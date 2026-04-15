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Концерн ВКО Алмаз-Антей Концерн воздушно-космической обороны
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В состав холдинга входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий. Концерн обладает уникальной научно-производственной базой, в которой сосредоточены эксклюзивные для России производственно-технологические компетенции - от исследований и разработки до серийного производства и сервисного обслуживания продукции военного, двойного и гражданского назначения. Изделия Концерна поставляются более чем в 50 стран мира.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 29 дел, на cумму 9 873 878 170 ₽*
СОБЫТИЯ
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|15.04.2026
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Решение «Росэла» поможет автоматизировать производственные процессы на радиотехническом предприятии «Алмаз-Антея»
объемы цифровых данных. Проект осуществляется в рамках программы цифровой трансформации предприятий Концерна ВКО «Алмаз-Антей». В настоящее время реализуется этап тестового запуска ПО на новом
|16.05.2025
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В регионах России создадут инфраструктуру для контроля за беспилотниками
Госконтракт на 650 миллионов ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) заказала концерну воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» создать на сумму почти 650 млн руб. до конца 2025 г. инфраструктуру для расширения зоны наблюдения за воздушным пространством для контроля за беспилотными летательными аппаратами (
|13.03.2025
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Заморожен проект российского электромобиля «как у Илона Маска»
Запуск производства отменяется Проект концерна ВКО «Алмаз-Антей» по запуску в 2026 г. в производство электрического кроссовера е-Neva заморожен,
|26.11.2024
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«Алмаз-Антей управленческое консультирование» завершает миграцию на отечественную систему виртуализации Rosa Virtualization
Компания «Алмаз-Антей управленческое консультирование», дочерняя компания концерна ВКО «Алмаз-Антей<
|15.09.2023
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В России развернут систему отслеживания БПЛА
Мониторинг дронов Глава «Ростеха» Сергей Чемезов и руководитель концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков направили в правительство и в Минтранс письма с предложением разверну
|17.04.2023
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«Ростех» и «Алмаз-антей» будут совместно бороться с киберугрозами в сфере воздушного движения
нформационные системы» (входит в «Ростех») и научно-производственное объединение «Алмаз» (входит в «Алмаз-антей») предоставят кадровый ресурс и экспертизу в области организации воздушного движе
|23.12.2021
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В России появится отечественный электрический кроссовер. Его выпустит гигантский военный концерн
Автомобиль вместо зенитных орудий Отечественный военный концерн «Алмаз-Антей» намерен начать производство электромобилей, и начать он собирается с кроссовера.
|08.10.2021
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АО «НКТ» и «Алмаз-Антей» подписали соглашение о сотрудничестве
В рамках реализации политики по импортозамещению программного обеспечения АО концерн ВКО «Алмаз-Антей» и разработчик экосистемы офисных приложений «Р7-Офис» заключили соглашение о сот
|25.06.2021
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«ТЭК-Торг» и «Алмаз-Антей» будут сотрудничать в области электронных закупок малого объема
Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» договорились о сотрудничестве в области проведения электронных закупок малого об
|27.10.2020
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АО «ТЭК-Торг» вошло в перечень операторов ЭТП для проведения открытых закупок Концерна «Алмаз-Антей»
Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» заключил соглашение о сотрудничестве с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». В рамках договора открытые закупочные процедуры дочерних общес
|01.04.2019
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Россияне создали летающий автомат Калашникова для охоты на беспилотники. Видео
Дробовик с крыльями Концерн «Алмаз-Антей» провел полевые испытания своего нового дрона-перехватчика, оборудованного караби
|07.08.2015
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«Алмаз-Антей Телекоммуникации» выбрала SprutCAM для оффлайн-программирования роботов
Компания «Алмаз-Антей Телекоммуникации» (г. Москва), входящая в состав концерна ПВО «Алмаз-Антей
|12.05.2015
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Противовоздушный концерн «Алмаз-Антей» стал воздушно-космическим
Государственный концерн «Алмаз-Антей» сменил имя. Новое официальное название предприятия звучит как акционерное общест
|30.06.2010
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В Москве горит здание НПО "Алмаз-Антей"
рит семиэтажное здание (почтовый адрес: Ленинградский проспект, д. 8, корпус 2), принадлежащее НПО "Алмаз-Антей" - разработчику систем и комплексов противовоздушной обороны. Пожару присвоена на
Концерн ВКО Алмаз-Антей и организации, системы, технологии, персоны:
|Красилов Николай 19 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Гацко Геннадий 16 5
|Путин Владимир 3454 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Борисов Юрий 122 4
|Мальков Антон 46 4
|Иванов Сергей 405 4
|Черных Дмитрий 16 4
|Басалыга Валерий 5 4
|Рыжов Алексей 19 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
|Янукович Виктор 57 4
|Иванов Владимир 68 3
|Goranson Annie - Горансон Энни 4 3
|Сахненко Сергей 91 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Мантуров Денис 126 2
|Порошенко Петр 27 2
|Меламед Леонид 150 2
|Бобровников Борис 104 2
|Рогозин Дмитрий 104 2
|Гурко Александр 139 2
|Морозова Анастасия 36 2
|Степанова Ирина 17 2
|Тимченко Геннадий 10 2
|Изосимов Александр 192 2
|Сытин Дмитрий 60 2
|Урличич Юрий 52 2
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
|Капойко Юрий 2 2
|Перминов Анатолий 131 2
|Ерофеев Максим 33 2
|Созинов Павел 2 2
|Меньщиков Владислав 2 2
|Шрамченко Александр 3 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Чернышенко Дмитрий 580 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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