Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191899
ИКТ 14781
Организации 11448
Ведомства 1495
Ассоциации 1086
Технологии 3559
Системы 26673
Персоны 83554
География 3044
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 750
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2772
Мероприятия 888

Pony Express Фрейт линк

Pony Express - Фрейт линк

Pony Express является одним из участников рынка логистических услуг, развивает трансграничное и мультимодальное направления, специализируется на создании индустриальных решений для разных секторов экономики. По данным на 2022 год Pony Express обслуживает более 30 000 населенных пунктов в более чем 220 странах (и территориях) мира. В инфраструктуре Pony Express 138 экспресс-центров (собственные филиалы и представительства). Клиентам доступно более 12 000 партнерских пунктов выдачи. Общая площадь терминалов и складов составляет 77 600 кв.м. В автопарке компании более 1 300 автомобилей. В штате – более 4 000 сотрудников. Ежегодно компания обслуживает более 11 млн отправлений. С 2007 года Pony Express оказывает услуги визового сервиса (Китай и Сингапур).

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 32 дела, на cумму 52 254 548 920 ₽*

Судебные дела (32) на сумму 52 254 548 920 ₽*
в качестве истца (13) на сумму 2 605 928 941 ₽*
в качестве ответчика (9) на сумму 25 425 620 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.03.2025 Pony Express запустил новое приложение для курьеров

сформацию сервиса: новое мобильное приложение для курьеров уже полностью работает в Москве. В ближайшие месяцы его запуск продолжится в регионах и агентской сети. Об этом CNews сообщили представители Pony Express. Для клиентов это означает главное — заказы доставляются быстрее, а взаимодействие с курьерами стало более прозрачным и точным. Новое приложение позволяет курьерам оперативно начин
13.02.2025 Pony Express представил инновационное решение в логистике – мобильные курьерские отделения

ки на сбор и доставку, повысить скорость реагирования и создать новый продукт, востребованный как внутри компании, так и среди сторонних логистических операторов. Об этом CNews сообщили представители Pony Express. Ранее компания использовала стационарные городские курьерские отделения (ГКО), однако этот формат приводил к избыточному пробегу, повышенным затратам на топливо и несоблюдению сро
18.09.2024 Napoleon IT усовершенствует систему распределения курьерских заказов Pony Express

Napoleon IT в рамках стратегического партнерства с логистической компанией Pony Express провел всестороннее техническое обследование системы распределения заказов между курьерами. В начале 2025 г. компания планирует завершить разработку нового функционала программного
28.05.2024 Решение VK HR Tek помогло Pony Express сократить срок подписания кадровых документов до 30 секунд

Благодаря внедрению системы кадрового электронного документооборота на базе VK HR Tek компания Pony Express получила возможность подписывать документы практически моментально. Об этом CNews сообщили представители VK. Pony Express — одна служб курьерской доставки с 84 экспресс-цент
28.05.2024 Решение VK HR Tek помогло Pony Express сократить срок подписания кадровых документов до 30 секунд

Благодаря внедрению системы кадрового электронного документооборота на базе VK HR Tek компания Pony Express получила возможность подписывать документы практически моментально. Об этом CNews сообщили представители VK. Pony Express — служба курьерской доставки с 84 экспресс-центрами
08.12.2020 Речевая аналитика VS Robotics усовершенствует клиентский сервис Pony Express

VS Robotics внедрила речевую аналитику для контроля качества обслуживания клиентов в контактном центре Pony Express. Автоматизированное решение даст качественно новые возможности для поиска и анализа записей звонков со 100%-м охватом всей фонотеки, исключив необходимость их выборочного прослушив
21.10.2020 Pony Express внедрил отечественную систему анализа рентабельности на платформе Optimacros

Универсальный логистический оператор Pony Express автоматизировал систему анализа рентабельности и внедрил отечественное решение на базе облачной платформы Optimacros. Партнером проекта по интеграции выступила компания ADE Profess
19.08.2020 Pony Express запускает чат-бота в Telegram

Логистический оператор Pony Express усиливает омникальную модель взаимодействия с получателями отправлений. Теперь покупателям, оформившим доставку из интернет-магазинов через Pony Express, будет доступна опци
13.12.2019 ГК «СиДиСи» расширила «мобилизацию» курьеров Pony Express

Группа компаний «СиДиСи» (CDC) интегрировала мобильное приложение для курьерской доставки Pony Express с терминалами приема карт и корпоративной системой компании. Реализованное решен
17.04.2017 Pony Express автоматизировал систему документооборота на базе DocTrix Platform

езультате автоматизированы процессы делопроизводства, договорной деятельности компании, претензионный процесс, работа с тендерами. DocTrix Platform интегрирован с CRM-системой компании, что позволяет Pony Express вести документооборот с действующими и потенциальными клиентами.Выбранное решение имеет потенциал для дальнейшего развития исходя из потребностей компании. Предусмотрена возможност
24.06.2016 Георгий Аликошвили - Pony Express: Однажды в логистике начнут использовать виртуальную реальность

ws: И какие же характеристики системы обеспечивают достижение всех этих факторов в вашей компании? И, что тоже важно, как эта система видоизменяется с течением времени? Георгий Аликошвили: ИТ-системы Pony Express развиваются по стратегии, которая была принята в 2014 году. Тогда компания решила идти по пути строительства сервисно-ориентированной архитектуры. В этой стратегии описано, чего мы
04.04.2016 Pony Express контролирует финансы российских подразделений с помощью «1С:Управления холдингом 8»

Специалисты компании Axelot автоматизировали управление финансами логистического оператора Pony Express. Новая система, созданная на основе решения «1С:Управление холдингом 8», охватила более 500 рабочих мест в московском управлении и 60 филиалах компании по всей стране. По итогам пр
07.03.2016 Pony Express преобразила свою систему продаж

Бренд Pony Express известен практически всем, кто пользуется услугами логистических операторов. Компания с более чем 20-летним опытом занимает более 10 процентов рынка и ежегодно совершает более 10 м
07.12.2015 Axelot внедрила Pony Express систему «1С:Управление холдингом»

Компания Axelot внедрила в универсальном логистическом операторе Pony Express систему «1С:Управление холдингом». Об этом CNews сообщили в Axelot. Pony Express оказывает полный комплекс логистических услуг по обработке и доставке почтовых и грузовых от
23.09.2015 Pony Express внедрила интеграционную шину на базе решений Tibco

Компания Epam, разработчик заказного программного обеспечения, и компания Pony Express, универсальный логистический оператор, реализовали проект по внедрению интеграционной шины на базе продуктов Tibco ActiveMatrix BusinessWorks и Tibco Enterprise Message Service. Ка
31.03.2015 AggreGate Network Manager управляет мультиофисной ИТ-инфраструктурой Pony Express

ми устройствами, завершила проект по внедрению системы зонтичного мониторинга ИТ-инфраструктуры для Pony Express — национального оператора на рынке экспресс-доставки. Об этом CNews сообщили в T
27.02.2015 Pony Express автоматизировал работу склада с помощью системы «1С:WMS»

Компания Pony Express — универсальный логистический оператор, входящий в состав диверсифицированной промышленной группы «Базовый Элемент» — завершила внедрение автоматизированной системы управления скла
13.02.2015 Pony Express оптимизирует взаимодействие с клиентами с помощью Microsoft Dynamics CRM 2013

Компания Pony Express — универсальный логистический оператор, входящий в состав диверсифицированной промышленной группы «Базовый Элемент» — приступил к внедрению автоматизированной системы управления вз
08.04.2013 Pony Express управляет запросами на обслуживание с помощью CleverEngine на базе OmniTracker 

Компания «Фрейт Линк» (торговый знак Pony Express), национальный оператор услуг экспресс-доставки, завершила проект по организации

Публикаций - 72, упоминаний - 76

Pony Express и организации, системы, технологии, персоны:

Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1428627, в очереди разбора - 728494.
Создано именных указателей - 191899.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

