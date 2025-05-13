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Ростех ОДК УЗГА Альтиус БПЛА



13.05.2025 В России импортозаместили систему инфобезопасности воздушного движения 1
17.04.2023 «Ростех» и «Алмаз-антей» будут совместно бороться с киберугрозами в сфере воздушного движения 1
21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 34 1
Ростех - АИС - Аэронавигационные и информационные системы 4 1
ИКС - Форпост 74 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3241 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 122 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 117 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4613 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3030 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1712 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1599 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9854 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5464 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4018 1
Авиационная промышленность - ACARS - Airborne Communications Addressing and Reporting System - Aircraft Communications Addressing and Reporting System - АОСАС - Адресно-отчётная система авиационной связи 11 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3023 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11407 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2346 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 42 1
СТЦ - Орлан-10 БПЛА 5 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 239 1
КамАЗ 5350 2 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4659 1
Криворучко Алексей 6 1
Иванов Дмитрий 92 1
Волобуев Николай 9 1
Савицкий Дмитрий 6 1
Путин Владимир 3233 1
Михеев Александр 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2559 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 775 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2738 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8739 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5738 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3500 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5296 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1335 1
РИА Новости 940 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1020 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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