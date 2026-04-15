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Концерн ВКО Алмаз-Антей Концерн воздушно-космической обороны

Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В состав холдинга входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий. Концерн обладает уникальной научно-производственной базой, в которой сосредоточены эксклюзивные для России производственно-технологические компетенции - от исследований и разработки до серийного производства и сервисного обслуживания продукции военного, двойного и гражданского назначения. Изделия Концерна поставляются более чем в 50 стран мира.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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15.04.2026 Решение «Росэла» поможет автоматизировать производственные процессы на радиотехническом предприятии «Алмаз-Антея»

объемы цифровых данных. Проект осуществляется в рамках программы цифровой трансформации предприятий Концерна ВКО «Алмаз-Антей». В настоящее время реализуется этап тестового запуска ПО на новом

16.05.2025 В регионах России создадут инфраструктуру для контроля за беспилотниками

Госконтракт на 650 миллионов ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) заказала концерну воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» создать на сумму почти 650 млн руб. до конца 2025 г. инфраструктуру для расширения зоны наблюдения за воздушным пространством для контроля за беспилотными летательными аппаратами (
13.03.2025 Заморожен проект российского электромобиля «как у Илона Маска»

Запуск производства отменяется Проект концерна ВКО «Алмаз-Антей» по запуску в 2026 г. в производство электрического кроссовера е-Neva заморожен,

26.11.2024 «Алмаз-Антей управленческое консультирование» завершает миграцию на отечественную систему виртуализации Rosa Virtualization

Компания «Алмаз-Антей управленческое консультирование», дочерняя компания концерна ВКО «Алмаз-Антей<
15.09.2023 В России развернут систему отслеживания БПЛА

Мониторинг дронов Глава «Ростеха» Сергей Чемезов и руководитель концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков направили в правительство и в Минтранс письма с предложением разверну
17.04.2023 «Ростех» и «Алмаз-антей» будут совместно бороться с киберугрозами в сфере воздушного движения

нформационные системы» (входит в «Ростех») и научно-производственное объединение «Алмаз» (входит в «Алмаз-антей») предоставят кадровый ресурс и экспертизу в области организации воздушного движе
23.12.2021 В России появится отечественный электрический кроссовер. Его выпустит гигантский военный концерн

Автомобиль вместо зенитных орудий Отечественный военный концерн «Алмаз-Антей» намерен начать производство электромобилей, и начать он собирается с кроссовера.
08.10.2021 АО «НКТ» и «Алмаз-Антей» подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках реализации политики по импортозамещению программного обеспечения АО концерн ВКО «Алмаз-Антей» и разработчик экосистемы офисных приложений «Р7-Офис» заключили соглашение о сот
25.06.2021 «ТЭК-Торг» и «Алмаз-Антей» будут сотрудничать в области электронных закупок малого объема

Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» договорились о сотрудничестве в области проведения электронных закупок малого об
27.10.2020 АО «ТЭК-Торг» вошло в перечень операторов ЭТП для проведения открытых закупок Концерна «Алмаз-Антей»

Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» заключил соглашение о сотрудничестве с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». В рамках договора открытые закупочные процедуры дочерних общес
01.04.2019 Россияне создали летающий автомат Калашникова для охоты на беспилотники. Видео

Дробовик с крыльями Концерн «Алмаз-Антей» провел полевые испытания своего нового дрона-перехватчика, оборудованного караби
07.08.2015 «Алмаз-Антей Телекоммуникации» выбрала SprutCAM для оффлайн-программирования роботов

Компания «Алмаз-Антей Телекоммуникации» (г. Москва), входящая в состав концерна ПВО «Алмаз-Антей
12.05.2015 Противовоздушный концерн «Алмаз-Антей» стал воздушно-космическим

Государственный концерн «Алмаз-Антей» сменил имя. Новое официальное название предприятия звучит как акционерное общест
30.06.2010 В Москве горит здание НПО "Алмаз-Антей"

рит семиэтажное здание (почтовый адрес: Ленинградский проспект, д. 8, корпус 2), принадлежащее НПО "Алмаз-Антей" - разработчику систем и комплексов противовоздушной обороны. Пожару присвоена на

Публикаций - 138, упоминаний - 218

Концерн ВКО Алмаз-Антей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 33
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 20
9594 13
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 13
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 12
Галактика - Корпорация 1545 12
SAP SE 5601 10
Microsoft Corporation 25775 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 9
Autodesk 639 8
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 7
М2М телематика - НИС М2М 236 7
Oracle Corporation 7074 6
РТИ 155 6
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 5
СТЦ - Специальный Технологический Центр 13 5
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 5
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 5
Ростелеком 10948 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
Крок - Croc 1964 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Top Systems - Топ Системы 88 4
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 4
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 4
Цифровое оружие и защита 4 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 4
Cisco Systems 5372 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 37 4
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 3
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 3
Nvidia Corp 4002 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Стрела НПО - Научно-производственное объединение 4 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 3
Syrus Systems - Сайрус Системс Инжиниринг - Сайрус Системз - Сайрус Системс Корпорейшн 28 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 18
Газпром ПАО 1493 18
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 14
Роснефть НК - нефтяная компания 562 13
Транснефть 335 13
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 10
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 7
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 6
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 6
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 5
БЕРГ - BERG 20 5
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 7 5
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 12 5
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 5
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 5
ФосАгро 176 4
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 4
Альфа-Капитал УК 155 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 4
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 4
ИнвестКапиталБанк 26 4
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 4
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 4
СтройГазМонтаж 14 4
СТГ - Стройтрансгаз 19 4
Авиа Групп 8 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 10
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 4
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
Федеральное казначейство России 1949 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
АТТ Россия - Ассоциация Транспортной Телематики 1 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 10 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 33
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 28
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 22
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 16
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 13
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 12
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 7
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 700 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 5
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Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 4
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 8
FreePik 1841 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Linux OS 11533 6
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 4
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 76 4
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 50 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 41 3
Tesla Model 3 52 3
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 3
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 9 3
Моторинвест - Evolute - электромобиль 32 3
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 114 3
НИИСССАУ - РК-Резерв 3 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Галактика MES 13 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 20 2
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СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
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