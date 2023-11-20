Backbone network core network магистральная сеть опорная сеть ЕМЦСС Единая магистральная цифровая сеть связи
Backbone network и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловьев Александр 85 8
|Линник Иван 55 7
|Коваль Валерий 38 5
|Слизень Виталий 242 5
|Соловьев Дмитрий 65 5
|Калугин Николай 13 4
|Ковалев Дмитрий 35 4
|Зайцев Владимир 53 4
|Медков Евгений 28 3
|Баженов Михаил 39 3
|Столяров Михаил 8 3
|Щеголев Игорь 696 3
|Егоров Александр 82 3
|Ознобихин Олег 13 3
|Брюквин Юрий 298 3
|Носов Константин 20 2
|Провоторов Александр 157 2
|Путин Владимир 3036 2
|Закурдаев Сергей 3 2
|Липатов Сергей 34 2
|Иванов Михаил 88 2
|Шамзон Светлана 32 2
|Акинин Максим 1 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Рыжиков Сергей 111 1
|Сапунов Алексей 34 1
|Плуготаренко Сергей 77 1
|Есекеев Куанышбек 36 1
|Солдатов Алексей 96 1
|Массух Илья 228 1
|Колесников Андрей 85 1
|Кузнецов Сергей 152 1
|Кравцов Роман 81 1
|Никифоров Николай 1134 1
|Панков Александр 75 1
|Ольшинка Павел 6 1
|Баранов Григорий 9 1
|Корнеева Ксения 31 1
|Зеленков Константин 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
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