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Индексная книга (каталог) CNews*
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Backbone network core network магистральная сеть опорная сеть ЕМЦСС Единая магистральная цифровая сеть связи



20.11.2023 «РТК-Сервис» принял на техническую поддержку все оборудование Huawei на сети «Ростелекома» 1

19.07.2022 МТС потратила 1,5 млрд руб. на покупку региональных операторов 1

08.04.2022 T1 Cloud развивает партнерские отношения с «ЮЛ-ком» 1

15.12.2021 Билайн запустил локальный сервер в Южно-Сахалинске 1

30.11.2021 Как в России потратят 208 млрд руб. на запуск сетей 5G и разработку оборудования для них 1

Константин Зеленков, JSA Group: Цифровые технологии в промышленности не взрывают бизнес — они его дополняют 1

09.06.2021 «Аэродиск» импортозаместил хранение данных в «Дорогах России» 1

19.03.2021 Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности в 2020 году 1

21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1

22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 1

12.02.2020 «Ростех» и «Ростелеком» хотят потратить 92 миллиарда на создание российского 5G-«железа» 1

03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1

12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1

15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1

09.08.2019 «Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами стадион «Динамо» 1

19.06.2019 В российских сетях 5G вместо телеком-оборудования поставят сервера 1

08.06.2018 Выживет ли Wi-Fi в мире 5G? 1

26.10.2017 «Транстелеком» и China Telecom запустили первый 100-гигабитный канал Европа-Китай 1

20.02.2017 «Транстелеком» и Cinia организовали новый высокоскоростной маршрут передачи данных между Европой и Азией 1

25.11.2016 Станислав Другалев -

Колокейшн уступает место облачным сервисам

 1

06.07.2016 ZTE анонсировала сотрудничество с более 10 операторами по технологии Pre5G 1

07.06.2016 Оптоволоконный интернет заменит на Камчатке спутниковый в 2017 году 1

21.04.2016 МГТС изучит сервисы глазами клиентов 1

30.10.2015 «Газпром» стал сотовым оператором 1

25.08.2015 Бенчмаркинг 20 крупнейших онлайн-магазинов России: определены лидеры 1

21.08.2015 Количество интернет-абонентов ТТК во Владимире превысило 10 тыс. 1

07.08.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Черногорске Республики Хакасия 1

23.07.2015 ТТК подключил к сети широкополосного доступа в интернет еще один район Хабаровска 1

25.06.2015 ТТК подключил к интернету 23 жилых дома в Инте 1

29.05.2015 ТТК и «Ростелеком» заключили соглашение о взаимном резервировании каналов связи в Якутии 1

12.05.2015 Выручка «Обит» по итогам 2014 г. выросла на 18,61% 1

17.04.2015 ТТК подключил к интернету новые многоквартирные дома в Хабаровске 1

10.04.2015 ТТК подключил к интернету новые многоквартирные дома в Астрахани 1

10.04.2015 Orange предоставил Mango Office каналы связи в Красноярске, Воронеже и Тольятти 1

24.02.2015 RETN внедрил суперканалы Infinera 500G в Европе 1

05.02.2015 ТТК подключил к интернету 850 жилых домов Саратова 1

03.02.2015 «ТТК-Западная Сибирь» расширил зону технического охвата сетей ШПД более чем на 46 тыс. домохозяйств 1

27.01.2015 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Хабаровске 1

22.12.2014 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Печоре 1

09.09.2014 ТТК начал новый этап строительства сети ШПД в Сыктывкаре 1


Публикаций - 243, упоминаний - 244

Backbone network и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1993 95
Ростелеком 10950 25
МегаФон - Синтерра - Synterra 792 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11458 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8537 14
МегаФон 8185 12
Ростелеком - РТКомм.РУ 366 11
Huawei 3773 9
Cisco Systems 5047 9
Ростелеком - Связьинвест 1706 8
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 602 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 5
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 5
Казахтелеком 336 5
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 113 4
China Telecom - Чайна Телеком 254 4
NTT Com - NTT Communications 86 4
МТС - МТТ Старт Телеком 68 4
Google LLC 11513 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1437 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 3
КСК Технологии 42 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 852 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 3
China Netcom Group Corporation Limited 58 3
Рустелеком ТК 294 3
Telia Company - TeliaSonera 1025 3
Siemens AG - Siemens Group 2573 3
Tashir - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 12 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 2
МегаФон - Синтерра - Саткомлайн 7 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 187 2
China Mobile Tietong - China Tietong Telecommunications Corporation 6 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 2
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 59 2
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 410 2
К Телеком - Исеть Телеком 81 2
РЖД - Российские железные дороги 1831 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Achemar Holdings 2 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6867 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 122 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 2
Газпром ПАО 1289 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 89 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 326 1
Гута ГК 34 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Санаторий Русь ФГУП 1 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 29 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 314 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго 73 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2132 1
Ставропольская ЭГК - Ставропольская Электрическая Генерирующая Компания 1 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
Микротест Инвест 4 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 793 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 108 1
GFG - Lamoda - Купишуз 146 1
Russ ГК - Russ Outdoor - РуссАутдор 12 1
LEGO 235 1
eBay Inc 1611 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2699 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 1
Восток-Запад - EWS Holding 43 1
Visa International 1936 1
Русагро Группа Компаний 260 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 215 1
Роснефть НК - нефтяная компания 506 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 417 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 325 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 463 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5248 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4811 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 562 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5652 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4275 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10918 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 280 1
Правительство Республики Узбекистан - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 43 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 43 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 28 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 103 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 40 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 183 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 142 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 113 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 249 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 169 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1144 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2882 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 422 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1339 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2606 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2723 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3001 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6203 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2689 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 43 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 285 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 63 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1743 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48782 28
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6201 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17423 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9580 14
Абонентская база - Абонентская плата 5775 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10523 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22927 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27459 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4493 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7296 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46220 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3486 7
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2085 6
Аренда 2295 6
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1372 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5191 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13113 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5023 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15753 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4528 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6655 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5447 4
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 426 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5998 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7615 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 679 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2055 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1871 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5548 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1454 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 890 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8092 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2114 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4814 2
Энергетика - Energy - Energetically 4852 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7171 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7190 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2205 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6616 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3613 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11135 7
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 605 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 76 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 108 1
ННТВ - НГОТРК ГБУ НО - Нижегородская государственная областная телерадиокомпания 3 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Cellular News 234 1
Total Telecom 613 1
NE Asia Online 313 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
Радио России - радиостанция 49 1
ComNews - Медиа-бизнес 105 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2686 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 263 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 1
The Register - The Register Hardware 1473 1
Wikipedia - Википедия 464 1
Forbes - Форбс 741 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 1
Juniper Research 516 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2975 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7856 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 964 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 577 2
Gartner - Гартнер 3522 1
Fortune Global 500 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 319 1
Strategy Analytics 284 1
CNews Рынок ИТ-услуг 161 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 75 1
Current Analysis 24 1
IHS Infonetics Research 102 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 216 1
МЭИ - Московский энергетический институт 125 1
ТГУ - Томский государственный университет 160 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 90 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 31 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 65 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 1
Микротест УЦ - Учебный центр 11 1
University of Latvia - Latvijas Universitāte - Латвийский университет 4 1
Связь-Экспокомм 113 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1179 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 703 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 1
CeBIT 611 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 88 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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