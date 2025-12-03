Разделы

Ростех ОДК УЗГА Уральский Завод Гражданской Авиации Завод № 404

Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404

«Уральский завод гражданской авиации» – авиапромышленное предприятие. Специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, деталей,
узлов и агрегатов. Перспективные проекты компании связаны с созданием самолетов для местных и региональных воздушных линий.

 

 

03.12.2025 Российская корпорация мирового масштаба спасается от иностранного ПО и массово переходит на знаменитый суверенный Linux 1
01.12.2025 НКК выпустила первый релиз системы автоматизированного проектирования композитных изделий «САРУС+ Композиты» 2
11.09.2025 «Нова-Инжиниринг» и группа «Борлас» заключили стратегическое партнерство для развития отечественных CAE-решений 1
22.08.2025 В МАИ создают мощный двигатель для тяжелых беспилотников и аэротакси 1
10.06.2025 Россияне мстят Microsoft за санкции. Крупный клиент спустя 18 лет полностью отказался от ее сервисов в пользу российских аналогов 1
02.06.2025 Новая киберреальность РФ: что изменилось в 2025 году и куда идет ИБ-отрасль 1
13.03.2025 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта 1
03.03.2025 В России разработана эффективная система радиоэлектронной борьбы «СуперРЭБ» для защиты от вражеских БПЛА 1
29.01.2025 Отгрузки «Группы Астра» по итогам 2024 г. выросли на 78% и достигли 20 млрд рублей 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
23.10.2024 Гигантский российский завод отворачивается от западного софта. Тысячи ПК мигрируют с Windows на отечественный Linux и СУБД 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
10.10.2024 Microsoft погнали с крупного российского авиационного завода. Идет отказ от MS Exchange, в планах переход на отечественный Linux 2
09.10.2024 Приглашаем 7 ноября на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2

