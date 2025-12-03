Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404

Получите все материалы CNews по ключевому слову

«Уральский завод гражданской авиации» – авиапромышленное предприятие. Специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, деталей,

узлов и агрегатов. Перспективные проекты компании связаны с созданием самолетов для местных и региональных воздушных линий.

"Цифровая трансформация авиастроительного предприятия при дефиците кадров" Владимир Замаруев, Директор по информационным технологиям, Уральский Завод Гражданской Авиации, CNews FORUM 2023