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«Уралкалий» автоматизировал процессы закупок и заключения договоров на базе SAP Ariba

«Уралкалий» автоматизировал процессы закупок и заключения договоров на базе SAP Ariba, проект стал частью глобальной стратегии цифровизации бизнеса компании. Партнером по внедрению стала компания Terralink. Единая экосистема коммуникации с поставщиками и подрядчиками, в которой все взаимодействия переведены в цифровой формат, обеспечивает максимальную прослеживаемость данных и исключает влияние человеческого фактора. В результате внедрения компания добилась снижения закупочных цен на 7% за счет повышения конкуренции среди поставщиков и подрядчиков.

Дмитрий Бояркин, директор по закупкам компании «Уралкалий», сказал: «До старта проекта закупочный процесс в основном состоял из ручных операций и неавтоматизированной обработки данных: вручную рассылались приглашения поставщикам, рассматривались коммерческие предложения, выполнялась подготовка документов, создание заказов и формирование договоров. Все это отрицательно сказывалось на прозрачности процедур, повышало трудоемкость и провоцировало ошибки, а также сильно затягивало весь цикл закупки. Нам необходима была система, которая бы позволила цифровизировать взаимодействие служб внутри компании и перевести работу с внешними контрагентами в электронную форму, мы остановились на SAP Ariba, это позволит нам использовать в работе современные и эффективные управленческие инструменты. По итогам проекта в «Уралкалии» внедрена современная система управления закупками, исключающая влияние человеческого фактора и ошибки, а также напрямую влияющая на бизнес компании в целом и каждого сотрудника в отдельности. Получен эффективный и технологичный инструмент развития конкуренции и снижения цен закупок».

Алексей Чернышев, заместитель директора по закупкам «Уралкалия», руководитель проекта, отметил: «Использование облачного решения значительно сократило сроки на развертывание и ввод в эксплуатацию: системой начали пользоваться уже через 6 месяцев после старта проекта, кроме этого, она доступна в удаленном режиме без потери качества и функциональности. Теперь потребность в закупке передается в систему в автоматическом режиме, категорийные менеджеры консолидируют строки потребности в закупочные процедуры, затем специалисты отделов закупок собирают заявки по категориям и проводят закупочные проекты по настроенным шаблонам, после чего создается заказ и формируется договор. В единой системе для закупочной процедуры происходит согласование и подписание договора. Все эти операции не требуют от специалистов «Уралкалия» ручного переноса данных, это сокращает трудоемкость и сроки проведения закупок, исключает ошибки ручного ввода. Данные сохраняются в закупочном проекте и доступны для дальнейшего анализа и контроля. Одновременно в едином решении пополняется и поддерживается в актуальном состоянии база поставщиков. В дальнейших планах – настройка шаблонов закупочных проектов по категориям закупок, а также создание маркетплейса на базе SAP Ariba».

Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS, сказал: «Бизнес-сети сейчас абсолютный тренд на рынке, это ответ на современные реалии, в которых скорость и эффективность процессов вышли на первое место для достижения устойчивости и роста бизнеса. Облачное решение SAP Ariba позволит компании «Уралкалий» вести закупки в необходимом темпе, учитывать все отраслевые тенденции, отслеживать и контролировать процессы и при этом разгрузит сотрудников от рутины и даст возможность сосредоточиться на задачах, требующих большего внимания».

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Андрей Трещук, заместитель управляющего директора Terralink, сказал: «В современном постоянно меняющемся мире огромное значение приобретает то, насколько быстро можно развернуть новое решение. Ведь сегодня уже невозможно тратить на внедрение несколько лет, за это время устаревают все требования и появятся совершенно новые. Очень важно, что теперь есть возможность быстрого внедрения инноваций. Благодаря выбору облачного решения проект был реализован в короткие сроки, и компания «Уралкалий» всего через шесть месяцев после старта проекта смогла получить все преимущества от процесса управления закупками на платформе SAP Ariba».

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