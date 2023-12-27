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Уралхим Уралкалий ПАО
"Как разработать цифровую стратегию" Валерий Фокин, Директор департамента информационных технологий, УРАЛХИМ на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва
|27.12.2023
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НБИ завершила проект по разработке модели планирования и контроля потребления электроэнергии для «Уралкалия»
шном завершении проекта по разработке электронно-математической модели планирования и контроля потребления электроэнергии, часов максимума и управления спросом на Соликамском рудоуправлении (СКРУ-1) «Уралкалия» (входит в группу «Уралхим»). Цель проекта: Разработка электронно-математической модели планирования и контроля потребления электроэнергии, часов максимума и управления спросом на СКР
|22.10.2021
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«Уралкалий» автоматизировал процессы закупок и заключения договоров на базе SAP Ariba
«Уралкалий» автоматизировал процессы закупок и заключения договоров на базе SAP Ariba, проект
|19.06.2020
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«Уралкалий» остался без ИТ-директора
«Уралкалий» без Кирилла Алифанова Как стало известно CNews, одного из крупнейших мировых произ
|04.03.2020
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МТС запустила «Цифровой безопасный детский сад»
МТС и администрация Соликамского городского округа при участии компании «Уралкалий» запустили первый в России комплексный пилотный проект «Цифровой безопасный детский
|07.06.2019
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«Уралкалий» расширяет сотрудничество с «1С» в области ИТ
«Уралкалий» и «1С» на Петербургском международном экономическом форуме заключили генеральное с
|19.04.2016
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«Борлас» оптимизировал процесс расчета заработной платы для «Уралкалия»
изводительности программного решения, обеспечивающего расчет заработной платы сотрудников компании «Уралкалий». Расчет заработной платы для более чем 11 тыс. сотрудников «Уралкалия» теперь зани
|19.03.2014
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«Уралкалий» автоматизирует финансовое управление вместе с Columbus
Консалтинговая компания Columbus реализует проект по автоматизации финансового управления в торговом подразделении «Уралкалия». Проект является продолжением сотрудничества организаций в рамках развертывания корпоративной информационной системы на основе Microsoft Dynamics AX, сообщили CNews в Columbus. Запус
|24.04.2013
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«Уралкалий» внедряет новую корпоративную ИС с помощью BearingPoint
Международная консалтинговая компания BearingPoint и «Уралкалий» объявили о подписании контракта на разработку и поддержку корпоративной информацио
|15.01.2010
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«Уралкалий» строит единую систему НСИ на основе Oracle PIM
Компания «Уралкалий» создает единую систему нормативно-справочной информации (НСИ) на основе решения Or
|21.04.2008
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«Сервис Плюс» автоматизировал точки питания на заводе «Уралкалий»
Компания «Сервис Плюс АРТ», входящая в ГК «Сервис Плюс», завершила автоматизацию кассовых мест на всех предприятиях питания завода «Уралкалий» (г. Березняки, Пермский край), специализирующегося на производстве калийных удобрений. В рамках проекта специалистами «Сервис Плюса» автоматизировано 22 рабочих места кассиров. Также
|07.04.2008
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IBS Borlas оптимизировала процесс расчета зарплаты ОАО «Уралкалий»
Специалисты Центра технической поддержки IBS Borlas провели обследование производительности подсистемы «Управление персоналом» действующей корпоративной информационной системы ОАО «Уралкалий» и выдали рекомендации по оптимизации ее работы. В результате время расчета заработной платы для сотрудников предприятия удалось сократить в разы. В 2003 г. специалистами консалтингов
|23.04.2002
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"Уралкалий" инвестирует $4,2 млн. в ERP-систему от Oracle
22 апреля OAO "Уралкалий", российский производитель калийных удобрений, объявило о подписании контракта с ко
Уралхим и организации, системы, технологии, персоны:
|Алифанов Кирилл 69 36
|Петров Михаил 138 15
|Михалев Евгений 89 15
|Урьяс Вадим 98 14
|Муравьев Владимир 32 14
|Панферов Алексей 22 14
|Суровец Дмитрий 77 13
|Халматов Максим 64 12
|Смирнова Олеся 11 9
|Сирота Юрий 67 9
|Яфясов Денис 14 9
|Аршавский Анджей 31 9
|Бикташев Ильдар 10 9
|Комстачев Михаил 11 9
|Чевкота Олег 15 9
|Кравченко Андрей 12 9
|Мясин Антон 10 9
|Емельченков Сергей 140 9
|Потапкин Михаил 26 9
|Опанасенко Всеволод 133 8
|Гаврилов Юрий 13 8
|Карпов Иван 78 8
|Сергеев Сергей 138 8
|Лигачев Глеб 87 8
|Кутмириди Ян 9 8
|Кучерова Ольга 10 8
|Иванов Андрей 57 8
|Емелин Дмитрий 16 8
|Комаров Илья 9 8
|Мосягин Константин 20 8
|Васильченко Юрий 10 8
|Нагаев Олег 30 8
|Гогленков Александр 15 8
|Черкасов Сергей 13 7
|Клепиков Алексей 117 7
|Вахнин Павел 53 7
|Хмелевский Николай 7 7
|Шуваев Ярослав 10 7
|Трояновский Владимир 62 6
|Шеховцов Юрий 34 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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