Уралхим - Уралкалий ПАО

НБИ завершила проект по разработке модели планирования и контроля потребления электроэнергии для «Уралкалия» шном завершении проекта по разработке электронно-математической модели планирования и контроля потребления электроэнергии, часов максимума и управления спросом на Соликамском рудоуправлении (СКРУ-1) «Уралкалия» (входит в группу «Уралхим»). Цель проекта: Разработка электронно-математической модели планирования и контроля потребления электроэнергии, часов максимума и управления спросом на СКР