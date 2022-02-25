В России бешеный рост цен на технику. В один миг все подорожало на 30%

По всей стране техника и сопутствующие товары взлетели в цене на 30%. На этот шаг пошла крупная сеть DNS, и существует ненулевая вероятность, что ее примеру последуют и другие ритейлеры.

Первые последствия

Крупные торговые сети России начали повышать цены на компьютеры, комплектующие, смартфоны, планшеты и прочую современную технику. Основной причиной стали новые ограничительные санкции США, затрагивающие поставки электроники. Также свою роль сыграло оглушительное падение рубля.

В числе первых, кто ввел новые цены, оказалась сеть DNS. Об этом в 25 февраля 2022 г. в 4 часа утра по Москве на своей странице в Facebook заявил ее глава Дмитрий Алексеев.

В своем посте Алексеев написал, что 24 февраля 2022 г. магазины DNS столкнулись с огромным ростом продаж – они подскочили почти вдвое. Временно вышел из строя сайт сети (на момент публикации материала он возобновил работу). «Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита», – добавил руководитель DNS.

Пост Дмитрия Алексеева в Facebook

Дмитрий Алексеев прямым текстом заявил, что по всей сети DNS цены на товары выросли на 30%. Он подчеркнул, что не может «утверждать, что не будет дальнейшего роста».

Существует огромная вероятность, что другие крупные сети последуют примеру DNS и тоже взвинтят цены на все.

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Представители «Ситилинка» не стали прямо отвечать на вопрос CNews о возможности роста цен. «Ситилинк всегда позиционировал себя, как сеть, где покупатели могут приобрести товары по стоимости более выгодной, чем в среднем по рынку. Сегодня на стоимость техники влияет множество факторов от дефицита комплектующих до изменения валютных курсов. Мы стремимся предоставлять покупателям максимально выгодные цены в условиях рыночной экономики, стремимся удерживать стоимость и продолжим предлагать товары со скидками и специальными предложениями», – сообщили CNews представители «Ситилинка».

В группе «М.Видео-Эльдорадо» заявили CNews, что рост цен весьма вероятен, но обошли стороной тему американских санкций. «Мы видим рост спроса на фоне традиционных для россиян гендерных праздников февраля и марта. Техника, как показывает предыдущий опыт, является одним из инвестиционных форматов покупок, и при сохранении волатильности на рынке не исключаем дальнейшее увеличение спроса. Делаем все возможное, чтобы сохранить привлекательные и конкурентные ценовые предложения для своих покупателей, в том числе, через программу лояльности и персональные предложения. Традиционно мы формируем товарные запасы с учетом разных рыночных трендов, в настоящий момент наше предложение может встретить тот спрос, который есть на рынке. Группа делает все возможное, чтобы потребители сохраняли возможность приобретать необходимую технику и электронику. При этом нельзя не учитывать пока еще нестабильную ситуацию, связанную с пандемией, которая продолжает влияет на глобальное производство и дистрибуцию и отражается на всех странах. Эта ситуация существует уже не первый год, в ряде товарных категорий мы хотели бы видеть более высокие поставки на российский рынок», – сказали CNews представители «М.Видео-Эльдорадо».

Что «мотивировало» DNS

В своем сообщении Дмитрий Алексеев упомянул две причины, по которым россиянам теперь придется платить за все почти на треть больше, чем двумя днями ранее. С его слов, виноват не только курс доллара, но и новые ограничительные санкции США.

«Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность. Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно», – заявил Алексеев.

Это, судя по всему, только начало

У всего происходящего есть первопричина – это военная спецоперация на территории Донецкой и Луганской народных областей, которую Президент России Владимир Путин начал ранним утром 24 февраля 2022 г. Президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) еще в конце декабря 2021 г. заявлял, что если конфликт между Россией и Украиной перерастет в столкновения, то США ограничат поставки различной техники в США, включая смартфоны и запчасти для автомобилей и самолетов.

В январе 2022 г. прозвучали новые угрозы. Байден заявил о новых планируемых ограничениях, в том числе на поставки процессоров и других комплектующих. Напомним, что и Intel и AMD – это американские компании, а аналогов их процессоров у российских разработчиков нет.

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Джозеф Байден сдержал слово. О новых санкциях, из-за которых пострадает импорт в Россию электроники он заявил поздним вечером 24 февраля 2022 г. по Москве.

Как менялись цены в DNS

Распоряжение о повышении цен руководство DNS направило в магазины приблизительно за 12 часов до публикации Дмитрием Алексеевым своего поста в Facebook. В ряде магазинов сети сотрудники разместили в объявление о неактуальности данных на ценниках. Точную стоимость товара необходимо было запрашивать у консультантов.

Заявления, подобные этому, в августе 1998 года висели чуть ли не в каждом российском магазине

Примерно в это же время «обвалился» и сайт DNS – при попытке зайти на него пользователь видео сообщение об ошибке 502 (Bad Gateway). На тот момент директор по развитию бизнеса DNS Сергей Мещанюк заявлял, что сайт вышел из строя из-за некой «внештатной ситуации».

Позже сотрудники магазинов DNS стали сливать в Сеть фотографии старых и новых ценников. Для примера, всего за несколько минут смартфон Apple iPhone 12 в фиолетовом цвете с памятью на 128 ГБ подорожал с 70 тыс. руб. до 91 тыс. руб. То есть покупатель будет вынужден переплатить 21 тыс. руб., но при этом в коробке со смартфоном не появятся ни наушники, ни зарядное устройство.

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Не менее ярким примером является и ноутбук Apple MacBook Pro 14. Еще вчера россияне могли приобрести его за 190 тыс. руб., а спустя сутки за право владения этим устройством они должны выложить 247 тыс. руб.

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На официальном сайте Apple цены пока не изменились. iPhone 12 на 128 ГБ по-прежнему стоит 70 тыс. руб., а базовый MacBook Pro 14 – все те же 190 тыс. руб. Однако по обеим позициям указано, что задержка поставки составит три-четыре недели. Не исключено, что, заказав смартфон и ноутбук по этим ценам, через месяц при получении россияне будут вынуждены доплатить несколько десятков тысяч рублей.

Россия может ответить

Россия играет немалую роль в производстве иностранной электроники. Она является экспортером ряда химических элементов, используемых в этом процессе.

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Иностранные санкции могут повлечь собой частичное или полное ограничение поставок необходимых компонентов, включая неон и палладий.

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Это вынудит компании искать новых поставщиков и на первое время обернется дефицитом продукции и ростом цен как на сырье, так и на готовые изделия. Однако едва ли это обрадует россиян, деньги которых на фоне действий властей резко обесценились.