Белый дом: Россия заблокирует производство чипов по всему миру в ответ на запрет ввоза iPhone

Россия может ограничить экспорт в США и другие страны химических элементов, используемых при производстве микросхем. Это станет ее ответом на запрет США ввоза на ее территорию американской электроники, в особенности смартфонов iPhone. Такие опасения высказала администрация Президента США Джозефа Байдена. Производители уже начали налаживать новые каналы поставки материалов.

Ответный удар России

Белый дом призвал производителей микросхем готовиться к ограничению поставок необходимых им материалов из России, пишет Reuters. Этот шаг власти России могут сделать в ответ на санкции США, подразумевающие резкое ограничение ввоза в Россию иностранных смартфонов, в частности, iPhone, и микроэлектроники.

Администрация Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) не на шутку обеспокоена вероятностью столь серьезных ответных мер со стороны российского руководства. Опасения подогревает и опубликованный в феврале 2022 г. отчет исследовательской компании Techcet, в котором она прямым текстом указывает на зависимость многих производителей полупроводников от материалов российского и украинского происхождения.

В качестве примера эксперты привели неон, палладий и несколько других элементов. По их подсчетам, свыше трети всего объема поставок палладия в США (35%) приходится на Россию. Зависимость от Украины в плане импорта неона (он тоже используется в производстве полупроводников) еще выше – эта страна обеспечивает 90% всего ввозимого в США объема.

Дефицит за дефицит

Россия, по версии властей США, может лишить производителей микросхем неона и палладия, если США ограничат ввоз на ее территорию смартфонов, микросхем, а также автомобильных и аэрокосмических запчастей. Об этом плане Белого дома CNews писал в конце декабря 2021 г. Тогда же появилась вероятность прекращения работы в России сервисов Google.

Байден полагает, Россия не станет медлить с ответом на «электронные» санкции против нее

В середине января 2022 г. администрация Байдена заявила, что ИТ-компаниям и стране в целом во всем мире необходимо быть готовыми к такой ограничительной мере. Если США решится на этот шаг, то Россия, помимо прочего, может остаться как минимум без процессоров Intel и AMD, а также без целого спектра других микросхем, разработанных и произведенных с использованием американских технологий.

Крупный российский бизнес не сомневается в возможности применения столь жестких санкций. Например, в начале февраля 2022 г. Сбербанк провел масштабные учения по «отлучению» от иностранных ПО и «железа». Правда, уже на следующий день банк закупил американское ПО VMware NSX Advanced Load Balancer на $31,8 млн (около 2,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 11 февраля 2022 г).

Добавим, что в мире и без геополитики наблюдается нехватка полупроводников, вызванная пандемией коронавируса. От нее страдают все отрасли, в особенности производство компьютеров и смартфонов и автомобилестроение. Нехватка машин и падение доходов автоконцернов, вызванные этим, тоже имеет свои последствия – например, в 2022 г. легендарные ведущие Top Gear были вынуждены закрыть один из своих нашумевших проектов, связанных с автомобилями.

Работа уже ведется

В числе первых, кто обеспокоился столь значительной зависимостью США от России, оказался член Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл (Peter Harrell). По информации Reuters, он сам, а также его сотрудники за последние несколько дней провели ряд телефонных переговоров с представителями компаний по производству чипов. Они выясняли все подробности об их договоренностях на поставку материалов из России и Украины и попутно призывали их не терять время и искать возможности импорта из других стран.

Все детали этих переговоров Белый дом тщательно скрывает, но один из высокопоставленных американских чиновников сообщил агентству, что они напрямую связаны с идущей полным ходом подготовкой властей США к возможному вторжению России на территорию Украины.

«Часть этой подготовки заключается в переговорах с производителями с целью убедиться, что, если Россия предпримет действия, нарушающие цепочки поставок, компании будут готовы к перебоям», – заявил неназванный источник агентства. Он добавил, что власти США готовы оказать компаниям любую помощь в поиске новых поставщиков необходимых материалов.

Как будут дальше развиваться ВКС-решения Рынок видеоконференцсвязи

С вендорами чипов связывался и Джо Пасетти (Joe Pasetti), вице-президент по глобальной общественной политике группы поставщиков производителей микросхем и электроники SEMI. По информации агентства, он разослал им электронные письма с просьбой оценить вероятность того, что российские санкции могут повлиять на их производство. В своем письме Пасетти тоже упоминал пугающий американцев отчет Techcet.

Как Россия «подсадила» США на свои химические элементы

По данным Techcet, один из элементов, от которых так сильно зависит американское производство чипов – это всего лишь побочный продукт классических российских заводов. Речь про неон, необходимый для лазеров, используемых в производстве чипов,. Эксперты компании указали в своем отчете, что этот газ является всего лишь побочным продуктом российской сталелитейной промышленности.

Другими словами, Россия снабжает США не только палладием, который используется, помимо прочего, в различных датчиках и микросхемах памяти, но еще и неоном. Он поступает в страну через Украину, где проходит ряд степеней очистки.

Но в ближайшем будущем все может измениться, притом не в пользу России. Reuters пишет, что некоторые производители микросхем уже начали пересматривать свои цепочки поставок. Представитель одной из таких компаний, чье название агентство намеренно не раскрывает, заявил, что в настоящее время она ищет новых поставщиков неона.

Почему администраторы не заметят миграцию данных в облака Облака

При этом он уверен, что вероятное военное вторжение на Украину со стороны России хоть и повлияет на производство чипов, но полностью его не уничтожит. «Даже если бы в Украине был конфликт, это не привело бы к прекращению поставок. Это привело бы к росту цен. Рынок сократится. Эти газы станут довольно дефицитными. Но это не остановит производство полупроводников», – сказал он.

Представитель другой неназванной ИТ-компании заявил, что споры между Украиной и Россией могут повлиять на поставки и стоимость не только неона, но и фтора. В то же время в Intel считают, что геополитика не повлияет на поставки неона.

Однако в Techcet считают, что цены на эти материалы все же возрастут. Они предрекают 37-процентный рост их стоимости в течение следующих четырех лет. А эксперты Комиссии США по международной торговле напомнили про 600-процентный рост цен на неон в начале весны 2014 г., в преддверии воссоединения России и Крыма.