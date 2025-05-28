Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188099
ИКТ 14552
Организации 11286
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26521
Персоны 81285
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Broadcom VMware NSX VMware Network Security Virtualization

Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


28.05.2025 Россияне выпустили «убийцу» VMware NSX и собрались с ним на мировой рынок

Аналог VMware NSX Входящий в «Ростелеком» разработчик ПО «Базис» выпустил российский аналог продукта
11.12.2024 «Даком М» выпустит альтернативу VMware NSX – новую версию платформы виртуализации SpaceVM с SDN-контроллером

обеспечения для построения корпоративной облачной инфраструктуры, представит отечественный проприетарный SDN-контроллер в новой версии платформы виртуализации SpaceVM 7. Решение станет альтернативой VMware NSX: упростит настройку маршрутизации и откроет широкие возможности для управления виртуальными сетями уровней L2 и L3. Новая версия будет доступна заказчикам в 2025 г. Об этом CNews соо
30.10.2024 «Базис» и разработчики nginx (Angie) создадут новый продукт

анет частью экосистемы «Базис» и по своим возможностям будет соответствовать международному решению VMware NSX. Бета-версия нового продукта будет готова к концу 2024 г., а полноценный запуск в

30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX

Ожидается, что по своим функциональным возможностям он будет соответствовать международному решению VMware NSX (принадлежит Broadcom). Кроме того, компания ориентируется на такое ПО как Juniper
09.12.2020 Как виртуализация улучшает бизнес-показатели ЦОД

тых на его базе. Заметим, что виртуальный ЦОД — не просто набор виртуальных серверов, при внедрении VMware NSX трансформации подвергается вся инфраструктура. Весь сетевой трафик в традиционном

28.09.2018 VMware и Microsoft анонсировали совместное решение для работы с филиалами

Компания VMware, Inc. анонсировала интеграцию VMware NSX SD-WAN by VeloCloud с Microsoft Azure Virtual WAN. Теперь заказчики, использующие

15.05.2018 VMware представила Virtual Cloud Network для модернизации сетевых конфигураций

реализации этого видения VMware анонсировала обновленное портфолио решений для сетей и безопасности VMware NSX. Его цель — обеспечение постоянных и устойчивых подключений и защиты приложений и

16.02.2018 Worldline выбрала VMware для виртуализации сети и управления облаком

ие политикам. Развернутые как часть программно-конфигурируемой архитектуры центра обработки данных, VMware NSX и VMware vRealize Suite обеспечат компании Worldline согласованность облачной инфр
17.03.2017 «Лаборатория Касперского» обновила защиту для виртуальных сред и реализовала поддержку VMware NSX

структуре. Кроме того, обновленное решение полностью совместимо с новейшей платформой виртуализации VMware NSX и защищает каждую машину и каждую сеть без воздействия на их производительность, с
09.02.2017 Доступны новые релизы платформы сетевой виртуализации VMware NSX

Компания VMware представила новые релизы платформы сетевой виртуализации VMware NSX, которые ориентированы на самые разнообразные и развивающиеся потребности ИТ и раз
19.10.2016 VMware оснастила Photon Platform встроенной поддержкой Kubernetes

аботчикам. VMware Photon Platform теперь также включает сетевые сервисы и услуги хранения на основе VMware NSX и VMware Virtual SAN соответственно. Благодаря внедрению этих новых услуг Photon P
06.10.2016 Panasonic представил унифицированную АТС-платформу KX-NSX 2000/1000

Panasonic анонсировал выпуск унифицированной АТС-платформы KX-NSX 2000/1000 для крупного бизнеса. Как рассказали в компании, KX-NSX 2000/1000 – это сервер унифицированной коммуникации, где процессы телефонной системы проходят через платформу и имею
04.10.2016 Panasonic представил новые UС-платформы серии KX-NSX для крупного бизнеса

Panasonic представил новые UС-платформы (платформы унифицированных коммуникаций) серии KX-NSX. Как рассказали CNews в компании, продажи новинки начинаются в октябре. В октябре 2016 г. на российском рынке появится новый продукт корпоративного класса – UC-платформы серии KX-NSX
24.08.2016 Kaspersky Security для виртуальных сред будет интегрирован с VMware NSX

ация решения Kaspersky Security для виртуальных сред с современной технологией виртуализации сети — VMware NSX, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». По задумке компаний, это позволит пре
17.06.2016 VMware намерена приобрести Arkin Net для развития направления NSX и программно-определяемых ЦОДов

ющей наглядность работы и сквозной контроль всей среды ЦОД, считают в VMware. Сетевая виртуализация VMware NSX применяется крупными предприятиями как часть архитектуры SDDC там, где критически

09.12.2015 SDN для повышения безопасности: опыт проекта на базе VMware NSX

экономии средств. Компания Columbia Sportswear выбрала решение виртуализации сетевой инфраструктуры VMware NSX в первую очередь для повышения уровня безопасности и защиты данных. Как известно,

09.12.2015 Технологии SDN: массовое внедрение неизбежно

мпаниях. Так, за 2015 г. количество глобальных заказчиков VMware, приобретающих лицензии на продукт VMware NSX – одну из наиболее популярных платформ виртуализации сети – увеличилось в четыре р
17.07.2015 Система безопасности виртуальных сред Check Point vSEC интегрирована с VMware NSX

ема безопасности виртуальных сред Check Point vSEC интегрируется с платформой сетевой виртуализации VMware NSX, что позволяет заказчикам систематически контролировать безопасность всего трафика
05.11.2014 Trend Micro анонсировала новое решение для сред VMware

end Micro представила новое решение для сред VMware, совместимое с платформой сетевой виртуализации VMware NSX и обеспечивающее защиту в физических, виртуальных и облачных окружениях. Недавно п
22.09.2014 Платформа виртуализации сетей VMware NSX совместима с платформой управления BIG-IQ от F5

ъявили о реализации совместимости платформы управления BIG-IQ от F5 и платформы виртуализации сетей VMware NSX с целью обеспечения оперативного управления сервисами приложений и сервисами сетей
29.08.2014 Dell и VMware представили решения VMware NSX для программно-определяемых ЦОД на базе открытых сетевых технологий

ности, Dell и VMware совместно с компанией Cumulus Networks выпустили платформу виртуализации сетей VMware NSX с операционной системой Cumulus Linux для коммутаторов Dell Networking. В дополнен
28.08.2013 Trend Micro обеспечит защиту виртуализированных ЦОДов нового поколения

icro реализует проект по интеграции своего решения Deep Security с платформой сетевой виртуализации VMware NSX. Итогом данного сотрудничества может стать система безопасности, которая обеспечит
27.08.2013 VMware предлагает продукты и услуги нового поколения для перехода к программно-определяемому ЦОДу

акже управление и автоматизация. В частности, компания предложила платформу для виртуализации сетей VMware NSX, технологию хранения данных для виртуальных сетей VMware Virtual SAN, новую версию
07.10.2010 Обнародована стоимость интернет-телевизоров Sony

Компания Sony до конца октября 2010 г. планирует анонсировать четыре модели телевизоров на платформе Google TV - NSX-24GT1, NSX-32GT1, NSX-40GT1 и NSX-46GT1 с диагональю экрана 24, 32, 40 и 46 дюймов соответственно, сообщает Sony Insider. Стоимость указывается только для трех моделей.

Публикаций - 161, упоминаний - 303

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2497 125
Dell EMC 5096 26
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 23
Microsoft Corporation 25263 17
Google LLC 12284 13
Cisco Systems 5224 9
Dell Technologies - Dell Computer 2162 9
Ростелеком 10337 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 8
IBM - International Business Machines Corp 9556 8
HP Inc. 5763 8
Oracle Corporation 6881 8
Amazon Inc - Amazon.com 3143 8
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 7
Fortinet 406 7
Intel Corporation 12550 7
Check Point Software Technologies 801 7
9031 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 6
Nutanix 108 6
Broadcom - VMware Telco NFV Group 7 5
Nvidia Corp 3743 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2516 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 647 5
AMT Group - АМТ-Груп 350 4
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 67 4
Brocade Communications Systems 244 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 4
Открытые технологии 716 4
Базис Консалтинговая компания 30 4
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 122 4
Samsung Electronics 10643 4
SAP SE 5440 4
Veeam Software 327 4
Cloud4Y 301 4
Citrix Systems 840 4
Nginx - Энджайникс 190 4
Skybox Security 30 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 278 3
Box inc - box.com - box.net 367 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8223 5
ГПБ - Газпромбанк 1182 4
Columbia Sportswear 6 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1496 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 3
Восток-Запад - EWS Holding 46 2
Русагро Группа Компаний 341 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 507 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 2
Airbnb 98 1
Coca-Cola Company 260 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 1
Полипластик 14 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 68 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Brunello Cucinelli - Брунелло Кучинелли Рус 2 1
Uber 338 1
United Airlines - авиакомпания 93 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 16 1
John Deere - Джон Дир 27 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Windstream 2 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 28 1
Continental Airlines 30 1
Администрация Санкт-Петербурга - Теплосеть Санкт-Петербурга 1 1
Jacob Jensen Design 5 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 983 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
О2О Холдинг 59 1
Транснефть 323 1
Tesla Motors 429 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 109 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1036 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 1
Газпром ПАО 1419 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4936 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5265 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12898 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 279 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 1
МИК - Московский инновационный кластер 169 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 254 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 61 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 14 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3429 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 238 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3460 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2085 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 3
Linux Foundation 189 2
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 47 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73457 128
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23060 122
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12018 101
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6698 91
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 70
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 66
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 65
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 60
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 43
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26117 40
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3063 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31844 37
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 32
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 505 32
ЦОД Программно-определяемый - SDDC - Software Defined Data Center 69 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 27
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4682 27
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 26
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 817 25
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1773 25
OpenStack 533 25
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1705 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23226 21
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 595 20
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 20
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1161 20
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1065 20
DevOps - Development и Operations 1076 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 20
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 18
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 16
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 257 16
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 230 16
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 16
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1905 15
Broadcom - VMware vSphere 596 65
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 133 52
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 80 37
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 28
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 82 24
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 22
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 248 19
Microsoft Azure 1463 19
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 13
Broadcom - VMware Horizon Suite 123 12
Broadcom - VMware Integrated OpenStack - VIO 13 12
Linux OS 10940 12
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 11
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 661 11
Broadcom - VMware Cloud on AWS 21 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 11
Broadcom - VMware SDDC - VMware Software-Defined Data Center 14 10
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 112 10
Google Cloud Platform - GCP 346 10
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 76 10
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 298 9
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 39 9
Broadcom - VMware vMotion 42 8
Broadcom - VMware vCloud Network - VMware Virtual Cloud Network 9 7
Broadcom - VMware VeloCloud 14 7
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 50 7
Google Android 14729 7
Apache Hadoop 447 7
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 7
Broadcom - VMware Site Recovery 17 6
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 40 6
Basis - Базис.Workplace 64 6
Apple iOS 8269 6
Microsoft Windows 16360 6
Microsoft SQL Server - MS SQL 1722 6
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 6
Broadcom - VMware SD-WAN 12 6
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 163 6
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 40 5
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 5
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 13
Мартиросов Давид 97 9
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 6
Rowe Zane - Роу Зейн 10 6
Василенко Александр 93 5
Ramaswami Rajiv - Рамасвами Раджив 7 4
Гольцов Александр 82 3
Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 3
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 3
Xie Michael - Се Майкл 7 3
Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 3
Сорокин Дмитрий 47 3
Singh Ajay - Сингх Аджай 6 3
Hatem Naguib - Нагиб Хатем 4 3
Дягилев Василий 84 3
Березин Максим 131 2
Ткачев Владимир 12 2
Соловьев Дмитрий 80 2
Мзоков Виталий 12 2
Uppal Sanjay - Уппал Санджей 3 2
Турмыев Сердар 7 2
Шуклин Андрей 22 2
Poggemann Ralf - Поггеманн Ральф 2 2
Абасмирзоев Заур 16 2
LeBlanc Robert - Леблан Роберт 9 2
Зинкевич Сергей 64 1
Панченко Иван 178 1
Марцынкьян Сергей 19 1
Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
Анохин Сергей 109 1
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
Ковалев Сергей 28 1
Соловьев Михаил 31 1
Рензяев Константин 74 1
Ревяшко Андрей 20 1
Денеко Владимир 3 1
Shwed Gil - Швед Гил 44 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Burns Tom - Бернс Том 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 157369 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14507 11
Европа 24652 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45842 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18649 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18266 6
Германия - Федеративная Республика 12947 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 3
Испания - Королевство 3762 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2672 2
США - Нью-Йорк 3153 2
Испания - Каталония - Барселона 748 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 2
Сингапур - Республика 1907 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 2
Австрия - Австрийская Республика 1335 2
Украина 7799 2
Бразилия - Федеративная Республика 2453 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 734 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3230 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 635 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 291 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 1
Швеция - Стокгольм 404 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 675 1
США - Аризона 540 1
США - Огайо 290 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1307 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 25 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 37 1
США - Калифорния - Северная Калифорния 11 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2425 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 39
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15183 37
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5874 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 13
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2320 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 13
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10353 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3160 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 8
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 151 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6255 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 4
Английский язык 6881 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 369 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2962 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1736 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 3
Открытые системы ИД 176 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 223 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
Мобильные системы 117 1
Re/code 40 1
Top Gear - автомобильная передача 7 1
Sony Insider 4 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
Forbes - Форбс 916 1
N+1 - Издание 181 1
23ABC News 173 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 1
The Register - The Register Hardware 1704 1
Gartner - Гартнер 3613 16
IDC - International Data Corporation 4943 10
Juniper Research 551 3
Fortune Global 500 287 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
SDN Central 3 2
Forrester Research 828 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 82 1
Forrester Wave 45 1
Forrester Consulting 26 1
CNews Мишень 173 1
ACG Research 8 1
B2B International 50 1
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 9 1
Forbes Global 2000 49 1
Dell'Oro Group 66 1
IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker 1 1
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 1
ABI Research 235 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 2
КУДИЦ УЦ - QDTS 10 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
Dell EMC Education Services 2 1
UND - University of North Dakota - Университет Северной Дакоты 7 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 202 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
VMworld 29 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
Broadcom - VMware VMworld U.S. - VMworld Americas 1 1
Прямая линия с Президентом РФ 17 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
DevCon 18 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews AWARDS - награда 556 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410276, в очереди разбора - 730797.
Создано именных указателей - 188099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще