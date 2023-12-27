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Уралхим Уралкалий ПАО

Уралхим - Уралкалий ПАО

 

"Как разработать цифровую стратегиюВалерий Фокин, Директор департамента информационных технологий, УРАЛХИМ на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва

 

27.12.2023 НБИ завершила проект по разработке модели планирования и контроля потребления электроэнергии для «Уралкалия»

шном завершении проекта по разработке электронно-математической модели планирования и контроля потребления электроэнергии, часов максимума и управления спросом на Соликамском рудоуправлении (СКРУ-1) «Уралкалия» (входит в группу «Уралхим»). Цель проекта: Разработка электронно-математической модели планирования и контроля потребления электроэнергии, часов максимума и управления спросом на СКР
22.10.2021 «Уралкалий» автоматизировал процессы закупок и заключения договоров на базе SAP Ariba

«Уралкалий» автоматизировал процессы закупок и заключения договоров на базе SAP Ariba, проект

19.06.2020 «Уралкалий» остался без ИТ-директора

«Уралкалий» без Кирилла Алифанова Как стало известно CNews, одного из крупнейших мировых произ
04.03.2020 МТС запустила «Цифровой безопасный детский сад»

МТС и администрация Соликамского городского округа при участии компании «Уралкалий» запустили первый в России комплексный пилотный проект «Цифровой безопасный детский
07.06.2019 «Уралкалий» расширяет сотрудничество с «1С» в области ИТ

«Уралкалий» и «1С» на Петербургском международном экономическом форуме заключили генеральное с
19.04.2016 «Борлас» оптимизировал процесс расчета заработной платы для «Уралкалия»

изводительности программного решения, обеспечивающего расчет заработной платы сотрудников компании «Уралкалий». Расчет заработной платы для более чем 11 тыс. сотрудников «Уралкалия» теперь зани
19.03.2014 «Уралкалий» автоматизирует финансовое управление вместе с Columbus

Консалтинговая компания Columbus реализует проект по автоматизации финансового управления в торговом подразделении «Уралкалия». Проект является продолжением сотрудничества организаций в рамках развертывания корпоративной информационной системы на основе Microsoft Dynamics AX, сообщили CNews в Columbus. Запус
24.04.2013 «Уралкалий» внедряет новую корпоративную ИС с помощью BearingPoint

Международная консалтинговая компания BearingPoint и «Уралкалий» объявили о подписании контракта на разработку и поддержку корпоративной информацио
15.01.2010 «Уралкалий» строит единую систему НСИ на основе Oracle PIM

Компания «Уралкалий» создает единую систему нормативно-справочной информации (НСИ) на основе решения Or
21.04.2008 «Сервис Плюс» автоматизировал точки питания на заводе «Уралкалий»

Компания «Сервис Плюс АРТ», входящая в ГК «Сервис Плюс», завершила автоматизацию кассовых мест на всех предприятиях питания завода «Уралкалий» (г. Березняки, Пермский край), специализирующегося на производстве калийных удобрений. В рамках проекта специалистами «Сервис Плюса» автоматизировано 22 рабочих места кассиров. Также
07.04.2008 IBS Borlas оптимизировала процесс расчета зарплаты ОАО «Уралкалий»

Специалисты Центра технической поддержки IBS Borlas провели обследование производительности подсистемы «Управление персоналом» действующей корпоративной информационной системы ОАО «Уралкалий» и выдали рекомендации по оптимизации ее работы. В результате время расчета заработной платы для сотрудников предприятия удалось сократить в разы. В 2003 г. специалистами консалтингов
23.04.2002 "Уралкалий" инвестирует $4,2 млн. в ERP-систему от Oracle

22 апреля OAO "Уралкалий", российский производитель калийных удобрений, объявило о подписании контракта с ко

Публикаций - 98, упоминаний - 116

Уралхим и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 24
Oracle Corporation 6714 18
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 14
Ростелеком - Связьинвест 1708 9
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 9
Т-Платформы - T-Platforms 395 8
SAP SE 5289 8
IBM - International Business Machines Corp 9450 8
8275 7
МегаФон 8965 7
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
Май - Май-Tech - Май-Тек 14 7
ММК Информсервис 52 6
Mankiewicz 7 6
Ростелеком 9766 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1802 5
АйТи 1373 5
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 5
Microsoft Corporation 24682 5
Транснефть Технологии 14 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 4
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 4
Naumen - Наумен 629 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 3
Cisco Systems 5125 3
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 3
Сателлит Сервис 3 3
ВИПАКС - VIPAKS 5 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 125 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 834 2
Autodesk 611 2
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 2
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 2
ВЭБ Инжиниринг 2 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
Почта России ПАО 2120 22
Ингосстрах СПАО 422 21
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 269 19
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 19
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 17
АльфаСтрахование СГ 322 17
ГПБ - Газпромбанк 1089 16
Мосэнерго ПАО 128 16
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 15
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 14
Совкомбанк ПАО 258 14
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 921 12
Газпром ПАО 1345 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 12
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 356 11
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 11
РЖД - Российские железные дороги 1915 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2396 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 10
ПСБ - Промсвязьбанк 854 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 10
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 110 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 10
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 9
Русагро Группа Компаний 279 9
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 218 9
Ак Барс Банк 272 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 8
Роснефть НК - нефтяная компания 514 8
Газпром нефть 623 8
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 195 8
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 8
Mary Kay - Мэри Кэй 104 8
Valtec - Валтек 10 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 997 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 920 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 180 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3352 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1091 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2527 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 55 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 64 2
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 2
Мосгордума - Московская городская Дума 143 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 141 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
ФРИИ Акселератор 50 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 786 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
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Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
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Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 1
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Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
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Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 699 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 30
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7884 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 11
Экономический эффект 1077 10
Энергетика - Energy - Energetically 5132 10
Кредитование - Сrediting - Заём 6744 10
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2769 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2853 9
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 636 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4871 7
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6962 6
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1658 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8664 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7663 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5115 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5435 4
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1008 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3577 3
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4027 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6180 3
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5182 3
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Коммерсантъ - Издательский дом 1899 4
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 312 1
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IAOP Global Outsourcing 100 18 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1529 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 941 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 2
ПГГПУ - Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 7 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 102 2
Гипрошахт - Институт по проектированию предприятий угольной промышленности 3 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 267 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 338 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 249 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 1
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РАН - Российская академия наук 1886 1
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Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 3 1
БелНИИДАД - НИИ документоведения и архивного дела - Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 1 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
БГУ - Белорусский государственный университет 32 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 187 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
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НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 43 1
РАН УрО ГИ - Институт горного дела 2 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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