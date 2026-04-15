Концерн ВКО Алмаз-Антей Концерн воздушно-космической обороны

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В состав холдинга входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий. Концерн обладает уникальной научно-производственной базой, в которой сосредоточены эксклюзивные для России производственно-технологические компетенции - от исследований и разработки до серийного производства и сервисного обслуживания продукции военного, двойного и гражданского назначения. Изделия Концерна поставляются более чем в 50 стран мира.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 29 дел, на cумму 9 873 878 170 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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