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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дмитриев Алексей



16.01.2025 Российский бизнес погряз в зависимости от ПО Microsoft для управления проектами. Оно по-прежнему самое популярное в стране 1
13.12.2024 T2 реализовал VoLTE во всех регионах присутствия за три месяца 1
11.12.2024 Ситуационные центры: от мониторинга к анализу и прогнозированию 1
06.12.2024 Налоговая требует 10 миллиардов у старейшего в России интернет-магазина 1
25.11.2024 Т2 вывела в эфир 25 тысяч базовых станций за 9 месяцев 2024 года 1
12.11.2024 Конференция CNews «Ситуационные центры 2024» состоится 27 ноября 1
01.11.2024 Т2 открывает телеком-мастерскую в МИЭМ ВШЭ 1
22.10.2024 T2 запускает технологию VoLTE на отечественном оборудовании 1
22.07.2024 Tele2 покрыл связью новый участок трассы М-11 1
16.07.2024 «Даркстор у дома» привлек 50 млн руб. на масштабирование 1
03.06.2024 «Т1 Интеграция» обеспечила Tele2 панельными антеннами для развития мобильной связи оператора 1
13.05.2024 Tele2 первой покрыла новый платный участок М4 – объезд Краснодара 1
11.09.2023 Beeline cloud, Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве 1
08.02.2023 В России массово закрываются магазины электроники 1
31.08.2022 «Самолет» и группа частных инвесторов вложились в сервис экспресс-доставки «Даркстор у дома» 1
10.08.2022 Интеграция сервисов VK для сотрудников с Trivio поможет экономить до 30% расходов на командировки 1
15.06.2022 VK выпустила продукт для социализации и управления опытом сотрудников 1
25.02.2022 В России бешеный рост цен на технику. В один миг все подорожало на 30% 1
02.10.2020 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte и SAS внедрил кредитный конвейер 1
30.06.2020 Банк «Санкт-Петербург» предложил новые онлайн-кассы для эквайринга 1
21.04.2020 Банк «Санкт-Петербург» снизил комиссию за эквайринг и представил пакет дополнительной поддержки клиентов 1
16.09.2019 Экс-топ-менеджер DNS получил восемь лет тюрьмы за «откаты» 1
14.01.2019 DNS поглощает старейшего питерского продавца электроники 1
07.08.2018 В «Tele2 Москва» сменился технический директор 1
24.07.2018 Знаменитый магазин «Плеер.ру» под следствием ФСБ и налоговой 1
27.04.2018 Hisense открыла российское представительство компании 1
03.04.2018 Tele2 и ДИТ Москвы задействуют сеть LTE-450 на Чемпионате мира по футболу 1
20.12.2017 Массовый сбой кассовых аппаратов парализовал торговлю в России. Ритейлеры потеряли 2,5 млрд 1
12.09.2016 Tele2 обеспечил связь на Московском центральном кольце 1
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
31.03.2016 Tele2 обеспечила связью 99% населения Москвы 1
21.03.2016 В России впервые создана двухкубитная система для квантового компьютера 1
29.01.2016 Tele2 расширила зону покрытия сети в Московском регионе 1
10.11.2015 Tele2 запустил 4G на семи станциях Московского метрополитена 1
03.02.2015 Develonica создала многофункциональный портал для МРСК Северо-Запада 1
22.01.2015 Конференция CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
31.08.2011 В метрополитене Санкт-Петербурга исследовали качество сотовой связи и мобильного интернета 1
07.06.2011 Алексей Дмитриев назначен директором по центральному строительству Tele2 2
16.11.2010 "Розница МТС" создала единое информационное пространство 1
27.02.2010 Эксперты о рынке СХД: фиксируем быстрое восстановление 1

Публикаций - 45, упоминаний - 46

Дмитриев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 16
Meta Platforms - Facebook 4438 5
Ростелеком 9699 4
МегаФон 8803 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 2
Ростелеком - Связьинвест 1707 2
Huawei 3932 2
Netgear 237 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
Microsoft Corporation 24623 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 2
Протей НТЦ - Протей Ай-Ти - Инжиниринг 2 2
Toshiba Corporation 2927 1
SAS Institute 971 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Sharp Corporation 1041 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Северо-Запад макрорегион 11 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 1
Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
Paykeeper - Платежный сервис 4 1
8213 1
Уютерра - ПланетаСтрой 26 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Softline - Софтлайн 2810 1
HP Inc. 5685 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Штрих-М НТЦ 59 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 2
Евросеть 1404 2
Газпром нефть 618 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 41 2
Альфа-Банк 1769 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Группа Самолет 72 2
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 18 2
Даркстор у дома 3 2
Т2 - Т2 Мобайл - Пилар - башенная компания 7 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
PPF Group N.V. 17 1
Интеко 17 1
EMMA Capital 6 1
Сафмар - Европлан - Europlan 37 1
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 1
Кей - сеть супермаркетов цифровой техники 2 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
Ceconomy 2 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 16 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 106 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 116 1
Музеон - парк искусств 19 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 606 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 373 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 2
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 14 2
Apple iPhone 6 4862 2
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 23 1
CSBI WF Core 1 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 39 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Apple iPhone 12 219 1
Apple MacBook Pro 526 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
НКК - ГКС - TopS BI Intranet Portal 4 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
Oracle Hyperion Pillar 28 1
Apple iPhone 4 782 1
GFI Russia - Warfare 10 1
HTC Sensation 46 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 1
Microsoft SharePoint 2010 143 1
МТС 2G-сеть 12 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 1
FreePik 980 1
IBM Storage - IBM DS servers 53 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
Яндекс.Маркет 937 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
ProjectLibre 2 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 1
Naumen Project Ruler 9 1
Конышев Алексей 4 2
Алексеев Дмитрий 4 2
Криевс Ритварс 15 2
Трояновский Владимир 62 2
Удалов Сергей 6 2
Ананьин Алексей 81 2
Мяльдзин Тимур 2 2
Тареев Григорий 2 2
Чеканов Кирилл 3 2
Шиянов Игорь 3 2
Дудоров Иван 3 2
Дудник Александр 4 2
Кучеров Виктор 3 2
Лапина Анна 2 2
Горбатько Александр 105 1
Панков Александр 78 1
Гуцериев Михаил 111 1
Жижикин Игорь 27 1
Крушинин Алексей 17 1
Иващенко Михаил 1 1
Харин Антон 1 1
Румянцев Дмитрий 4 1
Терентьева Елена 1 1
Конышева Татьяна 1 1
Иванов Евгений 42 1
Дегтерева Мария 28 1
Брагин Павел 23 1
Межов Игорь 16 1
Николаев Евгений 16 1
Чуричев Александр 2 1
Мякишева Марина 84 1
Симаков Олег 113 1
Корнетов Игорь 9 1
Мартынов Михаил 11 1
Трофимова Полина 2 1
Гуляева Татьяна 39 1
Козлов Михаил 174 1
Серова Елена 319 1
Вересов Андрей 5 1
Логвиненко Владислав 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 4
Россия - СФО - Новосибирск 4290 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 3
Европа 21767 3
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 3
Германия - Федеративная Республика 12681 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - ЦФО - Московская область - Котельники 18 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 227 2
Москва - Новокосино 16 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Киргизия - Бишкек 131 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 2
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 47 2
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 49 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 2
Москва - ЗАО - Тропарево-Никулино муниципальный округ 24 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Америка Южная 850 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 2
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
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