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«ТЭК-Торг» и «Алмаз-Антей» будут сотрудничать в области электронных закупок малого объема

Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» договорились о сотрудничестве в области проведения электронных закупок малого объема в рамках федерального закона 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Теперь закупочные процедуры дочерних обществ концерна на суммы до 500 тысяч рублей будут размещаться на ЭТП ТЭК-Торг в секции «Интернет-магазин».

По итогам квалификационного отбора, который проходил осенью 2020 года, ЭТП «ТЭК-Торг» вошла в список площадок, рекомендованных дочерним обществам АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» для проведения открытых закупок. В рамках отбора операторов электронных торговых площадок между Концерном и АО «ТЭК-Торг» было заключено соглашение о сотрудничестве и проведена успешная опытная эксплуатация функционала секции «Интернет-магазин» на дочерних предприятиях московского региона, в ходе которой были размещены закупочные процедуры малого объема до 500 тыс. рублей.

«Тестирование показало, что функционал «Интернет-магазина» полностью соответствует задачам Концерна в части закупок малого объема, обеспечивая простой и удобный доступ к предложениям поставщиков, – отметил генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. – В целях повышения прозрачности закупочной деятельности дочерних компаний было принято решение о переводе всех мелких закупок товаров, работ, услуг, не связанных с основной производственной деятельностью, в электронную форму – через функционал интернет-магазина».

Корпоративный «Интернет-магазин» «ТЭК-Торг» представляет собой площадку для проведения мелких закупок и поиска по базе поставщиков и товаров стандартизированной номенклатуры. Функционал секции позволяет поставщикам Концерна получить прямой доступ к закупкам малого объема, а также дает возможность оперативно оповещать о новых закупках.

Сегодня в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» входят более 80 предприятий и научно-исследовательских институтов. Помимо продукции военного назначения, холдинг производит радиолокационные комплексы и средства автоматизации для управления воздушным движением в сфере гражданской авиации, телекоммуникационное оборудование, оборудование для ТЭК, оборудование для транспорта, подъемно-транспортное оборудование, медицинскую технику и климатическое оборудование, приборы и оборудование для ЖКХ и др. География размещения дочерних предприятий концерна охватывает 18 регионов страны – от Калининграда до Камчатки.

Владимир Бахур

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