюдения и др. 

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в качестве ответчика (93) на сумму 170 110 419 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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14.10.2025 BSS-платформа Bercut обеспечила соответствие новым требованиям MNP для «Таттелекома»

под новые требования к процедуре переноса мобильных номеров (MNP-расшифровка) для оператора связи «Таттелеком». Проект реализован в сжатые сроки. Обновленные требования к процедуре MNP (Mobile
19.09.2025 «Таттелеком» представил высокоскоростной роутер c поддержкой Wi-Fi 6

«Таттелеком» (бренд «Летай») представил роутер с Wi-Fi шестого поколения. Обновленное устройст
02.06.2025 Yadro и «Таттелеком» протестируют российскую базовую станцию операторского класса

Технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») и компания «Таттелеком» (бренд «Летай»), объявили о начале сотрудничества по использованию в инфраструкту
14.10.2024 К саммиту БРИКС в Казани появились новые точки Wi-Fi и видеокамеры «Таттелекома»

В общественных пространствах столицы Татарстана в преддверии саммита БРИКС появилось порядка 600 камер «Таттелекома». Компания внесла вклад в создание инфраструктуры по обеспечению безопасности горожан и гостей форума, на который съедутся руководители более 30 стран и около 20 тыс. участников. Об
02.10.2024 Телеком-оператор в Татарстане перешел на российский биллинг: что изменилось для компании и ее абонентов

О клиенте «Таттелеком» — крупнейший в Республике Татарстан оператор связи. Предоставляет услуги: мобильн
01.10.2024 «Таттелеком» автоматизировал процессы CRM на платформе BPMSoft

«Таттелеком», мультисервисный телекоммуникационный оператор в Республике Татарстан, завершил а
22.04.2024 Оператор «Летай» («Таттелеком») ускорил интернет еще в 13 населенных пунктах Татарстана

этим локациям не случайно. С наступлением весны трафик дополнительно перемещается за пределы города, за счет чего сеть загородных базовых станций «уплотняется». Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком». В марте 2024 г. на карте связи Татарстана белых пятен стало меньше еще в 13 населенных пунктах. В двух локациях мобильный интернет появился впервые – это деревня Шихазда Пестречинс
12.03.2024 «Таттелеком» покрыл связью площадки «Игр будущего» и увеличил скорость мобильного интернета для татарстанцев

Компания «Таттелеком» (бренд «Летай») развернула оптоволоконные сети и организовала покрытие LTE на дев
30.11.2023 Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству вычислительного центра «Таттелекома»

В ПАО «Таттелеком» появится вычислительный центр, который позволит решать задачи обработки, анализа

10.11.2023 Результаты группы компаний «Таттелеком» за январь-сентябрь 2023 года

Группа компаний «Таттелеком» (ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай»), оператор фиксированной и мо
29.08.2023 «Таттелеком» объявил финансовые результаты за первое полугодие 2023 года

«Таттелеком» (ММВБ: TTLK) объявил результаты деятельности за первое полугодие 2023 г. согласно консолидированной отчетности по МСФО. Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелек
28.04.2023 Результаты деятельности группы компаний «Таттелеком» за 2022 год по МСФО  

ПАО «Таттелеком», оператор связи в Республике Татарстан и Приволжском федеральном округе, объявляе
23.01.2023 «Таттелеком» построил и модернизировал более 250 базовых станций В 2022 году

Несмотря на существенные изменения в мировой экономике, компания «Таттелеком» продолжила развитие сети мобильной связи «Летай» в 2022 г. в плановом режиме. За

01.11.2022 Группа компаний «Таттелеком» подвела итоги своей деятельности за январь-сентябрь 2022 года

Группа компаний «Таттелеком» (вкл. ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай»), оператор фиксированной
12.08.2022 Результаты группы компаний «Таттелеком» за первое полугодие 2022 года

Группа компаний «Таттелеком» (вкл. ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай»), оператор фиксированной
06.05.2022 «Таттелеком» направит на выплату дивидендов 893 млн рублей

«Таттелеком» опубликовал информацию о решениях, принятых акционерами по итогам 2021 г. Одним из ключевых вопросов годового общего собрания стало утверждение выплаты дивидендов по результатам про
16.04.2021 Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности за 2020 год

ПАО «Таттелеком» объявляет результаты деятельности Группы компаний в 2020 году согласно аудированн
19.03.2021 Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности в 2020 году

Группа компаний «Таттелеком» (вкл. ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай»), крупнейший оператор фи
11.02.2021 «Таттелеком» досрочно погасил всю задолженность по банковским кредитам на сумму около 3 млрд рублей

«Таттелеком» досрочно погасило все обязательства по кредитам, причем только за прошедший год – более чем на 2 млрд руб. На 31 декабря 2018 г. кредитный портфель компании составлял 2947 млн руб.,
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом»

«Таттелеком» продал крымскую «дочку» связанной с «Ростелекомом» структуре «Таттелеком»,
14.10.2020 «Таттелеком» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» построил «оптику» еще до 613 социальных объектов

«Таттелеком» завершил подключение к интернету по волоконно-оптическим линиям связи 613 социально значимых объектов, работы по которым в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» были запланиро
16.09.2020 «Таттелеком» завершает установку 678 новых камер видеонаблюдения в Нижнекамском районе

«Таттелеком» в рамках развития республиканской программы «Безопасный двор» завершает монтаж и

05.06.2020 «Таттелеком» подключит к интернету по оптике более тысячи татарстанских школ

В период до 1 сентября 2020 года компания «Таттелеком» построит волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и осуществит монтаж оборудования
04.12.2019 «Таттелеком» установит до конца 2020 года более 200 новых базовых станций

Группой компаний «Таттелеком», включающей «Таттелеком» и ТМТ (бренд «Летай»), до конца следующего года б
21.05.2018 В Иннополисе открыли опытную зону сети 5G

«Ростелеком», «Таттелеком», Huawei и Министерство информатизации и связи Республики Татарстан запустили опыт
08.11.2017 В Иннополисе создадут опытную зону мобильной сети 5G

«Ростелеком», «Таттелеком», Huawei и Министерство информатизации и связи Республики Татарстан заключили согл
23.10.2017 «Октелл» внедрила омниканальность в «Таттелекоме»

как профессионалов и единомышленников» - отметил Владимир Ермилов, директор по клиентскому сервису «Таттелеком».
23.02.2014 Контракт на оказание услуг связи для абонентов государственной системы телекоммуникаций Татарстана стоимостью 263,7 млн руб. получил «Таттелеком»

ной системы телекоммуникаций Татарстана. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте для госзакупок РФ, всего поучаствовать в торгах изъявили желание две организации — «Торус Телеком» и «Таттелеком». По итогам рассмотрения заявок обе компании получили допуск к аукциону. Победителем тендера был признан «Таттелеком», ценовое предложение которого оказалось наименьшим, соста
10.12.2013 SPB TV и «Таттелеком» запустили проект мобильного телевидения «Летай ТВ»

SPB TV и «Таттелеком» запустили проект мобильного телевидения «Летай ТВ». Данный проект предоставит пользователям «Таттелеком» возможность смотреть любимые телеканалы со своих мобильным устройств.
18.09.2013 Zelax поставил «Таттелекому» мультиплексоры ГМ-1GL

Российский разработчик и производитель оборудования для сетей передачи данных Zelax организовал поставку мультиплексоров ГМ-1GL компании «Таттелеком», телекоммуникационному оператору в Татарстане, для проекта внедрения оптико-волоконных технологий в сельской местности. В рамках реализации принципа «полностью оптическая сеть», а т
15.07.2013 «Таттелеком» купил татарстанскую «дочку» «СМАРТС»

Компании «СМАРТС» и «Таттелеком» завершили сделку по продаже «СМАРТС-Казань». Сеть «СМАРТС – Казань» обслуживает около 120 тыс. коммерческих абонентов и обладает лицензиями и полосой радиочастот необходимых для ока
03.12.2012 «Таттелеком» и Startpack запускают облачный сервис для абонентов провайдера

Компания Startpack объявила о начале сотрудничества с «Таттелеком» по предоставлению облачных сервисов для абонентов провайдера. Компания «Таттелеком» начинает предоставлять своим абонентам новую услугу - доступ к облачным сервисам через еди
03.09.2012 «Сбербанк» предоставил «Таттелекому» кредит на 1 млрд руб.

ием «Банк Татарстан» «Волго-Вятского банка Сбербанка России» открыта невозобновляемая кредитная линия для осуществления финансирования текущей деятельности и погашения текущей задолженности компании «Таттелеком». Общая сумма кредитной линии, предоставляемой заемщику – 1 млрд руб. на срок 3 года. «Таттелеком» является крупнейшим оператором проводной электросвязи на территории Республи
27.04.2012 «Таттелеком» запустил мобильную связь и уличный Wi-Fi

перед началом церемонии Рустаму Минниханову был представлен ряд перспективных разработок компании «Таттелеком». Во-первых, это система «умный дом», позволяющая объединить все электронные устро
23.04.2012 «Белтел» обеспечит техническую поддержку контакт-центра «Таттелекома»

Компания «Белтел» сообщила о подписании сервисного контракта с компанией «Таттелеком», в соответствии с которым интегратор будет осуществлять круглосуточную техническую поддержку контакт-центра оператора. В 2011 г. «Белтел» провел модернизацию контакт-центра «Татт
30.01.2012 «Таттелеком» и Cisco открыли в Казани технологический центр для подготовки ИТ-специалистов

Компании «Таттелеком» и Cisco открыли на базе Казанского электротехникума связи технологический центр,

23.06.2011 «АНД Проджект» внедрила новую версию Microsoft Dynamics AX в «Таттелеком»

версию и развитию ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX крупного федерального оператора связи «Таттелеком». «Таттелеком» активно использует информационные технологии для развития би
03.06.2011 «Таттелеком» закупил дополнительные АРМ СЭД «Дело» и подсистемы «Дело-Web»

фисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что оператор проводной электросвязи на территории Татарстана «Таттелеком», предоставляющий услуги фиксированной телефонной связи и широкополосного доступа

20.12.2010 «Таттелеком» расширяет масштабы СЭД «Дело»

омпания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что на оператор проводной электросвязи «Таттелеком», предоставляющий услуги зоновой и местной телефонной связи, документальной связи,
23.11.2010 «Белтел» и «Таттелеком» запустили контакт-центр с системой распознавания речи

Системный интегратор «Белтел» завершил масштабный проект по модернизации контакт-центра крупнейшего оператора связи Татарстана «Таттелекома». Как отмечается, контакт-центр, обслуживающий нужды компании до начала реализации проекта, не отвечал требованиям, предъявляемым к надежности центра обработки вызовов крупного опер

Публикаций - 229, упоминаний - 431

СИНХ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 53
Ростелеком 10948 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 51
МегаФон 10742 42
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 26
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 20
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 17
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 17
К Телеком - Исеть Телеком 97 15
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 14
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 14
Киевстар - Kyivstar 569 14
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 14
АйСи Групп - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 38 14
Миранда-Медиа 82 13
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 13
СИНХ - Таттелеком - КГТС - Казанская ГТС - Казанская городская телефонная сеть - Казгорсеть 25 13
Microsoft Corporation 25775 13
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 13
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 13
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 12
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 12
Укртелеком - Ukrtelecom 244 12
Ростелеком - Связьинвест 1719 11
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 28 11
Вайнах Телеком 50 10
СИНХ - Таттелеком - ТМТ - Твои мобильные технологии - Летай 12 10
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 9
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 9
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 8
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 8
ИнфоИнжиниринг НПФ 28 8
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 8
Телебалт 21 7
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 15 7
СМАРТС Казань-GSM 11 7
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 7
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 7
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 6
СИНХ - Связьинвестнефтехим 16 10
КАДВИ - Калужский двигатель 20 8
Балтик Петролеум 12 8
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 7
Разгуляй 40 7
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 5
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 5
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 5
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Почта России ПАО 2370 5
Татнефть 243 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 5
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 4
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 4
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 21 4
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 19 4
Вагонмаш - Вагонмашдеталь - ПСК 11 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 5 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 3
Автомир ГК 43 3
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 3
Пивоварни Ивана Таранова 11 3
Панавто 10 3
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 5 3
Дедал-Вагоны - ПТМЗ - Петербургский трамвайно-механический завод 4 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Альфа-Банк 1979 3
Ак Барс Банк 283 3
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 3
ПромСвязьКапитал 85 2
Сконтел 10 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 20
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 18
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 16
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Почта России - Татарстан Почтасы УПС ГУП - Казанский логистический почтовый центр 22 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
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Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
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ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
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ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 33
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 95
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 76
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 56
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 53
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 33
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 30
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
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Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 10
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 10
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
ЭОС Дело-web 209 6
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 6
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 24 2
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 2
FreePik 1841 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Apple iPhone 6 4861 2
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 2
OpenVPN 85 2
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин 12 1
Oracle Hyperion 259 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 1
IPVAnish - VPN-сервис 10 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
ExpressVPN 23 1
Hola VPN 11 1
Opera VPN 12 1
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Фазылзянов Фарит 30 3
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Сорокин Валерий 3 3
Сухов Андрей 6 3
Азизов Ильгиз 4 3
Топорищев Павел 3 3
Путин Владимир 3454 3
Рейман Леонид 1065 3
Кузнецов Павел 42 3
Меламед Леонид 150 2
Голомолзин Анатолий 75 2
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Брюквин Юрий 300 2
Слизень Виталий 244 2
Провоторов Александр 158 2
Новиков Сергей 47 2
Шелобков Алексей 53 2
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Прянишников Николай 316 2
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Гусева Ирина 5 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Улесов Денис 2 2
Михайлов Артем 9 2
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Агаева Елена 3 2
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Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 139 13
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Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 79 12
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
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Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 56 10
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Известия ИД 770 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Юность - радиостанция 52 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Ведомости 1466 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 15
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Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
TeleGeography Research 40 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
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КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
АйкомИнвест - НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
КГАВМ - Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана 2 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 1
ШАГ Компьютерная академия 5 1
Адымнар - Билингвальная школа 4 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
DAX Forum 5 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Единый день голосования 143 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Украина - Евромайдан 15 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
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