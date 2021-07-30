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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Концерн ВКО Алмаз-Антей
Концерн воздушно-космической обороны
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 65
Концерн ВКО Алмаз-Антей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
|Гацко Геннадий 14 4
|Красилов Николай 4 4
|Рыжов Алексей 18 3
|Басалыга Валерий 3 3
|Черных Дмитрий 13 3
|Мальков Антон 26 3
|Рейман Леонид 414 2
|Капойко Юрий 2 2
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
|Янукович Виктор 18 2
|Морозова Анастасия 27 2
|Рогозин Дмитрий 79 2
|Путин Владимир 1828 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Сахненко Сергей 71 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Виноград Ирина 2 1
|Степанова Ирина 5 1
|Денисова Любовь 1 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Брыкин Арсений 37 1
|Бабань Борис 3 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Зибров Геннадий 1 1
|Becker Johannes - Беккер Йоханнес 2 1
|Дубовицкий Николай 5 1
|Мизулина Елена 16 1
|Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
|Olszewski Jarek - Ольшевский Ярек 1 1
|Atallah Naji - Аталлах Наджи 1 1
|Welch Dale - Уэлш Дейл 1 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Воеводин Александр 1 1
|Оганесян Айказ 2 1
|Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
|Борисов Юрий 91 1
|Лашин Ренат 25 1
|Бочаров Олег 27 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|CNews Analytics 1991 2
|IDC - International Data Corporation 2728 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767761, в очереди разбора - 671447.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767761, в очереди разбора - 671447.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru