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TerraLink ТерраЛинк

TerraLink - ТерраЛинк

TerraLink (ООО «ТерраЛинк Технолоджис»)российский ИТ-интегратор, специализирующийся на цифровизации бизнес-процессов предприятий среднего и крупного бизнеса. Компания имеет статус резидента Сколково и является членом Ассоциации РОСЭУ. Основное направление деятельности охватывает внедрение решений для электронного документооборота (ЮЗЭДО), автоматизацию производства, управление закупками и корпоративным контентом. В условиях импортозамещения компания фокусируется на продвижении отечественных платформ и создании собственных модульных продуктов, совместимых с российскими операционными системами и базами данных.

Описание деятельности компании

Специализация TerraLink включает системную интеграцию, ИТ-консалтинг и разработку программного обеспечения. Ключевые компетенции сосредоточены в области управления электронным документооборотом (ЭДО) и промышленной автоматизации. Компания выступает как поставщик комплексных решений, объединяющих внешние сервисы операторов ЭДО с внутренними учетными системами клиентов (SAP, ).

Отличительной особенностью является модульный подход к разработке продуктов. Собственная экосистема TL.Solutions, состоящая из 18 модулей, построена по сервисно-ориентированной архитектуре (SOA), что позволяет гибко конфигурировать решения под задачи MES-уровня и АСУ ТП. Компания обладает опытом реализации проектов в нефтегазовой, нефтехимической, энергетической отраслях, а также в ритейле и медицине.

Сильные стороны:

Групповая принадлежность и товарные знаки

Компания исторически связана с международной структурой TerraLink Corporation, основанной в Канаде. Российское подразделение действует как самостоятельная юридическая единица, но сохраняет технологические и бренд-ассоциации с материнской компанией. В рамках группы также упоминаются структуры, связанные с разработкой беспилотных систем (ООО «Райд Терралинк исследования»), которые ранее были резидентами Сколково.

Зарегистрированные товарные знаки и бренды:

Участие в госзакупках и рейтингах

TerraLink участвует в проектах импортозамещения, что подтверждается включением продукта TerraLink xDE Pro в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России. Это позволяет компаниям с государственным участием приобретать продукт без уплаты НДС. Компания является членом Ассоциации РОСЭУ, что свидетельствует о соответствии стандартам отрасли электронного документооборота.

В рейтингах CNews компания регулярно фигурирует как один из активных игроков рынка системной интеграции и ЭДО, занимая позиции среди лидеров по количеству реализованных проектов в сегменте корпоративных клиентов.

Лицензии и разрешения

Ключевым документом для деятельности компании является включение продукта TerraLink xDE Pro в реестр отечественного ПО. Это разрешение позволяет использовать решение в государственных структурах и компаниях с долей госучастия, а также обеспечивает налоговые льготы (отсутствие НДС).

Компания имеет сертификаты совместимости своих продуктов с российскими операционными системами «Ред ОС» (версия 7.3) и базами данных PostgreSQL, что критично для проектов в рамках государственного заказа.

Клиенты и деловые связи

Ключевые клиенты:

  • Группа «М.Видео-Эльдорадо»: Внедрение платформы TerraLink xDE для перевода 80% операций коммерческих закупок в электронный формат. Интеграция с SAP и подключением четырех операторов ЭДО.
  • «Уралкалий»: Автоматизация процессов закупок на базе SAP Ariba. Проект позволил снизить закупочные цены на 7% за счет повышения прозрачности.
  • Группа «Медси»: Перевод в цифровой формат 80% операций коммерческих закупок и внедрение ЮЗЭДО для медицинских услуг. Интеграция с 1С.
  • «Мегафон»: Внедрение кадрового электронного документооборота на базе решений OpenText Extended ECM.
  • «Сбермаркет»: Переход на полностью автоматизированный ЭДО с объемом 500 тыс. документов в день за три месяца.

Деловые связи и партнерства:

Продукты и технологии

Основные продукты:

  • TerraLink xDE: Интеграционная платформа для организации ЮЗЭДО. Поддерживает подключение к операторам ЭДО («Такском», «Диадок», Docrobot, «Калуга Астрал» и др.), интеграцию с SAP и , работу с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) и электронными транспортными накладными (ЭТрН). Включена в реестр отечественного ПО.
  • TL.Solutions: Экосистема из 18 модулей для цифровизации промышленности. Решения уровня MES и АСУ ТП, позволяющие собирать, хранить и обрабатывать технологическую информацию.
  • TerraLink ECM: Линейка решений на базе OpenText LiveLink ECM (бывший Hummingbird) для управления корпоративным контентом, договорами и инженерными документами.

Ключевые технологии:

  • Сервисно-ориентированная архитектура (SOA): Обеспечивает модульность и легкую интеграцию с существующими системами заказчика.
  • Мультивендорность: Возможность работы с различными операторами ЭДО и учетными системами в едином интерфейсе.
  • Low-code платформы: Использование инструментов Digital Q (через партнерство с «Диасофт») для быстрой разработки микросервисов.

Конкуренция

Российские конкуренты:

  • «Калуга Астрал»: Разработчик операторов ЭДО и платформ документооборота.
  • «Такском»: Один из крупнейших операторов ЭДО, предлагающий собственные интеграционные решения.
  • СКБ Контур: Владелец платформы «Диадок», прямой конкурент в сегменте ЮЗЭДО.
  • «СберКорус»: Поставщик решений для ЭДО и документооборота.
  • «1С-Битрикс» (в части корпоративных порталов) или интеграторы на базе 1С:Документооборот.
  • Directum: Разработчик систем электронного документооборота и управления делами.
  • «Парус»: Поставщик решений для госсектора и корпоративного сегмента (СЭД, БД).

Зарубежные аналоги:

  • SAP (SAP Ariba, SAP Document Access), Германия: Глобальные решения для закупок и управления документами. TerraLink выступает интегратором этих продуктов.
  • OpenText, Канада/США: Платформы ECM и управления контентом. TerraLink является дистрибьютором и кастомизатором решений OpenText (ранее Hummingbird).
  • IBM (FileNet), США: Системы управления корпоративным контентом.
  • Microsoft (SharePoint), США: Платформы для совместной работы и управления документами, с которыми TerraLink исторически интегрировала свои решения.

Цитата

«Для российских технологических компаний открылись широкие возможности... "Терралинк Технолоджис" разработал целую экосистему отечественных программных модулей для цифровизации промышленности, которая подходит для частичного или полного замещения иностранного ПО в области MES-систем» — Сергей Полевой, представитель компании «Терралинк Технолоджис», интервью для портала CNews.

Информация актуальна на 10.07.2026

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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Публикаций - 292, упоминаний - 331

TerraLink и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1060 123
InterTrust - ИнтерТраст 336 92
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 84
Microsoft Corporation 25775 82
Directum - Директум 1268 71
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 68
SAP SE 5601 67
IBM - International Business Machines Corp 9699 53
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 52
OpenText 238 51
АйТи 1519 38
Oracle Corporation 7074 38
9594 33
Dell EMC 5180 31
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 30
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 25
Google LLC 12688 23
Paybot - Пэйбот 68 21
1С-Битрикс - Bitrix 675 19
Рексофт - Reksoft 488 15
Xerox - The Haloid Company 1168 14
Cisco Systems 5372 13
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 12
Alfresco Software 156 12
Инталев - Intalev 275 10
HP Inc. 5883 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
Крок - Croc 1964 10
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МегаФон 10742 9
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Adobe Systems 1597 8
Галактика - Корпорация 1545 8
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 8
Летограф - Letograf 80 8
Meta Platforms - Facebook 4621 7
SAP CIS - САП СНГ 868 7
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 7
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
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VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
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Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 28
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 10
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 3
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 202
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 140
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 123
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 97
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 94
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 82
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 47
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 44
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 42
Электронный документ - Electronic document 1579 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 33
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 33
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 32
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 32
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 31
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 30
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 29
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 28
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 27
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 27
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 26
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 25
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 24
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 22
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 429 21
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 21
Web 2.0 - Веб 2.0 400 21
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 124 21
WCM - Web Content Management System - система управления веб-содержимым 75 21
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 17
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 851 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 17
Workflow - Поток работ 367 16
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 75
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 41
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 33
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот - TerraLink ECM - TerraLink Enterprise Content Management 41 31
Microsoft Office 4170 24
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 21
Microsoft Windows 16882 17
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 14
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 12
Microsoft Windows 2000 8678 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 10
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 9
IBM FileNet 140 9
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 7
Microsoft Office 2010 157 7
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 7
Apple iPad 4011 7
Linux OS 11533 7
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
OpenText - Hummingbird DM - PowerDOCS - DOCSFusion 24 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 5
SAP Ariba 309 5
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 5
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 5
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 5
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 5
TerraLink - TL.Solutions 5 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
Apple iPhone 6 4861 4
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 4
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 4
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 4
Oracle UCM - Oracle Universal Content Management - Oracle Web Center Content - Oracle Content Cloud 26 4
Apache Wave - Google Wave 35 4
TerraLink - TerraDocs 5 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 4
Курьянов Сергей 162 95
Бейдер Александр 75 69
Ипатов Вадим 84 59
Иванова Елена 83 40
Якимчук Сергей 30 30
Бушмелев Сергей 44 27
Потапенко Михаил 45 26
Романов Дмитрий 69 24
Кубликова Ирина 28 23
Трещук Андрей 22 22
Сенкевич Виктор 30 21
Стаханов Евгений 21 21
Житнюк Павел 34 18
Храмцовская Наталья 48 16
Галимов Максим 33 16
Корюкин Юрий 29 15
Андреев Владимир 101 14
Афанасьев Алексей 25 13
Рыжиков Сергей 112 12
Кочуров Евгений 15 12
Аксельрод Александр 41 10
Липич Григорий 65 9
Сущев Виктор 19 9
Семенов Александр 166 8
Баласанян Владимир 45 8
Макаров Станислав 118 8
Демидов Михаил 134 8
Родионов Александр 31 7
Назаренко Алексей 10 7
Pelz-Sharpe Alan - Пельц-Шарп Алан 7 7
Кузнецов Сергей 163 6
Шушкин Дмитрий 95 6
Лубенец Андрей 7 6
Галстян Эрик 8 6
Семенюк Дмитрий 6 6
Зарина Сафиуллина 6 6
Тарасов Арсений 45 5
Бабинцев Василий 24 5
Гриб Андрей 17 5
Щемелев Роман 21 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 227
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 45
Европа 24964 33
Казахстан - Республика 6048 21
Канада 5081 19
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 11
Украина 7928 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
США - Торонто 273 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Европа Западная 1496 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 72 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Индия - Bharat 5869 5
Ближний Восток 3154 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 4
Америка - Американский регион 2206 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 3
Молдавия - Республика Молдова 738 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Дания - Королевство 1337 3
Европа Восточная 3138 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 85
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 74
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 41
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 38
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 37
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 26
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 22
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 20
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 16
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 15
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 15
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 14
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 12
Экономический эффект 1342 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 10
ИТ-аналитика 47 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 9
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 140 9
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 415 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 7
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Национальная металлургия - журнал 4 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
IDG - International Data Group 117 2
Wikipedia - Википедия 650 2
РИА Новости 1033 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Fortune 211 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Госрасходы - портал 70 1
ComputerWorld 144 1
InformationWeek 241 1
Открытые системы ИД 176 1
Independent 111 1
Intelligent Enterprise 27 1
PCweek 30 1
Аналитический банковский журнал 14 1
Финансовая газета 24 1
WikiLeaks 120 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 59
Gartner - Гартнер 3658 27
Forrester Research 834 20
Real Story Group 15 11
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
IDC - International Data Corporation 4975 6
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 3
Forrester Wave 45 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 2
Gartner ECM 4 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Forrester Consulting 26 1
CNews Инновация года - награда 155 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Technavio 29 1
Harris Interactive 81 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Gartner Magic Quadrant CRM Lead Management - Gartner Magic Quadrant CRM Customer Engagement - Gartner CRM Vendor Guide 3 1
ITResearch 123 1
Aberdeen Group 53 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Gartner Magic Quadrant Social Software in the Workplace 1 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
Docflow 148 16
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
SAP TechEd 9 2
TerraLink IT-Summit 2 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
SAP Value Award 6 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Связь-Экспокомм 276 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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