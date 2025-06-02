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TerraLink ТерраЛинк
TerraLink (ООО «ТерраЛинк Технолоджис») — российский ИТ-интегратор, специализирующийся на цифровизации бизнес-процессов предприятий среднего и крупного бизнеса. Компания имеет статус резидента Сколково и является членом Ассоциации РОСЭУ. Основное направление деятельности охватывает внедрение решений для электронного документооборота (ЮЗЭДО), автоматизацию производства, управление закупками и корпоративным контентом. В условиях импортозамещения компания фокусируется на продвижении отечественных платформ и создании собственных модульных продуктов, совместимых с российскими операционными системами и базами данных.
Описание деятельности компании
Специализация TerraLink включает системную интеграцию, ИТ-консалтинг и разработку программного обеспечения. Ключевые компетенции сосредоточены в области управления электронным документооборотом (ЭДО) и промышленной автоматизации. Компания выступает как поставщик комплексных решений, объединяющих внешние сервисы операторов ЭДО с внутренними учетными системами клиентов (SAP, 1С).
Отличительной особенностью является модульный подход к разработке продуктов. Собственная экосистема TL.Solutions, состоящая из 18 модулей, построена по сервисно-ориентированной архитектуре (SOA), что позволяет гибко конфигурировать решения под задачи MES-уровня и АСУ ТП. Компания обладает опытом реализации проектов в нефтегазовой, нефтехимической, энергетической отраслях, а также в ритейле и медицине.
Сильные стороны:
- Глубокая экспертиза в интеграции ЭДО с ERP-системами (особенно SAP и 1С).
- Наличие собственных продуктовых линеек, включенных в реестр отечественного ПО.
- Широкая партнерская сеть с вендорами промышленного софта и операторами связи.
Групповая принадлежность и товарные знаки
Компания исторически связана с международной структурой TerraLink Corporation, основанной в Канаде. Российское подразделение действует как самостоятельная юридическая единица, но сохраняет технологические и бренд-ассоциации с материнской компанией. В рамках группы также упоминаются структуры, связанные с разработкой беспилотных систем (ООО «Райд Терралинк исследования»), которые ранее были резидентами Сколково.
Зарегистрированные товарные знаки и бренды:
- TerraLink — основной бренд компании.
- TerraLink xDE — платформа для юридически значимого электронного документооборота.
- TL.Solutions — экосистема решений для цифровой трансформации промышленности.
- TerraLink ECM — линейка продуктов управления контентом на базе OpenText.
Участие в госзакупках и рейтингах
TerraLink участвует в проектах импортозамещения, что подтверждается включением продукта TerraLink xDE Pro в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России. Это позволяет компаниям с государственным участием приобретать продукт без уплаты НДС. Компания является членом Ассоциации РОСЭУ, что свидетельствует о соответствии стандартам отрасли электронного документооборота.
В рейтингах CNews компания регулярно фигурирует как один из активных игроков рынка системной интеграции и ЭДО, занимая позиции среди лидеров по количеству реализованных проектов в сегменте корпоративных клиентов.
Лицензии и разрешения
Ключевым документом для деятельности компании является включение продукта TerraLink xDE Pro в реестр отечественного ПО. Это разрешение позволяет использовать решение в государственных структурах и компаниях с долей госучастия, а также обеспечивает налоговые льготы (отсутствие НДС).
Компания имеет сертификаты совместимости своих продуктов с российскими операционными системами «Ред ОС» (версия 7.3) и базами данных PostgreSQL, что критично для проектов в рамках государственного заказа.
Клиенты и деловые связи
Ключевые клиенты:
- Группа «М.Видео-Эльдорадо»: Внедрение платформы TerraLink xDE для перевода 80% операций коммерческих закупок в электронный формат. Интеграция с SAP и подключением четырех операторов ЭДО.
- «Уралкалий»: Автоматизация процессов закупок на базе SAP Ariba. Проект позволил снизить закупочные цены на 7% за счет повышения прозрачности.
- Группа «Медси»: Перевод в цифровой формат 80% операций коммерческих закупок и внедрение ЮЗЭДО для медицинских услуг. Интеграция с 1С.
- «Мегафон»: Внедрение кадрового электронного документооборота на базе решений OpenText Extended ECM.
- «Сбермаркет»: Переход на полностью автоматизированный ЭДО с объемом 500 тыс. документов в день за три месяца.
Деловые связи и партнерства:
- «Диасофт»: Меморандум о сотрудничестве для внедрения экосистемы Digital Q (low-code разработка) на промышленных предприятиях.
- Корпорация «Галактика»: Стратегическое партнерство по продвижению продуктов в нефтегазовой и машиностроительной отраслях.
- «Ред Софт»: Сертификат совместимости платформы TL.Solutions с ОС «Ред ОС».
- НПЦ «БизнесАвтоматика»: Соглашение о технологическом партнерстве для обеспечения технологической независимости организаций.
- Factory5: Партнерство по продвижению решений F5 PMM и F5 EAM для управления производственными активами.
- Solar Security: Продвижение продуктов мониторинга ИБ на рынках СНГ.
Продукты и технологии
Основные продукты:
- TerraLink xDE: Интеграционная платформа для организации ЮЗЭДО. Поддерживает подключение к операторам ЭДО («Такском», «Диадок», Docrobot, «Калуга Астрал» и др.), интеграцию с SAP и 1С, работу с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) и электронными транспортными накладными (ЭТрН). Включена в реестр отечественного ПО.
- TL.Solutions: Экосистема из 18 модулей для цифровизации промышленности. Решения уровня MES и АСУ ТП, позволяющие собирать, хранить и обрабатывать технологическую информацию.
- TerraLink ECM: Линейка решений на базе OpenText LiveLink ECM (бывший Hummingbird) для управления корпоративным контентом, договорами и инженерными документами.
Ключевые технологии:
- Сервисно-ориентированная архитектура (SOA): Обеспечивает модульность и легкую интеграцию с существующими системами заказчика.
- Мультивендорность: Возможность работы с различными операторами ЭДО и учетными системами в едином интерфейсе.
- Low-code платформы: Использование инструментов Digital Q (через партнерство с «Диасофт») для быстрой разработки микросервисов.
Конкуренция
Российские конкуренты:
- «Калуга Астрал»: Разработчик операторов ЭДО и платформ документооборота.
- «Такском»: Один из крупнейших операторов ЭДО, предлагающий собственные интеграционные решения.
- СКБ Контур: Владелец платформы «Диадок», прямой конкурент в сегменте ЮЗЭДО.
- «СберКорус»: Поставщик решений для ЭДО и документооборота.
- «1С-Битрикс» (в части корпоративных порталов) или интеграторы на базе 1С:Документооборот.
- Directum: Разработчик систем электронного документооборота и управления делами.
- «Парус»: Поставщик решений для госсектора и корпоративного сегмента (СЭД, БД).
Зарубежные аналоги:
- SAP (SAP Ariba, SAP Document Access), Германия: Глобальные решения для закупок и управления документами. TerraLink выступает интегратором этих продуктов.
- OpenText, Канада/США: Платформы ECM и управления контентом. TerraLink является дистрибьютором и кастомизатором решений OpenText (ранее Hummingbird).
- IBM (FileNet), США: Системы управления корпоративным контентом.
- Microsoft (SharePoint), США: Платформы для совместной работы и управления документами, с которыми TerraLink исторически интегрировала свои решения.
Цитата
«Для российских технологических компаний открылись широкие возможности... "Терралинк Технолоджис" разработал целую экосистему отечественных программных модулей для цифровизации промышленности, которая подходит для частичного или полного замещения иностранного ПО в области MES-систем» — Сергей Полевой, представитель компании «Терралинк Технолоджис», интервью для портала CNews.
Информация актуальна на 10.07.2026
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|Курьянов Сергей 162 95
|Бейдер Александр 75 69
|Ипатов Вадим 84 59
|Иванова Елена 83 40
|Якимчук Сергей 30 30
|Бушмелев Сергей 44 27
|Потапенко Михаил 45 26
|Романов Дмитрий 69 24
|Кубликова Ирина 28 23
|Трещук Андрей 22 22
|Сенкевич Виктор 30 21
|Стаханов Евгений 21 21
|Житнюк Павел 34 18
|Храмцовская Наталья 48 16
|Галимов Максим 33 16
|Корюкин Юрий 29 15
|Андреев Владимир 101 14
|Афанасьев Алексей 25 13
|Рыжиков Сергей 112 12
|Кочуров Евгений 15 12
|Аксельрод Александр 41 10
|Липич Григорий 65 9
|Сущев Виктор 19 9
|Семенов Александр 166 8
|Баласанян Владимир 45 8
|Макаров Станислав 118 8
|Демидов Михаил 134 8
|Родионов Александр 31 7
|Назаренко Алексей 10 7
|Pelz-Sharpe Alan - Пельц-Шарп Алан 7 7
|Кузнецов Сергей 163 6
|Шушкин Дмитрий 95 6
|Лубенец Андрей 7 6
|Галстян Эрик 8 6
|Семенюк Дмитрий 6 6
|Зарина Сафиуллина 6 6
|Тарасов Арсений 45 5
|Бабинцев Василий 24 5
|Гриб Андрей 17 5
|Щемелев Роман 21 5
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