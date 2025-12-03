Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростех ОДК УЗГА Уральский Завод Гражданской Авиации Завод № 404
«Уральский завод гражданской авиации» – авиапромышленное предприятие. Специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, деталей,
узлов и агрегатов. Перспективные проекты компании связаны с созданием самолетов для местных и региональных воздушных линий.
"Цифровая трансформация авиастроительного предприятия при дефиците кадров" Владимир Замаруев, Директор по информационным технологиям, Уральский Завод Гражданской Авиации, CNews FORUM 2023
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Замаруев Владимир 41 41
|Натрусов Артем 312 37
|Шадаев Максут 1146 32
|Григоренко Вадим 52 31
|Ульянов Николай 162 31
|Лобанов Максим 49 28
|Челидзе Джимшер 42 27
|Катамадзе Анна 118 27
|Киселев Сергей 69 27
|Кудашев Михаил 42 25
|Леонов Алексей 96 22
|Бурилов Андрей 117 22
|Мельникова Алиса 96 22
|Сергеев Сергей 161 21
|Гузовский Денис 79 21
|Лукавенко Олег 46 20
|Чаркин Евгений 314 20
|Абакумов Евгений 224 20
|Карпунин Алексей 50 19
|Петухов Антон 62 18
|Аксенов Олег 61 17
|Демидов Сергей 127 17
|Нестеров Алексей 169 17
|Попушой Александр 16 16
|Старостин Георгий 27 16
|Сотин Денис 216 16
|Луганцев Александр 51 16
|Врацкий Андрей 165 16
|Новикова Елена 104 16
|Урусов Виктор 149 16
|Суровец Дмитрий 101 16
|Федоров Алексей 128 16
|Галкин Николай 121 16
|Меркулов Сергей 48 16
|Сивцев Илья 164 16
|Кусеров Олег 22 16
|Калякин Павел 76 15
|Денисов Анатолий 57 15
|Карпов Роман 75 15
|Маркова Светлана 43 15
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.