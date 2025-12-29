Получите все материалы CNews по ключевому слову
РАО ЕЭС России ПАО ТГК-1 Нарвская ГЭС, ГЭС-13 гидроэлектростанция
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
РАО ЕЭС России ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Малафеев Алексей 9 9
|Исанин Антон 31 4
|Ерин Сергей 16 3
|Шевченко Владимир 150 2
|Лазаренко Дмитрий 79 2
|Халматов Максим 64 2
|Соколов Дмитрий 70 2
|Захаров Павел 60 2
|Буйлов Юрий 13 2
|Калиновский Богдан 8 2
|Бобылев Максим 7 2
|Новиков Александр 36 2
|Арсентьев Илья 15 2
|Ерилов Игорь 2 2
|Коровин Денис 6 2
|Карапетян Карен 8 2
|Меликсетян Карен 2 2
|Мякишева Марина 84 2
|Токарев Никита 7 2
|Митичкин Станислав 2 1
|Кокушкин Владимир 1 1
|Габадулин Денис 4 1
|Колосова Елена 2 1
|Зайцев Юрий 4 1
|Зуенко Юрий 2 1
|Кашкет Филипп 4 1
|Семенов Олег 4 1
|Аюханов Артур 2 1
|Гилев Евгений 3 1
|Баландин Евгений 1 1
|Мошкин Михаил 1 1
|Лустин Алексей 2 1
|Бочков Алексей 3 1
|Казьмин Василий 2 1
|Горбунов Эдуард 3 1
|Шилкин Николай 2 1
|Чавалах Александр 2 1
|Тюльнева Анна 2 1
|Буянов Александр 3 1
|Кудяков Герман 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 2
|Ведомости 1258 2
|НГС - Новости Новосибирска 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.