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МегаФон Синтерра ПетерСтар

МегаФон - Синтерра - ПетерСтар


02.02.2011 «МегаФон» завершил объединение своего Северо-Западного филиала и «ПетерСтара»

Более 650 сотрудников компании «ПетерСтар» присоединились к команде Северо-Западного филиала «МегаФона». «Я рад сообщить, что
15.12.2010 Петр Акульшин назначен генеральным директором «ПетерСтара»

льности «Динамика и прочность машин». С 1992 г. работал в ГНПП «Севморгео». С 1997 г. — в компании «ПетерСтар», где прошел путь от инженера до директора отдела телематических услуг, а в 2005 г.
14.12.2010 Гендиректор «ПетерСтара» возглавит МТТ

дновременно получил степень МВА по совместной программе «ЛЭТИ-Лованиум». Евгений Васильев пришел в «ПетерСтар» после окончания университета и сделал карьеру от специалиста по оборудованию УПАТС
03.12.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в Луге

Компания «ПетерСтар» приступила к оказанию услуги доступа в сеть интернет для частных пользователей г.

13.11.2010 Акционеры «МегаФона» одобрили присоединение «ПетерСтара» к Северо-Западному филиалу оператора

ападного региона – «ПетерСтара». Акционеры компании единогласно одобрили реорганизацию «МегаФона». «ПетерСтар», как бизнес-единица, будет присоединена к Северо-Западному филиалу «МегаФона». Про
12.11.2010 «ПетерСтар» и «Аркан» внедрили систему ГЛОНАСС-мониторинга в МВД по республике Карелия

Компания «ПетерСтар» в партнерстве с федеральным оператором услуг безопасности «Аркан» построили систем
28.10.2010 «ПетерСтар» запускает новую услугу «Алена, робот-секретарь»

Компания «ПетерСтар» запускает в эксплуатацию новую услугу — «Алена, робот-секретарь». Подключив услугу
20.10.2010 «Ниеншанц» нашел нового гендиректора в «Петерстаре»

льного директора. Им стал Алексей Рощин, с 2009 г. работавший заместителем гендиректора в компании «Петерстар». До настоящего момента генеральным директором компании был Виктор Ярутов, совладел
19.10.2010 «ПетерСтар» инвестировал 85 млн руб. в строительство 178 км ВОЛС в Ленинградской области

Компания «ПетерСтар» объявила об окончании строительства волоконно-оптической магистрали на участках Кингисепп – Усть-Луга (62 км) и Металлострой – Тосно - Любань (116 км). Участок Металлострой – Тосно –
08.10.2010 Совет директоров «МегаФона» вынес на рассмотрение акционеров вопрос присоединения «ПетерСтара»

Совет директоров «МегаФона» на вчерашнем заседании рассмотрел вопрос о реорганизации в форме присоединения к нему бизнес-оператора «ПетерСтар». Совет директоров «МегаФона» принял решение о созыве 12 ноября 2010 г. внеочередного общего собрания акционеров, одним из вопросов повестки дня которого является присоединение своего
28.09.2010 «ПетерСтар» построил систему видеоконференцсвязи для администрации Псковской области

«Псковская ГТС», дочернее предприятие «ПетерСтара», заключила государственный контракт на построение системы видеоконференцсвязи для нужд администрации Псковской области. В рамках проекта оборудование для видеоконференцсвязи поставл
20.09.2010 «ПетерСтар» обеспечит телекоммуникационными услугами Комитет госзаказа Вологодской области

Компания «ПетерСтар» предоставит комплексные телекоммуникационные услуги Комитету государственного зака
14.09.2010 «ПетерСтар» обеспечит услугами видеонаблюдения образовательные учреждения Североморска

Компания «ПетерСтар» заключила контракт на организацию систем видеонаблюдения в образовательных учрежде
31.08.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в городе Тихвин

Компания «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет для частных пользователей города Ти
25.08.2010 «ПетерСтар» внедряет медицинскую информационную систему в Пскове

Компания «ПетерСтар» совместно с Псковской ГТС запустила проект построения единой информационно-телекоммуникационной системы, предназначенной для оперативного управления и планирования оказания услуг мед
24.08.2010 Акционеры «МегаФона» рассмотрят вопрос о приобретении 100% акций «ПетерСтара» у «Синтерры»

еров «МегаФона», одним из вопросов повестки дня которого является приобретение 100% акций компании «ПетерСтар» у свой дочерней компании «Синтерра». Предполагается что, в случае принятия акционе
12.08.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в городе Чудово

Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра», приступила к оказанию услуги доступа в сеть интернет на массовом рынке города Чудово (Новгородская область). В настоящее время в Чудово и его

26.07.2010 «ПетерСтар» завершил сделку по приобретению тверского оператора «Кансстел»

Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра», объявила о завершении сделки по приобретен
21.07.2010 К «ПетерСтару» будут присоединены пять дочерних компаний

Национальный оператор связи «Синтерра» объявил о решении присоединить к компании «ПетерСтар» ряд региональных дочерних предприятий. Согласно принятому решению к «ПетерСтару» б
16.07.2010 «ПетерСтар» обеспечит услугами связи вологодские дополнительные офисы ВТБ24

Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра», начинает предоставление услуг связи банку

09.07.2010 «ПетерСтар» обеспечит услугами связи организаторов и участников гонок на воде в классе «Формула 1»

Компания «ПетерСтар» получила статус официального поставщика услуг связи для организаторов Российского этапа Чемпионата мира по водно-моторному спорту в классе «Формула 1». Мероприятие с участием професс
06.07.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в Никольском

Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра» – приступила к оказанию услуги доступа в ин
24.06.2010 «ПетерСтар» обеспечит правительство Ленинградской области видеоконференцсвязью с районными администрациями

Компания «ПетерСтар» победила в конкурсе на право оказания услуг видеоконференцсвязи в интересах правительства Ленинградской области. В соответствии с государственным контрактом, система видеоконференцсв
21.06.2010 «ПетерСтар» обеспечит реализацию проекта «Безопасный город» в Петрозаводске

Компания «ПетерСтар» победила в конкурсе на оказание услуг по установке и вводу в эксплуатацию системы

17.06.2010 Гендиректор «ПетерСтара» назначен первым замдиректора Северо-Западного филиала «МегаФона»

ании «МегаФон» по развитию фиксированной связи, оставаясь при этом генеральным директором компании «ПетерСтар». Евгений Васильев родился 30 июля 1973 г. в Ленинграде. В 1996 г. с отличием оконч
10.06.2010 «ПетерСтар» объединит подразделения холдинга «Северсталь» в Вологде и Санкт-Петербурге

Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра» – предоставит услуги связи холдингу «Северс
31.05.2010 «ПетерСтар» открыл филиал в Ярославле

Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра», объявила об открытии филиала в Ярославле.

13.05.2010 «ПетерСтар» организует VPN-сеть для прокуратуры Санкт-Петербурга

Компания «ПетерСтар» стала победителем в аукционе на оказание услуг связи в интересах прокуратуры Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба компании. Сумма контракта составила около 1,3 млн руб. Согласно у
20.04.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуг ШПД в Петрозаводске

Компания «ПетерСтар» приступила к оказанию услуг доступа в интернет для частных пользователей в столице Республики Карелия городе Петрозаводске. На первом этапе развития, в течение апреля, подключиться к
14.04.2010 «ПетерСтар» организует VPN для Фонда социального страхования по Калининградской области

Компания «ПетерСтар» предоставит услуги связи Региональному отделению Фонда социального страхования по

09.04.2010 ФАС удовлетворила ходатайство «ПетерСтара» о приобретении 100% голосующих акций МТТ

льная антимонопольная служба России (ФАС) удовлетворила ходатайство дочерней компании «Синтерры» - «ПетерСтар» о приобретении 100% голосующих акций компании «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТ
05.04.2010 «ПетерСтар» и Microsoft запустили совместную программу «ПО как услуга»

Компании «ПетерСтар» и Microsoft объявили о запуске совместной программы «ПО как услуга». В рамках программы «ПетерСтар» дает возможность пользоваться бизнес-решениями Microsoft, такими как, напри
31.03.2010 Чистая прибыль «ПетерСтара» в 2009 г. увеличилась на 18% до 859,5 млн руб.

Компания «ПетерСтар» объявила финансовые итоги за 2009 г. По данным отчетности, составленной в соответс
23.03.2010 «ПетерСтар» начал оказывать услуги телефонной связи в Вологде

Компания «ПетерСтар» объявила о начале предоставления услуг телефонии в городе Вологда. Вологодский фил
18.03.2010 «ПетерСтар» организует VPN для Торгово-промышленной палаты Псковской области

Компания «ПетерСтар» объединит центральный офис Торгово-промышленной палаты в Пскове с ее региональным подразделением в Великих Луках VPN-сетью, сообщает пресс-служба компании. Сеть будет полностью орган
11.03.2010 «ПетерСтар» досрочно погасил кредит «Сбербанка» на сумму 2,823 млрд руб.

Компания «ПетерСтар» объявила о полном досрочном погашении кредита на сумму 2,823 млрд руб., предоставленного компании «Сбербанком» в 2007 г. Финальную выплату по кредиту в размере 143,3 млн руб. операто
02.03.2010 «ПетерСтар» подключил к интернету Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН

Компания «ПетерСтар» предоставила услуги широкополосного доступа в интернет Институту водных проблем Се
16.02.2010 «ПетерСтар» подключил новгородские светофоры к интернету

Компания «ПетерСтар» организует подключение светофоров к городской системе автоматического управления дорожным движением (АСУДД) в Великом Новгороде через сеть интернет. Работы проводятся в рамках реализ
04.02.2010 «ПетерСтар» создаст единую VPN для Управлений ПФР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Компания «ПетерСтар» построит VPN-сеть для Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. «ПетерСтар» построит VPN-сеть, объединяющую Управления Пенс
01.02.2010 «ПетерСтар» досрочно погасил обязательства по кредиту «Сбербанка» на 100 млн руб.

Компания «ПетерСтар», входящая в Группу компаний «Синтерра», объявила о досрочном погашении обязательств по кредитной линии, предоставленной «Сбербанком», на сумму 100 млн руб. Данная выплата стала очере

Публикаций - 325, упоминаний - 521

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Синтерра - Synterra 791 114
МегаФон 7950 61
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 934 49
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 44
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 43
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 39
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 848 37
Ростелеком 10798 34
Питерская группа связистов 431 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8462 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11021 26
Ростелеком - Связьинвест 1705 24
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 521 21
Ростелеком - РТКомм.РУ 364 17
Metrocom - Метроком 89 17
Рустелеком ТК 292 16
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Псковская ГТС - Псковская Городская Телефонная Сеть 23 16
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 15
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 14
АФК Система ПАО 1774 14
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 112 13
Telia Company - TeliaSonera 1025 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1578 12
Cisco Systems 5023 11
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 10
ВестКолл - WestCall 89 10
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 9
ВЭБПлас 38 9
Lenovo Motorola 3492 9
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 9
Простор Телеком - Prostor Telecom 29 8
Microsoft Corporation 24142 8
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ 226 8
МТС - Система Телеком 234 8
Siemens AG - Siemens Group 2565 8
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 7
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 601 7
Intel Corporation 11936 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2982 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 7
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 19
ПромСвязьКапитал 82 18
MIG - Metromedia International Group 58 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6637 12
Альфа-Групп 683 12
IPOC 123 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 704 8
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 7
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 12 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1053 6
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 6
ПСБ - Промсвязьбанк 801 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 196 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 820 5
Альфа-Банк 1692 4
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 159 4
Менатеп - Menatep 38 4
Cladina Investments - Кладина инвестментс лимитед 5 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2643 4
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
МегаФон - Синтерра - ТК Комет - Телекоммуникационная компания Комет - Доля 10 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 3
ОСК - Балтийский завод 28 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 122 3
Севморгео ФГУНПП 3 3
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 75 3
Deutsche Lufthansa AG 115 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 31 2
ЮКОС НК 151 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 291 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1479 2
СеверТрансКом - Северная Транспортная Компания 9 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 2
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 2
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 81 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телекомбанк 8 2
Arthur Andersen 60 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10652 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2115 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2583 8
Судебная власть - Judicial power 2226 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4187 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5130 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3138 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 262 4
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5498 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4356 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3175 3
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1020 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2255 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 260 2
Прокуратура Германии 12 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 166 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 156 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2949 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 744 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1275 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 937 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 80 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 305 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 43 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4739 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 873 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 561 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 162 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 387 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 47 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 236 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 109 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6190 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 42 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Международная академия связи - МАС 39 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 175 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 449 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 76 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2661 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 48 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 658 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20427 117
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59819 73
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23478 70
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7844 57
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14612 52
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9063 52
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4467 48
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26966 43
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10408 35
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12060 29
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9167 27
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9681 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45244 23
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4044 20
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11644 18
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3540 17
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 895 15
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6324 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28440 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10389 13
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 917 12
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2470 12
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2061 12
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 684 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27913 11
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2266 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6530 11
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22877 9
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5333 8
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Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 7
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Microsoft Dynamics 1167 4
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Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 242 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1144 2
Apple iPhone 6 4862 2
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Microsoft Skype 2015 2
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Dr.Web AV-Desk 147 2
Nokia 7650 63 2
Motorola - NextNet Expedience 4 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2607 2
Microsoft Dynamics CRM 536 2
Максима ГК - GMCS Telecom 8 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4862 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 370 1
Apple iCloud 263 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 451 1
Vivaldi - Браузер 87 1
Orange Business Services - Equant IP VPN - Orange Business VPN Galerie 9 1
Microsoft SharePoint Online 100 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 257 1
Microsoft Exchange Server 479 1
Intel Itanium 625 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 26 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 36 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 789 1
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Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1307 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 46 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 185 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2386 1
Linxdatacenter - Linx Datacenter 47 1
Васильев Евгений 117 25
Слизень Виталий 242 19
Брюквин Юрий 297 17
Рейман Леонид 1039 14
Кусков Денис 221 11
Кравчук Илья 16 10
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Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 10
Акопьян Артур 23 7
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Акульшин Петр 8 5
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Овчинников Борис 129 5
Усманов Алишер 299 5
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Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 4
Горохов Максим 16 4
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Саяпина Елена 41 4
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Кочетков Владислав 248 3
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Басов Павел 5 3
Ходорковский Михаил 43 2
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2965 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41054 77
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51080 33
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13806 18
Европа 21436 18
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 274 18
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1336 18
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Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 230 8
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 47 8
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26767 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1743 19
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4370 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4862 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5725 9
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ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 95 8
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11112 18
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 597 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 4
CNews Северо-Запад 24 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 918 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1590 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5839 2
Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 2
Ведомости 801 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 467 2
Telecom.paper 194 1
Деловой Петербург 28 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Euronews - телеканал 46 1
Росбалт ИА 60 1
Cellular News 234 1
РБК Daily 91 1
ИнформКурьерСвязь 14 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Новости коммуникаций Северо-Запада России 1 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 156 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 62 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2682 1
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1197 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1265 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 797 1
Forbes - Форбс 722 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 958 10
Juniper Research 516 5
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
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In-Stat 115 1
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Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 1
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IHS Infonetics Research 102 1
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 487 9
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 111 9
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 229 9
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 45 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 275 5
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 36 3
Open University - Открытый университет 37 2
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 15 2
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 25 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 730 2
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 371 1
Минобороны РФ - Военная академия им. Ф. Э. Дзержинского 8 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 500 1
КарУ - Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова 2 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева - ШҚТУ - Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті 3 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 13 1
СГУ - Сочинский государственный университет 5 1
СПбГУ - Экономический факультет 1 1
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 17 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 53 1
ИРПА имени А.С. Попова - Институт радиовещательного приёма и акустики имени А.С. Попова 2 1
СПбГУПТД ВО ФГБОУ - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна - Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности 10 1
РАН - Российская академия наук 1776 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 9 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 192 1
ВМИРЭ - Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова 2 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 1
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 6 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 262 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 17 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 75 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 52 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 329 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 62 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 44 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 39 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 6
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 521 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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