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Правительство Иркутской области Правительство Приангарья

Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья

СОБЫТИЯ


04.06.2026 «МегаФон» поможет цифровизации нового туристического кластера на Байкале 1
11.11.2025 Жителям деревни Ключи в Иркутской области интернет обеспечила 1 000-я базовая станция «Булат» 1
20.06.2025 «Ростелеком» и Правительство Иркутской области заключили соглашение о внедрении ИТ-решений для развития региона 1
11.06.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Иркутской области» 1
21.05.2025 «МегаФон» в Оренбургской области возглавил новый топ‑менеджер 1
14.04.2025 Минцифры Иркутской области подтвердило вклад «Базальт СПО» в цифровую среду региона — подписано соглашение 2
23.01.2025 «МегаФон» «разогнал» 4G для жителей и дачников Усть-Илимска 1
23.12.2024 В деревне Лобагай к Новому году появилась мобильная связь 1
12.12.2024 Новые возможности для жителей Новоселова обеспечил «МегаФон» 1
05.11.2024 Иркутская область и РЦИС договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности 1
01.10.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2024 года 1
25.06.2024 Переход на СУБД Postgres Pro: опыт миграции ведомств Иркутской области 1
17.05.2024 «Аскон» открыла офис в Иркутске 1
18.03.2024 Сбербанк, правительство Иркутской области и ИрНИТУ объединяют усилия по развитию искусственного интеллекта в регионе 1
01.03.2024 Наличие договоров страхования в зонах ЧС можно будет отслеживать в режиме онлайн 1
25.09.2023 Более четверти запусков ЦОД в 2024 году будут в регионах 1
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
13.05.2022 Иркутская область перешла на отечественную почтовую систему с помощью АО «Гринатом простые решения» 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
18.12.2018 Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта 1
07.11.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2018 г. 1
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 1
03.09.2015 En+ Group, Huawei, CDS, «Ланит» и Правительство Иркутской области создадут ЦОД для предоставления облачных сервисов 1
04.09.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2014 г. 1
13.11.2013 Иркутская область сформировала бюджет с помощью системы БИС-СБОР 1
04.06.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: май 2013 1
15.05.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2013 года 1
06.03.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: февраль 2012 года 1
05.07.2010 «Сибирьтелеком» обеспечит услугами связи Минсельхоз Иркутской области 1
31.03.2010 Правительство Иркутской области внедрило Dr.Web Enterprise Suite 3
16.12.2009 Министерство образования Иркутской области перешло на Dr.Web 1
24.07.2008 На Байкале успешно прошли первые погружения батискафов "Мир" 1
03.12.2004 "Электронная Россия": ЗКС Иркутской области перейдет на e-документооборот 1
29.11.2004 В Иркутской области создадут центр деловой информации для малого бизнеса 1

Публикаций - 37, упоминаний - 40

Правительство Иркутской области и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10775 5
МегаФон 10511 5
Huawei 4470 4
9407 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 3
IXcellerate - Икселерейт 150 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 299 3
3data - 3дата 101 3
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 75 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 384 2
Dr.Web - Доктор Веб 1290 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3409 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 298 2
Selectel - Селектел 510 2
Linx - Связь ВСД 162 2
Ростех - РТ-Информ 147 2
DataPro - ДатаПро 99 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 273 1
ISIB - ИСИБ - Сибирский центр информационных технологий 3 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 23 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 55 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 274 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 186 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 32 1
KoderLine - Кодерлайн 6 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
РусГидро ИТ сервис 37 1
Датапорт Системс 12 1
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 39 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 45 1
АртАйТи - artIT 2 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 17 1
Росатом - ТВЭЛ - АЭХК - Ангарский электролизный химический комбинат 10 1
Северсталь ПАО - Северсталь Проект 3 1
ПИК ГК - ПИК Digital - ПИК Технологии 7 1
Кейсистемс - Р.О.С.Т.У. 5 1
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 5 1
Простые решения 1 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
En+ Group - Эн+ ГК 37 4
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 32 2
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 2
Газпром нефть 697 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 101 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 148 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Остров Мечты ХК - парк развлечений 17 1
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 5 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 7 1
Чеченские минеральные воды 2 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 11 1
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 37 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 51 1
ВТБ Недвижимость 3 1
Озеро Байкал - Фонд поддержки прикладных экологических разработок - Фонд поддержки экологических программ Экология для всех - ФССОБ - Фонда содействия сохранению озера Байкал 11 1
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 8 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 692 1
Газпром метанол - Сибметахим - Сибирская метанольная химическая компания 2 1
101Hotels.com 456 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК - ТГК-16 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 1
Транснефть Восток 3 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 22 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 7 1
Черемушки 61 1
Калининградский янтарный комбинат 1 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
Пермский пороховой завод ФКП 2 1
Передовые мебельные технологии 1 1
INNUTRA - Техкорм Нутришен - Nutreco 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8649 1
Почта России ПАО 2322 1
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Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5422 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 304 4
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Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 141 2
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1519 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 2
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Федеральное казначейство России 1928 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 252 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 106 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 399 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Российская академия радио - РАР 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60411 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35413 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22608 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13743 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24796 8
Оповещение и уведомление - Notification 5745 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33933 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17721 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15715 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12824 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4273 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23916 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2679 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21137 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12593 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32906 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9190 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4273 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 963 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13615 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11981 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26012 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9730 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17801 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7735 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1887 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12652 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13577 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9246 3
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1326 3
Электронный документ - Electronic document 1562 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5026 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3566 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9901 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1155 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27854 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3722 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4912 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12935 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 6
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 50 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1094 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2518 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 683 3
1С:Корпорация 57 2
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 2
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 2
1С:Контрагент 7 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 69 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
1С:Подпись 3 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 2
1С:ERP Управление предприятием 797 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 307 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 220 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3512 2
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 60 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 350 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 36 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 1
Кейсистемс WEB-Торги-КС 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 53 1
1С:Отчетность 19 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Dr.Web CureIt! 38 1
1С:Бизнес-сеть 6 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 1
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 13 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 22 1
SAP Business ByDesign 7 1
1С:Аналитика 29 1
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 173 1
Кобзев Игорь 12 4
Белый Евгений 32 4
Селедцов Александр 5 3
Путин Владимир 3438 2
Мотовилов Олег 71 2
Хала Илья 48 2
Помбухчан Хачатур 40 1
Мамонов Алексей 13 1
Biao Wan - Бяо Вань 20 1
Забродин Алексей 20 1
Борматова Светлана 10 1
Слипенчук Михаил 4 1
Толстиков Андрей 3 1
Губов Андрей 6 1
Рассохин Андрей 1 1
Ерощенко Сергей 2 1
Черняев Евгений 2 1
Чилингаров Артур 8 1
Гуревич Анатолий 4 1
Галушин Николай 21 1
Крынина Евгения 32 1
Пикульников Никита 35 1
Корняков Михаил 3 1
Венедиктов Роман 6 1
Альмухамедов Алексей 1 1
Власенко Олег 2 1
Шумилов Роман 1 1
Сагалевич Анатолий 2 1
Рыморенко Игорь 2 1
Барышева Юлия 4 1
Джур Инна 8 1
Чарчиди Денис 1 1
Соков Максим 2 1
Троицкая Нина 1 1
Ситников Руслан 1 1
Анчугин Александр 1 1
Теленкевич Александр 1 1
Лохова Любовь 1 1
Осеевский Михаил 346 1
Самойлов Юрий 75 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1319 33
Россия - РФ - Российская федерация 163455 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 9
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1013 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3387 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 5
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3115 2
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1754 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56720 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 16
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Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 278 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1226 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11520 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 3
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РАН - Российская академия наук 2085 2
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