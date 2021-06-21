TerraLink xDE обновлена до версии 3.22 и поддерживает актуальные изменения законодательства

Компания TerraLink представляет обновленную версию интеграционной платформы для организации ЮЗЭДО TerraLink xDE 3.22. В новом релизе TerraLink xDE обновления коснулись важных изменений и расширений законодательства. Актуальная версия TerraLink xDE поддерживает обмен УКД в формате Приказа ФНС России от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736 и ТОРГ-2 в формате Приказа ФНС России от 27.08.2019 № ММВ-7-15/423.

С момента своего появления электронное выставление счетов B2B в России оставалось добровольным. Однако с 1 июля 2021 г. ситуация изменится, когда отправка и прием электронных счетов-фактур станут обязательными для налогоплательщиков, реализующих товары, подпадающие под систему прослеживаемости. С октября 2021 г. выставлять корректировочные документы (УКД) в электронном виде можно только в новом формате по Приказу ФНС России № 736. Приказ № 189 перестанет действовать. Изменения в формате также связаны в основном с введением обязательной маркировки товаров.

Счета-фактуры и УКД не единственные типы документов, которые компании смогут использовать в электронном виде. Электронный ТОРГ-2 можно использовать при движении маркированного товара, поскольку в формате также учтены требования по передаче информации о маркировке товаров. Обработка расхождений при приёмке товара с использованием формализованного структурированного электронного документа ТОРГ-2 ФНС-формата позволит участникам документооборота снизить расходы на оформление, хранение и обработку бумажных документов. Кроме того, документы ТОРГ-2 можно предоставлять в ФНС в электронном виде.

Релиз новой версии TerraLink xDE 3.22 призван сделать работу компаний с электронными документами, сопровождающими маркированную продукцию простым и удобным. Платформа поддерживает обмен обновленными форматами документов, а именно:

Обмен УКД в обновленном XML формате согласно Приказу ФНС России от 12.10.2020 г. № ЕД-7-26/736. В новом формате появились поля для заполнения сведений о маркированных и прослеживаемых товарах, исправлены неточности размерностей, убраны лишние дефисы, полномочия подписантов стали такими же, как в формате УПД. Становится невозможным включение позиций, по которым ничего не изменилось. Формат предусматривает только значения изменений больше нуля.

Поддержка обмена Акта ТОРГ-2 в XML формате согласно Приказу ФНС от 27.08.2019 № ММВ-7-15/423. Данный Акт о расхождениях при приемке товарно-материальных ценностей (ТМЦ) особенно востребован компаниями ритейл отрасли. Утвержденный электронный формат может применяться для оформления расхождений при приемке не только ТМЦ, но и результатов выполненных работ, оказанных услуг, полученных имущественных прав. Кроме того, формат может использоваться не только для документирования расхождений, но и в качестве документа о приемке ТМЦ без расхождений или о приемке ТМЦ с выявленными расхождениями. Формат адаптирован для работы с маркируемыми товарами, т.е. может применяться для отражения расхождений с сопроводительными документами в номерах средств идентификации.

Обмен УКД и ТОРГ-2 в новых формах будет доступен пользователям TerraLink xDE, работающим в учётных системах SAP, сразу после перехода на версию 3.22. Благодаря выделенной команде поддержки обновлений, изменения модуля происходят оперативно в соответствии с изменениями законодательства и API Операторов.

Команда разработки платформы отслеживает не только изменения законодательства и включает их в дорожную карту, но и использует современные технологии. TerraLink xDE 3.22 разработан на основе .NET 5 – актуальной версии кроссплатформенного open-source фреймворка, о выпуске которого было объявлено в ноябре 2020 г.

Переход на новую версию TerraLink xDE для текущих клиентов доступен с июля 2021 года. Заявку можно оставить в личном кабинете клиента на сайте платформы или, сообщив менеджеру.