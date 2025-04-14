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Минцифры Иркутской области подтвердило вклад «Базальт СПО» в цифровую среду региона — подписано соглашение

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем семейства «Альт», и Министерство цифрового развития и связи Иркутской области заключили соглашение о долгосрочном комплексном сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Стороны договорились выполнять совместные проекты по внедрению российского ПО в регионе, проводить семинары, конференции, выставки и другие мероприятия, способствующие популяризации российского программного обеспечения и обучать специалистов в сфере информационных технологий.

Документ подписали министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов и коммерческий директор «Базальт СПО» Евгения Крынина.

«Соглашение направленно на укрепление цифровой независимости региона и создание устойчивой инфраструктуры, способной обеспечить развитие и безопасность в эпоху высоких технологий», — сказал Александр Селедцов.

Заключение соглашения с Минцифры Иркутской области стало продолжением сотрудничества «Базальт СПО» с организациями и предприятиями региона. Более 20 тыс. компьютеров под управлением ОС «Альт» работают в государственном и коммерческом секторах области.

Среди заказчиков: управление делами губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области; министерство финансов Иркутской области; министерство здравоохранения Иркутской области; ООО «Транснефть — Восток»; иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»; АО «Ангарская нефтехимическая компания», Ангарский электролизный химический комбинат; иркутский государственный университет; иркутский национальный исследовательский технический университет и др.

«Мы не только предоставляем заказчикам наши программные продукты, но и вместе с ними формируем технологически независимую программно-аппаратную платформу на основе российских решений и обучаем будущих ИТ-специалистов, способных развивать эту платформу, — сказала Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО». — Сотрудничество с «Базальт СПО» помогает организациям и предприятиям Иркутской области быстрее и качественнее реализовать переход на отечественное программное обеспечение».

«Базальт СПО» помогает Иркутскому национальному исследовательскому техническому университету (ИРНИТУ) вести образовательную, методическую, научную и редакционно-издательскую деятельность при подготовке бакалавров и магистров, выполнять исследовательские, экспериментальные, научно-методические и проектные работы по перспективным направлениям науки и информационных технологий.

На базе вуза открыта лаборатория для обучения студентов работе с российским программным обеспечением, действует региональный Центр компетенций по российскому и свободному ПО, в программу дополнительного образования включен модуль по изучению ОС «Альт». В январе 2025 г. на базе ИРНИТУ прошла интеллектуальная игра для старшеклассников «В мире Линукса» на знание операционных систем семейства «Альт».

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