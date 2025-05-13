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Ростех ОДК УЗГА Альтиус БПЛА
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 34 1
|Ростех - АИС - Аэронавигационные и информационные системы 4 1
|ИКС - Форпост 74 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3241 1
|Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 122 1
|Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 1
|Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 117 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4613 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3030 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
|Криворучко Алексей 6 1
|Иванов Дмитрий 92 1
|Волобуев Николай 9 1
|Савицкий Дмитрий 6 1
|Путин Владимир 3233 1
|Михеев Александр 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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