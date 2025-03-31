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Селедцов Александр
Селедцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Белый Евгений 25 1
|Зимин Константин 55 1
|Россия - СФО - Иркутская область 1132 3
|Россия - РФ - Российская федерация 146741 1
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1561 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
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