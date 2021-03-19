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Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности в 2020 году

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний «Таттелеком» (вкл. ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай»), крупнейший оператор фиксированной связи и один из операторов мобильной связи в Республике Татарстан, подвела итоги своей деятельности в 2020 году согласно РСБУ.

Чистая прибыль группы компаний по итогам 2020 года составила 1621,5 млн рублей, это на 169 % выше аналогичного показателя за 2019 год (602,9 млн рублей) и практически в десять раз превышает результат 2018 года (164,3 млн рублей). Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» за прошлый год составила 1 638,1 млн рублей, что на 92,1 % выше значения за 2019 год (852,7 млн рублей). Финансовый результат ООО «ТМТ» в 2020 году составил -14,2 млн рублей при -349,8 млн рублей годом ранее (в 2018 г. – -641 млн. рублей, в 2017. – -711 млн рублей).

Объем выручки группы компаний вырос на 4 % и впервые превысил отметку в 10 млрд рублей, составив в 2020 году 10 062,5 млрд рублей при значении 9 678,3 млн рублей в 2019 году. Выручка ПАО «Таттелеком» увеличилась на 1,6 % – с 8 165,6 млн рублей до 8 299,6 млн рублей. Выручка ООО «ТМТ» выросла на 20 % – с 1710,1 млн рублей в 2019 году до 2 051,4 млн рублей в 2020 году.

Показатель EBITDA в 2020 году по группе составил 3 869,8 млн рублей, что на 36,4 % выше значения в 2019 году (2 837,9 млн рублей), по ПАО «Таттелеком» - 3 166,1 млн рублей (в 2019 г. – 2 495,8 млн рублей, рост на 26,9 %), по ООО «ТМТ» - 706,2 млн рублей (в 2019 г. – 242,1 млн рублей, рост на 191,7 %).

Показатель EBITDA Margin по итогам 2020 года по группе компаний – 38,5 % (рост по сравнению с результатами 2019 года на 9,2 п.п.), по ПАО «Таттелеком» - 38,1 % (рост на 7,5 п.п.), по ООО «ТМТ» - 34,4 % (рост на 20,2 п.п.).

Как сообщалось ранее, в 2020 году ПАО «Таттелеком» досрочно погасило всю задолженность по банковским кредитам, которая на конец 2018 года достигала практически 3 млрд рублей (на 31.12.2018 кредитный портфель составил 2 947 млн рублей, на 31.12.2019 – 2 239 млн рублей, на 31.12.2020 достиг нулевого значения). При этом важно, что компания не снижает своей инвестиционной активности.

«Существенное влияние на динамику по результатам прошлого года оказал проведенный в группе компаний реинжиниринг бизнес-процессов, в том числе реформа системы закупок. Важно отметить, что в прошлом году увеличилась абонентская база группы компаний «Таттелеком» в сегментах ШПД, мобильной связи и платного ТВ», - говорит генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов.

«Учитывая обстоятельства, связанные с пандемией и изменениями в потреблении трафика, прошлый год был для телекоммуникационного сектора своего рода проверкой на надежность. И я могу с удовлетворением констатировать, что магистральная сеть «Таттелекома» выдержала самые высокие нагрузки. В то же время 2020 год был для группы компаний «Таттелеком» очень насыщенным и важным в плане получения нового опыта и компетенций. В прошлом году мы вышли за пределы традиционных для группы компаний рынков проводной и беспроводной связи – на рынок IP-домофонии – и поставили перед собой очень амбициозные планы в этом сегменте. Одним из новых стратегических направлений для «Таттелекома» стало активное строительство сети GPON. В рамках этого проекта уже в конце прошлого года мы построили сеть более чем для 10 тысяч домохозяйств, а до конца 2023 года ее емкость составит 200 тысяч домохозяйств. И одним из ключевых вопросов для всего коллектива группы компаний как прошлом, так и в текущем году будет повышение уровня клиентского сервиса», - отметил Айрат Нурутдинов.

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