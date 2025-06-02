TerraLink - ТерраЛинк

TerraLink (ООО «ТерраЛинк Технолоджис») — российский ИТ-интегратор, специализирующийся на цифровизации бизнес-процессов предприятий среднего и крупного бизнеса. Компания имеет статус резидента Сколково и является членом Ассоциации РОСЭУ. Основное направление деятельности охватывает внедрение решений для электронного документооборота (ЮЗЭДО), автоматизацию производства, управление закупками и корпоративным контентом. В условиях импортозамещения компания фокусируется на продвижении отечественных платформ и создании собственных модульных продуктов, совместимых с российскими операционными системами и базами данных.

Описание деятельности компании

Специализация TerraLink включает системную интеграцию, ИТ-консалтинг и разработку программного обеспечения. Ключевые компетенции сосредоточены в области управления электронным документооборотом (ЭДО) и промышленной автоматизации. Компания выступает как поставщик комплексных решений, объединяющих внешние сервисы операторов ЭДО с внутренними учетными системами клиентов (SAP, 1С).

Отличительной особенностью является модульный подход к разработке продуктов. Собственная экосистема TL.Solutions, состоящая из 18 модулей, построена по сервисно-ориентированной архитектуре (SOA), что позволяет гибко конфигурировать решения под задачи MES-уровня и АСУ ТП. Компания обладает опытом реализации проектов в нефтегазовой, нефтехимической, энергетической отраслях, а также в ритейле и медицине.

Сильные стороны:

Глубокая экспертиза в интеграции ЭДО с ERP-системами (особенно SAP и 1С).

Наличие собственных продуктовых линеек, включенных в реестр отечественного ПО.

Широкая партнерская сеть с вендорами промышленного софта и операторами связи.

Групповая принадлежность и товарные знаки

Компания исторически связана с международной структурой TerraLink Corporation, основанной в Канаде. Российское подразделение действует как самостоятельная юридическая единица, но сохраняет технологические и бренд-ассоциации с материнской компанией. В рамках группы также упоминаются структуры, связанные с разработкой беспилотных систем (ООО «Райд Терралинк исследования»), которые ранее были резидентами Сколково.

Зарегистрированные товарные знаки и бренды:

Участие в госзакупках и рейтингах

TerraLink участвует в проектах импортозамещения, что подтверждается включением продукта TerraLink xDE Pro в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России. Это позволяет компаниям с государственным участием приобретать продукт без уплаты НДС. Компания является членом Ассоциации РОСЭУ, что свидетельствует о соответствии стандартам отрасли электронного документооборота.

В рейтингах CNews компания регулярно фигурирует как один из активных игроков рынка системной интеграции и ЭДО, занимая позиции среди лидеров по количеству реализованных проектов в сегменте корпоративных клиентов.

Лицензии и разрешения

Ключевым документом для деятельности компании является включение продукта TerraLink xDE Pro в реестр отечественного ПО. Это разрешение позволяет использовать решение в государственных структурах и компаниях с долей госучастия, а также обеспечивает налоговые льготы (отсутствие НДС).

Компания имеет сертификаты совместимости своих продуктов с российскими операционными системами «Ред ОС» (версия 7.3) и базами данных PostgreSQL, что критично для проектов в рамках государственного заказа.

Клиенты и деловые связи

Ключевые клиенты:

Группа «М.Видео-Эльдорадо» : Внедрение платформы TerraLink xDE для перевода 80% операций коммерческих закупок в электронный формат. Интеграция с SAP и подключением четырех операторов ЭДО.

: Внедрение платформы TerraLink xDE для перевода 80% операций коммерческих закупок в электронный формат. Интеграция с SAP и подключением четырех операторов ЭДО. «Уралкалий» : Автоматизация процессов закупок на базе SAP Ariba . Проект позволил снизить закупочные цены на 7% за счет повышения прозрачности.

: Автоматизация процессов закупок на базе . Проект позволил снизить закупочные цены на 7% за счет повышения прозрачности. Группа «Медси» : Перевод в цифровой формат 80% операций коммерческих закупок и внедрение ЮЗЭДО для медицинских услуг. Интеграция с 1С.

: Перевод в цифровой формат 80% операций коммерческих закупок и внедрение ЮЗЭДО для медицинских услуг. Интеграция с 1С. «Мегафон» : Внедрение кадрового электронного документооборота на базе решений OpenText Extended ECM .

: Внедрение кадрового электронного документооборота на базе решений . «Сбермаркет»: Переход на полностью автоматизированный ЭДО с объемом 500 тыс. документов в день за три месяца.

Деловые связи и партнерства:

Продукты и технологии

Основные продукты:

Ключевые технологии:

Сервисно-ориентированная архитектура (SOA) : Обеспечивает модульность и легкую интеграцию с существующими системами заказчика.

: Обеспечивает модульность и легкую интеграцию с существующими системами заказчика. Мультивендорность : Возможность работы с различными операторами ЭДО и учетными системами в едином интерфейсе.

: Возможность работы с различными операторами ЭДО и учетными системами в едином интерфейсе. Low-code платформы: Использование инструментов Digital Q (через партнерство с «Диасофт») для быстрой разработки микросервисов.

Конкуренция

Российские конкуренты:

«Калуга Астрал» : Разработчик операторов ЭДО и платформ документооборота.

: Разработчик операторов ЭДО и платформ документооборота. «Такском» : Один из крупнейших операторов ЭДО, предлагающий собственные интеграционные решения.

: Один из крупнейших операторов ЭДО, предлагающий собственные интеграционные решения. СКБ Контур : Владелец платформы «Диадок», прямой конкурент в сегменте ЮЗЭДО.

: Владелец платформы «Диадок», прямой конкурент в сегменте ЮЗЭДО. «СберКорус» : Поставщик решений для ЭДО и документооборота.

: Поставщик решений для ЭДО и документооборота. «1С-Битрикс» (в части корпоративных порталов) или интеграторы на базе 1С:Документооборот.

или интеграторы на базе 1С:Документооборот. Directum : Разработчик систем электронного документооборота и управления делами.

: Разработчик систем электронного документооборота и управления делами. «Парус»: Поставщик решений для госсектора и корпоративного сегмента (СЭД, БД).

Зарубежные аналоги:

SAP (SAP Ariba, SAP Document Access) , Германия: Глобальные решения для закупок и управления документами. TerraLink выступает интегратором этих продуктов.

, Германия: Глобальные решения для закупок и управления документами. TerraLink выступает интегратором этих продуктов. OpenText , Канада/США: Платформы ECM и управления контентом. TerraLink является дистрибьютором и кастомизатором решений OpenText (ранее Hummingbird).

, Канада/США: Платформы ECM и управления контентом. TerraLink является дистрибьютором и кастомизатором решений OpenText (ранее Hummingbird). IBM (FileNet) , США: Системы управления корпоративным контентом.

, США: Системы управления корпоративным контентом. Microsoft (SharePoint), США: Платформы для совместной работы и управления документами, с которыми TerraLink исторически интегрировала свои решения.

Цитата

«Для российских технологических компаний открылись широкие возможности... "Терралинк Технолоджис" разработал целую экосистему отечественных программных модулей для цифровизации промышленности, которая подходит для частичного или полного замещения иностранного ПО в области MES-систем» — Сергей Полевой, представитель компании «Терралинк Технолоджис», интервью для портала CNews.

Информация актуальна на 10.07.2026