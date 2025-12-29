Разделы

РАО ЕЭС России ПАО ТГК-1 Нарвская ГЭС, ГЭС-13 гидроэлектростанция

РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция

29.12.2025 Чиновники поспорили, нужно ли энергетикам самим заниматься импортозамещением ПО 1
18.02.2025 Госструктуры на 15% увеличили затраты на камеры наблюдения, роутеры и АТС 1
11.06.2024 LWCOM выходит на рынок автоматизированных систем управления объектами электроэнергетики 1
23.05.2024 Oracle указали на дверь. «Ростелеком» отказывается от американского биллинга в пользу российского 1
30.10.2023 «Дочка» «Газпрома» отказывается от СУБД Oracle ради российской Postgres Pro 2
19.10.2023 Сотрудники АО «НБИ» внедрили проект по тиражированию информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ на ТЭЦ ПАО «ТГК-1» 2
06.10.2023 НБИ завершило проект по развитию информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ на ТЭЦ «ТГК-1» 1
16.04.2019 ТГК-1 готовится к внедрению риск-ориентированного планирования ремонтов 2
24.04.2018 Станет ли Россия страной ЦОДов 2
05.04.2018 Круглый стол CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» 1
27.02.2017 Облачные технологии: время идет, вопросов меньше не становится 1
26.01.2017 Конференция CNews. «Рынок облаков в России» 2
12.01.2017 Конференция CNews. «Рынок облаков в России» 2
25.11.2016 Энергетический монополист Северо-Запада РФ полностью виртуализовал свои ЦОДы 2
12.01.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
28.07.2014 EMC объединила ключевые ЦОДы «ТГК-1» 1
24.07.2013 Конференция CNews «Виртуализация: опыт и тренды» 1
28.09.2012 "Инфостарт": Если не нашли у нас – нет нигде 1
18.11.2011 «Лаборатория Касперского» продлила лицензию на свой антивирус для «ТГК-1» 2
27.06.2011 Digital Design обследовала документооборот ТГК-1 1
05.11.2009 Бюджет и закон: как выполнить требования ФЗ-152? 1
03.09.2009 Не только для "толстых": BI-решения идут в СМБ 1
29.06.2009 В Москве прошла международная конференция ПМСОФТ по управлению проектами 1
04.06.2009 B2B-Center: объём электронных торгов в мае приблизился к 6 млрд руб. 1
28.01.2008 «ТГК-1» построит 1500 км ВОЛС на Кольском полуострове 2
24.10.2007 Правобережную ТЭЦ защитит VideoNet 2
10.04.2007 «Ракурс» внедрил АСУТП для ТЭЦ-15 2
20.02.2007 Эксперты об ИТ в энергетике: напряжение растет 1
15.02.2005 "Нарвские электростанции" автоматизируют ТОиР 1

Oracle Corporation 6882 6
Ростелеком 10353 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 651 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14349 3
SAP SE 5441 3
9038 3
LanCloud - ЛанКлауд 56 3
ФОРС - Центр разработки 680 2
VK - Mail.ru Group 3537 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 262 2
Cisco Systems 5226 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1221 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 98 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 423 2
ФОРС СПб 5 1
К2Тех 243 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
Инфострой - Infostroy 9 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб - АТС Смольного СПб ГУП 17 1
Broadcom - VMware 2502 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 1
Dell EMC 5098 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5294 1
Google LLC 12288 1
Microsoft Corporation 25270 1
Apple Inc 12659 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
Check Point Software Technologies 801 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 1
Salesforce 457 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 880 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 909 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Открытые технологии 716 1
Альфа-Банк 1873 4
Газпром ПАО 1422 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8238 3
Pony Express - Фрейт линк 70 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1124 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 265 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 355 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 2
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 2
CarPrice - Карпрайс 40 2
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 44 2
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 28 2
Инфостарт - Infostart 9 1
СТА Карго 7 1
Бизнес кар СП 20 1
Администрация Санкт-Петербурга - Теплосеть Санкт-Петербурга 1 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-5 - Территориальная генерирующая компания №5 8 1
Продовольственная биржа - Форвард - Е-да! - Лайм - Полушка - Йомарт 14 1
АльфаСтрахование СГ 357 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 316 1
Интертехэлектро - Инжиниринговая группа компаний - Новая генерация 3 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Фармстандарт АО 45 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 507 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1030 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 88 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 54 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
En+ Group - Эн+ ГК 21 1
ВТБ Лизинг 68 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 65 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 62 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5268 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3381 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2177 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4947 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3259 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1470 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5238 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 77 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6304 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3066 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13367 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14900 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8954 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6273 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4148 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 3
Оповещение и уведомление - Notification 5384 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2116 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4684 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4926 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1170 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1065 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1381 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 3
РАО ЕЭС России ПАО - ОРЭМ - Оптовый рынок электроэнергии и мощности России - ФОРЭМ - Федеральный (общероссийский) оптовый рынок электроэнергии и мощности 17 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1538 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 869 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 2
Thales Surface Radars 1 1
Dell EMC VPLEX 22 1
FreePik 1454 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 88 1
МегаФон - Nexign BSS 5 1
Apple - App Store 3014 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7384 1
Microsoft Azure 1466 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
Microsoft Office 365 984 1
Microsoft Windows 16369 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
SAP Ariba 301 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 1
Microsoft Skype for Business 184 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Apple iPhone 6 4862 1
1С:Отчетность 19 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 298 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
Broadcom - VMware vSphere 597 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 20 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 163 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Oracle Hyperion 241 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 82 1
LanCloud Cloud Exchange 15 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 143 1
Oracle Cloud Machine - Oracle Cloud Infrastructure Virtual Machines for Data Science 7 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
Малафеев Алексей 9 9
Исанин Антон 31 4
Ерин Сергей 16 3
Шевченко Владимир 150 2
Лазаренко Дмитрий 79 2
Халматов Максим 64 2
Соколов Дмитрий 70 2
Захаров Павел 60 2
Буйлов Юрий 13 2
Калиновский Богдан 8 2
Бобылев Максим 7 2
Новиков Александр 36 2
Арсентьев Илья 15 2
Ерилов Игорь 2 2
Коровин Денис 6 2
Карапетян Карен 8 2
Меликсетян Карен 2 2
Мякишева Марина 84 2
Токарев Никита 7 2
Митичкин Станислав 2 1
Кокушкин Владимир 1 1
Габадулин Денис 4 1
Колосова Елена 2 1
Зайцев Юрий 4 1
Зуенко Юрий 2 1
Кашкет Филипп 4 1
Семенов Олег 4 1
Аюханов Артур 2 1
Гилев Евгений 3 1
Баландин Евгений 1 1
Мошкин Михаил 1 1
Лустин Алексей 2 1
Бочков Алексей 3 1
Казьмин Василий 2 1
Горбунов Эдуард 3 1
Шилкин Николай 2 1
Чавалах Александр 2 1
Тюльнева Анна 2 1
Буянов Александр 3 1
Кудяков Герман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 5
Россия - СЗФО - Карелия Республика 735 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 56 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 727 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 636 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 291 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 661 2
Израиль 2785 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурмаши 8 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2683 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2121 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 106 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Европа 24654 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Канада 4988 1
Норвегия - Королевство 1833 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3051 1
Швейцария - Цюрих 273 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4379 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5877 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 4
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2018 3
Аудит - аудиторский услуги 3114 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Энергетика - Energy - Energetically 5529 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2321 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 353 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 111 2
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 281 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2329 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 543 1
Средства производства 52 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 595 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
Английский язык 6881 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 2
Ведомости 1258 2
НГС - Новости Новосибирска 14 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8387 5
IDC - International Data Corporation 4943 3
Gartner - Гартнер 3614 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
Forrester Research 828 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Juniper Research 551 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 56 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 1
