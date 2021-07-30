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Концерн ВКО Алмаз-Антей
Концерн воздушно-космической обороны


30.07.2021 Мишустин распорядился написать план создания и внедрения российских САПР 1
28.07.2021 У российской промышленности экстренно отбирают иностранное ПО. На импортозамещение выделено всего 2,5 года 1
08.06.2021 «Росэлектроника» поставила сверхмощное СВЧ-оборудование для измерительного комплекса 3
25.08.2020 Эксперты обсудили меры господдержки отечественных производителей электроники 1
27.07.2020 США обвинили Россию в испытаниях «убийцы спутников» 1
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 1
29.04.2020 Дальний Восток покроют полем цифрового наблюдения за авиатрафиком 1
28.01.2020 Российские аэропорты переходят на цифровое наблюдение за полетами 1
31.12.2019 «Галактику» в 2018 г. внедрили на тысячах ПК в «Транснефти», «Энергомаше» и ЕЭС. Топ-10 проектов 1
28.11.2019 Методику оценки цифровой зрелости протестируют в лидирующих российских промышленных компаниях 1
15.11.2019 Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса 1
10.10.2019 Ростех разработал радиолокационную станцию для обнаружения миниатюрных дронов 1
11.07.2019 «Галактика» представила президенту РФ свою платформу цифровизации 1
24.05.2019 «Долгопрудненский исследовательский центр» выпустил новую линейку решений «Турбо» и представил флагманский продукт «Турбо ERP» 1
16.05.2019 В России объявили о выпуске новой отечественной ERP-системы 1
13.05.2019 Новую российскую ERP-систему покажут 21 мая в Москве 1
22.04.2019 В России создана самонаводящаяся «ракета» для борьбы с беспилотниками. Видео 2
22.04.2019 ТУРБО: Российские разработчики выводят на рынок новую ERP 1
01.04.2019 Россияне создали летающий автомат Калашникова для охоты на беспилотники. Видео 2
20.03.2019 В России начато производство микросхем и транзисторов, аналогов продукции Mitsubishi и Fuji 1
27.02.2019 США грозят российским ИТ-компаниям новыми санкциями 1
04.12.2018 Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний России переходит на «Галактику EAM» 1
09.11.2018 «Галактика» научилась вдвое быстрее рассчитывать зарплату для миллионов сотрудников 1
16.08.2018 Доля военной электроники в продукции «Ангстрема» приблизилась к 100% 1
30.07.2018 «1С» и «Галактика» объединили силы ради российской оборонки 1
30.07.2018 «1С» и «Галактика» объявили о создании совместного предприятия 1
23.01.2018 Глава Минкомсвязи пригрозил Microsoft потерей миллиардов долларов в России 1
14.12.2017 «Ростелеком» будет раздавать из своих ЦОДов ERP «Галактика» 1
05.12.2017 Oracle из-за санкций ужесточила условия работы с ВЭБ, ВТБ, Сбербанком, «Газпромом», «Лукойлом», «Ростехом» 1
27.10.2017 Объявлены радиоэлектронные и ИТ-компании – кандидаты на новые санкции США 1
11.10.2017 Российские госкомпании закупают ПО Microsoft в обход санкций 1
25.07.2017 Российским компаниям начали продавать военные системы слежения за сотрудниками 1
19.06.2017 «Росэлектроника» представила разработки для нужд топливно-энергетического комплекса 1
22.05.2017 Маленькие суперкомпьютеры на «Эльбрусах» для Минобороны подорожали в три раза 1
07.02.2017 Минобороны закупает маленькие суперкомпьютеры «Эльбрус» на российских процессорах 1
28.12.2016 Росэлектроника создала универсальный тестер параметров транзисторов 1
18.10.2016 На Украине запретили «Золотую корону», «Юнистрим» и другие российские платежные системы 1
18.10.2016 «Галактика» лидирует по внедрениям ERP-систем в машиностроении 1
13.04.2016 ИТ-расходы российской «оборонки» выросли на 10% 1
17.09.2015 В госведомствах Украины запретили «Касперского» и «Доктора Веб» 1

Публикаций - 53, упоминаний - 65

Концерн ВКО Алмаз-Антей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 19
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 12
Галактика - Корпорация 250 9
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 7
Microsoft Corporation 11143 6
SAP SE 3218 4
Цифровое оружие и защита 4 4
СТЦ - Специальный Технологический Центр 8 4
Высокоточные комплексы НПО 9 4
Новатор ОКБ - Опытное конструкторское бюро «Новатор» имени Люльева Л.В. 7 4
РТИ 122 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 4
3770 4
Микрон - Micron 365 4
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 4
Ангстрем-Т 95 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
Аскон - Ascon 177 2
IBM 3554 2
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 2
Ангстрем-М 21 2
Top Systems - Топ Системы 17 2
Oracle Corporation 3360 2
Red Hat 668 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Корус Консалтинг ГК 808 2
АФК Система ПАО 997 2
Базальт СПО 206 2
Aquarius - Аквариус 209 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Галактика про 1 1
Honeywell 138 1
Merlion - Мерлион 275 1
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 2 1
Салют НПП - Научно-производственное предприятие 14 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
Галактика НТЦ - Научно-технический центр 2 1
Галактика центр 4 1
1С-Галактика 1 1
Esri 131 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 13
Газпром ПАО 524 10
Транснефть 159 10
Роснефть НК 367 8
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 4
Gorenje 52 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 4
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 4
БЕРГ - BERG 5 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 5 3
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 7 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 3
ИнвестКапиталБанк 15 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Силовые машины 32 2
Русское время - Часовой дом 4 2
Аброс ИК 7 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 2
Авиа Групп 4 2
Сахатранс 6 2
Трансойл 12 2
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 2
Зест -лизинговая компания 6 2
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 9 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 2
СтройГазМонтаж 12 2
Стройтрансгаз 15 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 78 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
Газпром нефть 382 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 4
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 4
Правительство РФ 2207 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 40 2
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 2
Президент США 105 2
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 108 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 7 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Президент Украины 14 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
Пентагон - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 1
United States Space Force - U.S. Space Command - Космические силы США 1 1
Рособоронэкспорт 34 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 170 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Президент Российской Федерации 1442 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
Союз машиностроителей России 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 4
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 102 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
SR-IOV - Single-Root Input-Output Virtualization - виртуализация ввода-вывода с единым корнем - технология виртуализации устройств 13 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 38 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
OpenStack 347 1
Галактика ERP 64 5
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 4
Галактика EAM 24 3
Галактика MES 4 2
Калашников REX 1 - Электромагнитное ружье 5 2
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 15 2
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 2
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 2
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 2
Heidelberg Instruments MLA - Установка безмаскового совмещения и экспонирования 1 1
Carnivora - Карнивор БПЛА 1 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 3 1
IBM Power8 27 1
Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес 3 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
ЕС ОрВД - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации 3 1
Галактика MCM 2 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 21 1
Intel Parallel Studio XE 2 1
Intel VTune Amplifier 1 1
Intel Optane Memory 81 1
Intel Optane SSD 16 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 14 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Java - Язык программирования 1179 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 1
Linux OS 4272 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Microsoft SQL Server 798 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Гацко Геннадий 14 4
Красилов Николай 4 4
Рыжов Алексей 18 3
Басалыга Валерий 3 3
Черных Дмитрий 13 3
Мальков Антон 26 3
Рейман Леонид 414 2
Капойко Юрий 2 2
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
Янукович Виктор 18 2
Морозова Анастасия 27 2
Рогозин Дмитрий 79 2
Путин Владимир 1828 2
Никифоров Николай 1126 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Сахненко Сергей 71 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Виноград Ирина 2 1
Степанова Ирина 5 1
Денисова Любовь 1 1
Мишустин Михаил 302 1
Брыкин Арсений 37 1
Бабань Борис 3 1
Парфентьев Алексей 33 1
Зибров Геннадий 1 1
Becker Johannes - Беккер Йоханнес 2 1
Дубовицкий Николай 5 1
Мизулина Елена 16 1
Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
Olszewski Jarek - Ольшевский Ярек 1 1
Atallah Naji - Аталлах Наджи 1 1
Welch Dale - Уэлш Дейл 1 1
Евтушенко Олег 125 1
Воеводин Александр 1 1
Оганесян Айказ 2 1
Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
Борисов Юрий 91 1
Лашин Ренат 25 1
Бочаров Олег 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 4
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 4
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 4
Иран - Исламская Республика Иран 376 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 4
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 4
Россия - Республика Крым 626 3
Индия - Республика 2181 3
Россия - Тюмень 498 2
Россия - Хабаровск 624 2
Россия - Владивосток 866 2
Специальный административный район Гонконг 554 2
Россия - Йошкар-Ола 108 2
Восточная Европа 1688 2
Украина 3389 2
Россия - Республика Марий Эл 205 2
Африка 1494 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Европа 3781 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Москва - Зеленоград 28 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Ближний Восток 1478 2
Ирландия - Дублин 66 1
Россия - Томск 450 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Швейцария - Давос 35 1
США - Мэриленд 38 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 1
Россия - Костромская область 230 1
Россия - Минеральные Воды 40 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Россия - Брянск 216 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
Конституция США 18 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
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Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
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РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
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