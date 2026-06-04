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Правительство Иркутской области Правительство Приангарья
СОБЫТИЯ
Правительство Иркутской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Кобзев Игорь 12 4
|Белый Евгений 32 4
|Селедцов Александр 5 3
|Путин Владимир 3438 2
|Мотовилов Олег 71 2
|Хала Илья 48 2
|Помбухчан Хачатур 40 1
|Мамонов Алексей 13 1
|Biao Wan - Бяо Вань 20 1
|Забродин Алексей 20 1
|Борматова Светлана 10 1
|Слипенчук Михаил 4 1
|Толстиков Андрей 3 1
|Губов Андрей 6 1
|Рассохин Андрей 1 1
|Ерощенко Сергей 2 1
|Черняев Евгений 2 1
|Чилингаров Артур 8 1
|Гуревич Анатолий 4 1
|Галушин Николай 21 1
|Крынина Евгения 32 1
|Пикульников Никита 35 1
|Корняков Михаил 3 1
|Венедиктов Роман 6 1
|Альмухамедов Алексей 1 1
|Власенко Олег 2 1
|Шумилов Роман 1 1
|Сагалевич Анатолий 2 1
|Рыморенко Игорь 2 1
|Барышева Юлия 4 1
|Джур Инна 8 1
|Чарчиди Денис 1 1
|Соков Максим 2 1
|Троицкая Нина 1 1
|Ситников Руслан 1 1
|Анчугин Александр 1 1
|Теленкевич Александр 1 1
|Лохова Любовь 1 1
|Осеевский Михаил 346 1
|Самойлов Юрий 75 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3878 1
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