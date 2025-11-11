Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Жителям деревни Ключи в Иркутской области интернет обеспечила 1 000-я базовая станция «Булат»

Мобильная связь и быстрый доступ в интернет стали доступны жителям деревни Ключи Черемховского района Иркутской области. «Ростелеком» в партнерстве с мобильным оператором Т2 запустил в населенном пункте юбилейную 1000-ю базовую станцию от компании «Булат» в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Качество сигнала проверил исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Иркутской области Александр Анчугин. Он связался по видеосвязи с Министром цифрового развития и связи Приангарья Александром Селедцовым, который приехал в Ключи для открытия юбилейной базовой станции. Александр Анчугин поздравил жителей деревни с появлением надежной голосовой связи и мобильного интернета.

Александр Селедцов, министр цифрового развития и связи Иркутской области: «Цифровизация Приангарья идет полным ходом, и мы видим ощутимые результаты — все больше сел и деревень получают быстрый интернет. Особую гордость вызывает успех импортозамещения технологического оборудования, что позволяет нам развивать проект УЦН 2.0 независимо от внешних факторов. Всего в 2025 г. по федеральной программе запланировано обеспечить мобильной связью 42 населенных пункта в Иркутской области».

Александр Теленкевич, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Иркутского филиала «Ростелекома»: «УЦН 2.0 — важнейший инфраструктурный проект, направленный на повышение качества жизни сельчан. Благодаря ему мы обеспечили современной связью уже более 90 сел Иркутской области. В этом году ввели в эксплуатацию первые базовые станции от отечественного производителя “Булат”, которые стали достойной заменой иностранным аналогам и уверенно демонстрируют отличное качество связи. Помимо Ключей они появились в населенных пунктах Грехневка, Сахорово, Нижний Бурбук, Савинская и Бунбуй».

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2: «Сегодня мы не просто включаем 1000-ю отечественную базовую станцию, мы подтверждаем: технологический суверенитет — это не лозунг, а реальный, измеримый результат. Этот рубеж стал возможен благодаря синергии инженерной мысли, государственной поддержки и компетенций российских разработчиков и производителей. Импортозамещение в телекоммуникациях делает сеть устойчивее к внешним вызовам и ускоряет развитие локальных центров разработки, каждую базовую станцию производства “Булат” на сети Т2 мы считаем вкладом в цифровую независимость страны».

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Базовые станции «Булат» поддерживают две технологии одновременно — 2G/GSM для голосовой связи и 4G/LTE для высокоскоростного мобильного интернета. Система управления и программное обеспечение являются полностью отечественной разработкой. Строительство таких объектов происходит хорошими темпами: ровно три месяца назад в селе Петрово-Хутарь Курской области была запущена 500-я станция, а сегодня в эфире уже 1000-я — в Ключах.

Любовь Лохова, жительница деревни Ключи: «Не передать словами, как мы ждали, когда у нас в деревне появится надежная связь. Население у нас небольшое — не больше 150 человек, поэтому переживали, что не дойдет до нас цивилизация. Однако в прошлом году наши Ключи вошли в проект УЦН 2.0 в результате народного голосования на портале госуслуг. Мы с соседями уже проверили сигнал, позвонили родным в разные города, теперь будем чаще общаться и “видеться” в мессенджерах».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Билайн внедряет ИИ для блокировки мошеннических звонков и смс

Хакеры взломали бюджетное управление Конгресса США

CNews Analytics публикует новый атлас «Импортозамещение» с 4 картами рынка

Бизнес пострадал, а «выхлопа» нет. Маркировка звонков не спасла россиян от бесконечного спама. Опрос

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

Китай возобновил поставки чипов для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, GM, хотя европейский завод Nexperia все еще захвачен властями Нидерландов

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/