Менатеп Menatep


УПОМИНАНИЯ


03.10.2025 По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов 1
11.10.2022 Основатель Mail.ru вместе с семьей отказался от российского гражданства 1
14.03.2012 Юрий Мильнер неожиданно покинул Mail.ru 1
07.10.2010 «Мегафон» купил карманного оператора Матвиенко 1
26.02.2008 Московский метрополитен отказался от контроля над связью 2
20.02.2008 «Связного» обанкротит «ликвидатор» «Юкоса» 2
30.08.2007 «Комстар»: второе пришествие в Петербург 1
01.03.2006 Кто заменит "восьмерку"? Рейтинг связистов 1
08.12.2005 Ради Азии "Альфа" пожертвовала госбезопастностью 1
30.11.2005 Golden Telecom выхватил ценный актив у "Транстелекома" 2
18.11.2005 "Сибинтек" найдет деньги вне ЮКОСа 2
08.11.2005 Group Menatep продала "Сибинтек" 2
08.11.2005 Владелец ЮКОСа продал "Сибинтек" 2
15.09.2005 "Комстар" скупает активы Ходорковского 2
21.07.2005 "Альфа-телеком" укрепилась "питерскими" и людьми Ходорковского 1
08.07.2005 Власти не дадут распродать телеком-активы Ходорковского 5
01.06.2005 Операторы дальней связи множатся как грибы после дождя 1
19.04.2004 МЭРТ теснит Минтрансвязь в регулировании ИТ 2
25.02.2004 ИТ-конференция Адама Смита привлекла лидеров рынка 1
25.02.2004 ИТ-конференция Адама Смита привлекла лидеров рынка 1
19.12.2003 Конкурентов на рынке банковского ПО удалось подружить 2
17.11.2003 "Менатеп СПб" купил ПО на $13 млн. 1
27.10.2003 "НКК Финанс": определены цели и назначен гендиректор 1
08.08.2003 "Сибинтек": Генпрокуратура обыскала только офис ЮКОСа 1
06.08.2003 Генпрокуратура обыскала офис «Сибинтека» 2
10.07.2003 Банк "Менатеп Санкт-Петербург" завершил модернизацию корпоративной сети 2
13.01.2003 Компания "СИБИНТЕК" объявляет об изменениях в организационной структуре и топ-менеджменте 1
05.11.2002 Новосибирцы могут застраховаться в интернете 2
27.09.2002 О говорящем ЖК-дисплее и законсервированном телефоне 2
25.09.2002 В Новосибирске начат новый этап развития проекта мобильных платежей SIMPAY 2
12.08.2002 Новосибирцы могут оплатить коммунальные услуги через интернет 1
02.08.2002 Почтовый веб-сервис "Киберписьмо" станет платным 2
16.05.2002 "Связь-Экспокомм'2002": новый телефон от Siemens; в России есть гигабитная связь; открыт центр поддержки пользователей продуктов Symantec 2
07.05.2002 "Северо-Западный GSM" предлагает абонентам воспользоваться услугой "Мобильный банк" 3
26.04.2002 Избран новый состав правления "Ассоциации российских банков-членов Visa" 1
22.03.2002 Банк "Менатеп СПб" открывает собственный электронный магазин 1
09.11.2001 "Менатеп" выходит на телекоммуникационный рынок 4
09.11.2001 Andrew Corp. продаст все свои активы в российских телекоммуникационных компаниях группе Менатеп 2
11.07.2001 Обзор отрасли: рынок электронных платежей 1

Публикаций - 39, упоминаний - 65

Менатеп и организации, системы, технологии, персоны:

Metrocom - Метроком 89 11
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 11
Раском - Rascom 48 10
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 36 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 6
Ростелеком - Связьинвест 1708 6
Миранда-Медиа - МирТелеКом 50 6
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13814 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2068 5
Питерская группа связистов 435 5
Магистраль-Телеком 8 5
МегаФон 9648 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 4
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 328 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1681 4
Andrew Corporation - Andrew Telecom - Andrew California Company, ACC - Andrew Antenna Systems, AAS - Andrew Antenna Corporation, AACL - Andrew Antenna Products, AAPL - Andrew Antenas Limitada, AAL 15 4
Ростелеком 10144 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9074 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1823 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 227 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4388 2
VK - Mail.ru Group 3509 2
IBM - International Business Machines Corp 9512 2
Siemens AG - Siemens Group 2613 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5712 2
SAP SE 5395 2
Oracle Corporation 6812 2
Ramax - Рамакс 119 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 2
Meta Platforms - Facebook 4503 2
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 2
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 2
Zynga Game Network 132 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 607 2
Киевстар - Kyivstar 551 2
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1527 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 12
РЖД - Российские железные дороги 1976 4
Альфа-Банк 1834 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7937 4
Visa International 1965 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2946 3
Альфа-Групп 723 3
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 2
Газпром ПАО 1393 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 841 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 618 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 732 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 2
NanduQ - Qiwi 1001 2
DST Global - Digital Sky Technologies 221 2
Naspers 83 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 259 2
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1899 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 389 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 103 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 305 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 2
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Kempinski - Кемпински 34 2
Беллесбумпром - Интернешнл Пейпер целлюлозно-бумажный комбинат - Светогорский ЦБК НПАО - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат - Тихвинский КЛПХ - СветоТехСервис - СветоПак - Глобал Пейпер Текнолоджиз 12 2
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 2
Пивоварни Ивана Таранова 11 2
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 58 2
Связной ГК 1379 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2751 1
Роснефть НК - нефтяная компания 525 1
Автокард холдинг 21 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1017 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12612 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2894 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 303 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3307 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5698 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 332 2
Судебная власть - Judicial power 2376 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2792 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5159 1
Федеральное казначейство России 1850 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6212 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5121 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4728 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1048 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2228 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 694 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 815 1
Петербургский метрополитен ГУП 142 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 109 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 476 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2665 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6346 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 58 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21630 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25303 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4811 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28676 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5283 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5742 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11076 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12774 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33190 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16842 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8389 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13206 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2918 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4395 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2789 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1325 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4817 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31431 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3911 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8808 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14477 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9458 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9547 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12176 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1076 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1745 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7125 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11133 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14255 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3270 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2025 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4273 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7870 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10460 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4108 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1532 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1881 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 881 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 2
Microsoft Windows 2000 8664 2
Apple iPhone 6 4861 2
Oracle Java - язык программирования 3294 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 261 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1183 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5086 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 240 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 274 1
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform - Open Service Delivery Engine 10 1
Nokia Alcatel-Lucent SMDSe - Secure Mobile Data Solutions for Enterprises 4 1
Benefon Exion 8 1
Nokia 7650 63 1
NCR Mobile Cash Withdrawal 7 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Security Response 19 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 615 1
Paycash - Пейкэш - Алкор Пэйкэш - российская электронная платёжная система 92 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3405 1
Olympus Camedia - Olympus Camedia TruePrint 27 1
Webmoney Keeper - WM Keeper - WM-кошельки - WM-карты 79 1
Ходорковский Михаил 44 11
Невзлин Леонид 4 4
Рейман Леонид 1053 3
Овчинников Борис 129 3
Ваган Игорь 3 3
Усманов Алишер 302 2
Резникович Алексей 59 2
Винчер Михаил 4 2
Мильнер Юрий 135 2
Фингер Грегори 13 2
Фрадков Михаил 160 2
Жданов Сергей 38 2
Шашурин Сергей 9 2
Владимиров-Крюков Андрей 2 2
Федотова Татьяна 20 2
Таранов Иван 8 2
Кабановский Александр 3 2
Панасевич Екатерина 2 2
Медведев Дмитрий 1660 1
Греф Герман 458 1
Ноготков Максим 51 1
Егоров Александр 86 1
Путин Владимир 3309 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 350 1
Бернштам Евгений 1 1
Максаков Евгений 3 1
Саяпина Елена 43 1
Амириди Юлия 23 1
Фролов Георгий 1 1
Фролкин Михаил 17 1
Осипчук Антон 3 1
Слизень Виталий 243 1
Маркелов Константин 42 1
Орловский Виктор 394 1
Матвиенко Сергей 5 1
Кузьмин Андрей 11 1
Гришин Дмитрий 209 1
Носик Антон 106 1
Матвиенко Валентина 113 1
Брюквин Юрий 299 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 10
Россия - СФО - Новосибирск 4573 6
Финляндия - Финляндская Республика 3644 5
Украина 7741 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14391 3
Европа 24540 3
Великобритания - Виргинские Острова 240 3
Нидерланды 3596 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1782 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7966 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1027 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2595 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3305 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2881 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3188 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1277 2
Земля - планета Солнечной системы 10582 2
Великобритания - Лондон 2400 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 757 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 377 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2891 2
СССР - Ленинград 111 2
Евразия - Евразийский континент 623 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1544 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1675 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 248 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 284 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 318 1
Германия - Федеративная Республика 12868 1
Швеция - Стокгольм 402 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1602 1
Япония 13443 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2520 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1769 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 854 1
Америка - Американский регион 2183 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2559 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2038 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1857 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6442 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7185 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6556 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7726 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2641 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8208 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3718 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6126 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11320 2
Аренда 2551 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4594 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6267 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6832 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6690 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2559 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8134 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1793 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2485 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1532 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2315 2
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 224 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5310 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 308 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5401 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5174 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6150 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 604 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14770 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5742 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4356 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11370 2
Forbes - Форбс 895 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8310 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3685 2
IDC - International Data Corporation 4934 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Рустелеком ТК 304 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
NPD DisplaySearch 284 1
Gartner - Dataquest 353 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
S&P 500 561 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 405 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1609 1
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 11 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 267 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 941 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 331 1
ЦНИИчермет им. И.П.Бардина - Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина - Черметавтоматика НПО 6 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

