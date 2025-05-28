Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization

Россияне выпустили «убийцу» VMware NSX и собрались с ним на мировой рынок Аналог VMware NSX Входящий в «Ростелеком» разработчик ПО «Базис» выпустил российский аналог продукта

«Даком М» выпустит альтернативу VMware NSX – новую версию платформы виртуализации SpaceVM с SDN-контроллером обеспечения для построения корпоративной облачной инфраструктуры, представит отечественный проприетарный SDN-контроллер в новой версии платформы виртуализации SpaceVM 7. Решение станет альтернативой VMware NSX: упростит настройку маршрутизации и откроет широкие возможности для управления виртуальными сетями уровней L2 и L3. Новая версия будет доступна заказчикам в 2025 г. Об этом CNews соо

Как виртуализация улучшает бизнес-показатели ЦОД тых на его базе. Заметим, что виртуальный ЦОД — не просто набор виртуальных серверов, при внедрении VMware NSX трансформации подвергается вся инфраструктура. Весь сетевой трафик в традиционном

VMware и Microsoft анонсировали совместное решение для работы с филиалами Компания VMware, Inc. анонсировала интеграцию VMware NSX SD-WAN by VeloCloud с Microsoft Azure Virtual WAN. Теперь заказчики, использующие

VMware представила Virtual Cloud Network для модернизации сетевых конфигураций реализации этого видения VMware анонсировала обновленное портфолио решений для сетей и безопасности VMware NSX. Его цель — обеспечение постоянных и устойчивых подключений и защиты приложений и

Worldline выбрала VMware для виртуализации сети и управления облаком ие политикам. Развернутые как часть программно-конфигурируемой архитектуры центра обработки данных, VMware NSX и VMware vRealize Suite обеспечат компании Worldline согласованность облачной инфр

«Лаборатория Касперского» обновила защиту для виртуальных сред и реализовала поддержку VMware NSX структуре. Кроме того, обновленное решение полностью совместимо с новейшей платформой виртуализации VMware NSX и защищает каждую машину и каждую сеть без воздействия на их производительность, с

Доступны новые релизы платформы сетевой виртуализации VMware NSX Компания VMware представила новые релизы платформы сетевой виртуализации VMware NSX, которые ориентированы на самые разнообразные и развивающиеся потребности ИТ и раз

VMware оснастила Photon Platform встроенной поддержкой Kubernetes аботчикам. VMware Photon Platform теперь также включает сетевые сервисы и услуги хранения на основе VMware NSX и VMware Virtual SAN соответственно. Благодаря внедрению этих новых услуг Photon P

Panasonic представил унифицированную АТС-платформу KX-NSX 2000/1000 Panasonic анонсировал выпуск унифицированной АТС-платформы KX-NSX 2000/1000 для крупного бизнеса. Как рассказали в компании, KX-NSX 2000/1000 – это сервер унифицированной коммуникации, где процессы телефонной системы проходят через платформу и имею

Panasonic представил новые UС-платформы серии KX-NSX для крупного бизнеса Panasonic представил новые UС-платформы (платформы унифицированных коммуникаций) серии KX-NSX. Как рассказали CNews в компании, продажи новинки начинаются в октябре. В октябре 2016 г. на российском рынке появится новый продукт корпоративного класса – UC-платформы серии KX-NSX

Kaspersky Security для виртуальных сред будет интегрирован с VMware NSX ация решения Kaspersky Security для виртуальных сред с современной технологией виртуализации сети — VMware NSX, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». По задумке компаний, это позволит пре

VMware намерена приобрести Arkin Net для развития направления NSX и программно-определяемых ЦОДов ющей наглядность работы и сквозной контроль всей среды ЦОД, считают в VMware. Сетевая виртуализация VMware NSX применяется крупными предприятиями как часть архитектуры SDDC там, где критически

SDN для повышения безопасности: опыт проекта на базе VMware NSX экономии средств. Компания Columbia Sportswear выбрала решение виртуализации сетевой инфраструктуры VMware NSX в первую очередь для повышения уровня безопасности и защиты данных. Как известно,

Технологии SDN: массовое внедрение неизбежно мпаниях. Так, за 2015 г. количество глобальных заказчиков VMware, приобретающих лицензии на продукт VMware NSX – одну из наиболее популярных платформ виртуализации сети – увеличилось в четыре р

Система безопасности виртуальных сред Check Point vSEC интегрирована с VMware NSX ема безопасности виртуальных сред Check Point vSEC интегрируется с платформой сетевой виртуализации VMware NSX, что позволяет заказчикам систематически контролировать безопасность всего трафика

Trend Micro анонсировала новое решение для сред VMware end Micro представила новое решение для сред VMware, совместимое с платформой сетевой виртуализации VMware NSX и обеспечивающее защиту в физических, виртуальных и облачных окружениях. Недавно п

Платформа виртуализации сетей VMware NSX совместима с платформой управления BIG-IQ от F5 ъявили о реализации совместимости платформы управления BIG-IQ от F5 и платформы виртуализации сетей VMware NSX с целью обеспечения оперативного управления сервисами приложений и сервисами сетей

Dell и VMware представили решения VMware NSX для программно-определяемых ЦОД на базе открытых сетевых технологий ности, Dell и VMware совместно с компанией Cumulus Networks выпустили платформу виртуализации сетей VMware NSX с операционной системой Cumulus Linux для коммутаторов Dell Networking. В дополнен

Trend Micro обеспечит защиту виртуализированных ЦОДов нового поколения icro реализует проект по интеграции своего решения Deep Security с платформой сетевой виртуализации VMware NSX. Итогом данного сотрудничества может стать система безопасности, которая обеспечит

VMware предлагает продукты и услуги нового поколения для перехода к программно-определяемому ЦОДу акже управление и автоматизация. В частности, компания предложила платформу для виртуализации сетей VMware NSX, технологию хранения данных для виртуальных сетей VMware Virtual SAN, новую версию