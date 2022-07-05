Получите все материалы CNews по ключевому слову
|05.07.2022
|
Программное обеспечение ЭТП «ТЭК-торг» включено в Единый реестр российского ПО
Программное обеспечение оператора федеральной электронной площадки «ТЭК-торг» вошло в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решение о включении ПО секции «Государственные закупки» в реестр было принято в июне 2022 г. н
|25.05.2022
|
«ТЭК Торг» автоматизировала обработку закупочной документации с помощью платформы для потокового ввода данных
Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК торг» автоматизировал обработку закупочной документации с помощью платформы для потокового ввода данных. Проект реализовали компания Content AI, российский разработчик технологий интеллектуальн
|26.04.2022
|
«ТЭК-Торг» приняла участие в запуске сервиса для МСП по сбыту произведенной продукции и поиску партнеров
Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил о запуске нового сервиса для предпринимателей «Производственная кооперация и сбыт». Сервис, размещенный на платформе МСП.РФ, представляет собой цифровую платформу для взаимодейств
|22.03.2022
|
Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» перешла на электронный кадровый документооборот
Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает переходе на электронный кадровый документооборот на базе платформы HRlink. Теперь сотрудники компании могут работать с кадровыми документами онлайн со смартфона или компьютера. О
|23.11.2021
|
Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» стала участником проекта ФНС России по машиночитаемым доверенностям
Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске в опытную эксплуатацию нового сервиса «Электронная доверенность». Решение было разработано в рамках участия в проекте Федеральной налоговой службы (ФНС) по машиночитаем
|05.10.2021
|
Bi.zone провела анализ защищенности «Тэк-торг»
В рамках сотрудничества компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.zone выполнила анализ защищенности федеральной электронной торговой площадки «Тэк-торг». При проведении работ эксперты Bi.zone сымитировали действия злоумышленника с помощью контролируемых атак и проанализировали исходный код компонентов платформы. Анализ защищенности необхо
|27.09.2021
|
«Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ
Федеральная электронная площадка «Тэк-торг» объявила о запуске в эксплуатацию новых сервисов. Сервисы «Интеллектуальное распознавание» и «Сервис проверки закупочной документации» доступны в секции «Государственные закупки» и смогут
|09.09.2021
|
«ТЭК-торг» и НК «Роснефть» выпустили вторую версию мобильного приложения «Закупки Роснефть»
Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-торг» и НК «Роснефть» сообщили о завершении работы над второй версией мобильного приложения «Закупки Роснефть». Главная задача бизнес-приложения – повысить скорость и эффективность работы поста
|12.07.2021
|
«ТЭК-Торг» и «Росморпорт» подписали соглашение о сотрудничестве
Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» (АО «ТЭК-Торг») и Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт») подписали соглашение о сотрудничестве в области проведения закупочных процедур
|25.06.2021
|
«ТЭК-Торг» и «Алмаз-Антей» будут сотрудничать в области электронных закупок малого объема
Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» договорились о сотрудничестве в области проведения электронных закупок малого объема в рамках федерального закона 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
|21.06.2021
|
TerraLink xDE обновлена до версии 3.22 и поддерживает актуальные изменения законодательства
зе TerraLink xDE обновления коснулись важных изменений и расширений законодательства. Актуальная версия TerraLink xDE поддерживает обмен УКД в формате Приказа ФНС России от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736 и ТОРГ-2 в формате Приказа ФНС России от 27.08.2019 № ММВ-7-15/423. С момента своего появления электронное выставление счетов B2B в России оставалось добровольным. Однако с 1 июля 2021 г. ситуаци
|21.06.2021
|
Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» запускает аутсорсинг закупок
Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске нового направления - аутсорсинга закупок. Сервис включает в себя функции по организации, проведению и сопровождению закупок по модели S2P (source-to-pay) и сможет полно
|27.05.2021
|
На «ТЭК-Торг» заработал сервис по обоснованию НМЦ для закупок медицинских изделий
На федеральной электронной площадке «ТЭК-Торг» начал работать сервис для обоснования начальной (максимальной) цены на закупаемые товары в соответствии с порядком, установленным приказом Минздрава России от 15 мая 2020 г. №450н. Сервис
|18.05.2021
|
«ТЭК-Торг» запустила сервис уведомлений в Telegram
Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске сервиса персонализированных уведомлений в Telegram. С помощью нового сервиса пользователи смогут оперативно получать информацию о событиях по своим процедурам, а также
|12.05.2021
|
Bi.Zone протестировала федеральную электронную площадку «ТЭК-торг» на устойчивость к DDoS-атакам
Bi.Zone провела тестирование защищенности электронной торговой площадки «ТЭК-торг». Эксперты сымитировали DDoS-атаки на ресурсы «ТЭК-торг», после чего представили отчет о результатах работы систем защиты. Сначала специалисты Bi.Zone подготовили инструменты имитац
|22.04.2021
|
На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ
Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске сервиса по обоснованию начальной максимальной цены для заказчиков по 223-ФЗ. Онлайн-сервис «Обоснование НМЦ» призван облегчить работу организаторов при подготовке к про
|08.04.2021
|
Федеральная электронная площадка «ТЭК-торг» разработала сервис для подбора и проверки поставщиков «Цифровой помощник»
Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-торг» сообщил о разработке аналитического сервиса для подбора и проверки поставщиков «Цифровой помощник». Решение работает в онлайн-режиме и позволяет специалистам закупочных подразделений и те
|25.03.2021
|
«ТЭК-Торг» и «Перспективные системы» заключили соглашение о сотрудничестве
«ТЭК-Торг» и «Перспективные системы» заключили соглашение о сотрудничестве и партнерстве. Документ подписали 25 марта 2021 г. генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин и генеральный дирек
|15.03.2021
|
«ТЭК-Торг» и «Интер РАО» упростили доступ поставщиков к закупкам группы
«ТЭК-Торг» и группа «Интер РАО» объявили о запуске новых сервисов для поставщиков на онлайн-платформе «Экосреда». Новые формы и каналы взаимодействия с поставщиками упростят доступ к закупкам, финан
|18.02.2021
|
«ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей
Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам 2020 г. объем закупок в сфере информационных технологий по 44-ФЗ составил 245 млрд руб., что почти на 16% больше, чем в 2019 г. ИТ-закупки в рамках Федерального зак
|26.01.2021
|
«ТЭК-Торг» запустила систему автоматизированного подбора поставщиков
Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» объявил о завершении проекта по разработке решения для автоматического подбора поставщиков на основе цифрового профиля «САПП». Решение, созданное для оптимизации работы специалистов закуп
|11.08.2020
|
«ТЭК-Торг» внедряет сервис цифрового факторинга
АО «ТЭК-Торг» совместно с «Интер РАО – Центр управления закупками» и ПАО Банк «ФК Открытие» объявляют о старте проекта по внедрению цифрового финансового сервиса «Факторинг». Завершить реализацию «пило
|15.06.2016
|
Cognitive Technologies автоматизировала закупочные процедуры дочерних предприятий «Роснефти»
ный разработчик ПО для управления предприятиями и закупочными процессами, объявила о завершении очередного цикла проекта по автоматизации торгово-закупочных процедур для НК «Роснефть» на ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг». Об этом CNews сообщили в Cognitive Technologies. «Основная задача подготовленного решения — структурировать и автоматизировать весь спектр бизнес-процессов, связанных с размещением торго
|07.06.2016
|
SPAR Middle Volga перейдет на электронный обмен актами и накладными с контрагентами
планах компании — масштабировать некоторые бизнес-процессы в юридически значимый документооборот — ТОРГ-1 (акт о приеме товара), ТОРГ-2 (корректировочный акт), ТОРГ-12 (товарная
|20.04.2016
|
«Детский мир» запустил обмен электронными актами и Торг-12 через «EDI.Контур»
Сеть магазинов «Детский мир» завершила пилотный проект по переходу на электронные акты и Торг-12 через провайдера «СКБ Контур». Теперь сеть сможет обмениваться с поставщиками этими д
|15.09.2008
|
ТД «Русские продукты торг» освоил мобильную торговлю «Оптимум»
В торговом доме «Русские продукты торг», входящем в Группу компаний «РусПродХолдинг» и специализирующемся на дистрибуции кондитерских изделий отечественных производителей, завершилась первая очередь проекта автоматизации торгов
|23.11.2006
|
Интернет-магазин "Торг-Хаус" торгует с помощью "БЭСТ"
Информационная система для управления торговлей «БЭСТ-4+» успешно интегрирована с интернет-магазином, работающим на сайте компании «Торг-Хаус». Этот проект выполнил московский партнер компании «БЭСТ» - компания «Элипс-Опт». Продажи в компании ведутся оптом и в розницу - как непосредственно в офисе, так и через интернет-мага
