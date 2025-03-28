Получите все материалы CNews по ключевому слову
Pony Express Фрейт линк
Pony Express является одним из участников рынка логистических услуг, развивает трансграничное и мультимодальное направления, специализируется на создании индустриальных решений для разных секторов экономики. По данным на 2022 год Pony Express обслуживает более 30 000 населенных пунктов в более чем 220 странах (и территориях) мира. В инфраструктуре Pony Express 138 экспресс-центров (собственные филиалы и представительства). Клиентам доступно более 12 000 партнерских пунктов выдачи. Общая площадь терминалов и складов составляет 77 600 кв.м. В автопарке компании более 1 300 автомобилей. В штате – более 4 000 сотрудников. Ежегодно компания обслуживает более 11 млн отправлений. С 2007 года Pony Express оказывает услуги визового сервиса (Китай и Сингапур).
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 32 дела, на cумму 52 254 548 920 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|28.03.2025
|
Pony Express запустил новое приложение для курьеров
сформацию сервиса: новое мобильное приложение для курьеров уже полностью работает в Москве. В ближайшие месяцы его запуск продолжится в регионах и агентской сети. Об этом CNews сообщили представители Pony Express. Для клиентов это означает главное — заказы доставляются быстрее, а взаимодействие с курьерами стало более прозрачным и точным. Новое приложение позволяет курьерам оперативно начин
|13.02.2025
|
Pony Express представил инновационное решение в логистике – мобильные курьерские отделения
ки на сбор и доставку, повысить скорость реагирования и создать новый продукт, востребованный как внутри компании, так и среди сторонних логистических операторов. Об этом CNews сообщили представители Pony Express. Ранее компания использовала стационарные городские курьерские отделения (ГКО), однако этот формат приводил к избыточному пробегу, повышенным затратам на топливо и несоблюдению сро
|18.09.2024
|
Napoleon IT усовершенствует систему распределения курьерских заказов Pony Express
Napoleon IT в рамках стратегического партнерства с логистической компанией Pony Express провел всестороннее техническое обследование системы распределения заказов между курьерами. В начале 2025 г. компания планирует завершить разработку нового функционала программного
|28.05.2024
|
Решение VK HR Tek помогло Pony Express сократить срок подписания кадровых документов до 30 секунд
Благодаря внедрению системы кадрового электронного документооборота на базе VK HR Tek компания Pony Express получила возможность подписывать документы практически моментально. Об этом CNews сообщили представители VK. Pony Express — одна служб курьерской доставки с 84 экспресс-цент
|28.05.2024
|
Решение VK HR Tek помогло Pony Express сократить срок подписания кадровых документов до 30 секунд
Благодаря внедрению системы кадрового электронного документооборота на базе VK HR Tek компания Pony Express получила возможность подписывать документы практически моментально. Об этом CNews сообщили представители VK. Pony Express — служба курьерской доставки с 84 экспресс-центрами
|08.12.2020
|
Речевая аналитика VS Robotics усовершенствует клиентский сервис Pony Express
VS Robotics внедрила речевую аналитику для контроля качества обслуживания клиентов в контактном центре Pony Express. Автоматизированное решение даст качественно новые возможности для поиска и анализа записей звонков со 100%-м охватом всей фонотеки, исключив необходимость их выборочного прослушив
|21.10.2020
|
Pony Express внедрил отечественную систему анализа рентабельности на платформе Optimacros
Универсальный логистический оператор Pony Express автоматизировал систему анализа рентабельности и внедрил отечественное решение на базе облачной платформы Optimacros. Партнером проекта по интеграции выступила компания ADE Profess
|19.08.2020
|
Pony Express запускает чат-бота в Telegram
Логистический оператор Pony Express усиливает омникальную модель взаимодействия с получателями отправлений. Теперь покупателям, оформившим доставку из интернет-магазинов через Pony Express, будет доступна опци
|13.12.2019
|
ГК «СиДиСи» расширила «мобилизацию» курьеров Pony Express
Группа компаний «СиДиСи» (CDC) интегрировала мобильное приложение для курьерской доставки Pony Express с терминалами приема карт и корпоративной системой компании. Реализованное решен
|17.04.2017
|
Pony Express автоматизировал систему документооборота на базе DocTrix Platform
езультате автоматизированы процессы делопроизводства, договорной деятельности компании, претензионный процесс, работа с тендерами. DocTrix Platform интегрирован с CRM-системой компании, что позволяет Pony Express вести документооборот с действующими и потенциальными клиентами.Выбранное решение имеет потенциал для дальнейшего развития исходя из потребностей компании. Предусмотрена возможност
|24.06.2016
|
Георгий Аликошвили - Pony Express: Однажды в
логистике начнут использовать виртуальную
реальность
ws: И какие же характеристики системы обеспечивают достижение всех этих факторов в вашей компании? И, что тоже важно, как эта система видоизменяется с течением времени? Георгий Аликошвили: ИТ-системы Pony Express развиваются по стратегии, которая была принята в 2014 году. Тогда компания решила идти по пути строительства сервисно-ориентированной архитектуры. В этой стратегии описано, чего мы
|04.04.2016
|
Pony Express контролирует финансы российских подразделений с помощью «1С:Управления холдингом 8»
Специалисты компании Axelot автоматизировали управление финансами логистического оператора Pony Express. Новая система, созданная на основе решения «1С:Управление холдингом 8», охватила более 500 рабочих мест в московском управлении и 60 филиалах компании по всей стране. По итогам пр
|07.03.2016
|
Pony Express преобразила свою систему продаж
Бренд Pony Express известен практически всем, кто пользуется услугами логистических операторов. Компания с более чем 20-летним опытом занимает более 10 процентов рынка и ежегодно совершает более 10 м
|07.12.2015
|
Axelot внедрила Pony Express систему «1С:Управление холдингом»
Компания Axelot внедрила в универсальном логистическом операторе Pony Express систему «1С:Управление холдингом». Об этом CNews сообщили в Axelot. Pony Express оказывает полный комплекс логистических услуг по обработке и доставке почтовых и грузовых от
|23.09.2015
|
Pony Express внедрила интеграционную шину на базе решений Tibco
Компания Epam, разработчик заказного программного обеспечения, и компания Pony Express, универсальный логистический оператор, реализовали проект по внедрению интеграционной шины на базе продуктов Tibco ActiveMatrix BusinessWorks и Tibco Enterprise Message Service. Ка
|31.03.2015
|
AggreGate Network Manager управляет мультиофисной ИТ-инфраструктурой Pony Express
ми устройствами, завершила проект по внедрению системы зонтичного мониторинга ИТ-инфраструктуры для Pony Express — национального оператора на рынке экспресс-доставки. Об этом CNews сообщили в T
|27.02.2015
|
Pony Express автоматизировал работу склада с помощью системы «1С:WMS»
Компания Pony Express — универсальный логистический оператор, входящий в состав диверсифицированной промышленной группы «Базовый Элемент» — завершила внедрение автоматизированной системы управления скла
|13.02.2015
|
Pony Express оптимизирует взаимодействие с клиентами с помощью Microsoft Dynamics CRM 2013
Компания Pony Express — универсальный логистический оператор, входящий в состав диверсифицированной промышленной группы «Базовый Элемент» — приступил к внедрению автоматизированной системы управления вз
|08.04.2013
|
Pony Express управляет запросами на обслуживание с помощью CleverEngine на базе OmniTracker
Компания «Фрейт Линк» (торговый знак Pony Express), национальный оператор услуг экспресс-доставки, завершила проект по организации
Pony Express и организации, системы, технологии, персоны:
|Арсентьев Илья 15 13
|Аликошвили Георгий 17 11
|Лыжин Дмитрий 8 8
|Халматов Максим 64 5
|Шеховцов Юрий 34 5
|Шевченко Владимир 152 4
|Буйлов Юрий 13 4
|Бар-Бирюкова Мария 103 4
|Савенко Вера 10 4
|Калиновский Богдан 8 4
|Бобылев Максим 7 4
|Дмитриев Дмитрий 12 4
|Бодров Юрий 4 4
|Сардарян Роберт 19 4
|Ланько Егор 7 4
|Чаркин Евгений 314 3
|Поляков Сергей 75 3
|Клепиков Алексей 121 3
|Михалев Евгений 96 3
|Муравьев Владимир 35 3
|Седов Анатолий 6 3
|Малафеев Алексей 9 3
|Медведев Сергей 8 3
|Левиков Антон 69 3
|Кадыков Роман 15 3
|Номоконов Василий 13 3
|Натрусов Артем 312 2
|Петров Михаил 139 2
|Иващенко Андрей 12 2
|Феоктистов Вадим 36 2
|Зырянов Илья 17 2
|Богданов Кирилл 112 2
|Холкин Дмитрий 21 2
|Дьяченко Валерий 96 2
|Абакумов Евгений 224 2
|Ягнятинский Евгений 32 2
|Урьяс Вадим 98 2
|Панферов Алексей 22 2
|Главчев Владимир 21 2
|Алифанов Кирилл 70 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1428627, в очереди разбора - 728494.
Создано именных указателей - 191899.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.